Siebert sta decidendo a sorpresa questa partita con il colpo di testa vincente realizzato al 3° minuto. Un buonissimo Lecce sta mettendo in difficoltà il Napoli. Riscaldamento in corso per McTominay e De Bruyne.18:50

OCCASIONE LECCE! Banda trova ancora spazio a sinistra e crossa verso il secondo palo. Buco di Spinazzola che lascia scorrere e con la palla che arriva a Cheddira che cerca la conclusione sul primo palo e colpisce l'esterno della rete.19:24

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Lecce? La gara tra Napoli e Lecce si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Lecce? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Lecce sarà Luigi Nasca Dove si gioca Napoli - Lecce? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Lecce? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 9 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Lecce? La gara tra Napoli e Lecce si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Lecce? I marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 46' e Matteo Politano al 67' mentre il marcatore Lecce è stato Jamil Siebert al 3'

PREPARTITA

Napoli - Lecce è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Lecce sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 202 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 31 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1 01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 59 punti (frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 45 gol e ne ha subiti 30; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Lecce - Napoli si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Napoli ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Verona e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, Como e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Cremonese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Napoli e Lecce si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 15 volte, il Lecce ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Napoli-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Lecce in Serie A (1N), tra cui tutte le tre più recenti; i partenopei potrebbero ottenere quattro successi di fila contro i salentini per la prima volta nel massimo campionato.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i partenopei contro formazioni attualmente in Serie A.

Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi - dopo che nelle quattro precedenti i partenopei avevano ottenuto tre successi e un pareggio.

Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso).

Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2P), realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3V, 4N, 10P), in cui aveva segnato solo otto reti (0.5 di media).

Il Napoli (9V, 4N) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque campionati europei.

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti di gioco (nove, al pari di Inter e Como) in questo campionato, dall'altra il Lecce è soltanto una delle due formazioni ad aver subito solo una rete nel primo quarto d'ora di gioco nella Serie A 2025/26, record condiviso con l'Atalanta.

Dopo i gol contro Roma e Torino, Alisson Santos potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze casalinghe di Serie A con la maglia del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Matteo Politano ha fornito quattro assist in 25 match di questo campionato, tanti quanti nella scorsa stagione di Serie A ma in 37 presenze. L'esterno classe 1993 è il giocatore ad aver effettuato più tiri sia in totale (36) che in porta (otto) senza segnare in questa stagione di Serie A.

Le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe; la sua ultima marcatura in trasferta in campionato risale allo scorso 4 maggio in Standard Liège-Charleroi nella Jupiler Pro League. In quello stesso periodo tra aprile e maggio 2025, il classe 2001 ha trovato la rete in almeno due presenze consecutive di campionato per l'ultima volta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: