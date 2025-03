Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-2025.22:45

FINISCE QUI! Il Genoa vince al Ferraris contro il Lecce facendo un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Finisce 2-1 per i padroni di casa con la doppietta di Miretti e il gol di Krstovic su rigore.22:42

90'+4' Aaron Martin ruba palla a Kaba e si prende anche il fallo. Altri secondi guadagnati dai padroni di casa.22:40

90'+2' Fiammata di Masini sulla destra, c'è la chiusura di Kaba in fallo laterale. Masini non riesce ad entrare in area, ma tiene il pallone il più lontano possibile dalla propria area. Ha comunque guadagnato terreno e secondi.22:38

90' 5 minuti di recupero... Cinque minuti di sofferenze per il Genoa, cinque minuti di tempo per il Lecce per cercare il pareggio in extremis.22:36

89' GIALLO PER VASQUEZ! Intervento ruvido su Banda e viene ammonito Vasquez.22:35

85' Niente cartellino per Onana e l'arbitro Maresca non viene richiamato dal VAR (non lo si può fare per un giallo).22:32

85' Danilo Veiga a terra dopo un colpo subito da Onana. Vediamo se Maresca decide di ammonirlo.22:31

83' OCCASIONISSIMA LECCE! Palla che arriva sui piedi di Karlsson che, spalle alla porta, ha tutto il tempo di girarsi e andare al tiro, ma Leali para in tuffo sulla sua destra.22:29

83' DENTRO BANDA! Nel Lecce dentro invece Banda che prende il posto di Helgason. Altra carta offensiva per Giampaolo.22:28

83' DENTRO ONANA! Fuori anche Miretti, autore della doppietta, con l'ingresso di Onana per fare maggior filtro a centrocampo.22:27

81' ALTRO CAMBIO VIEIRA! Norton-Cuffy prende il posto di Sabelli a destra. Sabelli che aveva chiesto il cambio qualche minuto fa per crampi.22:27

79' Berisha cerca un cambio di campo per N'Dri. Forse troppo visionario, N'Dri non ci arriva e può ripartire il Genoa. Il Lecce, comunque, ha aumentato la pressione e in questi minuti ci crede davvero.22:24

76' Gioco fermo per nuovo lancio di fumogeni. Baschirotto vuole togliere tutto con fretta, ma Maresca assicura che il tempo perso verrà recuperato.22:22

75' Giù Miretti all'altezza del limite dell'area sul contatto con Bschirotto. Proteste del Genoa, ma non c'è nulla per l'arbitro Maresca.22:21

72' DENTRO EKHATOR! Vieira non soddisfatto di questo momento del suo Genoa e toglie Zanoli, facendo entrare Ekhator che va a sistemarsi molto vicino a Pinamonti.22:18

68' GIALLO PER KRSTOVIC! Ammonizione per l'attaccante del Lecce per l'esultanza per il gol su rigore, esultanza rivolta ai tifosi del Genoa.22:16

68' E sono 10 i gol in campionato per Krstovic22:15

68' GOL! Genoa-LECCE 2-1. Rete di Krstovic. L'attaccante montenegrino spiazza Leali e riapre il match con questo calcio di rigore.



66' RIGORE PER IL LECCE! L'arbitro Maresca è andato a rivedere gli interventi e viene punito il tocco di braccio di Matturro sulla conclusione di Danilo Veiga.22:12

64' C'è un check del VAR per i due possibili interventi di braccio. Matturro prima su N'Dri e poi su Danilo Veiga.22:12

64' LECCE PERICOLOSO! Prima N'Dri poi Danilo Veiga, entrambe le conclusioni vengono però interrotte dai difensori del Genoa. Grosse lamentele da parte dei giocatori del Lecce per possibili tocchi di mano. Maresca attende un feedback dalla sala VAR di Lissone.22:10

64' CI PROVA PINAMONTI! Altro tira dalla distanza, questa volta di Pinamonti che però calcia a lato. Grande sgroppata di Sabelli sulla destra.22:09

61' Freundrup vede un po' di spazio e prova la conclusione da fuori, ma non trova la porta di Falcone.22:07

58' FUORI GUILBERT! Ed esce anche il francese che dopo un buon avvio si è un po' spento. A destra Danilo Veiga per avere più spinta sulla destra.22:03

57' FUORI COULIBALY! Cambia ancora Giampaolo che inserisce Kaba al posto del maliano.22:03

56' Primi cambi per Vieira. Fuori Malinovskyi che ovviamente non aveva i 90 minuti nelle gambe: al suo posto il giovane Matturro.22:02

54' NIENTE DA FARE PER N'DRI! Brutta palla persa di Aaron Martin, prova ad approfittarne N'Dri che si accentra sul sinistro e fa partire la conclusione ma centra in pieno il corpo di Vasquez.22:00

52' LEALI CAPISCE TUTTO! Si distende bene in avanti il Lecce, ma Coulibaly crossa troppo sul portiere e Krstovic viene anticipato da Leali in uscita.21:58

51' Grande giocata di Karlsson che ne salta due, ma non Vasquez che respinge questo attacca del Lecce.21:57

50' Gioco fermo per la botta subita da Falcone che era andato in uscita per anticipare Vasquez. L'azione poi era anche continuata, ma per l'arbitro non c'era fallo.21:55

49' GIALLO BERISHA! Il centrocampista del Lecce va in tackle su Zanoli partito sulla destra. Berisha in realtà non lo tocca, ma Maresca ferma il gioco e lo ammonisce.21:54

47' Malinovskyi cerca subito di trovare spazi sulla trequarti, lo blocca Gallo che fa riprtire il Lecce.21:53

47' DENTRO KARLSSON! Giampolo toglie anche l'altro esterno offensivo Tete Morente, al suo posto Karlsson che era rimasto in panchina al posto di Helgason.21:52

47' FUORI PIEROTTI! E i cambi arrivano, effettivamente, per il Lecce. Giampaolo toglie Pierotti che non è riuscito a farsi vedere, dentro al suo posto N'Dri.21:56

46' SI RIPARTE AL FERRARIS!21:51

Ora il Genoa deve solo controllare per evitare che il Lecce rientri in partita. Vincere questa sera sarebbe davvero un passo decisivo verso la salvezza. Dall'altra parte, Giampaolo dovrà lavorare tanto sull'efficacia nell'area avversaria. Krstovic è parso davvero troppo solo e non sostenuto a dovere da Tete Morente e Helgason. Si cambierà già dopo l'intervallo?21:38

Il Genoa ha controllato questo primo tempo, anche se il Lecce si è proiettato diverse volte dalle parti di Leali senza riuscire però a trovare gli sbocchi giusti per andare a segno. Cosa che ha fatto invece Miretti con un'eccellente doppietta. Ancora una volta è l'ex Juve ad essere protagonista della manovra offensiva della squadra di Vieira, questa volta anche con i gol.21:37

FINISCE IL PRIMO TEMPO! E proprio sul secondo gol di Miretti, l'arbitro Maresca fischia la fine dei primi 45 minuti sul risultato di 2-0 per il Genoa. Decide una doppietta di Miretti. Due assist di Malinkovskyi.21:35

45'+3' Prima doppietta in Serie A in carriera per Miretti.21:34

45'+2' GOL! GENOA-Lecce 2-0. Ancora rete di Fabio Miretti. Spalle alla porta, Miretti si gira sul mancino e batte Falcone proprio prima della fine del primo tempo dopo il servizio di Malinovskyi.



45' Due minuti di recupero in questo primo tempo.21:31

45' Masini ruba palla a Berisha e si invola verso la porta di Falcone, ma tutto a gioco fermo. C'era il fallo di Masini sul centrocampista del Lecce.21:31

44' Rischia anche Malinovskyi che rifila un colpo su Jean che era andato in copertura. Fallo per Maresca, ma non abbastanza per il cartellino giallo.21:30

43' Gran pressing di Krstovic su De Winter che però si salva allargando per Sabelli21:29

39' Helgason ci prova su calcio di punizione, ma calcia direttamente su Pinamonti che resta a terra per la botta subita.21:25

37' Sgambetto di Aaron Martin su Helgason.Rischia qui l'esterno spagnolo che è già stato ammonito in questo primo tempo.21:24

36' Situazione incredibile con Krstovic che si ferma a pochi passi dal limite, pensando di aver subito fallo da De Winter, ma Maresca non aveva fischiato nulla e riparte fulmineo il Genoa.21:24

34' GIALLO GENOA! Arriva l'arbitro Maresca che punisce l'intervento di reazione di Miretti ammonendolo.21:20

33' Animi tesi con la doppia spinta tra Coulibaly e Miretti. Prima la spinta del centrocampista del Lecce, poi la reazione da parte di quello del Genoa.21:19

31' 52% di possesso palla per il Lecce in questa prima mezz'ora di gioco.21:17

30' CI PROVA TETE MORENTE! Calcio di punizione di Berisha messo fuori, c'è ben appostato Tete Morente che prova la conclusione dal limite, ma non trova lo specchio della porta.21:17

29' Arriva il primo giallo del match. Ammonito Aaron Martin che trattiene Pierotti, poi fermato anche dal tackle di Miretti.21:16

28' CI PROVA IL GENOA! Prima un destro di Pinamonti che finisce sulla schiena di Miretti, poi sinistro di Malinkovskyi a lato. Niente da fare per i padroni di casa.21:14

27' Risponde il Lecce con Helgason che però sbaglia il controllo e soprattutto il passaggio dentro per Krstovic. Il Lecce è anche poco efficace in area.21:14

26' MIRETTI VICINO AL BIS! Il giocatore di proprietà della Juventus rientra sul destro e cerca di far partire una conclusione a giro, sfiorando il palo alla sinistra di Falcone. Occasionissima per il raddoppio del Genoa.21:13

24' Possesso Lecce, ma la squadra di Giampaolo fatica a trovare dei corridoi per Krstovic. Merito sicuramente dei difensori del Genoa, ma anche i giocatori del Lecce non sono così fluidi in fase di costruzione.21:11

21' Calcio di punizione conquistato da Krstovic che era stato chiuso a forbice da Vásquez e De Winter. Prova a reagire il Lecce dopo il gol subito.21:07

19' Riprende il gioco e c'è anche Vásquez in campo. Vediamo se è stata solo una botta...21:06

18' A terra Vásquez dopo un intervento di copertura. Da verificare se il centrale messicano possa effettivamente ripartire.21:05

17' 2° gol in campionato per Fabio Miretti.21:03

16' GOL! GENOA-Lecce 1-0. Rete di Fabio Miretti. Dopo aver rischiato di beccare il gol di svantaggio, ecco che il Genoa passa in vantaggio col destro al volo in girata di Miretti lanciato da Malinovskyi.



15' CI PROVA IL LECCE! Non benissimo Leali in uscita, mette fuori Martin ma c'è Guilbert ben appostato: cross per Berisha che cerca la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.21:01

14' OCCHIO AL LECCE! Guilbert mette dentro per Krstovic: liscio di De Winter che beffa lo stesso montenegrino che non si aspettava questo regalo.21:00

13' Zanoli va anche a difendere, andando a chiudere su Gallo che era pronto a scappare via sulla fascia mancina.21:00

11' Angolo per il Genoa con Malinovskyi che serve Masini, ma non riesce né a crossare né a calciare con l'opposizione di Jean. Il Genoa è tornato però ad attaccare con continuità.20:57

9' Zanoli si stava lanciando verso l'area di rigore, ma arriva la grande chiusura di Guilbert.20:56

6' Gioco fermo per lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Genoa. Tifosi che non si erano fatti sentire nei primi minuti per protesta.20:53

4' CI PROVA BERISHA! Non c'è grande filtro a centrocampo per il Genoa, ci arrivano ancora i giocatori del Lecce con Berisha che prova la conclusione non trovando di poco lo specchio della porta.20:50

3' Ancora palla verso Pierotti che viene anticipato da un grande intervento di De Winter. Tutto regolare.20:49

2' Brutta palla persa da Malinovskyi, ma il Lecce non ne approfitta con Coulibaly che non trova il corridoio per Pierotti in area di rigore.20:48

1' SI PARTE AL FERRARIS! Primo possesso per i padroni di casa, come sempre in tenuta rossoblu...20:46

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Ferraris di Genova. A dirigere questo incontro sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Zingarelli e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Giacomo Camplone (AVAR).20:17

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Genoa, cioè l'1-0 del 22 settembre 2023 con un gol di Rémi Oudin. Il Genoa è rimasto imbattuto in ciascuna delle 8 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A: solo contro il Venezia (9) ha all’attivo più precedenti interni nella competizione senza mai perdere. Il Genoa ha vinto ben 6 delle ultime 7 gare contro il Lecce disputate nel girone di ritorno di Serie A, segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2,7 gol realizzati in media nel parziale).20:06

Nel Lecce in campo lo stesso XI che ha affrontato il Milan settimana scorsa. Jean e Helgason vincono i ballottaggi con Gaspar e Karlsson: Giampaolo deve fare a meno di Gonzalez e Marchwinski.20:06

Fuori Ekuban e Cornet rispetto alla gara di Cagliari, torna Pinamonti al centro dell'attacco del Genoa e Malinovskyi sulla trequarti. A destra Sabelli vince il ballottaggio con Norton-Cuffy. Tanti gli assenti per Vieira che non ha convocato Ahanor, Balotelli, Bani, Messias, Vitinha e, appunto, Cornet e Ekuban.20:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Coulibaly, Berisha - Pierotti, Helgason, Tete Morente - Krstovic. All. Marco Giampaolo. A disposizione: Früchtl, Samooja - Gaspar, Tiago Gabriel, Danilo Veiga - Kaba, N'Dri, Rafia, Ramadani - Karlsson, Banda, Burnete, Rebic.21:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano Leali - Sabelli, De Winter, J.Vásquez, A.Martín - Frendrup, Masini - Zanoli, Malinovskyi, Miretti - Pinamonti. All. Patrick Vieira. A disposizione: Sommariva, Siegrist - Norton-Cuffy, Matturro - Onana, Badelj, Barbini, Carbone - Ekhator, X.Nuredini, Papastylianou, Venturino.20:01

Ben diverso il discorso del Lecce che arriva da tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Milan per 3-2 nonostante un'eccellente prima ora di gioco. L'ultima vittoria per la squadra di Giampaolo risale al 31 gennaio, col 3-1 in casa del Parma. Da allora i salentini hanno collezionato solo 2 punti in 5 giornate, ma il Lecce è per ora ancora fuori dalla zona retrocessione.19:42

Il Genoa arriva a questa sfida salvezza dopo aver giocato altre due gare importantissime per mantenere la categoria. La squadra di Vieira ha pareggiato 1-1 col Cagliari e 1-1 con l'Empoli, e prima ancora ha battuto 2-0 il Venezia: risultati che hanno portato i rossoblu a +10 sulla zona retrocessione.19:42

Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Lecce, gara valida per la Giornata 29 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.19:42

