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Inter-Atalanta: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
14 Marzo 2026 ore 15:00
Inter
1
Atalanta
1
Partita finita
Arbitro: Gianluca Manganiello
  1. 26' 1-0 Francesco Pio Esposito
  2. 82' 1-1 Nikola Krstovic
0'
45'
90'
90'
96'

Termina in parità il match tra Inter e Atalanta. Esposito al 26' sblocca il risultato, Carnesecchi salva su Thuram al 61', i bergamaschi segnano la rete del pareggio con Krstovic al minuto 82. Espulso Chivu per proteste.

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo della Fiorentina, l'Atalanta ospiterà il Verona.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:04

  2. 90'+6'

    Fine partita! INTER-ATALANTA 1-1 (26' Esposito, 82' Krstovic). 17:03

  3. 90'+5'

    Ammonito DE KETELAERE per comportamento non regolamentare.16:54

  4. 90'+4'

    Krstovic pescato in fuorigioco, fermata l'azione dell'Atalanta. 16:53

  5. 90'+1'

    L'arbitro Manganiello concede sei minuti di recupero. 16:49

  7. 89'

    L'Inter in attacco, Bonny svirgola in area e l'azione sfuma. 16:49

  8. 86'

    Frattesi cade in area dopo un contrasto con Scalvini, proteste dell'Inter ma l'arbitro non interviene.16:47

  9. 85'

    Espulso CHIVU per somma di ammonizioni, doppio giallo per proteste.16:44

  10. 84'

    Proteste dell'Inter per un contatto tra Dumfries e Sulemana prima del gol di Krstovic, rete confermata anche dal Var. 16:45

  11. 82'

    GOL! Inter-ATALANTA 1-1! Rete di Krstovic. Sommer salva su Sulemana, Krostovic insacca a porta spalancata.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic16:43

    Nikola Krstovic
  13. 81'

    Akanji è uscito dal campo dolorante, De Vrij al centro della difesa. 16:41

  14. 80'

    Sostituzione INTER: entra De Vrij esce Akanji.16:40

  15. 78'

    Bonny in area non trova spazio per il tiro e poi commette anche fallo in attacco. 16:38

  16. 76'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Barella.16:35

  17. 76'

    Sostituzione ATALANTA: entra De Ketelaere esce De Roon.16:35

  19. 74'

    Bonny per Thuram, deviazione di tacco del numero nove: pallone sul fondo. 16:34

  20. 72'

    Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, fallo di Thuram su Hien. 16:31

  21. 69'

    OCCASIONE ATALANTA! Bernasconi calcia da posizione defilata, risolve Carlos Augusto. 16:29

  22. 67'

    Krstovic in area si gira, ma di sinistro conclude in modo sbilenco. 16:26

  23. 65'

    Sostituzione INTER: entra Bonny esce Esposito.16:25

  25. 65'

    Sostituzione INTER: entra Luis Henrique esce Dimarco.16:25

  26. 65'

    Sostituzione ATALANTA: entra Hien esce Kolasinac.16:24

  27. 65'

    Sostituzione ATALANTA: entra Sulemana esce Zalewski.16:24

  28. 64'

    Mkhitaryan mette al centro, Dumfries taglia verso il primo palo ma non riesce a direzionare verso la porta.16:24

  29. 61'

    OCCASIONE INTER! Chance in area per Thuram, Carnesecchi in uscita bassa chiude lo specchio della porta. 16:21

  31. 59'

    Ammonito CARLOS AUGUSTO per gioco scorretto su Zalewski.16:18

  32. 58'

    Recupero alto di Bisseck, Dumfries in area contenuto da Bernasconi. 16:18

  33. 57'

    Bernasconi spinge a sinistra, rimpallo sfavorevole, rimessa per l'Inter. 16:16

  34. 54'

    Pasalic avanza sulla trequarti, Ederson in mediana accanto a De Roon. 16:15

  35. 52'

    Sostituzione ATALANTA: entra Ederson esce Samardzic.16:11

  37. 51'

    Sostituzione ATALANTA: entra Krstovic esce Scamacca.16:10

  38. 49'

    Inter pericolosa con Thuram: sassata da fuori area del francese, pallone fuori non di molto. 16:08

  39. 48'

    Cross di Dimarco, Dumfries di testa schiaccia troppo la palla, poi segnalato il fuorigioco di Mkhitaryan. 16:08

  40. 46'

    Inizio secondo tempo di INTER-ATALANTA!16:04

  41. 46'

    Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Sucic.16:04

  43. L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 26': Esposito, servito da Barella, supera Carnesecchi. 15:49

  44. 45'+1'

    Fine primo tempo: INTER-ATALANTA 1-0! In gol Esposito. 15:47

  45. 45'

    L'arbitro Manganiello concede un minuto di recupero. 15:46

  46. 44'

    L'Inter continua a gestire il pallone, ma non trova varchi per affondare. 15:45

  47. 41'

    Bisseck fa tutto da solo e mette al centro, a Esposito non riesce la deviazione di tacco verso la porta. 15:42

  49. 38'

    Prolungato possesso da parte dell'Inter, Atalanta raccolta nella propria metà campo. 15:39

  50. 35'

    Thuram sfiora il pallone con il braccio, l'arbitro interrompe la manovra dell'Inter. 15:35

  51. 33'

    Corner di Dimarco, colpo di testa centrale di Akanji, blocca Carnesecchi. 15:34

  52. 32'

    Ripartenza dell'Inter, tiro di Zielinski deviato in corner. 15:33

  53. 31'

    Pressione alta dell'Inter, ma Sucic sulla trequarti si allunga la palla. 15:32

  55. 28'

    L'Inter resta in avanti dopo la rete del vantaggio, diagonale di Dimarco fuori misura. 15:30

  56. 26'

    GOL! INTER-Atalanta 1-0! Rete di Esposito. Recupero di Dumfries, tacco di Thuram, suggerimento di Barella: Esposito dalla zona sinistra dell'area di rigore infila Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito15:28

    Francesco Pio Esposito
  57. 24'

    Traversone di Dimarco troppo lungo per Dumfries, sfuma l'azione dell'Inter. 15:24

  58. 21'

    Ammonito KOLASINAC per gioco scorretto su Dumfries.15:22

  59. 21'

    Ammonito SUCIC per gioco scorretto su Zappacosta.15:22

  61. 20'

    Problema per Kolasinac, nulla di serio, gioco fermo per qualche istante.15:21

  62. 18'

    Azione prolungata dell'Inter, Barella calcia di esterno destro in modo impreciso. 15:19

  63. 15'

    Cori e anche uno striscione da parte dei tifosi dell'Inter a sostegno di Bastoni.15:15

  64. 12'

    Primo squillo dell'Atalanta: tiro insidioso ma centrale di Scamacca, Sommer fa sua la sfera in due tempi. 15:13

  65. 9'

    L'Atalanta si distende in avanti, Sommer mette il pugno sul cross da sinistra di Bernasconi. 15:09

  67. 7'

    Zielinski si incunea in area, ma perde l'attimo per andare al tiro e consente la chiusura della difesa atalantina. 15:08

  68. 6'

    Dimarco in area calcia al volo di sinistro dopo il cross di Barella, pallone largo. 15:06

  69. 5'

    Scamacca intercetta un passaggio di Sucic e carica il destro da fuori area, tiro impreciso. 15:06

  70. 5'

    Zalewski in campo occupa una posizione più centrale, sulle tracce di Zielinski nella fase di non possesso palla. 15:05

  71. 4'

    Dimarco dialoga con Thuram e poi allarga per Esposito, l'attaccante non arriva sulla palla. 15:04

  73. 1'

    Inizio primo tempo di INTER-ATALANTA! Dirige la gara l'arbitro Manganiello.15:00

  74. Le scelte di Palladino: Scamacca punta centrale, Samardzic e Zalewski alle sue spalle. Pasalic e De Roon in mediana, Ederson in panchina. Bernasconi e Zappacosta sulle fasce.14:18

  75. Le scelte di Chivu: in avanti Esposito e Thuram. Out Lautaro Martinez e Calhanoglu. Rientra Dumfries a destra. Bastoni in panchina, spazio a Carlos Augusto in difesa.14:17

  76. Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Hien, Kossounou, Ahnor, Bellanova, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Krstovic, De Ketelaere.14:16

  77. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, Bastoni, De Vrij, Acerbi, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Bonny, Lavelli, Kaczmarski.14:15

  79. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca.14:13

  80. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Esposito.14:12

  81. Manca poco all'inizio di Inter-Atalanta. Padroni di casa reduci dalla sconfitta nel derby, bergamaschi chiamati al riscatto dopo il tonfo in Champions.14:12

  82. Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Atalanta.14:11

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori14:11

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Inter - Atalanta

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Inter - Atalanta?
La gara tra Inter e Atalanta si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Inter - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Atalanta sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Inter - Atalanta?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Atalanta?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Atalanta?
La gara tra Inter e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Atalanta?
Il marcatore dell'Inter è stato Francesco Pio Esposito al 26' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Nikola Krstovic al 82'
PREPARTITA

Inter - Atalanta è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Atalanta sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Gianluca Manganiello

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati208
Fuorigioco25
Rigori assegnati1
Ammonizioni23
Espulsioni0
Cartellini per partita2.8
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0
14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0
10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2
26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3
03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3
10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1
21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2
04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 68 punti (frutto di 22 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 47 punti (frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).
L'Inter ha segnato 65 gol e ne ha subiti 23; l'Atalanta ha segnato 40 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Atalanta - Inter si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Inter ha fatto 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre L'Atalanta ha incontrato l'Udinese pareggiando 2-2.

Inter e Atalanta si sono affrontate 129 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 71 volte, l'Atalanta ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 34.

Inter-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro l'Atalanta in campionato, con uno score di 19-5; solo una volta il club meneghino ha ottenuto otto successi di fila contro la Dea in Serie A: tra il 1964 e il 1967 con Helenio Herrera allenatore.
  • L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro l'Atalanta in campionato (9V, 5N), l'ultimo successo della Dea risale all'11 novembre 2018 (4-1 a Bergamo).
  • L'Atalanta non vince al Meazza contro l'Inter in Serie A dal 23 marzo 2014 (2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora il Biscione ha ottenuto otto successo in 11 gare casalinghe contro la Dea in campionato (3N), segnando ben 27 reti nel periodo (2.5 di media).
  • L'Inter ha perso cinque delle 28 partite in questo campionato (22V, 1N), tante quante sconfitte nell'intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate (24V, 9N, 5P). I nerazzurri potrebbero registrare due sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre scorso (contro Udinese e Juventus).
  • L'Inter ha perso tre delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (2V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 20 gare (15V, 2N, 3P). In più, i nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle due gare ufficiali più recenti (contro Como in Coppa Italia e Milan in Serie A), tante quante in tutte le precedenti 40 partite di questa stagione (escluso Mondiale per Club).
  • Dall'arrivo di Raffaele Palladino all'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), solo Inter (43), Milan (38) e Napoli (34) hanno conquistato più punti della Dea (33 punti in 17 match, al pari del Como) in Serie A. In più, nel periodo solo Inter (10) e Milan (11) hanno subito meno reti della Dea (15, al pari sempre del Como) nel torneo.
  • L'Inter è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su sviluppi di calcio d'angolo (15) in questo campionato, subito dietro al secondo posto troviamo l'Atalanta (otto, al pari della Roma).
  • Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 40% (2/5), realizzando 1.0 gol di media.
  • Piotr Zielinski ha segnato tre gol contro l'Atalanta in campionato e solo contro Juventus, Milan e Udinese ha realizzato più reti in Serie A (tutte a quota quattro). Il classe 1994 è l'unico giocatore di Serie A con già ben tre gol da fuori area nel 2026 tra tutte le competizioni.
  • Le ultime nove reti di Gianluca Scamacca con la maglia dell'Atalanta tra tutte le competizioni sono arrivate in gare casalinghe; il suo ultimo gol in trasferta risale infatti allo scorso 6 dicembre contro l'Hellas Verona in Serie A - da allora infatti è rimasto a secco di reti in ciascuna delle sette gare fuori casa più recenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterAtalanta
Partite giocate2828
Numero di partite vinte2212
Numero di partite perse56
Numero di partite pareggiate110
Gol totali segnati6439
Gol totali subiti2226
Media gol subiti per partita0.80.9
Percentuale possesso palla60.455.4
Numero totale di passaggi1525613678
Numero totale di passaggi riusciti1332611633
Tiri nello specchio della porta177133
Percentuale di tiri in porta47.545.1
Numero totale di cross695567
Numero medio di cross riusciti206140
Duelli per partita vinti12741317
Duelli per partita persi11641326
Corner subiti74127
Corner guadagnati194168
Numero di punizioni a favore298273
Numero di punizioni concesse383321
Tackle totali427438
Percentuale di successo nei tackle60.760.7
Fuorigiochi totali4951
Numero totale di cartellini gialli4642
Numero totale di cartellini rossi02

Inter - Atalanta Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter68
  2. Milan60
  3. Napoli56
  4. Como51
  5. Roma51
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Keinan Davis9
  3. Tasos Douvikas9
  4. Rasmus Højlund9
  5. Nico Paz9
MOSTRA COMPLETA

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