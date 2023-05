Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Udinese 2-0 valida per la 35° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:08

Una rete per tempo consentono alla Fiorentina di ritrovare la vittoria: al settimo la sblocca Castrovilli che approfitta di una respinta di testa corta di Rodrigo Becao e con il sinistro batte Silvestri. Nella ripresa, al 90esimo, Castrovilli serve Bonaventura che arriva in area, salta due uomini e batte Silvestri con il destro verso il palo di sinistra.17:06

Al termine della sfida animi caldi e una espulsione per parte. Parte tutto da un confronto tra Bonaventura e Pereyra, intervegono poi i compagni ed entrambe le panchine. L'arbitro Paterna decide di punire con il rosso sia Bonaventura che Becao.17:17

La Fiorentina batte l'Udinese grazie alle reti di Castrovilli e Bonaventura.17:01

90'+7' Cartellino rosso anche per Becao.17:17

90'+6' Cartellino rosso per Bonaventura in seguito ad un faccia a faccia con Pereyra al termine della gara.17:07

90'+6' Finisce qui! Fiorentina-Udinese 2-0.17:00

90'+4' Kouamè difende palla vicino alla bandierina e viene travolto da un intervento irregolare di Becao.16:58

90'+3' Silvestri nega il 3-0! Ripartenza della Fiorentina che ora ha ampi spazi: palla per Nico Gonzalez in area sulla destra e conclusione d'esterno destro verso il palo lontano, Silvestri si allunga e con la mano destra dice no.16:57

90' Segnalati 5 minuti di recupero.16:56

90' GOL! FIORENTINA-Udinese 2-0! Rete di Bonaventura! Castrovilli serve centralmente sulla trequarti Bonaventura: il numero 5 avanza fino al limite dell'area, finta la conclusione mancina e rientra sul destro evitando due uomini, poi trasforma un rigore in movimento calciando a fil di palo alla sua sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Bonaventura16:56

87' Udogie nega il raddoppio a Gonzalez! Imbucata di Kouamè per Gonzalez che scappa alle spalle della difesa in posizione regolare, entra in area e nel momento della conclusione viene recuperato in scivolata da Udogie che salva e manda in calcio d'angolo.16:52

84' Entra Simone Pafundi, esce Lazar Samardžić. Quinta e ultima sostituzione per l'Udinese.16:48

80' Gonzalez riceve in area spostato sulla destra, prova a sorprendere Silvestri calciando di punta ma colpisce male e la palla finisce alta rispetto allo specchio.16:44

79' Palo di Vivaldo! Il ragazzo del 2005, appena entrato in campo, stacca di testa sul cross di Pereyra e colpisce il palo di sinistra, con Cerofolini in ritardo.16:43

78' Entra Vivaldo, esce Sandi Lovrić. Terza sostituzione per l'Udinese.16:42

75' Entra Dodò, esce Lorenzo Venuti. Quinta e ultima sostituzione per la Fiorentina.16:39

73' Cartellino giallo per Venuti dopo una sbracciata al volto nei confronti di Arslan. Terzo ammonito per la Fiorentina.16:37

71' Entra Giacomo Bonaventura, esce Antonín Barák. Quarta sostituzione per la Fiorentina.16:34

69' Cartellino giallo per Milenković dopo aver interrotto irregolarmente una azione di contropiede di Arslan. Secondo ammonito per la Fiorentina.16:33

67' Samardzic dalla distanza! Il numero 24 bianconero si accentra in zona trequarti e calcia di potenza con il mancino ma, complice anche una deviazione, la palla finisce centrale dove Cerofolini blocca in due tempi.16:32

63' Mandragora serve in area Kouamè che manca il primo aggancio col pallone che gli avrebbe permesso di essere a tu-per-tu con Silvestri, dunque si allarga e crossa verso il secondo palo per Brekalo, che viene però chiuso da un difensore bianconero.16:27

62' Entra Tolgay Arslan, esce Marvin Zeegelaar. Prima sostituzione per l'Udinese.16:25

61' Entra Destiny Udogie, esce Festy Ebosele. Seconda sostituzione per l'Udinese.22:12

60' Entra Aleksa Terzić, esce Cristiano Biraghi. Terza sostituzione per la Fiorentina.16:24

60' Entra Rolando Mandragora, esce Alfred Duncan. Seconda sostituzione per la Fiorentina.16:24

60' Punizione di Biraghi che si infrange sulla barriera. Duncan prova poi a servive la palla in mezzo ma viene segnalato un offside.16:24

58' Cartellino giallo per Zeegelaar dopo aver travolto irregolarmente Gonzalez al limite dell'area. Terzo ammonito per l'Udinese e punizione in zona pericolosa per la Fiorentina.16:22

56' Ebosele recupera un buon pallone e riparte palla al piede poi arriva in area e crossa male, permettendo il recupero alle maglie viola che allontanano la sfera.16:20

52' Punizione dalla destra battuta da Castrovilli per lo stacco di Gonzalez che colpisce di testa ma non trova la porta, mandando ampiamente sul fondo.16:16

49' Prova anche Lovric! L'Udinese sfonda sulla sinistra con Zeegelaar che crossa al centro per Lovric, che conclude al volo di esterno destro, non trovando però lo specchio. Inizialmente l'arbitro assegna calcio d'angolo ma, grazie all'aiuto degli assistenti, corregge in rinvio dal fondo.16:14

48' Kouamè non ne approfitta! Uscita sbagliata dell'Udinese con Ebosele che calcia contro Biraghi: la palla arriva in area a Kouamè che, invece di concludere con il mancino ad incociare, va al tiro con il destro chiudendo troppo e spedendo sul fondo.16:12

46' Si riparte. Possesso per l'Udinese.16:09

46' Entra Nicolás González, esce Jonathan Ikoné. Prima sostituzione per la Fiorentina.16:09

Udinese che prova a costruire tenendo la palla a terra, ma che non trova mai gli spunti giusti per impensierire la retroguardia della Fiorentina. Gli uomini di Italiano, infatti, sono ben posizionati in campo e sono molto bravi a ripartire in contropiede, grazie alla velocità dei propri attaccanti.15:57

Primo tempo dai ritmi non troppo elevati ma che vive di fiammate. Al settimo minuto Duncan porta palla sulla trequarti e conclude col mancino, colpendo un palo clamoroso. Trenta secondi più tardi, sul proseguo dell'azione, Venuti crossa al centro dove Becao rinvia male di testa sui piedi di Castrovilli che con il mancino insacca e porta la Fiorentina in vantaggio.Al nono minuto Ikonè imbuca per Kouamè che salta Silvestri e viene travolto, sulla palla arriva Barak che mette in rete: poco prima della conclusione del centrocampista viola è arrivato il fischio di Paterna che sancisce posizione irregolare di Kouamè (poi confermata dal VAR). Al 35esimo la Viola colpisce un altro palo, questa volta con Brekalo.15:56

45'+4' Finisce qui il primo tempo. Fiorentina-Udinese 1-0.15:52

45'+4' Cartellino giallo per Biraghi che durante la ripartenza bianconera aveva travolto Ebosele che aveva già scaricato il pallone. Primo ammonito per la Fiorentina.15:52

45'+4' Bella ripertenza dell'Udinese che parte dalla propria bandierina e palla a terra arriva sino all'area della Fiorentina: cross di Lovric tra le mani di Cerofolini.15:51

45'+1' Cartellino giallo per Walace: il centrocampista bianconero interrompe una possibile azione di contropiede travolgendo Duncan. Secondo ammonito per l'Udinese.15:48

45' Segnalati 3 minuti di recupero.15:47

44' Brekalo si mette in proprio e salta un paio di uomini all'interno dell'area poi, in seguito ad un leggero contatto, si lascia cadere: l'arbitro fa ampi cenni di rialzarsi.15:49

43' Duncan viene servito in area ma è poco reattivo e non conclude verso lo specchio. Il centrocampista viola lascia a Barak che non sfonda tra le maglie bianconere.15:46

42' Cartellino giallo per Ebosele dopo aver colpito in ritardo Biraghi. Primo ammonito del match.15:44

39' Ebosele rientra in campo e guadagna subito fallo sulla pressione irregolare di Biraghi in zona centrocampo.15:41

35' Nel tentativo di salvare la conclusione di Brekalo, Ebosele si è lanciato in scivolata, colpendo il palo nello slancio. Staff medico in campo.15:39

35' Palo di Brekalo! Grandissima giocata di Ikonè che dà il via al contropiede della Fiorentina lanciando, senza guardare, Brekalo in campo aperto: il numero 77 si presenta a tu-per-tu con Silvestri e conclude da fuori area colpendo però il palo di sinistra.15:38

34' Buono sviluppo dell'Udinese sulla destra, con Ebosele che serve Lovric. Il centrocampista bianconero perde la possibilità di concludere in porta e prova a crossare al centro ma la palla viene deviata in corner.15:37

34' Samardzic perde l'ennesimo pallone in ripartenza, questa volta sul rientro di Kouamè.15:36

32' Lancio lungo di Milenkovic per Ikonè, Silvestri esce dall'area per spazzare in rimessa laterale. Rimessa battuta poi velocemente da Ikonè per Kouamè che prova a saltare Bijol ma dopo la deviazione di quest'ultimo la palla termina in corner.15:35

29' Biraghi si occupa della battuta della punizione e serve sul secondo palo Milenkovic che stacca di testa ma spedisce sul fondo.15:32

29' Brekalo va via sulla trequarti sinistra e viene steso da Becao. Punizione per la Fiorentina.15:31

27' Cambio di gioco di Lovric verso Ebosele che mette giù una palla difficile e viene steso da Brekalo. Il guardalinee però valuta falloso l'intervento di Ebosele, dunque l'arbitro Paterna assegna una punizione alla Fiorentina. Protestano i giocatori bianconeri.15:30

24' Becao termina a terra in seguito ad un contatto vigoroso con Duncan, viene fischiata una punizione per i bianconeri.15:26

23' Giunti a metà del primo tempo, la Fiorentina conduce per 1-0. Udinese che fatica a trovare le imbucate giuste per colpire i viola.15:25

21' Samardzic spreca una buona possibilità di contropiede provando a servire Nestorovski in verticale ma con un passaggio lento e prevedibile, anticipato da Castrovilli.15:23

15' Ebosele arriva sul fondo sulla destra e crossa in mezzo, Cerofolini smanaccia e la difesa allontana.15:17

14' Biraghi alto di un soffio! Punizione battuta dal capitano della Fiorentina che calcia a giro col mancino sopra la barriera e sfiora l'incrocio di sinistra.15:16

13' Imbucata sbagliata di Brekalo che però viene successivamente travolto da un intervento in ritardo di Ebosele che concede punizione in zona pericolosa per la Fiorentina.15:15

9' Succede di tutto nell'area dell'Udinese! Imbucata di Ikonè per Kouamè che salta Silvestri e viene travolto in area, dunque la palla arriva sui piedi di Barak che segna a porta vuota: prima del tiro del centrocampista viola interviene l'arbitro che fischia fuorigioco. Dopo alcuni minuti di check al VAR viene confermata la posizione irregolare di Kouamé che annulla sia il possibile rigore, che il gol di Barak.15:13

7' GOL! FIORENTINA-Udinese 1-0! Rete di Castrovilli! Cross dalla destra di Venuti, stacca tutto solo Becao che però allontana sui piedi di Castrovilli, il quale colpisce di mancino di prima intenzione e spiazza Silvestri verso il palo di sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Gaetano Castrovilli15:10

7' Palo clamoroso di Duncan! Il centrocampista viola porta palla sulla trequarti avversaria e conclude in maniera impovvisa colpendo in pieno il palo di sinistra.15:11

6' Ikonè serve in area Kouamè che si gira e crossa basso al centro, decisivo l'intervento di Pereyra che tocca quanto basta per permettere la presa a Silvestri.15:09

4' Becao imbuca per Nestorovski, il quale entra in area ma si fa anticipare da Milenkovic prima della conclusione. Viene poi segnalata la posizione di offside dell'attaccante bianconero, si ripartirà con una punizione per la Fiorentina.15:07

2' Barak prova a verticalizzare per Brekalo, ma Becao è bravo a coprire la traiettoria fino alla linea di fondo e a concedere il rinvio a Silvestri.15:04

Pestone di Zeegelaar ai danni di Castrovilli che rimane a terra. L'arbitro non segnala l'intervento falloso e concede semplice rimessa laterale per la viola.15:03

Via alla sfida. Primo possesso per la Fiorentina.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Paterna, della sezione di Teramo. Gli assistenti saranno Vono e Saccenti. Quarto uomo sarà Gualtieri, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Abisso e Marini.14:44

Sottil deve fare a meno di numerosi giocatori indisponibili e schiera Silvestri tra i pali, Becao, Bijol e Perez sulla linea difensiva. A centrocampo, sulle fasce, ci saranno Ebosele e Zeegelaar, mentre nella zona centrale agiranno Pereyra, Walace e Lovric. Davanti Samardzic a supporto di Nestorovski.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con un 3-5-1-1: Silvestri – Becao, Bijol, Perez – Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar – Samardzic – Nestorovski.14:43

Italiano effettua qualche cambio in vista della partita di ritorno con il Basilea: tra i pali Cerofolini, con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 2 formato da Duncan e Castrovilli. Davanti Kouamè sarà accompagnato da Ikonè, Barak e Brekalo. Non convocato Cabral.14:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone con un 4-2-3-1: Cerofolini – Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi – Duncan, Castrovilli – Ikoné, Barak, Brekalo – Kouamè.14:43

Italiano e Sottil si sfideranno per la 6° volta in carriera. L’unico precedente in Serie A, tuttavia, è quello dell’andata che vide i bianconeri avere la meglio sulla Fiorentina con il risultato di 1-0 (rete di Beto). In totale il bilancio dei precedenti tra i due allenatori dice: 1 vittoria per tecnico viola, 2 pareggi e 2 vittorie dell’allenatore friulano.14:40

L’Udinese nelle ultime due giornate ha strappato un punto contro il Napoli e ha battuto in casa la Sampdoria, decretandone la retrocessione in Serie B. Ormai le posizioni europee risultano irraggiungibili per i friulani, che però vogliono scalare la classifica e posizionarsi nel punto più alto possibile.14:40

La Fiorentina arriva dalle sconfitte contro Napoli in campionato e Basilea in Conference League. La sfida di ritorno contro gli svizzeri di giovedì prossimo potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini della stagione, con il passaggio del turno che significherebbe finale. Ricordiamo che la Fiorentina ha già staccato il pass per la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma il 24 maggio e vedrà i viola contendersi il trofeo con l’Inter di Simone Inzaghi.14:40

Quest’oggi allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil. Le due squadre si trovano attualmente a pari punti a quota 46 e condividono l’ottavo posto insieme a Bologna, Torino e Monza.14:40

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Udinese, gara valida per la 35a giornata di Serie A.14:40