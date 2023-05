Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:08

La squadra di Palladino regola quella di Spalletti con un gol per tempo dei suoi attaccanti, Mota e Petagna. Nel primo tempo, il Napoli si rende subito pericoloso con Zielinski, ma al 18' subisce la prima rete dei brianzoli, con il portoghese che finalizza una bella combinazione tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina, autore dell'assist. Gli azzurri reagiscono e sfiorano il pareggio con la conclusione di Anguissa, parata da Di Gregorio, ma nella ripresa subiscono anche il gol del 2-0, al 54', con Petagna che raccoglie e mette in porta un tiro di Mota respinto da Gollini. Il Napoli torna a spingere per dimezzare lo svantaggio, ma sia Olivera che Zielinski vengono fermati dalle parate di Di Gregorio.17:15

Il Monza centra il settimo risultato utile consecutivo e continua la rincorsa all'ottavo posto, restando a pari punti con Fiorentina e Torino, in attesa del Bologna, che vincendo contro la Roma raggiungerebbe il gruppone a quota 49. Quarta sconfitta in campionato per il Napoli, che torna a perdere a distanza di più di un mese dal ko in casa contro il Milan per 0-4. Ora la squadra di Spalletti non può più essere sconfitta se vuole raggiungere almeno i 90 punti.17:04

90'+6' FISCHIO FINALE: MONZA-NAPOLI 2-0. Mota e Petagna regalano a Palladino la vittoria contro i campioni d'Italia.16:55

90'+4' Bel cross sul secondo palo di Politano e grande anticipo di Antov su Olivera.16:54

90'+2' Osimhen va via di forza sul lato destro dell'area e trova lo spazio per calciare sul primo palo. Di Gregorio lo copre bene e mette in corner.16:52

90'+1' Conclusione mancina dai 20 metri di Raspadori. La leggera deviazione di Machin agevola la facile presa a terra di Di Gregorio.16:50

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:50

89' Cross di Kvaratskhelia respinto bene da Marlon. Il Monza porta via il pallone dalla sua area uscendo palla al piede.16:49

86' Politano rientra sul sinistro e cerca il tiro da lontano. Conclusione alta.16:45

83' Quinta sostituzione per il Monza. Problema fisico per Armando Izzo, minuti anche per Valentin Antov.22:49

83' Quarta sostituzione per il Monza. Matteo Pessina lascia spazio a José Machín.16:43

83' Quarta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Andrea Petagna, al suo posto Franco Carboni.16:42

81' Spalletti tenta il tutto per tutto passando al 4-2-4 in questo finale: Raspadori e Zielinski sono i due centrocampisti molto offensivi, mentre Simeone fa coppia con Osimhen in attacco.16:42

80' Quinta sostituzione per il Napoli. Esce Stanislav Lobotka, entra Giovanni Simeone.16:40

79' DI GREGORIO VOLA SU ZIELINSKI! Il polacco riceve da Raspadori, controlla e calcia dai 20 metri. Il portiere del Monza è reattivo e allontana.16:38

76' Seconda sostituzione per il Monza. Fuori Nicolò Rovella, dentro Stefano Sensi.16:36

76' Cross dalla sinistra di Olivera per lo stacco di Osimhen, che anticipa Marlon e gira verso la porta. Conclusione alta.16:35

74' Kvaratskhelia combina con Zielinski e arriva alla conclusione dal limite dell'area. Tiro centrale, blocca Di Gregorio.16:33

72' Ancora proteste da parte del Napoli per un contatto tra Mota e Politano nell'area del Monza. Di nuovo tutto regolare per Cosso.16:31

71' Zielinski lancia nello spazio Osimhen, che controlla, va via a Izzo e calcia da posizione defilata in precario equilibrio. Conclusione in curva.16:30

70' Ciurria avanza la propria posizione spostandosi sulla trequarti, mentre Birindelli prende la posizione di esterno destro a tutta fascia.16:29

69' Prima sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Gianluca Caprari, minuti per Samuele Birindelli.16:28

68' Check concluso. Cosso non cambia la sua decisione.16:28

68' Check del VAR in corso per il contatto tra Pessina e Osimhen.16:27

67' Proteste da parte di calciatori del Napoli per un calcio di punizione fischiato da Cosso per fallo di Osimhen su Pessina. I calciatori azzurri chiedevano il fischio invertito e dunque il penalty.16:27

66' Politano rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo. Raspadori prende il tempo a tutti e colpisce di testa, ma conclude sul fondo.16:25

64' ALTRA GRANDE PARATA DI DI GREGORIO! Cross sul secondo palo per la testa di Olivera, che schiaccia a terra, trovando la risposta pronta del portiere del Monza.16:24

63' Quarta sostituzione per il Napoli. Frank Zambo Anguissa lascia spazio a Giacomo Raspadori.16:23

62' Terza sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Eljif Elmas, al suo posto Matteo Politano.16:22

62' Seconda sostituzione per il Napoli. Esce Bartosz Bereszyński, entra Giovanni Di Lorenzo.16:22

61' Bereszynski resta a terra nell'area del Monza dopo un contrasto con Carlos Augusto. Per Cosso è tutto regolare.17:14

59' Momento di forcing del Napoli, che prova a chiudere il Monza nella sua trequarti per cercare il gol che dimezzerebbe lo svantaggio.16:18

56' CHE PARATA DI GOLLINI! Caprari allarga per Mota, che scappa ancora a Rrahmani e calcia di sinistro a incrociare. Il portiere del Napoli vola e respinge.16:15

54' GOL! MONZA-Napoli 2-0! Rete di Andrea Petagna! Izzo lancia in campo aperto Mota, che calcia da posizione defilata. Gollini respinge sui piedi del numero 37, che controlla, finta il tiro e poi calcia a giro sul secondo palo, segnando il gol dell'ex.



53' AMMONITO Eljif Elmas per una trattenuta su Carlos Augusto.16:13

51' Elmas crossa al centro dell'area per Osimhen, che prende il tempo a Marlon e colpisce di testa, concludendo alto.16:11

49' Anguissa raccoglie un pallone vagante nell'area del Monza e, invece di calciare da ottima posizione, cerca un assist per Zielinski, letto da Marlon, che allontana.16:09

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Monza-Napoli.16:05

46' Prima sostituzione per il Napoli. Fuori Alessio Zerbin, subito dentro Khvicha Kvaratskhelia.16:04

Palladino può essere davvero soddisfatto del primo tempo dei suoi, che hanno offerto momenti di grande calcio e un'intensità sempre alta, non soffrendo più di tanto il Napoli e controllando bene Osimhen con i tre centrali. Lo stesso non si può dire di Spalletti, visto che gli azzurri sono andati spesso in difficoltà sulla propria fascia destra, faticando a contenere l'esuberanza di Carlos Augusto. Poco coinvolti gli esterni alti in fase offensiva, con soprattutto Zerbin che ha faticato a entrare in partita. Se il risultato non dovesse cambiare, sarebbe lecito aspettarsi gli ingressi in campo di Kvaratskhelia e Politano.15:59

Il Monza è avanti di un gol al termine di 45 minuti molto belli all'U-Power Stadium. Pronti via è il Napoli a rendersi pericoloso, con la conclusione sul fondo di poco da parte di Zielinski. La squadra di Palladino reagisce e si fa vedere dalle parti di Meret, prima con Carlos Augusto e poi, al 18', trovando la rete che finora decide la partita: combinazione a tre tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina, che viene servito in area, cerca di scavalcare Gollini e serve involontariamente Mota, il quale deposita nella porta sguarnita. Gli azzurri cercano subito il pareggio e ci vanno vicini al 40', quando Di Gregorio ferma Anguissa con una grande parata.15:56

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-NAPOLI 1-0. Brianzoli in vantaggio con la rete di Mota.15:48

45' Concesso un minuto di recupero.15:47

43' Altra bella uscita del Monza, che guadagna un fallo laterale grazie alla combinazione tra Caprari e Pessina.15:45

40' CHE PARATA DI DI GREGORIO! Zielinski combina in area con Rrahmani, che scarica per il piattone di prima di Anguissa dal limite. Di Gregorio vola e respinge.15:42

39' Ennesima sovrapposizione di Carlos Augusto che, servito da Caprari, mette palla a rimorchio per Petagna. Il numero 37 calcia di prima scivolando e non trova la porta.15:40

38' Conclusione al volo da lontano di Pessina. Palla in curva.15:39

35' OCCASIONE PER RRAHMANI! Zielinski alza il pallone in area per Osimhen, che lavora di sponda con la testa per l'inserimento dalla difesa del kosovaro, il quale cerca la conclusione di controbalzo dall'interno dell'area, ma calcia alto.15:37

34' Forcing continuo del Napoli in questa fase. Il Monza si difende nella propria metà campo.15:36

31' Cross dalla destra di Elmas alla ricerca di Osimhen. Izzo è bravo a ostacolare il nigeriano, che non trova l'impatto con il pallone.15:33

29' Sponda di petto di Osimhen per la conclusione di controbalzo da parte di Anguissa. Tiro sbilenco, facile per Di Gregorio.15:31

26' Caprari salta un paio di uomini e serve in area Pessina, che si gira e cerca di calciare di punta. La sua conclusione diventa un passaggio per Ciurria, che rimette dentro il pallone, allontanato dalla difesa partenopea.15:28

23' AMMONITO Luca Caldirola, in ritardo su Osimhen.15:24

21' Zielinski batte un calcio di punizione dalla fascia destra alla ricerca del secondo palo. Caldirola anticipa tutti e mette in corner.15:23

18' GOL! MONZA-Napoli 1-0! Rete di Dany Mota Carvalho! Azione splendida dei brianzoli, con Caprari che serve Carlos Augusto in area. Il brasiliano tocca di prima per l'inserimento di Pessina, che tenta lo scavino su Gollini. Il suo diventa un assist per Mota, che spinge nella porta vuota la rete del vantaggio biancorosso.



15' OCCASIONE PER CARLOS AUGUSTO! Bella azione del Monza, con Petagna che scarica per il brasiliano, il quale prova la conclusione con il destro dall'interno dell'area. Il suo tiro di prima intenzione viene deviato da Juan Jesus e finisce a centimetri dal primo palo di Gollini.15:20

13' Zerbin riceve da Zielinski, si accentra spostandosi il pallone sul sinistro e calcia dai 25 metri. Conclusione alta.15:15

13' Richiamo verbale di Cosso nei confronti di Carlos Augusto per un fallo del brasiliano su Elmas.15:14

11' Giropalla prolungato del Napoli. Il Monza pressa, ma senza scoprirsi.15:13

8' Pressato da Petagna, Juan Jesus sbaglia il retropassaggio per Gollini. Altro calcio d'angolo per i biancorossi.15:10

6' Carlos Augusto prende il fondo e mette il cross sul secondo palo per Mota, che controlla, si gira e calcia con il sinistro, trovando la deviazione di Juan Jesus. Corner per il Monza.15:07

4' Cambio di gioco di Izzo, che sbaglia la misura del tocco per Caldirola. Fallo laterale per il Napoli.15:06

SUBITO OCCASIONE PER ZIELINSKI! Sponda di Osimhen per l'inserimento del capitano odierno degli azzurri, che calcia forte sul primo palo, ma non trova la porta.15:02

CALCIO D'INIZIO! Comincia Monza-Napoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:02

Il Monza concede il pasillo de honor ai campioni d'Italia del Napoli.14:58

Quasi tutto pronto all’U-Power Stadium di Monza. Tra pochi minuti l’arbitro Francesco Cosso darà il via al match.14:51

Rivoluzione in casa Napoli, con Spalletti che dà spazio a chi ha giocato meno finora. Conferma per Gollini in porta, mentre Bereszynski prende il posto di Di Lorenzo sulla destra, con Olivera a sinistra. Cambiano i due centrali: Rrahmani e Juan Jesus prendono il posto di Kim Minjae e Ostigard, titolari nell’ultimo turno. Trio di centrocampo tipo, mentre in attacco c’è la conferma di Osimhen, che insegue il titolo di capocannoniere, con Elmas e Zerbin ai suoi lati. Panchina per Kvaratskhelia.14:51

Colpani è l'unico indisponibile nella squadra di Palladino, che concede una chance a Marlon al centro della difesa, con Pablo Marì che finisce in panchina. Conferme per Izzo e Caldirola, mentre Ciurria torna ad agire sulla corsia destra, con Carlos Augusto sull'altra fascia. Ritorno alla titolarità per Rovella, che agirà al fianco di Pessina in mezzo al campo, con Caprari e Mota pronti ad assistere Petagna, il quale parte nuovamente dall'inizio dopo un mese e mezzo dall'ultima volta.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Gollini, Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. A disposizione: Meret, Marfella, Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone.14:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marì, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D'Alessandro, Vignato.14:46

Vuole onorare fino alla fine il campionato che gli ha regalato uno Scudetto a 33 anni dal precedente, invece, il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha l’obiettivo di chiudere la stagione superando la soglia dei 90 punti. I partenopei hanno lo stesso score del Monza nelle ultime sei partite: tre vittorie e tre pareggi.14:46

La squadra di Raffaele Palladino, già salva da più giornate, vuole i tre punti per provare a staccarsi dal gruppo di squadre a quota 46 punti, che comprende anche Fiorentina, Udinese e Bologna. In caso di vittoria oggi e di risultati favorevoli sugli altri campi, i brianzoli salirebbero all’ottavo posto in classifica. Il periodo di forma dei padroni di casa è ottimo, visto che sono reduci da sei risultati utili consecutivi (tre successi e altrettanti pareggi).15:04

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Napoli, gara valida per la 35esima giornata di Serie A.14:45