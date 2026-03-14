Le scelte di Palladino: Scamacca punta centrale, Samardzic e Zalewski alle sue spalle. Pasalic e De Roon in mediana, Ederson in panchina. Bernasconi e Zappacosta sulle fasce.14:18

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Atalanta? La gara tra Inter e Atalanta si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Inter - Atalanta? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Atalanta sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Inter - Atalanta? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Atalanta? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Atalanta? La gara tra Inter e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Atalanta? Il marcatore dell'Inter è stato Francesco Pio Esposito al 26' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Nikola Krstovic al 82'

PREPARTITA

Inter - Atalanta è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Atalanta sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 208 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1 21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2 04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 68 punti (frutto di 22 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 47 punti (frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).

L'Inter ha segnato 65 gol e ne ha subiti 23; l'Atalanta ha segnato 40 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Atalanta - Inter si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Inter ha fatto 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre L'Atalanta ha incontrato l'Udinese pareggiando 2-2.

Inter e Atalanta si sono affrontate 129 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 71 volte, l'Atalanta ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 34.

Inter-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro l'Atalanta in campionato, con uno score di 19-5; solo una volta il club meneghino ha ottenuto otto successi di fila contro la Dea in Serie A: tra il 1964 e il 1967 con Helenio Herrera allenatore.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro l'Atalanta in campionato (9V, 5N), l'ultimo successo della Dea risale all'11 novembre 2018 (4-1 a Bergamo).

L'Atalanta non vince al Meazza contro l'Inter in Serie A dal 23 marzo 2014 (2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora il Biscione ha ottenuto otto successo in 11 gare casalinghe contro la Dea in campionato (3N), segnando ben 27 reti nel periodo (2.5 di media).

L'Inter ha perso cinque delle 28 partite in questo campionato (22V, 1N), tante quante sconfitte nell'intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate (24V, 9N, 5P). I nerazzurri potrebbero registrare due sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre scorso (contro Udinese e Juventus).

L'Inter ha perso tre delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (2V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 20 gare (15V, 2N, 3P). In più, i nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle due gare ufficiali più recenti (contro Como in Coppa Italia e Milan in Serie A), tante quante in tutte le precedenti 40 partite di questa stagione (escluso Mondiale per Club).

Dall'arrivo di Raffaele Palladino all'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), solo Inter (43), Milan (38) e Napoli (34) hanno conquistato più punti della Dea (33 punti in 17 match, al pari del Como) in Serie A. In più, nel periodo solo Inter (10) e Milan (11) hanno subito meno reti della Dea (15, al pari sempre del Como) nel torneo.

L'Inter è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su sviluppi di calcio d'angolo (15) in questo campionato, subito dietro al secondo posto troviamo l'Atalanta (otto, al pari della Roma).

Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 40% (2/5), realizzando 1.0 gol di media.

Piotr Zielinski ha segnato tre gol contro l'Atalanta in campionato e solo contro Juventus, Milan e Udinese ha realizzato più reti in Serie A (tutte a quota quattro). Il classe 1994 è l'unico giocatore di Serie A con già ben tre gol da fuori area nel 2026 tra tutte le competizioni.

Le ultime nove reti di Gianluca Scamacca con la maglia dell'Atalanta tra tutte le competizioni sono arrivate in gare casalinghe; il suo ultimo gol in trasferta risale infatti allo scorso 6 dicembre contro l'Hellas Verona in Serie A - da allora infatti è rimasto a secco di reti in ciascuna delle sette gare fuori casa più recenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: