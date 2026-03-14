Successo meritato per la Juventus che, nel secondo tempo, aveva trovato anche il gol con Conceiçao - poi annullato - oltre ad essere stata spesso pericolosa dalle parti di Okoye. Boga, Locatelli, Yildiz e Miretti potevano rendere, infatti, il passivo molto più largo, ma non sono stati precisissimi. L'Udinese è stata ben poca cosa, anche se ha fallito una mega occasione in avvio di ripresa con Ekkelenkamp.

Udinese in serie positiva da due partite, dopo aver interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive. La squadra di Runjaic si è rialzata col netto 3-0 alla Fiorentina mentre, all'ultima giornata, c'è stato il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. E dire che i bianconeri erano andati in doppio vantaggio con le reti di Kristensen e Davis, prima di essere rimontati nel finale dalla doppietta di Scamacca.20:03

Juventus che arriva dal perentorio 4-0 al Pisa che ha fatto rialzare la squadra di Spalletti. Anche perché la Juve, prima di affrontare il Pisa, aveva collezionato solo 2 pareggi e 2 sconfitte nelle quattro partite precedenti. Serve assolutamente vincere questa sera per restare incollati alla zona Champions, con Roma e Como che hanno “solo” un punto di vantaggio sui bianconeri.20:04

Due anche i cambi di Spalletti rispetto al 4-0 sul Pisa di una settimana fa. Torna in difesa Kelly che prende il posto di Gatti, mentre davanti non ci sono numeri 9 di ruolo. Vlahovic non ha ancora recuperato, David, Openda e Milik tutti in panchina. Davamti, a fare da falso nueve, c'è Yildiz. Poi Boga a sinistra, nella linea di trequarti composta dai soliti McKennie e Conceição. In porta, invece, c'è sempre Perin con Di Gregorio che è ormai diventato il portiere di riserva. Tra gli assenti, oltre a Vlahovic, manca anche Holm.20:33

Sono 112 i precedenti tra Udinese e Juventus, in tutte le competizioni. Bilancio nettamente a favore della Vecchia Signora che conta 76 successi contro i 14 dei friulani oltre a 22 pareggi. Nella passata stagione, al Bluenergy Stadium, finì 2-0 per la Juve grazie ai gol di Okoye (autorete) e Savona. L'ultimo hurrà dell'Udinese in casa contro la Juventus è datato 23 luglio 2020, col 2-1 in rimonta grazie ai gol di Nestorovski e Fofana, dopo il vantaggio iniziale di de Ligt. Era la Juve con Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri come allenatore.20:10

Il direttore di gara sarà il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto classe '82 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale, il sig. Antonio Rapuano. Nella sala VAR di Lissone, a completare la squadra arbitrale, ci sono Lorenzo Maggioni (VAR) e Valerio Marini (AVAR).20:10

In questo momento, la Juventus sarebbe 4a in classifica scavalcando Como e Roma. E domenica ci sarà proprio Como-Roma.21:25

Molto meglio la Juventus in questo primo tempo, nonostante giocasse senza punti di riferimento davanti. Dopo una mezz'ora di studio e tentativi, la squadra di Spalletti è riuscita a sbloccarla col gol di Boga e l'assist di Yildiz. L'Udinese ha creato pochi pericoli, quasi nessuno in realtà. Davis chiuso da Bremer, Zaniolo non si è acceso, ma occhio ad Atta che ha comunque creato due occasioni - dal nulla - per i padroni di casa.21:35

La classifica al momento dice: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, JUVENTUS 53, Como e Roma 51. E domani ci sarà Como-Roma.22:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Juventus? La gara tra Udinese e Juventus si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Juventus? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Juventus sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Udinese - Juventus? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Juventus? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Juventus? La gara tra Udinese e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Juventus? Il marcatore della Juventus è stato Jérémie Boga al 38'

PREPARTITA

Udinese - Juventus è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Juventus sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 40 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 45 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 53 punti (frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 33 gol e ne ha subiti 42; la Juventus ha segnato 51 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Juventus - Udinese si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Roma e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Pisa vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 9 gol.

Udinese e Juventus si sono affrontate 103 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 14 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Udinese-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l'Udinese in Serie A (1P), incluse le tre più recenti - subendo solo due reti in questi otto confronti; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale infatti al 22 agosto 2021 (2-2 in Friuli).

La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l'Udinese in Serie A (10V, 4N); l'unico successo interno dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1 con gol di Nestorovski e Fofana in rimonta dopo la rete iniziale di de Ligt).

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l'Atalanta, l'Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre (in quel caso due pareggi contro Cagliari e Cremonese e un successo contro il Lecce).

Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), i bianconeri sarebbero terzi in classifica in Serie A (35 punti in 19 match, esattamente gli stessi di Como e Napoli), dietro solo a Inter (49) e Milan (42); nel periodo solo l'Inter (42) ha segnato più reti dei bianconeri (38) nel torneo.

La Juventus ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni; i bianconeri non hanno mai registrato almeno tre gol al passivo in cinque gare fuori casa consecutive ufficiali nella loro storia dal 1929/30.

Luciano Spalletti ha allenato l'Udinese in due periodi diversi della sua carriera da allenatore in Serie A (la prima tra marzo e giugno 2001 e la seconda in tre stagioni di fila tra il 2002/03 e il 2004/05), per un totale di 117 panchine in Serie A (48V, 34N, 35P). Spalletti è infatti il terzo allenatore con più panchine nella storia dell'Udinese in Serie A, dopo Francesco Guidolin (186) e Giuseppe Bigogno (172).

Da una parte solo l'Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall'altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell'Udinese in questo modo (due, al pari dell'Hellas Verona).

Dopo i gol contro Fiorentina e Atalanta, Keinan Davis potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni. In più, il classe 1998, autore di nove gol nel campionato in corso, potrebbe diventare solo il quarto giocatore inglese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/2022), David Platt (11 nel 1991/1992) e Gerald Hitchens (16 nel 1961/1962 e 12 nel 1962/1963).

Kenan Yildiz, autore di nove reti nel campionato in corso, potrebbe diventare il 1° calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale sarebbe il 7° a riuscirci da U21 con i bianconeri, l'ultimo dei quali è stato Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).

Dusan Vlahovic potrebbe tornare a giocare un match con la Juventus tra tutte le competizioni a distanza di 105 giorni, ovvero 3 mesi e 13 giorni, dalla sua ultima presenza lo scorso 29 novembre contro il Cagliari in campionato. In più, l'ultima rete del serbo in Serie A risale alla sfida d'andata proprio contro l'Udinese del 29 ottobre (quattro reti per lui contro i friulani nel torneo, di cui tre su rigore).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: