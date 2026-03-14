Successo meritato per la Juventus che, nel secondo tempo, aveva trovato anche il gol con Conceiçao - poi annullato - oltre ad essere stata spesso pericolosa dalle parti di Okoye. Boga, Locatelli, Yildiz e Miretti potevano rendere, infatti, il passivo molto più largo, ma non sono stati precisissimi. L'Udinese è stata ben poca cosa, anche se ha fallito una mega occasione in avvio di ripresa con Ekkelenkamp.
E, con questo risultato, la Juventus sale al 4° posto a quota 53 punti a +2 su Como e Roma che si affronteranno domani sera. L'Udinese resta all'11° posto a quota 36 punti.
La Juventus tornerà in campo sabato 21 marzo, in casa contro il Sassuolo alle 20.45. E quella sarà l'ultima partita prima della sosta per Nazionali, con gli spareggi per andare al Mondiale 2026 (si riprenderà poi ad aprile). L'Udinese, invece, se la vedrà in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:44
90'+7'
FINISCE QUI!!! La Juventus batte 1-0 l'Udinese grazie al gol di Boga. Seconda vittoria consecutiva in campionato per gli uomini di Spalletti22:41
90'+6'
Locatelli prova a spazzare per tenere l'Udinese più lontana possibile22:40
90'+6'
Recupero finito, ma si gioca ancora. Tra il doppio cambio Juve, le proteste e il giallo per Kabasele, Mariani farà giocare un altro minutino22:39
90'+5'
Palla lunga per Kristensen che fa da sponda per Zaniolo, ma Perin capisce tutto e lo anticipa in uscita22:39
90'+3'
Molto attivo Kabasele nelle proteste e viene ammonito da Mariani22:36
90'+3'
Zaniolo va alla conclusione da calcio di punizione, ma non trova la porta di Perin. Grandi proteste di Zaniolo che chiede un tocco della barriera, ma per Mariani c'è solo rimessa dal fondo22:36
90'+3'
Dentro anche David che prende il posto di Cambiaso. Spalletti completa, così, tutti i cambi a propria disposizione22:35
90'+2'
DOPPIO CAMBIO JUVENTUS!!! Fuori Yildiz autore dell'assist per Boga. Il numero 10 lascia il posto a Kostic22:35
90'+1'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:34
90'+1'
Contropiede Udinese con Zaniolo che viene messo giù da Kelly. Arriva anche il giallo per il difensore britannico22:34
90'
Ancora Yildiz pericoloso sulla sinistra, ma il suo servizio in mezzo viene respinto dalla difesa di casa22:34
89'
Miretti ci prova direttamente da calcio di punizione, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa22:32
89'
Era stato sostituito Zarraga perché soffriva su Yildiz, non va tanto meglio a Mlacic22:32
88'
Yildiz messo giù prima dell'ingresso in area. Mlacic fa fallo e si prende il giallo22:31
86'
JUVE CHE SI MANGIA IL 2-0!!! Yildiz può calciare in area, ma preferisce fare da assist man per Miretti, ma l'ex Genoa viene murato da Okoye22:30
85'
Niente di fatto per l'Udinese, con Davis che tocca con il braccio. Punizione per la Juventus che può rilanciare22:29
84'
Ultimo cambio per l'Udinese: dentro Idrissa Gueye che prende il posto di Atta. Tre attaccanti per i friulani in questo finale.22:28
83'
L'Udinese guadagna un angolo da destra. Friulani che hanno creato pochissimo in questo secondo tempo, ma c'è ancora margine per recuperare la partita22:27
81'
Ancora Juventus pericolosa con Yildiz che scarica per Miretti, ma l'ex Genoa non trova il varco per andare alla conclusione22:25
80'
Occhio a Yildiz pericoloso sulla sinistra, il suo cross in mezzo viene spazzato via dalla difesa friulana22:24
80'
Adesso il falso nueve lo va a fare McKennie, alle sue spalle Yildiz e Miretti22:23
80'
E dentro anche Miretti che prende il posto di Conceiçao22:23
79'
DOPPIO CAMBIO JUVE!!! Anche Spalletti mette mano ai cambi. Dentro Gatti che prende il posto di Boga. 3-4-2-1 ora per la Juve con Gatti, Kelly e Bremer come difensori22:24
77'
Dentro anche il croato Mlacic che prende il posto di Zarraga, oggi sempre in difficoltà su Yildiz22:21
76'
DOPPIO CAMBIO UDINESE!!! C'è ancora vita in casa dei friulani e Runjaic butta nella mischia Piotrowski per Karlstrom22:20
74'
Cambiaso cerca il cross da sinistra, ma non trova né Boga né Conceiçao e può ripartire l'Udinese22:18
73'
GOL ANNULLATO!!! Dopo aver rivisto al monitor a bordo campo, il sig. Mariani annulla il 2-0 di Conceiçao. A suo avviso, Koopmeiners 'dava fastidio', interferendo sulla visuale di Okoye al momento del tiro. Si resta sull'1-0 per la Juventus. Partita ancora da chiudere per i bianconeri di Spalletti.22:54
71'
VAR IN CORSO!!! L'arbitro va a rivedere tutto però. Possibile fuorigioco attivo di Koopmeiners che era davanti a Okoye sulla conclusione di Conceiçao. C'è da capire se l'olandese interferiva sulla visuale del portiere dell'Udinese.22:16
71'
4° gol in campionato di Conceiçao e 2° assist di giornata di Yildiz22:52
70'
GOL! Udinese-JUVENTUS 0-2. Rete di Francisco Conceiçao. Locatelli recupera a centrocampo, palla per Yildiz che, dopo finte e contro finte, trova Conceiçao a centro area. Il portoghese aggancia col destro e calcia col mancino battendo Okoye.22:16
68'
Miller non trova lo spazio per il tiro, arriva Davis che scarica per Arizala: sinistro da fuori, ma para Perin22:12
68'
Dentro anche Miller per dare più spinta a centrocampo. Lo scozzese prende il posto di Ekkelenkamp, che si è mangiato il gol del pareggio in avvio di secondo tempo22:51
67'
DOPPIO CAMBIO UDINESE!!! Dentro il giovane Arizala che prende il posto di un Kamara molto in affanno sulla fascia22:10
66'
Si rivede l'Udinese davanti, ma la conclusione di Karlström è da dimenticare22:10
65'
Bremer non ci arriva di testa, c'è comunque un altro corner, con un'altra deviazione di Ehizibue22:08
64'
Ancora YILDIZ, questa volta col mancino, ma Ehizibue ci mette il corpo e manda in angolo. Il 5° corner per la Juventus22:07
63'
CI PROVA YILDIZ!!! Ancora una conclusione della Juventus da dentro l'area, ci prova Yildiz, ma Okoye respinge e non c'è nessuno della Juve per il tap-in22:06
62'
La Juventus resta in zona d'attacco con Kamara che deve rifugiarsi in fallo laterale per evitare che Conceiçao vada via22:06
60'
La classifica al momento dice: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, JUVENTUS 53, Como e Roma 51. E domani ci sarà Como-Roma.22:05
59'
JUVE VICINA AL RADDOPPIO!!! Ancora un'occasione degli ospiti con Boga che serve sul secondo palo Koopmeiners, ma l'ex Atalanta manda di poco alto sulla traversa col suo colpo di testa.22:03
58'
CI PROVA LOCATELLI!!! Scarico di Conceiçao per Locatelli che va col destro di prima intenzione, ma si distende bene Okoye che dice di no al capitano della Juventus22:02
57'
OCCHIO A BOGA!!! Kalulu si prende il fondo e cerca Boga sul secondo palo, l'ex Sassuolo non riesce a trovare però l'impatto di testa22:00
56'
Occhio a McKennie che viene anticipato all'ultimo da Kabasele che manda in fallo laterale22:00
54'
Bremer e Davis hanno qualcosa da dirsi in maniera vigorosa. Deve intervenire Mariani per sedare sul nascere questa lite21:58
52'
Ekkelnkamp chiede anche il rigore per una spinta subita (ecco perché avrebbe sbagliato), ma il sig. Mariani non ne vuole sentire. Si ripartirà da una rimessa dal fondo.21:56
52'
GOL MANGIATO DALL'UDINESE!!! Sembra l'occasione del gol di Boga. Assist di Davis per Ekkelnkamp che, da due passi, sbaglia clamorasamente l'appoggio in rete. Che errore dell'olandese22:49
51'
Si può ripartire. Kristensen regolarmente in campo21:55
50'
Gioco fermo a Udine. Kristensen salta per sovrastare McKennie, poi cade male sul terreno di gioco21:54
49'
ECCO IL CAMBIO!!! Fuori Thuram che zoppica, al suo posto dentro Koopmeiners. Non cambia comunque nulla dal punto di vista tattico21:53
48'
Atta vede il movimento di Davis, lo cerca in profondità, ma capisce tutto McKennie che intercetta21:52
48'
Qualche problema per Thuram... La Juventus farà subito un cambio in questo secondo tempo21:51
47'
Ehizibue cerca Davis, ma trova Kalulu che la metta a terra e favorisce l'intervento di Perin22:48
47'
Stessi 22 in campo, non ci sono stati cambi all'intervallo21:49
46'
SI RIPARTE A UDINE!!!21:48
Alla Juventus, quindi, non può bastare il gol di Boga per portarsi via i 3 punti dal Bluenergy Stadium. Anzi, deve sfruttare la sua velocità davanti, con giocatori di movimento come Yildiz, Boga e Conceiçao per far male ai 'centraloni' dell'Udinese. Cambia, inevitabilmente, il piano partita di Runjaic. Udinese molto attendista nel primo tempo, adesso servirà creare qualcosa per provare a pareggiarla. Per farlo, però, non basta Atta. Serve che anche Zaniolo si accendi in qualche modo. Uno Zaniolo che, finora, sembra più nervoso che ispirato.21:36
Molto meglio la Juventus in questo primo tempo, nonostante giocasse senza punti di riferimento davanti. Dopo una mezz'ora di studio e tentativi, la squadra di Spalletti è riuscita a sbloccarla col gol di Boga e l'assist di Yildiz. L'Udinese ha creato pochi pericoli, quasi nessuno in realtà. Davis chiuso da Bremer, Zaniolo non si è acceso, ma occhio ad Atta che ha comunque creato due occasioni - dal nulla - per i padroni di casa.21:35
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti la Juventus in casa dell'Udinese: decide il gol di Boga21:33
45'+1'
Un minuto di recupero...21:32
45'
Zaniolo arpiona palla al limite dell'area, arriva Ekkelenkamp che ci prova da fuori, ma calcia malissimo21:31
44'
ATTA CI PROVA!!! Fa tutto Atta che si libera per andare al tiro, conclude da fuori sfiorando il palo alla destra di Perin. C'è comunque una deviazione e sarà angolo per i padroni di casa.21:31
42'
ANCORA OKOYE!!! Juventus pericolosa sugli sviluppi del corner, ma Okoye si salva ancora su Conceiçao21:28
41'
BOGA VICINO ALLA DOPPIETTA!!! E dal possibile 1-1, al possibile 0-2. Conceiçao libera Boga che va col mancino, ma Okoye manda in angolo col piede.21:28
40'
REAZIONE UDINESE!!! Da una rimessa laterale, l'Udinese sfiora subito l'1-1. Kalulu si fa sorprendere da Atta, ma il mancino del trequartista dei friulani non trova la porta di Perin.21:27
39'
In questo momento, la Juventus sarebbe 4a in classifica scavalcando Como e Roma. E domenica ci sarà proprio Como-Roma.21:25
39'
3° gol in campionato per Boga21:25
38'
GOL! Udinese-JUVENTUS 0-1. Rete di Jérémy Boga. Yildiz passa a sinistra bruciando Zarraga, controllo con la testa e assist per Boga che non può sbagliare a due passi dalla porta.
Rispetto agli ultimi minuti, però, la Juventus ha cambiato il terminale offensivo. Non c'è più Yildiz, che torna nella sua posizione di riferimento, c'è Boga davanti21:23
37'
Ancora una conclusione di BOGA ma, questa volta, tentativo da dimenticare21:23
37'
Ci prova anche Locatelli con una girata al volo, ma fa muro col corpo Davis21:23
36'
OCCASIONE JUVE!!! Palla dentro di Locatelli per Boga che attende il rimalzo e calcia da posizione ravvicinata, ma risponde Okoye in due tempi21:22
34'
Niente di fatto dal corner e l'Udinese può respirare con Ekkelnkamp che prende un fallo sull'opposizione di Kelly21:21
33'
Palla dentro per Yildiz, ma Atta anticipa tutti, anche il suo portiere, mandando in angolo21:19
33'
Protesta anche Zaniolo. L'arbitro Mariani gli risponde che era il terzo fallo, impossibile non ammonirlo...21:42
33'
Zaniolo da dietro su Kelly e arriva il giallo per il trequartista dell'Udinese21:19
32'
Kristensen cerca il solito anticipo su Conceiçao, ma questa volta ha commesso fallo21:18
31'
59% di possesso palla in favore della Juventus dopo questa prima mezz'ora di gioco21:17
30'
Zaniolo sfugge via a Locatelli e cerca l'incursione per vie centrali, ma ferma tutto l'arbitro Mariani. Secondo lui c'è stato un tocco di braccio di Zaniolo21:17
29'
Conceiçao cerca e trova un numero col tacco, ma Kristensen non fa una piega e gli porta via il pallone. Il portoghese commette anche fallo.21:15
27'
Questa è stata solo la prima conclusione da parte dell'Udinese in questo primo tempo, contro i 7 tentativi già effettuati dalla Juventus21:13
26'
CI PROVA ATTA!!! Il trequartista dell'Udinese riesce a sfuggire alla marcatura di Kalulu, ma il suo destro è troppo sul portiere e para Perin.21:12
23'
Zarraga spende un fallo tattico per evitare l'incursione di Cambiaso in mezzo al campo. Manca un giallo qui per il laterale dell'Udinese. Per ora il sig. Mariani non mette mai ai cartellini21:09
22'
Occhio alla palla vagante quando c'è Davis in area, ma arriva Perin a recuperare tutto21:08
19'
Kalulu profondo per Yildiz, troppo profondo e recupera in uscita Okoye.21:05
18'
Yildiz calcia male sugli sviluppi del corner, poi Okoye smanaccia per evitare l'arrivo di McKennie sotto porta21:04
17'
McKennie riesce a servire Kalulu che si spinge sul fondo, cross in mezzo, ma non c'è nessuno della Juve nell'area piccola. Arriva comunque un angolo per gli ospiti.21:04
16'
Risponde l'Udinese con la discesa di Kamara che però non trova nessuno col suo servizio da sinistra. Brutto cross da parte dell'esterno dei padroni di casa.21:03
16'
Sta crescendo però la Juventus che sta arrivando sistematicamente nell'area avversaria...21:02
15'
ANCORA IL PORTOGHESE!!! Conceiçao lanciato da Locatelli, il portoghese sterza e calcia da dentro l'area, ma c'è Kristensen a respingere come un muro. C'è Thuram in seconda battuta, ma il suo destro finisce verso le tribune.21:02
14'
ANCORA JUVE!!! Yildiz per Conceiçao, il portoghese ha un rigore in movimento, ma sbaglia la conclusione col mancino. Occasionissima per il vantaggio Juve.21:40
13'
OCCASIONE JUVE!!! Kelly lancia Boga con un lungo linea mancino, l'ex Sassuolo prende il tempo a Zarraga e prova la conclusione sul secondo palo, ma Okoye devia in angolo21:39
12'
Juventus velocissima a risalire il campo, Yildiz prova la conclusione col mancino: sinistro murato da Karlström20:59
11'
Ehizibue per Zarraga, cerca l'anticipo Thuram che manda però in fallo laterale. L'Udinese torna in avanti20:58
10'
Di nuovo Zaniolo che arpiona un pallone e viene steso da Locatelli, che evita di prendere una ripartenza dall'Udinese.21:39
9'
Primo pallone toccato da Zaniolo, ma l'ex Roma finisce a terra sull'opposizione di Kelly. Recupero palla della Juventus20:56
8'
Atta non riesce a far partire il contropiede dell'Udinese, poi Kabasele fa muro sulla conclusione centrale di Conceiçao20:55
7'
Solito movimento a rientrare di Conceiçao che cerca Boga sul secondo palo, ma servizio impreciso e recupera Zarraga.20:54
6'
Thuram cerca la percussione centrale, guadagna un po' di campo, ma il suo servizio per Conceiçao viene intercettato da Kristensen20:53
5'
Ritmi bassi in questo avvio di gara. L'Udinese concede pochi spazi alla Juventus20:51
3'
Brutta palla persa da Cambiaso, ma non ne approfitta l'Udinese con la palla persa a sua volta da Ehizibue che apre le porte alla ripartenza della Juve20:50
2'
Lungo lancio per Conceiçao, ma il portoghese viene anticipato dalla difesa dell'Udinese. Il lancio, oggi, per la Juventus è quasi da non contemplare. Da una parte difensori alti e fisici, contro i piccoletti della Juventus.20:49
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per la Juventus...20:46
Il direttore di gara sarà il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto classe '82 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale, il sig. Antonio Rapuano. Nella sala VAR di Lissone, a completare la squadra arbitrale, ci sono Lorenzo Maggioni (VAR) e Valerio Marini (AVAR).20:10
Sono 112 i precedenti tra Udinese e Juventus, in tutte le competizioni. Bilancio nettamente a favore della Vecchia Signora che conta 76 successi contro i 14 dei friulani oltre a 22 pareggi. Nella passata stagione, al Bluenergy Stadium, finì 2-0 per la Juve grazie ai gol di Okoye (autorete) e Savona. L'ultimo hurrà dell'Udinese in casa contro la Juventus è datato 23 luglio 2020, col 2-1 in rimonta grazie ai gol di Nestorovski e Fofana, dopo il vantaggio iniziale di de Ligt. Era la Juve con Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri come allenatore.20:10
Due anche i cambi di Spalletti rispetto al 4-0 sul Pisa di una settimana fa. Torna in difesa Kelly che prende il posto di Gatti, mentre davanti non ci sono numeri 9 di ruolo. Vlahovic non ha ancora recuperato, David, Openda e Milik tutti in panchina. Davamti, a fare da falso nueve, c'è Yildiz. Poi Boga a sinistra, nella linea di trequarti composta dai soliti McKennie e Conceição. In porta, invece, c'è sempre Perin con Di Gregorio che è ormai diventato il portiere di riserva. Tra gli assenti, oltre a Vlahovic, manca anche Holm.20:33
Due i cambi di Runjaic rispetto alla trasferta di Bergamo. Fuori Mlacic e in difesa arretra Ehizibue, che va a fare il braccetto. C'è Zarraga a fare la fascia, mentre torna dal 1' Atta che prende il posto di Piotrowski. Udinese senza Bertola, Zanoli e Zemura infortunati. C'è Solet, anche lui non al meglio, ma solo dalla panchina.20:30
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, K.Thuram - F.Conceição, McKennie, Boga - Yildiz. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio - Gatti, Cabal - Koopmeiners, Adzic, Miretti, Kostic - Zhegrova, Milik, Openda, David.20:17
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Okoye - Ehizibue, Kabasele, T.Kristensen - Zarraga, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, H.Kamara - Zaniolo - K.Davis. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Padelli, Sava - Solet, Mlacic - A.Camara, Arizala, Miller, Piotrowski - Bayo, I.Gueye.20:25
Juventus che arriva dal perentorio 4-0 al Pisa che ha fatto rialzare la squadra di Spalletti. Anche perché la Juve, prima di affrontare il Pisa, aveva collezionato solo 2 pareggi e 2 sconfitte nelle quattro partite precedenti. Serve assolutamente vincere questa sera per restare incollati alla zona Champions, con Roma e Como che hanno “solo” un punto di vantaggio sui bianconeri.20:04
Udinese in serie positiva da due partite, dopo aver interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive. La squadra di Runjaic si è rialzata col netto 3-0 alla Fiorentina mentre, all'ultima giornata, c'è stato il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. E dire che i bianconeri erano andati in doppio vantaggio con le reti di Kristensen e Davis, prima di essere rimontati nel finale dalla doppietta di Scamacca.20:03
Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Juventus, gara valida per la Giornata 29 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca al Bluenergy Stadium di Udine.20:03
La gara tra Udinese e Juventus si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Juventus?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Juventus sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Juventus?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Juventus?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Juventus?
La gara tra Udinese e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Juventus?
Il marcatore della Juventus è stato Jérémie Boga al 38'
PREPARTITA
Udinese - Juventus è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Juventus sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
301
Fuorigioco
40
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
45
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
23-02-2026
Serie A
Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026
Serie A
Udinese-Juventus 0-1
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 53 punti (frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). L'Udinese ha segnato 33 gol e ne ha subiti 42; la Juventus ha segnato 51 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Juventus - Udinese si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Roma e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Pisa vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 9 gol.
Udinese e Juventus si sono affrontate 103 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 14 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Udinese-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l'Udinese in Serie A (1P), incluse le tre più recenti - subendo solo due reti in questi otto confronti; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale infatti al 22 agosto 2021 (2-2 in Friuli).
La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l'Udinese in Serie A (10V, 4N); l'unico successo interno dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1 con gol di Nestorovski e Fofana in rimonta dopo la rete iniziale di de Ligt).
Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l'Atalanta, l'Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre (in quel caso due pareggi contro Cagliari e Cremonese e un successo contro il Lecce).
Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), i bianconeri sarebbero terzi in classifica in Serie A (35 punti in 19 match, esattamente gli stessi di Como e Napoli), dietro solo a Inter (49) e Milan (42); nel periodo solo l'Inter (42) ha segnato più reti dei bianconeri (38) nel torneo.
La Juventus ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni; i bianconeri non hanno mai registrato almeno tre gol al passivo in cinque gare fuori casa consecutive ufficiali nella loro storia dal 1929/30.
Luciano Spalletti ha allenato l'Udinese in due periodi diversi della sua carriera da allenatore in Serie A (la prima tra marzo e giugno 2001 e la seconda in tre stagioni di fila tra il 2002/03 e il 2004/05), per un totale di 117 panchine in Serie A (48V, 34N, 35P). Spalletti è infatti il terzo allenatore con più panchine nella storia dell'Udinese in Serie A, dopo Francesco Guidolin (186) e Giuseppe Bigogno (172).
Da una parte solo l'Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall'altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell'Udinese in questo modo (due, al pari dell'Hellas Verona).
Dopo i gol contro Fiorentina e Atalanta, Keinan Davis potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni. In più, il classe 1998, autore di nove gol nel campionato in corso, potrebbe diventare solo il quarto giocatore inglese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/2022), David Platt (11 nel 1991/1992) e Gerald Hitchens (16 nel 1961/1962 e 12 nel 1962/1963).
Kenan Yildiz, autore di nove reti nel campionato in corso, potrebbe diventare il 1° calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale sarebbe il 7° a riuscirci da U21 con i bianconeri, l'ultimo dei quali è stato Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).
Dusan Vlahovic potrebbe tornare a giocare un match con la Juventus tra tutte le competizioni a distanza di 105 giorni, ovvero 3 mesi e 13 giorni, dalla sua ultima presenza lo scorso 29 novembre contro il Cagliari in campionato. In più, l'ultima rete del serbo in Serie A risale alla sfida d'andata proprio contro l'Udinese del 29 ottobre (quattro reti per lui contro i friulani nel torneo, di cui tre su rigore).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: