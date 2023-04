Dal Picco è tutto, grazie per aver seguito con noi Spezia-Lazio e arrivederci al prossimo apppuntamento di Serie A! 23:04

Sfida importantissima in chiave salvezza per lo Spezia: il prossimo appuntamento sarà a Marassi contro la Sampdoria, partita nella quale la squadra di Semplici non vorrà sbagliare per aumentare le probabilità di rimanere in Serie A. La Lazio invece aspetta in casa il Torino. 23:03

Partono bene i padroni di casa al Picco con diverse occasioni pericolose nel primo tempo. A sbloccare la partita però è un rigore assegnato alla Lazio, realizzato da Ciro Immobile che diventa il terzo giocatore a raggiungere la doppia cifra in almeno sette stagioni di fila in Serie A con la stessa squadra. Nel secondo tempo, Felipe Anderson cambia le carte e con la sua duttilità riesce a trovare il secondo gol. Chiude il match Marcos Antonio che segna la prima rete con la maglia della Lazio. I liguri invece finiscono la partita in 10: doppio giallo per Ampadu che salterà la prossima giornata. 23:00

Quarta vittoria consecutiva per la Lazio che non spreca l'occasione per consolidare il secondo posto e porta a casa i tre punti dal Picco. La squadra di Maurizio Sarri ora è a -13 dalla capolista, seguita invece dalla Roma a -8, in attesa del match contro l'Udinese. I biancocelesti non perdono dall'11 febbraio, contro l'Atalanta. Da lì, 8 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie. Per lo Spezia invece sfuma l'opportunità di allungare dalla zona retrocessione. I liguri rimangono a 26 punti. 22:56

90'+3' FISCHIO FINALE! Spezia-Lazio 0-3! Grande prestazione dei biancocelesti al Picco che vincono grazie ai gol di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio. 22:42

90' Ufficializzati i tre minuti di recupero al Picco. 22:41

89' GOL!!! Spezia-Lazio 0-3! Prima rete di Marcos Antonio con la maglia biancoceleste. Sulla respinta di un cross da parte di Felipe Anderson nella metà campo avversaria anticipa Agudelo e si invola verso la porta. Il brasiliano mette in rete dopo aver saltato anche il portiere.



Guarda la scheda del giocatore Marcos Antônio22:39

88' Esce Mattia Zaccagni, al suo posto Matteo Cancellieri. 23:00

88' Cartellino Giallo anche Matteo Cancellieri che colpisce di mano. 22:36

87' Calcia Milinkovic Savic che cerca l'effetto da punizione, il pallone però non scende e finisce sul fondo. 22:39

85' Esposito stende Zaccagni e Irrati concede calcio di punizione. Posizione interessante per la Lazio. 22:33

84' 2° Giallo/Rosso Ampadu lascia i suoi in 10. Intervento ritenuto in ritardo da Irrati. Il difensore salterà la prossima partita contro la Sampdoria. 22:33

83' Cartellino giallo per proteste per Alessio Romagnoli. 22:31

82' Tensione in area tra Ekdal e Patric. Il giocatore dello Spezia chiede l'intervento del VAR per un rigore. L'arbitro fa proseguire. 22:30

81' Inizio non dei migliori del subentrato Marcos Antonio: irrati tira fuori il cartellino giallo. 22:29

80' Esce anche Danilo Cataldi, al suo posto Marcos Antonio. 22:28

78' DRAGOWSKI! Deviazione decisiva del portiere da un tiro a raso terra pericoloso di Felipe Anderson alla ricerca della doppietta personale. 22:26

77' Proteste da parte dello Spezia per un'uscita del portiere che prende il pallone al limite dell'area. 22:25

76' Cambio in attacco per Semplici: finisce la partita di Verde, al suo posto Shomurodov. 22:23

75' Grande determinazione di Agudelo che ferma Felipe Anderson in area dopo uno scambio con Pedro. 22:23

72' Non si dà per perso lo Spezia e Agudelo prova un tiro da fuori area, impreciso. 22:21

71' Ammonito Cataldi, diffidato, salterà la prossima partita. 22:20

69' Prima mossa di Maurizio Sarri: Ciro Immobile lascia il campo a Pedro. 22:16

66' Schema da calcio d'angolo della Lazio con Luis Alberto che batte corto. La conclusione sul primo palo finisce fuori, si riparte da Dragowski. 22:15

63' Possesso palla prolungato della Lazio che continua ad avanzare nella metacampo avversaria. 22:14

62' Entra anche Arkadiusz Reca, lascia il campo Nikolaou.22:10

62' Finisce anche la partita di Gyasi, Semplici opta per Daniel Maldini. 22:09

61' Esce uno dei protagonisti del primo tempo Bourabil, al suo posto a centrocampo Agudelo. 22:09

58' RISPOSTA DI PROVEDEL! Conclusione rasoterra di Ekdal, reattivo il portiere che respinge. 22:07

56' Atteggiamento positivo dello Spezia che non abbassa il morale e cerca di recuperare il risultato con una bel cross di Verde per Gyasi, che non arriva. 22:06

52' GOL! Spezia-LAZIO 2 A 0! Raddoppia la squadra di Sarri con Felipe Anderson che insacca a due metri dal portiere dopo una bella combinazione dei biancocelesti.



Guarda la scheda del giocatore Felipe Anderson22:01

51' Bourabia inventa un cross in area per Nzola, palla un filo lunga che finisce sul fondo. 22:04

49' PILLOLA STATISTICA: Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in almeno sette stagioni di fila in Serie A con la stessa squadra, dopo Francesco Totti (9) e Antonio Di Natale (9). 21:57

48' Da una parte all'altra: accelera Marusic e crossa in area, capisce tutto Ampadu che manda in calcio d'angolo. 21:56

47' Parte subito lo Spezia con un cross di Nikolaou dalla snistra che viene chiuso dalla difesa avversaria. 21:55

45' COMINCIA IL SECONDO TEMPO di Spezia-Lazio. 21:53

Ancora tutto aperto tra Spezia e Lazio, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti e sono partite da subito con un ritmo molto intenso. Semplici potrebbe cambiare qualcosa in difesa, visto soprattutto l'ammonizione di Ampadu. Per Maurizio Sarri da verificare se Zaccagni riuscirà a finire tutti i 90 minuti, in panchina c'è Pedro. 21:48

Un primo tempo molto acceso al Picco con tante occasioni da entrambe le parti. Iniziano bene i padroni di casa con una traversa di Bourabia appena dopo qualche minuto e si rendono ancora pericolosi con un errore di Nzola di testa da solo davanti alla porta. La partita si sblocca al 36' quando Irrati concede un calcio di rigore alla Lazio, realizzato poi dal numero 17 biancoceleste. La squadra di Semplici però non si abbatte e continua a creare tante occasioni. Sul finale dei primi 45 minuti la squadra di Maurizio Sarri è vicina al raddoppio ma Immobile non arriva alla deviazione vincente. 21:52

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: Spezia-Lazio 1-0. Decide la rete di Immobile su rigore. 21:37

45'+4' DRAGOWSKI! Il portiere dice di no a un tiro di Milinkovic-Savic. Ora è una Lazio che vuole il raddoppio. 21:36

45'+3' DUE AZIONI IN TRENTA SECONDI! Prima azione nata da Milinkovic Savic che vince un duello fisico con Ampadu e Immobile, solo in area, non si coordina bene per la deviazione. Subito dopo si infila bene Luis Alberto che manca di poco la chiara occasione per il raddoppio. 21:35

45' Ufficializzati i cinque minuti di recupero. 21:32

44' Continua il pressing dello Spezia con una doppia occasione: prima Verde che crossa in area per Gyasi, il suo tiro però è troppo lungo e il pallone finisce alle spalle del numero 11 bianconero. Dopo una serie di rimpalli Nzola riesce a girarsi ma ciabatta il pallone rendendo la presa facile per il portiere avversario. 21:32

40' Ancora un'occasione dello Spezia con una conclusione di Verde con il destro: facile per Provedel. 21:26

39' Non si abbatte lo Spezia che reagisce con un cross in area di Verde, Bourabia prova a inventare ma porta via il pallone la Lazio. 21:26

36' GOL! Spezia-LAZIO 0-1! Ciro Immobile non sbaglia dal dischetto: calcia forte raso terra e conquista così il suo decimo gol stagionale.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile21:22

34' Giallo per Ampadu per il contatto in area con Felipe Anderson. 21:23

33' Non ci sono dubbi, confermato il calcio di rigore e il cartellino giallo per il difensore dello Spezia. 21:24

33' Check del VAR in corso per il contatto in area. 21:23

33' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Fallo di Ampadu su Felipe Anderson. 21:23

30' Cartellino Giallo per Gyasi per un fallo su Marusic. In ritardo sul pallone l'attaccante dello Spezia. 21:16

25' Ci prova Mattia Zaccagni che al momento rimane in campo. Nel frattempo Maurizio Sarri manda a scaldare Pedro. 21:11

23' Problemi per Zaccagni. Il giocatore, rimasto a terra, si tocca più volte il ginocchio destro e chiede l'intervento dei medici. 21:10

20' Contatto Immobile-Dragowski in area dopo una palla perfetta di Cataldi che rende l'azione molto pericolosa. Da valutare le condizioni del portiere. 21:07

18' Esposito sbaglia sugli sviluppi di un calcio d'angolo e crossa alto sopra la porta. 21:04

17' Ancora un'accelerata dello Spezia dalla sinistra con Gyasi. Patric chiude in fallo laterale. 21:03

13' Prova a rispondere la Lazio con una conclusione difficile e imprecisa di Luis Alberto che si coordina per un tiro al volo da un cross di Zaccagni. Chiude lo Spezia. 21:00

12' ALTRA OCCASIONE DI NZOLA! Il numero 18 dello Spezia sbaglia un gol di testa proprio davanti alla porta, da un cross sulla sinistra di Bourabia. Il pallone finisce fuori di poco. 20:58

9' PILLOLA STATISTICA: Mehdi Bourabia non ha trovato il gol con alcuno dei suoi 23 tiri: solo Walace dell'Udinese ha calciato di più senza segnare tra i centrocampisti in questa Serie A. Questo è il settimo legno stagionale per lo Spezia. 20:56

6' Milinkovic Savic cerca il primo inserimento di Luis Alberto, capisce tutto Wisniewski che anticipa la giocata. 20:53

4' Fallo di Nzola su Patric. Irrati invita subito ad abbassare il nervosismo. 20:50

3' Partita subito a ritmi molto alti. Dopo la traversa prova a ripartire veloce la Lazio. 20:49

2' TRAVERSA! Primo squillo dello Spezia con una traversa di Bourabia da un bella azione nata da Ekdal e Verde. 20:48

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Spezia-Lazio. Dirige la sfida al Picco l’arbitro Massimiliano Irrati. 20:45

Cambio dell'ultimo minuto per la Lazio: non partirà dal primo minuto Casale, al suo posto subentra Patric. Per il difensore ex Verona un problema durante il riscaldamento. 20:37

Maurizio Sarri non cambia nulla rispetto all'ultima partita contro la Juventus: confermati tutti gli undici giocatori in campo contro la formazione di Massimiliano Allegri. Dunque difesa a quattro con Romagnoli e Casale al centro con esterni Marusic e Hysaj. A centrocampo scelti i soliti Milinkovic Savic, Luis Alberto con Cataldi e il tridente offensivo è composto da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati della punta Immobile. Unico indisponibile Vecino. 20:29

Semplici recupera Caldara, Agudelo e Kovalenko ma per la partita contro la Lazio tutti e tre partiranno dalla panchina: il tridente offensivo è composto da Verde, Gyasi e Nzola. A centrocampo spazio a Bourabia con Ekdal ed Esposito. Assente per squalifica Simone Bastoni che si aggiunge all'infortunato Zurkowski. 20:15

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3) : Provedel - Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. 20:16

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA (4-3-3): Dragowski - Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou - Bourabia, Ekdal, Esposito - Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Leonardo Semplici.20:06

La Lazio non intende fermarsi. Tre vittorie consecutive, contro Roma, Monza e Juventus hanno consolidato il secondo posto dei biancocelesti che dopo l'ultimo successo all'Olimpico contro i bianconeri non hanno alcuna voglia di rallentare il passo. Per Maurizio Sarri questa non sarà una gara da sottovalutare: "È una partita con grandissimi rischi. In gare come queste a volte abbiamo peccato di presunzione e l'abbiamo pagata", ha detto l'allenatore alla vigilia. 19:09

Solo una sconfitta nelle ultime sei partite e una vittoria importantissima al Picco contro l'Inter. Lo Spezia vuole agganciare Lecce e Salernitana in classifica per lasciarsi alle spalle il più possibile la zona retrocessione. Cercherà di farlo proprio nello stadio di casa. 19:04

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Lazio, match valevole per la 30ª giornata di Serie A. 18:45