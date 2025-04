Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:54

90'+3' FISCHIO FINALE: NAPOLI-EMPOLI 3-0. La squadra di Conte vince e torna a -3 dall'Inter.22:40

90'+2' Pezzella rientra sul destro e crossa al centro dell'area per Grassi, che colpisce indisturbato, ma manda il pallone sulla parte alta della rete.22:39

90' Segnalati tre minuti di recupero.22:37

87' AMMONITO Saba Goglichidze per un fallo su Neres.22:34

85' Continua il possesso del Napoli.22:33

82' Quinta sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Matteo Politano, al suo posto Cyril Ngonge.22:33

82' Quarta sostituzione per il Napoli. Billy Gilmour lascia spazio a Philip Billing.22:32

82' Terza sostituzione per il Napoli. Esce Romelu Lukaku, entra Giacomo Raspadori.22:32

82' Quarta sostituzione per l'Empoli. Fuori Liberato Cacace, dentro Junior Sambia.22:30

82' Terza sostituzione per l'Empoli. Richiamato in panchina Liam Henderson, minuti per Viktor Kovalenko.22:30

79' RItmo più basso in questa fase del match.22:29

76' LUKAKU A UN PASSO DAL 4-0! Neres va via sulla destra a Ebuehi, prende il fondo e crossa basso all'indietro per il belga, che gira di prima intenzione, non trovando la porta per centimetri.22:23

75' Seconda sostituzione per il Napoli. Pasquale Mazzocchi lascia spazio a Leonardo Spinazzola.22:22

73' Nell'Empoli Cacace prende il posto finora occupato da Viti sul centrosinistra della linea difensiva, mentre Gyasi affianca Esposito alle spalle di Colombo, con Ebuehi largo a destra nel centrocampo a quattro di D'Aversa.22:21

72' Seconda sostituzione per l'Empoli. Esce Mattia Viti, entra Tyronne Ebuehi.22:19

72' Prima sostituzione per il Napoli. Non ce la fa Juan Jesus, al suo posto Rafa Marín.22:19

71' Cross dal fondo di Pezzella e colpo di testa di Grassi, che non trova la porta.22:18

69' Problema fisico per Juan Jesus, rimasto a terra dolorante.22:15

67' PALO DI MCTOMINAY! Lukaku serve ancora lo scozzese, che calcia di prima intenzione a incrociare dall'interno dell'area e colpisce in pieno il legno.22:14

64' Corner a rientrare di Henderson, respinto con i pugni da Meret.22:10

61' GOL! NAPOLI-Empoli 3-0! Rete di Scott McTominay! Lukaku riceve sulla sinistra e crossa al centro dell'area per McTominay che, tutto solo, batte ancora Vasquez di testa e trova la doppietta.



Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay22:09

60' Prima sostituzione per l'Empoli. Fuori Jacopo Fazzini, dentro Lorenzo Colombo.22:07

59' Fazzini scarica all'indietro per la conclusione di prima intenzione di Henderson, che calcia a giro sul primo palo, sfiorando il legno.22:06

56' GOL! NAPOLI-Empoli 2-0! Rete di Romelu Lukaku! Gilmour serve in area Olivera, che controlla e appoggia vicino per Lukaku, il quale controlla e batte Vasquez calciando sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku22:04

54' OCCASIONE PER OLIVERA! Neres va via sulla destra a Goglichidze e crossa al centro dell'area per l'inserimento del numero 17, il cui colpo di testa da posizione ravvicinata finisce sul fondo.22:01

52' Gran verticalizzazione di Gimour per McTominay, che riceve alle spalle di Goglichidze, rientra sul destro e calcia forte sul secondo palo, ma alza troppo la conclusione.21:58

50' Vasquez cerca in profondità Pezzella, ma non trova il compagno, ben controllato da Politano.21:57

47' Corner a rientrare sul secondo palo di Gilmour e colpo di testa sul fondo di Juan Jesus.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Empoli. Nessun cambio all'intervallo.21:52

È stato il Napoli, come ci si attendeva, a fare la partita finora, provando a palleggiare fin dalla propria area e cercando poi spesso Lukaku sulla figura o i due esterni offensivi sulla corsa. Molto positiva la prova del belga, punto di riferimento costante per la squadra di Conte. I padroni di casa sono andati però più volte in difficoltà a causa del pressing molto alto dell'Empoli, che ha recuperato qualche pallone sulla propria trequarti offensiva, ma non ha trovato poi lo spunto giusto per far male a Meret. D'Aversa si aspetta sicuramente qualcosa in più da Fazzini, mentre Esposito è apparso piuttosto vivo.21:43

Match equilibrato e ricco di emozioni al Maradona, dove è l'Empoli a partire meglio, con il colpo di testa impreciso di Fazzini. Il Napoli risponde con Lukaku, che prima non riesce a girare in porta da due passi per l'anticipo di Marianucci e poi fornisce l'assist a McTominay: lo scozzese riceve dal numero 9 in mezzo al campo, porta palla fino al limite dell'area e batte Vasquez con un destro incrociato, portando avanti la squadra di Conte al 18'. Poi ci provano Gyasi da una parte e Politano dall'altra, mentre al 27' Vasquez si deve superare per deviare in corner il sinistro al volo di Neres. Nel finale grande giocata di Esposito, che prova il destro al volo da oltre 25 metri, costringendo Meret a una parata non banale.21:39

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-EMPOLI 1-0. Padroni di casa avanti con il gol di McTominay.21:35

45' Concesso un minuto di recupero.21:34

42' AMMONITO Romelu Lukaku per un pestone ai danni di Viti.21:31

40' COSA HA PROVATO A FARE ESPOSITO! RIlancio lungo di Vasquez per Gyasi, che di testa fa la sponda per Esposito. Il numero 99 calcia al volo da oltre 25 metri e per poco non sorprende Meret, bravo a ritrovare la posizione e a respingere.21:29

38' Olivera porta palla, arriva al limite dell'area e appoggia per Gilmour, che controlla e calcia, ma alto.21:27

37' Neres riceve sulla sinistra da McTominay, rientra sul destro e cerca il cross sul secondo palo per Politano, ma sbaglia la misura del passaggio, che si perde sul fondo.21:26

34' Rrahmani cerca in verticale Lukaku, che anticipa Marianucci, ma controlla con il braccio. Calcio di punizione per l'Empoli.21:23

31' Fazzini si libera al limite dell'area e calcia con il destro, ma alza troppo la conclusione.21:20

31' Calcio di punizione dalla sinistra di Cacace, che pesca Marianucci sul secondo palo. Il colpo di testa del difensore dell'Empoli finisce alto.21:20

30' PILLOLA STATISTICA: Scott McTominay ha segnato il suo 7° gol in questa Serie A, eguagliando il suo record in un singolo torneo nei maggiori 5 campionati europei (7 reti nella Premier League 2023/24 con il Manchester United).21:19

27' VASQUEZ SALVA SU NERES! Politano punta Pezzella, prende il fondo e crossa morbido sul secondo palo nella zona di Neres, che calcia il pallone al volo di sinistro. Vasquez ha un gran riflesso e alza oltre la traversa.21:16

24' Giropalla difensivo del Napoli, che muove il pallone nonostante il pressing alto dell'Empoli.21:13

21' CI PROVA POLITANO! Il numero 21 punta Pezzella, rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo. Vasquez si allunga e respinge.21:10

19' OCCASIONE PER GYASI! Pezzella va via sulla sinistra e crossa sul secondo palo per l'ex Spezia, che prende il tempo a Olivera, ma di testa non trova la porta.21:09

18' GOL! NAPOLI-Empoli 1-0! Rete di Scott McTominay! Lukaku difende il pallone sulla fascia sinistra e fa passare un gran filtrante verso l'interno del campo per McTominay, che porta palla fino al limite dell'area e calcia forte a incrociare, battendo Vasquez.



Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay21:14

15' OCCASIONE PER LUKAKU! Calcio di punizione di Politano, che cerca McTominay sul secondo palo. Il pallone viene toccato da Viti e resta nell'area di rigore dell'Empoli, dove Lukaku prova a ribattere in porta a colpo sicuro, ma viene anticipato da Marianucci.21:05

12' Neres chiede il triangolo a Olivera, che sbaglia però il tocco di ritorno. Rimessa dal fondo per l'Empoli.21:01

9' Politano cerca il cambio gioco di prima intenzione per Neres, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce tra le braccia di Vasquez.20:58

6' OCCASIONE PER FAZZINI! Esposito fa correre sulla sinistra Pezzella, che crossa dal fondo per l'inserimento sul primo palo del numero 10, il quale anticipa Rrahmani, ma non riesce a girare verso la porta di Meret.20:55

4' Si riprende ora a giocare con Fazzini regolarmente in campo.20:53

3' Fazzini resta a terra dopo un contrasto con Juan Jesus. Gioco fermo al Maradona.20:52

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Empoli.20:49

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Michael Fabbri darà il via al match.22:11

Ben nove defezioni, invece, per l'Empoli, che deve fare a meno di Ismajli e Sazonov in difesa; Anjorin, Maleh, Zurkowski e Haas a centrocampo; Pellegri, Kouamé e Solbakken in attacco. Nessuna novità in difesa e sugli esterni, mentre è un po' inaspettata la panchina di Colombo, che lascia spazio a Esposito al centro dell'attacco, con Fazzini e Cacace alle sue spalle.20:39

Tre assenze pesanti per Conte, che deve rinunciare all'infortunato Buongiorno e agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa. In difesa spazio a Mazzocchi e Juan Jesus, mentre Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola. In mezzo al campo Gilmour viene preferito a Billing, mentre anche oggi parte dalla panchina Raspadori.20:36

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, De Sciglio, Tosto, Ebuehi, Sambia, Kovalenko, Bacci, Konaté, Campaniello, Colombo.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Scuffet, Turi, Rafa Marin, Spinazzola, Billing, Hasa, Okafor, Ngonge, Raspadori, Simeone.20:34

È obbligato a fare punti anche l'Empoli, terzultimo in classifica con 24 punti, gli stessi del Venezia penultimo e vittorioso sabato contro il Monza. La salvezza, invece, dista due punti, visti i 26 del Lecce diciassettesimo. La squadra di Roberto D'Aversa non vince da oltre quattro mesi, visto che l'ultimo successo è datato 8 dicembre 2024, sul campo del Verona. Nello scorso turno di campionato, invece, i toscani hanno pareggiato 0-0 con il Cagliari.20:27

C'è un solo risultato possibile per il Napoli, che deve necessariamente vincere per rispondere all'Inter e tenere il passo dei nerazzurri, vittoriosi lo scorso sabato contro il Cagliari e in testa alla classifica con sei punti di vantaggio. La squadra di Antonio Conte è reduce da cinque risultati utili consecutivi, di cui due vittorie (entrambe al Maradona, contro Fiorentina e Milan) e tre pareggi, tra cui quello dell'ultimo turno con il Bologna.20:22

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Empoli, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.20:04

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp