Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!19:57
Il Napoli batte il Lecce 2-1. La partita viene sbloccata immediatamente dalla rete di Siebert al 3° minuto. I partenopei cambiano completamente volto con l’ingresso in campo di McTominay e di un illuminato De Bruyne. Rimonta completata con le reti di Hojlund in avvio di ripresa e da Politano, anche assist per lui, al minuto 67.19:55
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA! Napoli-Lecce 2-119:55
90'+4'
Troppo lunga la palla di Ramadani. Gandelman non riesce a controllare.19:54
90'+3'
Tutto il Lecce nell'area del Napoli per un calcio di punizione da sinistra.19:53
90'
5 minuti di recupero.19:50
90'
N'Dri sembra aver ripreso conoscenza. Lungo applauso del Maradona mentre il giocatore lascia il campo accompagnato dai sanitari.19:49
87'
Grande preoccupazione in campo. Ammutolito il Maradona con N'Dri che crolla a terra. Conte il primo a sbracciarsi per far intervenire i soccorsi.19:47
85'
5° sostituzione Lecce. Esce Oumar Ngom ed entra Sadik Fofana.19:46
85'
5° sostituzione Napoli. Esce Alisson Santos ed entra Giovane.19:45
85'
Contropiede Napoli. Hojlund entra in area e punta Siebert che usando il fisico e sbracciando un po' riesce a far terminare la palla in rinvio dal fondo. Timide proteste dell'attaccante danese.19:45
82'
Occasione sprecata dal Lecce che, con l'ennesimo recupero in pressione, arriva nell'area avversaria. Gandelman e N'Dri non trovano il tempismo giusto per andare alla conclusione.19:42
79'
4° sostituzione Lecce. Esce Antonino Gallo ed entra Corrie Ndaba.19:39
79'
3° sostituzione Lecce. Esce Santiago Pierotti ed entra Konan N’Dri.19:38
76'
Angolo Napoli. Falcone respinge con il pugno, la palla arriva ad Alisson che di testa prova a colpire dal limite con una traiettoria arcuata. Blocca l'estremo difensore del Lecce.19:37
75'
Palla persa in impostazione da McTominay con Banda che prova ad involarsi verso l'area partenopea. Recupero rabbioso di Gutierrez a ri-conquistare il pallone.19:35
74'
OCCASIONE NAPOLI! Alisson Santos si accentra da sinistra e libera il destro verso il primo palo. Palla di poco a lato.19:33
73'
Il Lecce ci crede. Pierotti mette al centro da destra e Buongiorno rischia un mezzo pasticcio allungando di testa nonostante Meret fosse in uscita. Pericolo scampato.19:33
72'
4° sostituzione Napoli. Esce Leonardo Spinazzola ed entra Pasquale Mazzocchi.19:32
72'
3° sostituzione Napoli. Esce Matteo Politano ed entra Miguel Gutiérrez.19:31
71'
Corner Lecce. Alisson Santos allontana in tuffo.19:30
68'
McTominay e De Bruyne hanno cambiato completamente il modo di stare in campo della propria squadra.19:29
67'
GOOL!! NAPOLI-Lecce 2-1!! Rete di Matteo Politano! De Bruybe va dalla bandierina, con la palla che viene allungata da una spiazzata di testa della difesa salentina. La sfera arriva sul secondo palo dove Politano colpisce con un mezzo esterno delizioso incrociando e battendo Falcone.
Ancora De Bruyne che si muove tra le linee, riceve e smista a sinistra. Alisson Santos va al cross e conquista il corner.19:26
65'
OCCASIONE NAPOLI! De Bruyne avanza centralmente e trova lo spiraglio per servire Alisson Santos che colpisce dall'interno dell'area di rigore. Si oppone Falcone.19:25
64'
OCCASIONE LECCE! Banda trova ancora spazio a sinistra e crossa verso il secondo palo. Buco di Spinazzola che lascia scorrere e con la palla che arriva a Cheddira che cerca la conclusione sul primo palo e colpisce l'esterno della rete.19:24
61'
Spinazzola va in verticale da Hojlund che appoggia a McTominay. Tiro murato allo scozzese con la palla che si alza e torna da Hojlund che di testa manca il bersaglio dalla breve distanza. Il gioco verrà comunque fermato per un contatto tra De Bruyne e Falcone.19:22
59'
2° sostituzione Lecce. Esce Nikola Stulic ed entra Walid Cheddira.19:18
57'
Cross di Banda che da sinistra rientra sul destro e mette al centro. Buongiorno stacca su tutti ed allontana.19:17
57'
Rifiata il Lecce grazie a Banda che controlla nella metà campo avversaria e prende il fallo.19:16
55'
Altra apertura di De Bruyne (quanto mancava al Napoli!), stavolta a sinistra per Alisson Santos a seguito di un'azione veloce degli azzurri. Il Lecce chiude ancora a centro area.19:14
53'
E' completamente un altro Napoli. McTominay va da De Bruyne che confeziona ancora per Politano. Cross da destra a cercare Hojlund che di testa non trova lo specchio della porta.19:13
52'
Spinazzola parte palla al piede dalla difesa e, complice una serie di rimpalli favorevoli, conquista il fondo e serve Alisson Santos, che va immediatamente al centro. Chiude la difesa salentina.19:11
48'
Reazione del Lecce. Cross da destra sul secondo palo dove Olivera si perde completamente l'uomo. Il colpo di testa finisce però alto.19:09
46'
GOOL!! NAPOLI-Lecce 1-1!! Rete di Rasmus Hojlund! Arriva subito il pareggio azzurro! Apertura illuminante a destra per Politano, lasciato libero da Gallo, che mette al centro ad Hojlund per il più facile dei gol.19:28
46'
1° sostituzione Lecce. Esce Lassana Coulibaly ed entra Omri Gandelman.19:05
46'
2° sostituzione Napoli. Esce Frank Anguissa ed entra Kevin De Bruyne.19:04
46'
1° sostituzione Napoli. Esce Eljif Elmas ed entra Scott McTominay.19:04
46'
SI RIPARTE! E' del Napoli il primo possesso della seconda frazione. Doppio cambio per Conte nel corso dell'interallo, una sostituzione per Di Francesco.19:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:50
Siebert sta decidendo a sorpresa questa partita con il colpo di testa vincente realizzato al 3° minuto. Un buonissimo Lecce sta mettendo in difficoltà il Napoli. Riscaldamento in corso per McTominay e De Bruyne.18:50
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Napoli-Lecce 0-118:48
45'+1'
POLITANO! Conclusione da fuori di Politano che dal centro-destra colpisce col mancino verso il primo palo. Solo illusione del gol con il pallone che accarezza l'esterno della rete.18:47
45'
Due minuti di recupero.18:46
45'
ANCORA PERICOLOSO IL LECCE! Pierotti recupera un altro pallone in pressione e serve immediatamente Stulic. Conclusione col destro da posizione defilata a cercare il primo palo. Meret si rifugia in corner.18:46
43'
Si alza dalla panchina del Napoli Kevin De Bruyne. Sarà lui la mossa di Conte per il secondo tempo?18:45
41'
Coulibaly sente tirare e si sdraia a terra. Abisso non ferma il gioco che viene successivamente fermato dai giocatori del Napoli.18:42
38'
Politano crossa da destra. Siebert usa il fisico e sbilancia Hojlund che non arriva a colpire il pallone.18:39
38'
Alisson Santos scende veloce a sinistra e crossa sul secondo palo. Anticipo provvidenziale di Gallo su Politano.18:39
36'
Gilmour prova il break ma viene ostacolato dal ripiegamento difensivo di Stulic. La pazza schizza con Falcone che evita il calcio d'angolo.18:37
34'
Recupero alto di Coulibaly che avanza verso l'area e allarga a sinistra per Banda. Conclusione da lontanissimo che termina lontana dalla porta difesa da Meret.18:35
32'
Altro angolo per il Lecce, il decimo della partita (5-5). Gallo non riesce ad alzare il pallone facilitando il disimpegno della difesa partenopea.18:33
30'
Alisson Santon e Spinazzola scambiano nello stretto ed entrano nell'area avversaria. Un rimpallo manda fuori giri Spinazzola che non riesce a girare verso la porta, con il pallone si perde sul fondo.18:32
28'
Buona azione ancora del Lecce. Alisson Santos ripiega e chiude in corner.18:29
27'
Possibili contropiede per i salentini. Coulibaly temporeggia eccessivamente e perde il momento per l'avanzata offensiva.18:28
25'
Ritmo calato dopo l'avvio forsennato della formazione ospite.18:26
21'
Controllo impreciso di Gallo che regala rimessa al Napoli in zona offensiva.18:22
19'
Hojlund prende benissimo posizione su Siebert che lo stende sull'assist di Spinazzola. Abisso estrae il cartellino giallo.18:20
17'
Ci prova anche il Napoli: Gilmour prova la soluzione balistica da fuori area non centrando il bersaglio.18:19
16'
ANCORA LECCE! Sugli sviluppi del corner, Meret esce completamente a vuoto. Occasione clamorosa per Thiago Gabriel che dal limite dell'area piccola, e con la porta vuota, manda alto!18:18
15'
LECCE VICINO AL RADDOPPIO! Pierotti conduce palla nella metà campo avversaria arrivando al limite. Palla per Banda che si accentra sul destro e calcia trovando la deviazione di Olivera, con la palla che carambola vicino al palo.18:17
14'
Hojlund si muove tra le linee ed elude la marcatura di Siebert. Poi cerca la verticale sul taglio di Politano ma sbaglia la misura del passaggio.18:15
10'
Allison Santos conclude da fuori area trvando l'opposizione di Colibaly, che rimane fermo a terra dolorante. La palla si impenna con Falcone che si impegna per evitare il corner senza successo.18:12
10'
Politano riceve a destra e prova a velocizzare per andare al cross. Fa muro Gallo: calcio d'angolo.18:11
8'
Il Lecce è padrone del campo in questa fase iniziale di partita. Aggredisce alta la formazione di Di Francesco con Banda abile a ripulire diversi palloni.18:10
7'
Recupero alto di Banda che serve centralmente per Coulibaly. La conclusione da fuori del maliano termina sopra la traversa.18:08
4'
Reagisce il Napoli. Allison Santon guadagna l'angolo dopo una sgroppata sulla sinistra.18:05
3'
GOOL!! Napoli-LECCE 0-1!! Rete di Jamil Siebert! Avvio shock per il Napoli. Altro angolo per il Lecce, battuto sempre da Gallo. A centro area stacca Siebert che frusta di testa e firma lo 0-1.
Angolo battuto verso il secondo palo. Meret esce e smanaccia lontano.18:03
1'
Buono spunto di Danilo Veiga sulla destra. Cross deviato da Buongiorno in corner.18:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Abisso e il Lecce muove il primo pallone del match.18:01
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Napoli-Lecce!17:58
A disposizione Lecce. Fruchtl, Samooja, Cheddira, Fofana, Gandelman, Helgason, Gaby Jean, N'Dri, Marchwinski, Ndaba, Perez, Sala, Sottil.17:57
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-3-3. Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda.16:59
A disposizione Napoli. Milinkovic-Savic, Contini, De Bruyne, Gutierrez, Lukaku, Mazzocchi, McTominay, Juan Jesus, Giovane.17:56
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 3-4-2-1. Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.16:59
Il direttore di gara designato è il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.16:53
Vittoria pesantissima per il Lecce nello scontro salvezza contro la Cremonese dell'ultima giornata. 2-1 importantissimo per i salentini che sono avanzati al 16° posto in classifica a 27 punti, a +3 dal terzultimo posto occupato proprio dai grigiorossi.16:51
Due vittorie per 2-1 (contro Hellas Verona e Torino) negli ultimi impegni stagionali per il Napoli, che si conferma la terza forza in Serie A con 56 punti. 16:48
Siamo allo Stadio Diego Armando Maradona! Il Napoli di Antonio Conte ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco.16:39
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Lecce, gara valida per la 29° giornata di Serie A Enilive.16:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori16:37
La gara tra Napoli e Lecce si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Lecce?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Lecce sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Napoli - Lecce?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Lecce?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 9 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Lecce?
La gara tra Napoli e Lecce si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Lecce?
I marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 46' e Matteo Politano al 67' mentre il marcatore Lecce è stato Jamil Siebert al 3'
PREPARTITA
Napoli - Lecce è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Lecce sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
202
Fuorigioco
24
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
31
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026
Serie A
Como-Bologna 1-1
31-01-2026
Serie B
Pescara-Mantova 2-2
21-02-2026
Serie B
Carrarese-Monza 0-1
01-03-2026
Serie A
Torino-Lazio 2-0
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 59 punti (frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte). Il Napoli ha segnato 45 gol e ne ha subiti 30; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Lecce - Napoli si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Napoli ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Verona e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, Como e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Cremonese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.
Napoli e Lecce si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 15 volte, il Lecce ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Napoli-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Lecce in Serie A (1N), tra cui tutte le tre più recenti; i partenopei potrebbero ottenere quattro successi di fila contro i salentini per la prima volta nel massimo campionato.
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i partenopei contro formazioni attualmente in Serie A.
Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi - dopo che nelle quattro precedenti i partenopei avevano ottenuto tre successi e un pareggio.
Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso).
Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2P), realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3V, 4N, 10P), in cui aveva segnato solo otto reti (0.5 di media).
Il Napoli (9V, 4N) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque campionati europei.
Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti di gioco (nove, al pari di Inter e Como) in questo campionato, dall'altra il Lecce è soltanto una delle due formazioni ad aver subito solo una rete nel primo quarto d'ora di gioco nella Serie A 2025/26, record condiviso con l'Atalanta.
Dopo i gol contro Roma e Torino, Alisson Santos potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze casalinghe di Serie A con la maglia del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Matteo Politano ha fornito quattro assist in 25 match di questo campionato, tanti quanti nella scorsa stagione di Serie A ma in 37 presenze. L'esterno classe 1993 è il giocatore ad aver effettuato più tiri sia in totale (36) che in porta (otto) senza segnare in questa stagione di Serie A.
Le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe; la sua ultima marcatura in trasferta in campionato risale allo scorso 4 maggio in Standard Liège-Charleroi nella Jupiler Pro League. In quello stesso periodo tra aprile e maggio 2025, il classe 2001 ha trovato la rete in almeno due presenze consecutive di campionato per l'ultima volta.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: