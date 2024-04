Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Frosinone 2-2 e arrivederci ai prossimi impegni della Serie A Tim 2023-24.14:34

90'+9' FINISCE QUI. Napoli-Frosinone 2-2. Triplice fischio del direttore di gara, ma fischi anche dagli spalti del Maradona. 14:30

90'+8' ESPULSO MARIO RUI. Il terzino del Napoli si fa rubare il tempo da Seck e poi è costretto a stenderlo per evitare danni ulteriori. Secondo giallo e conseguente espulsione. 14:30

90'+7' AMMONITO OKOLI. Gomitata del numero Cinque gialloazzurro a Kvaratskhelia su un duello aereo, nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 14:28

90'+6' FUORI ZORTEA. Problemi al naso per l'esterno, che lascia il posto a Mateus Lusuardi. 14:27

90'+5' CAMBI FROSINONE. Esce capitan Mazzitelli, al suo posto subentra Francesco Gelli. 14:26

90'+3' Scontro fortuito tra Mario Rui e Zortea, l'esterno del Frosinone ha la peggio e resta a terra perdendo sangue dal naso. Interruzione del gioco, intervento dello staff sanitario giallazzurro. 14:25

90'+2' Palla gol per il Napoli! Di Lorenzo taglia dietro la difesa avversaria da destra, arriva sul fondo e mette in mezzo un cross rasoterra su cui Simeone non arriva per questione di centimetri. Squadre allungatissime e alla ricerca del gol del 3-2. 14:24

90'+1' Ennesimo cross di un ottimo Zortea, Valeri ci prova in spaccata sul secondo palo ma non riesce a impattare con la sfera. Frosinone che non ha comunque mai smesso di giocare in questa partita. 14:23

90' Ci saranno ben cinque minuti di recupero in questo secondo tempo tra Napoli e Frosinone. Sfida ancora in equilibrio sul 2-2, ma sarà un recupero da vivere intensamente. 14:21

87' Mister Calzona chiama dalla panchina uno cambio di modulo, col Napoli che passa a un 4-2-4 del tutto offensivo. Simeone e Osimhen al centro dell'attacco, Kvaratskhelia e Raspadori esterni a tutta fascia. 14:20

86' ENTRA SIMEONE. Mister Calzona richiama in panchina Anguissa, calato tanto in questo secondo tempo, per far subentrare Giovanni Pablo Simeone.14:17

85' A terra Okoli dopo un contrasto aereo con Osimhen. Partita sempre frammentata da continue interruzioni anche se, rispetto al primo tempo, sono decisamente diminuiti i contatti fallosi. 14:16

83' MERET SALVA IL RISULTATO! Cross dalla sinistra di Valeri, Zortea stacca di testa sul secondo pallo e fa sponda al centro, dove sbuca Seck. Il numero otto giallazzurro tocca di petto/spalla e sembra trovare il gol, ma il portiere del Napoli si supera e respinge col piede sinistro. 14:15

81' Il Frosinone non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato (quattro pareggi, 11 sconfitte). Nelle sue precedenti due stagioni di Serie A, la squadra ciociara ha sempre ottenuto almeno due successi esterni (due nel 2015/16 e quattro del 2018/19).14:13

80' 10 minuti più recupero al termine di questo lunch match della giornata 32 di Serie A Tim 2023-24. Napoli che si è fatto rimontare due volte, complice la doppietta di Cheddira, e sfida aperta a qualsiasi risultato. 14:12

79' ENTRA PURE SECK. Doppio cambio per mister Di Francesco, che richiama in panchina Soulé per gettare mdellaischia Demba Seck. 14:10

79' CAMBIO FROSINONE. Brescianini richiamato in panchina, gli subentra Reinier in quello che era l'unico ballottaggio prima del fischio d'inizio tra le file degli ospiti. 14:10

79' DENTRO CAJUSTE. Mister Calzona richiama in panchina Zielisnki e dà così spazio a Jens-Lys Michel Cajuste. 14:09

77' ESCE POLITANO. Confermato il problema muscolare per lui, al suo posto c'è spazio per Giacomo Raspadori.14:09

76' Politano prova un altro sprint sulla destra, ma poi si ferma e chiede il cambio alla sua panchina. Problemi muscolari per l'autore dell'1-0 e tegola non da poco per la squadra partenopea. 14:08

75' Subito la reazione del Napoli. Kvaratskhelia riceve al limite, dopo l'azione personale di Zielinski, e calcia di prima intenzione col destro. Turati si distende e respinge, poi la difesa del Frosinone spazza l'area. Sta crescendo tanto Kvaratskhelia. 14:07

73' GOL! Napoli-FROSINONE 2-2! Rete di Walid Cheddira. Azione manovrata degli ospiti, con Zortea che riceve sulla destra e va al cross. Cheddira stacca di testa da solo in area e buca Meret, trovando così la sua prima doppietta in Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Walid Cheddira14:06

70' Si preparano dei cambi sulla panchina del Napoli. Pronto Cajuste a subentrare in questa partita, vediamo chi gli lascerà il posto. Anche Di Francesco sembra voler effettuare dei cambi. 14:02

68' Gioco adesso molto frammentato, con Mazzitelli a terra dopo un contrasto aereo. Necessario l'intervento dello staff sanitario del Frosinone. 14:00

66' AMMONITO MARIO RUI. Colpo a palla lontana su Zortea, cartellino giallo per comportamento antisportivo al terzino del Napoli. 13:58

63' GOL! NAPOLI-Frosinone 2-1! Rete di Victor Osimhen. Sugli sviluppi di un corner, Kvaratskhelia va di nuovo alla conclusione dalla distanza, trovando la deviazione della difesa avversaria. Osimhen è in posizione regolare davanti a Turati e devia quel tanto che basta per batterlo da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen13:56

62' Kvaratskhelia vicino al nuovo vantaggio. Grande iniziativa personale del georgiano, che prova il destro dal limite e chiama alla risposta un Turati sempre più protagonista. Napoli che riprende a pressare con continuità. 13:55

60' Grande chiusura di Romagnoli. Politano si fa tutta la fascia destra, arriva sul fondo e mette in mezzo un bel cross rasoterra. A centro area Osimhen si avventa sul pallone e tenta la girata di prima, ma il difensore del Frosinone lo mura ottimamente. 13:52

57' Punizione da zona interessante per il Napoli, ma Zielinski effettua un cross troppo su Turati, agevolando così la facile uscita in presa alta del portiere avversario. Napoli che sembra essere un po' calato quanto a ritmo rispetto al primo tempo...13:50

54' Prima di oggi, il Napoli era una delle quattro squadre contro cui il Frosinone non aveva ancora segnato in trasferta in Serie A, insieme ad Atalanta, Inter e Parma. Il club partenopeo aveva difatti vinto per 4-0 entrambe le sfide di campionato giocate prima di oggi. 13:47

52' Doccia fredda per il Napoli, con mister Calzona che chiede a diversi giocatori di intensificare il proprio riscaldamento. Potrebbero arrivare così dei cambi tra le file dei padroni di casa. 13:44

50' GOL! Napoli-FROSINONE 1-1! Rete di Walid Cheddira. Frittata di Meret con la costruzione dal basso, perché il portiere del Napoli si fa ostacolare da Soulé e regala sostanzialmente palla al Frosinone. Cheddira è freddo nel battere subito a rete da posizione ravvicinata e firmare così l'1-1.



Guarda la scheda del giocatore Walid Cheddira13:42

47' GRANDE TURATI. Sugli sviluppi di un corner, Di Lorenzo spizza di testa da posizione defilata ma trova un super intervento del portiere del Frosinone. Gioco comunque fermo per un fuorigioco del Napoli, resta però la paratona di Turati.13:40

47' OSIMHEN VICINO AL 2-0! Grande azione del Napoli, nata dalla catena di destra. Anguissa trova un ottimo suggerimento in verticale per l'attaccante, il quale entra in area e prova lo scavetto sull'uscita di Turati, ma trovando poi l'opposizione di Romagnoli praticamente sulla linea di porta. 13:39

46' COMINCIA LA RIPRESA. Napoli-Frosinone 1-0. Si riparte al Maradona, manovrano gli ospiti dopo il fischio di Fabbri. 13:37

Difficile ipotizzare cambi nella formazione del Napoli, anche perché gli azzurri stanno comunque giocando bene e mostrano buona condizione. Discorso diverso per mister Di Francesco, poiché il suo Frosinone sta concedendo tanto e i tre di difesa non sembrano granché a loro agio in questa gara. 13:23

Napoli che merita indubbiamente questo vantaggio, stanti le (almeno) cinque nitide occasioni da gol create. Decisivo il capolavoro di Politano al 16', ma anche l'intervento con cui Meret ha parato il rigore di Soulé al 30'. Frosinone di certo non rinunciatario ma che ha concesso davvero tanto in difesa e non capitalizzato l'unica disattenzione degli avversari. 13:22

45'+4' FINE 1° TEMPO. Napoli-Frosinone 1-0. Fischia Fabbri, le squadre tornano negli spogliatoi coi padroni di casa sempre in vantaggio e dopo una prima metà di gara comunque godibile. 13:20

45' Ci saranno tre minuti di recupero in questo primo tempo tra Napoli e Frosinone. Padroni di casa sempre avanti 1-0 grazie al gol realizzato da Politano.13:18

43' Zielinski impegna Turati. Grande lavoro tecnico al limite di Osimhen, il quale imbuca di prima in area per il compagno. Zielisnki riceve, controlla, mette a sedere due avversari e calcia col destro, strozzando però troppo la conclusione e favorendo così la parata di Turati. 13:16

42' Sempre manovre avvolgenti del Napoli, che però prosegue nella gestione del possesso lasciando al Frosinone il modo di riorganizzarsi e compattarsi difensivamente. 13:14

39' Napoli che invece prosegue con prolungati possessi-palla, dopo aver evidentemente abbassato i ritmi forte dell'1-0 siglato da Politano. Molto attivo Kvaratskhelia sul fronte offensivo, anche se il georgiano sta ricevendo davvero pochi palloni. 13:11

37' A terra Brescianini dopo un contrasto con un avversario. Problema alla tibia destra, ma nulla di grave e il centrocampista del Frosinone potrà riprendere la sua partita. La squadra allenata da Di Francesco sta provando a cambiare marcia e creare pericoli verso la porta del Napoli. 13:10

35' ANCORA MERET. Cheddira riceve al limite, si gira e calcia forte col destro, anche perché Lobotka è in ritardo con la chiusura su di lui. La conclusione dell'attaccante giallazzurro trova però i guantoni del portiere del Napoli, sempre sicuro.13:08

33' ZIELISNKI SFIORA IL 2-0. Cross dalla destra di un super Politano, il centrocampista spizza di testa a centro area e va vicinissimo al palo alla destra di Turati. Quarta occasione da gol per il Napoli, che continua a spingere. 13:05

32' Dopo il "pericolo" appena corso, il Napoli sembra voler riprendere a schiacciare gli avversari nella loro metà campo. Errore potenzialmente molto pesante quello di Soulé dal dischetto per i giallazzurri.13:05

30' MERET PARA IL RIGORE! Soulé incrocia col destro ma davvero male, l'estremo difensore del Napoli è reattivissimo e blocca la conclusione dell'argentino. Bolgia al Maradona per l'errore del Frosinone dal dischetto.13:02

29' AMMONITO RRAHMANI. Cartellino giallo per l'intervento in ritardo e scomposto su Cheddira. Era diffidato, salterà il prossimo turno di campionato.13:02

28' RIGORE PER IL FROSINONE. Lancio dalle retrovie di Soulé per l'inserimento perfetto di Mazzitelli. Sponda aerea di quest'ultimo per Cheddira, il quale si incunea in area e viene atterrato irregolarmente da Rrahmani. Nessun dubbio per il direttore di gara: si va dal dischetto. 13:01

26' Cooling break e allora i due allenatori ne approfittano per dei simil timeout coi propri giocatori. Osimhen si fa nuovamente controllare la mano infortunata, Di Francesco molto attivo con Lirola. Tutto pronto per ripartire qui al Maradona. 12:58

24' Ci prova Kvaratskhelia. Azione fotocopia rispetto a quella che ha portato al vantaggio, col georgiano che parte da sinistra, si accentra e prova il destro a giro. Conclusione centrale, facile la presa di Turati. Napoli però sempre in grande pressione. 12:56

22' Altra prateria per Osimhen, con un nuovo uno contro uno nei confronti di Romagnoli. Stavolta il difensore del Frosinone lavora decisamente meglio, costringendo l'avversario a defilarsi e poi murandogli la conclusione. 12:55

20' OSIMHEN SI DIVORA IL 2-0. Lancio dalle retrovie del Napoli, Romagnoli buca l'intervento difensivo e spalanca le praterie per l'attaccante azzurro. Osimhen fa 20 metri palla al piede, arriva davanti a Turati ma calcia incredibilmente fuori col destro a incrociare. Che occasione per il Napoli.12:52

19' Soulé prova a imitare Politano. Sinistro a giro dal vertice destro dell'area avversaria, ma esecuzione che è una via di mezzo tra un tiro e un cross. Un po' di fischi per l'argentino del Frosinone dagli spalti del Maradona. 12:51

16' GOL! NAPOLI-Frosinone 1-0! Rete di Matteo Politano. Classico movimento a rientrare dalla fascia destra, Valeri gli lascia troppo campo e lui non perdona: sinistro a giro splendido che si insacca a fil di palo. Azzurri avanti 1-0 con una perla di Politano.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano12:50

15' Napoli che sta schiacciando gli ospiti. Ostigard da due passi spara alto, ma l'azione era ferma per un fuorigioco di Osimhen. Frosinone che deve già resistere agli assalti dei padroni di casa. 12:48

14' OCCASIONE OSIMHEN! Grande iniziativa di Kvaratskhelia, che arriva al limite e imbuca perfettamente per il compagno. L'attaccante azzurro si libera bene di Romagnoli in area e poi calcia di destro: conclusione troppo centrale, Turati risponde e si resta sullo 0-0.12:46

12' Ottimo cross di Politano dalla destra, con palla tesa sul secondo palo dove c'è in agguato Kvaratskhelia. Ottima la chiusura aerea di Zortea, il quale recupera bene la posizione e concede soltanto calcio d'angolo. 12:45

10' Primo squillo di Kvaratskhelia. Il georgiano riceve al limite, si accentra un po' e lascia partire un destro rasoterra che non inquadra però la porta difesa da Turati. Applausi dagli spalti del Maradona. 12:42

9' Squadre per ora molto attente e un po' contratte, ma del resto la posta in palio è altissima. Il Napoli si gioca tre punti decisivi per la corsa verso una coppa europea nel 2024-25, il Frosinone invece vuole fare punti per restare in A. 12:41

7' Valeri pericoloso con la serpentina praticamente dalla linea di fondo: conquista un buon calcio d'angolo. Rientra intanto Osimhen, dopo essersi fatto curare dal suo staff sanitario. 12:39

5' Si riparte dopo gli interventi dei rispettivi staff sanitari. Piccolo taglio a un dito della mano per Osimhen, nulla invece di preoccupante per Turati. Napoli sempre in possesso, Frosinone che attua una piccola pressione. 12:37

3' Gran lancio in profondità per Osimhen, Turati esce con coraggio e anticipa l'attaccante azzurro. Per entrambi però problemi fisici: Osimhen a una mano, il portiere del Frosinone alla tibia destra. 12:36

2' Il Napoli parte con un buon possesso palla, con Lobotka marcato a uomo a tuttocampo da Brescianini ma comunque molto abile nel farsi trovare dai compagni. Curve ancora vuote, si riempiranno soltanto al 15' di gioco. 12:34

1' INIZIA Napoli-Frosinone, fischio di Fabbri e si può partire qui al Maradona. Oltre 50.000 gli spettatori presenti, ma non senza “contestazione” della tifoseria organizzata azzurra. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 12:32

Il Napoli ha vinto ognuna delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A: tra le formazioni contro cui vanta il 100% di successi nella competizione, solamente contro il Crotone (sei su sei) ha disputato più incontri. Inoltre, quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai giallazzurri nel massimo campionato (18).12:13

Mister Di Francesco deve invece fare i conti con una lunga lista di indisponibili (ben sei). L’assenza sicuramente più pesante è quella di Bonifazi, rimpiazzato da Lirola nei tre di difesa, ma anche l’indisponibilità di Harroui non è da sottovalutare. Brescianini in coppia con Soulé nei due giocatori a supporto di Cheddira.12:13

Mister Calzona può praticamente contare sulla squadra al gran completo. Solito 4-3-3 con due cambi nell’undici titolare rispetto alla formazione che aveva iniziato la trasferta di Monza. Politano prende difatti il posto dello squalificato Ngonge, mentre Ostigard rimpiazza l’infortunato Juan Jesus per fare coppia con Rrahmani al centro della difesa.12:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde invece con un 3-4-2-1 in cui figurano: Turati - Lirola, Romagnoli, Okoli - Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri - Soulé, Brescianini - Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali - Lusuardi, Marchizza - Gelli, Garritano, Reinier - Cuni, Baez, Ghedjemis, Kaio Jorge, Seck, Kvernadze.12:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-3-3 formato da: Meret - Rui, Ostigard, Rrahmani, Di Lorenzo - Zielisnki, Lobotka, Anguissa - Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Calzona. A disposizione: Gollini - Idasiak, Mazzocchi, Natan - Cajuste, Traorè, Dendoncker - Lindstrom, Simeone, Raspadori.12:11

Il Frosinone non vince da quasi tre mesi: l’ultimo successo dei giallazzurri risale infatti al 21 gennaio scorso, col 3-1 sul Cagliari. Da allora, quattro pareggi (gli ultimi due consecutivi) e ben sei sconfitte. La squadra allenata da Di Francesco non ha però mai vinto in trasferta in questa Serie A: quattro pareggi e 11 sconfitte, col peggior rendimento in trasferta del campionato (4 punti).12:11

Il Napoli è reduce dalla vittoria (4-2) sul Monza ma in casa sta avendo un rendimento molto altalenante: su 15 partite giocate finora al Maradona in Serie A, sei vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, per un bottino di 22 punti. Gli azzurri occupano l’ottavo posto in classifica (48 punti) e oggi devono assolutamente vincere per proseguire la corsa verso l’Europa.12:10

Il Napoli è reduce dalla vittoria (4-2) sul Monza ma in casa sta avendo un rendimento molto altalenante: su 15 partite giocate finora al Maradona in Serie A, sei vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, per un bottino di 22 punti. Gli azzurri occupano l’ottavo posto in classifica (48 punti) e oggi devono assolutamente vincere per proseguire la corsa verso l’Europa.12:09

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Frosinone, gara valida per la Giornata 32 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.12:09