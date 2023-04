Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!20:27

Nel prossimo turno la Cremonese andrà in scena sul campo dell’Udinese, mentre l’Empoli ospiterà sul proprio terreno di gioco l’Inter.20:27

Dopo 4 punti nelle precedenti due giornate, l’Empoli si ferma e resta al 14esimo posto.20:26

Secondo successo consecutivo della Cremonese, che sale a 19 punti in classifica.20:26

Termina con un successo di misura della Cremonese la gara dello Zini. I padroni di casa passano in vantaggio nei primi minuti con Dessers e legittimano il vantaggio nel resto del match. I toscani nel secondo tempo sono venuti fuori, tenendo in mano il pallino del gioco, ma senza creare vere e proprie occasioni.20:26

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Cremonese-Empoli 1-020:25

90'+5' Okereke spreca un potenziale contropiede pericoloso, sbagliando il passaggio.20:23

90'+2' Percussione di Sernicola, che entra in area e dopo un rimpallo Okereke tenta una difficile sforbiciata volante. Pallone alto.20:20

90'+1' Colpo di testa a lato di Okereke sul corner.20:18

90'+1' Sei minuti di recupero.20:18

90' Azione di Quagliata da sinistra, che entra in area e dalla linea di fondo mette dentro, ma il pallone viene deviato in angolo.20:18

88' Walukiewicz prova la deviazione di ginocchio, da corner, la palla sbatte sul palo esterno e va fuori.20:15

87' Guizzo di Baldanzi, che dal limite dell'area si libera e fa esplodere un sinsitro, che viene deviato in angolo.20:14

85' Cambio per la Cremonese. Esce l'attaccante Cèdric Tsadjout ed entra il difensore Giacomo Quagliata.20:13

84' Okereke dal limite dell'area prova la conclusione, che è però centrale.20:11

83' Baldanzi pesca in area Caputo, che non riesce a concludere e Carnesecchi blocca.20:10

82' Cross di Serniacola per Benassi, che non riesce a colpire bene di prima intenzione.20:09

81' Carnesecchi in uscita risolve una situazione potenzialmente pericolosa.20:08

80' Carnesecchi esce in presa alta e blocca il traversone di Marin.20:07

79' Cambio per l'Empoli. Esce Jacopo Fazzini ed entra Mattia Destro.20:06

78' Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Filippo Bandinelli ed entra Liam Henderson.20:06

77' Cross di Stojanovic per Bandinelli, che non arriva in tempo per la deviazione vincente.20:05

76' Cross da sinistra di Valeri per Tsadjout, che prova una difficile sforbiciata. Pallone alto.20:03

75' Parisi recupera un pallone, fugge la sinistra e crossa per Fazzini, che manca la conclusione di testa.20:02

73' Cambiaghi cerca di servire in piena area Baldanzi, ma la difesa ribatte.20:01

73' Okereke sbaglia il tiro dal limite, che diventa un assist per Tsadjout, che non ne approfitta.20:00

71' Grande intervento di Luperto, che riesce a contenere lo scatto di Okereke, che si stava involando verso l'area.19:58

67' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Cyriel Dessers ed entra David Okereke.19:56

67' Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Pablo Galdames ed entra Marco Benassi.19:56

67' Cross di Bandinelli e colpo di testa di un attaccante, ch si spegne sul fondo.19:55

66' Azione caparbia di Parisi, che entra in area e da sinistra mette in mezzo un cross, che non trova la deviazione vincente.19:53

62' Cambio di terzini per la Cremonese. Esce Tyronne Ebuehi ed entra Petar Stojanovic.20:08

62' Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Roberto Piccoli ed entra Nicolò Cambiaghi.20:08

60' Contropiede della Cremonese. Tsadjout serve Sernicola, che entra in area, ma la sua conclusione in diagonale esce di pochissimo.19:47

57' Ebouhi anticipa Piccoli e mette la palla in angolo.19:45

56' Grande azione di Dessers, che difende la palla ed entra in area superando tre difensori e scarica su Tsadjout, che si fa ribattere il tiro. L'arbitro fischia un fuorigioco.19:44

53' Baldanzi mette da sinistra un bel pallone per Ebouhi, ma la conclusione è alta.19:41

53' Dopo un lungo fraseggio dell'Empli Piccoli si gira ma la conclusione viene ribattuta.19:40

52' Cambio in difesa per la Cremonese. Esce Luka Lochoshwili ed entra Emanuel Aiwu.19:39

50' Lochoshvili è a terra dolorante e non sembra in grado di proseguire.19:38

47' Ripartenza della Cremonese. Tsadjout entra in area e fa esplodere un sinistro che viene deviato in angolo da Perisan.19:35

47' Cross di Bandinelli dalla sinistra, Ma Carnesecchi blocca in presa alta.19:34

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Empoli.19:32

Primo tempo terminato con gli ospiti meritatamente in vantaggio grazie ad un gol di Dessers in apertura. Il proseguo della prima frazione è complessivamente equilibrato, con non molte occasioni per entrambe le squadre.19:21

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Cremonese-Empoli 1-019:18

45'+2' Grande azione di Sernicola sulla destra, che crossa, ma Castagnetti non ne approfitta e vanifica l'azione.19:17

45'+1' Batti e ribatti nell'area della Cremonese, ma nessuno riesce a concludere.19:16

45'+1' Due minuti di recupero.19:16

44' Carnesecchi esce in tuffo, anticipando Marin.19:14

43' Fazzini sbaglia l'ultimo passaggio, vanificando una buona occasione.19:14

40' Cambio per l'Empoli. Esce il difensore Koni De Winter ed entra il pari ruolo Sebastian Walukiewicz.19:10

38' Problemi per De Winter, che a seguito di uno scontro con Tsadjou resta a terra dolorante.19:09

33' Fazzini rientra e di sinistro calcia alto.19:03

32' Caputo prova un'azione personale e col sinistro impegna Carnesecchi.19:02

29' Galdames rientra e prova la conclusione di sinistro, che termina centrale.18:59

27' Tentativo di Valeri da fuori che termina a lato.18:58

27' Doppio tentativo di Sernicola18:58

25' Girata di Piccoli sopra la traversa.18:57

24' Sinistro di Tsadjout alto di poco.18:57

23' Tentativo di Baldanzi ribattuto.18:56

21' Castagnetti prova il lancio per Tsadjout, ma l'attaccante è in fuorigioco.19:05

19' L'Empoli conquista un corner per deviazione di Sernicola.19:05

15' Giallo per la Cremonese. Ammonito Leonardo Sernicola, per un intervento falloso.19:04

13' Bandinelli calcia di sinistro da fuori area ma il tiro è respinto.19:03

7' Luperto conquista una punizione dalla propria metacampo.19:02

4' GOL! CREMONESE-Empoli 1-0. Rete di Cyriel Dessers, che calcia di sinistro da centroarea su assist di Sernicola.



2' Parisi prova il lancio lungo, ma Caputo è in fuorigioco.19:01

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Cremonese.19:33

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l'incontro Luca Zufferli di Udine.19:24

CREMONESE(4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vazquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Galdames; Tsadjout, Dessers Allenatore: Davide Ballardini19:23

EMPOLI(4-3-1-2)Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli Allenatore: Paolo Zanetti19:23

La gara di andata, disputata al Castellani, è terminata 2-0 a favore dei padroni di casa.19:23

Gli ospiti, momentaneamente 14esimi con 32 punti, provengono da 4 punti nelle ultime 2 giornate, l'ultimo dei quali sul campo del Milan.19:23

I padroni di casa, reduci dal prezioso successo sul campo della Sampdoria, sono attualmente al penultimo posto a quota 16 punti.19:22

Benvenuti allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida tra Cremonese e Empoli, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A.19:22