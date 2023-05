Dal Bentegodi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Hellas Verona-Torino. Arrivederci e alla prossima di Serie A!14:30

270 minuti per la salvezza. Per l’Hellas Verona i prossimi impegni saranno contro Atalanta, Empoli e Milan. Sfida per l’ottavo posto invece a Torino, con il match contro la Fiorentina. Poi per i granata ci sarà lo Spezia e infine l’Inter. 14:30

Rush finale per rincorrere la salvezza. L'Hellas Verona non sfrutta l'occasione di poter allontanare lo Spezia, fresco di vittoria contro il Milan, al momento allo stesso punteggio dei gialloblù. La formazione di Zaffaroni torna dunque al terzultimo posto nella zona retrocessione. Il Torino, con i tre punti guadagnati al Bentegodi, si porta in ottava posizione, in attesa dei match di Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza, tutte a -3. 14:30

Ritmo alto al Bentegodi con un primo tempo ricco di occasioni da parte di entrambe le squadre, dove ha la meglio la qualità di Vlasic, che sblocca il match con un tiro da fuori area all’incrocio dei pali. Il secondo tempo, condizionato anche molto dagli infortuni (quattro, tre per il Verona, uno per il Torino) inizia molto più spezzetato, con un Verona che ha cercato in più occasioni il gol del pareggio. Sul finale sono i giocatori granata a insistere di più, creando tre palle gol nel giro di qualche minuto. Infine Braaf all'88' spreca una clamorosa ripartenza gialloblù. La partita termina tra i fischi del Bentegodi. 14:28

90'+4' FISCHIO FINALE! Hellas Verona-Torino 0-1. Decisivo il gol di Vlasic nel primo tempo. 14:27

90'+3' Ci prova ancora il Verona fino alla fine. Milinkovic manda in corner, ora sale anche Montipò in area. 14:26

90' Saranno quattro i minuti di recupero. 14:24

90' Fuori anche Yann Dorgelès Isaac Karamoh, inizia la partita di Valentino Lando Lazaro.14:22

90' Samuele Ricci lascia il posto a Ronaldo Augusto Vieira Nan.14:22

88' CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Ripartenza dei gialloblù da un errore granata, Braaf non cerca i compagni e tenta il tiro con il destro. La palla finisce alta sopra la traversa. 14:22

83' Montipò respinge un tiro insidioso di Pellegri. È ancora il Torino a insistere. 14:18

79' Cartellino giallo per Fabio Depaoli.14:11

78' ANCORA SINGO!! Alta di poco la palla del numero 17 granata. Ora il Torino ha intenzione di chiudere la partita. Scatenato Ivan Juric in panchina. 14:12

78' ANCORA TORINO! Montipò respinge un gran tiro di Singo da pochi metri. 14:11

77' Marco Davide Faraoni lascia il posto a Fabio Depaoli.14:08

76' RICCI VICINO AL RADDOPPIO! Che occasione per il Torino. Direttamente da un cross di Milinkovic-Savic, stop perfetto del centrocampista che non sfrutta l'uscita di Montipò e sbaglia il tiro. La palla finisce fuori di un soffio. 14:10

74' Doppia azione per il Torino, prima con un cross rasoterra dove però non arriva nessuno, poi Demba Seck tenta un tiro-cross, respinto da Montipò. 14:06

70' Ammonito Oliver Abildgaard Nielsen.14:34

69' Esce Lévy Koffi Djidji per Perr Schuurs.14:00

69' Arnaldo Antonio Sanabria Ayala lascia il posto a Pietro Pellegri.14:00

67' MILINKOVIC dice di no a Cabal! Tiro potente con il sinistro dalla distanza del giocatore del Verona. Insiste la formazione di casa che cerca il pareggio. 14:00

63' Karamoh prova a sorprendere Montipò di prima, il tiro poco potente finisce nelle mani del portiere. 13:56

63' Giallo per Djidji, intervento falloso su Djuric. 13:55

60' Esce Ondrej Duda, al suo posto Braaf.13:52

60' Chiede il cambio anche Nikola Vlašić molto dolorante. Al suo posto Demba Seck.13:51

58' Altra brutta notizia per il Verona che sembra baciato dalla sfortuna. Il neo-entrato Duda si accascia a terra da solo chiedendo il cambio. 13:51

57' LAZOVIC!!! SUPER OCCASIONE PER IL VERONA! Prima Ngonge in area cerca il tiro respinto da Singo, poi la palla finisce sui piedi nel numero otto gialloblù che tutto solo non si coordina bene alzando un po' troppo il tiro. 13:49

52' BRIVIDO! Cross insidioso di Lazovic in area, nessun giocatore del Verona trova il tempo per saltare in modo da trovare la deviazione vincente. La palla finisce sul fondo. Insiste la formazione gialloblù. 13:45

50' Ngonge servito bene da Djuric, sono tre i giocatori granata attorno al belga che gli impediscono il tiro. 13:43

48' Subito pericoloso il Torino! Vojvoda sfiora il pallone in areea su un cross preciso di Ricci. 13:41

46' Finisce anche la partita di Dawidowicz, entra Juan Cabal. 13:39

46' Come si immaginava termina la partita di Simone Verdi, molto dolorante nell'ultima parte del primo tempo. Al suo posto Ondrej Duda.13:36

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Torino. 13:37

PILLOLA STATISTICA: Nicola Vlasic (cinque reti in questo campionato) è il terzo centrocampista croato a segnare almeno cinque gol alla sua prima stagione in Serie A dopo Mario Pasalic (cinque nel 2016/2017) e Ivan Perisic (sette nel 2015/2016). 13:36

Con i tre punti raggiunti dopo i primi 45 minuti il Torino si porta nell'ottava posizione, superando Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza. Per il Verona si complicano invece le cose che con la momentanea sconfitta non sfrutterebbe l'occasione di poter allungare sul terzultimo posto. Sfortunati gli scaligeri che hanno perso Magnani dopo appena 20 minuti e con un evidente Verdi molto dolorante. Da capire se nella ripresa Zaffaroni non vorrà rischiare e opterà subito per il cambio. 13:28

Primo tempo equilibrato e combattuto da parte di entrambe le squadre che fin dai primi minuti hanno cercato occasioni per trovare il gol. La sblocca Vlasic che da fuori area tira un colpo potentissimo nell'angolino dello specchio della porta, dove non può arrivare Montipò. Non si fa abbattere però il Verona con un ispirato duo Tameze-Lazovic che di contropiede provano a stupire la difesa granata. Tutto ancora da decidere nei prossimi 45 minuti. 13:25

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Fischia Di Bello, Hellas Verona-Torino 0-1. Decide la rete di Sanabria al 29'. 13:20

45'+2' Occasione all'ultimo, ancora con Sanabria. L'attaccante granata si era smarcato bene ma alza troppo la palla che finisce sopra la traversa. 13:21

45'+2' Fallo di Tamèze per un intervento ai danni di Buongiorno. Protestano i veneti. 13:19

45' Ufficializzati i due minuti di recupero. 13:17

43' Non si fa sorprendere Montipò su un tiro defilato con il destro di Ricci. Si riparte dal portiere gialloblù. 13:16

40' Contropiede di Tameze che palla al piede raggiunge la metà campo avversaria, apre poi per Lazovic sulla sinistra che cerca di accentrarsi in area. Interviene prontamente Buongiorno che manda in fallo laterale. 13:13

39' Finta in area di Sanabria che è bravo a girarsi tra due. Chiude Hien. 13:11

35' Ci prova Ngonge con il sinistro da fuori area, facile per Milinkovic-Savic. 13:07

34' Problemi anche per Verdi. Il giocatore fatica a correre e ora appare molto dolorante. 13:07

32' Prova a reagire il Verona con Abildgaard. Il suo mancino finisce lontano dallo specchio della porta. 13:04

29' GOOOL!! Verona-TORINO 0-1! Gol pazzesco di Nikola Vlašić che dalla distanza carica il mancino e la mette nell'incrocio dei pali. Traiettoria imparabile per Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic13:02

29' Assist Arnaldo Antonio Sanabria Ayala13:01

25' Si scaldano gli animi al Bentegodi. Cartellino giallo per Ivan Ilić per un brutto intervento proprio su Faraoni. 12:57

24' Ilic chiede il calcio di rigore a seguito di uno scontro in area con Faraoni, giudicato regolare da Di Bello. 12:58

23' Non ce la fa Giangiacomo Magnani, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Diego Coppola.12:54

22' Problemi per Magnani. Il difensore chiede il cambio a Bocchetti. 12:54

19' Bella accelerazione di Singo sulla fascia destra, il suo tiro rasoterra viene respinto da Dawidowicz che manda in calcio d'angolo. 12:53

17' A terra dolorante Abildgaard, ghiaccio in testa per l'ex Celtic, costretto a uscire momentaneamente dal campo. 12:50

16' Controllo e tiro di Sanabria che con il sinistro calcia nello specchio della porta. Montipò gli dice di no. 12:48

11' Ancora un brivido per il Torino, Milinkovic-Savic si fa trovare pronto - in due tempi - su un cross insidioso di Lazovic. Da quelle parti c'era Verdi. 12:44

10' Non si intendono Ricci e Sanabria partiti in contropiede. La palla finisce dalle parti di Montipò. 12:43

9' Finta di Vojvoda che si sposta la palla sul destro. Il suo tiro viene prontamente respinto da Hien. 12:41

6' Ed è subito anche occasione Torino! Cross rasoterra di Karamoh, sul secondo palo c'è Vojvoda che, in anticipo sulla difesa gialloblù, non trova la deviazione vincente per insaccarla in rete. 12:39

5' VERONA VICINO AL GOL! Doppia azione dei padroni di casa, prima con un cross di Lazovic respinto da Rodriguez, poi con un tiro di destro di Tameze. Ci pensa Milinkovic-Savic. 12:39

1' Subito un fallo di Abildgaard ai danni di Ricci a centrocampo. Il granata, dolorante, si rialza. 12:33

CALCIO D'INIZIO! Comincia Hellas Verona-Torino. Dirige l'arbitro Marco Di Bello. 12:32

Juric è costretto a rinunciare a Miranchuk, out per un infortunio al mignolo del piede. Nei granata sarà Sanabria la punta di riferimento sostenuto da Vlasic e Karamoh, con Demba Seck in panchina. A centrocampo spazio a Ricci e l'ex della partita Ilic, sulla destra Singo, tornato dopo la squalifica, mentre sulla sinistra parte titolare Vojvoda. Rodriguez retrocede dunque nel terzetto difensivo, insieme a Djidji e Buongiorno, complici le condizioni non ottimali di Schuurs, reduce da un problema muscolare. L'olandese partirà dalla panchina. 11:50

Nella formazione del duo Zaffaroni-Bocchetti non ha recuperato Lasagna, fuori dai convocati. Con lui anche Doig è indisponibile per noie fisiche. In attacco scelto ancora Djuric, supportato da Ngonge, reduce dal gol e dalla bella prestazione al Via del Mare, e Verdi. Sulle fasce ci saranno Faraoni e Lazovic con in mezzo al campo Tameze e Abildgaard. Nel terzetto difensivo davanti a Montipò ci sarà Hien al centro con ai suoi lati Dawidowicz e Magnani. 11:47

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Djidji, Buongiorno, Rodriguez - Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda - Karamoh, Vlasic - Sanabria. Allenatore: Juric 11:44

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic - Verdi, Ngonge - Djuric. Allenatore: Zaffaroni11:43

Dall’altra parte è invece un Torino tranquillo, con l’ambizione di continuare a collezionare vittorie e punti ma senza più veri obiettivi. A quattro giornate dalla fine la formazione di Juric vanta di un buon posizionamento a metà classifica e con un risultato positivo supererebbe Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza, tutte a quota 46, portandosi in ottava posizione.11:41

La vittoria contro il Lecce aveva permesso al Verona di respirare, allungando a +3 il margine sul terzultimo posto occupato dallo Spezia. I liguri però, freschi di vittoria contro il Milan, costringono gli scaligeri a dare il tutto per tutto ancora una volta e provare a compiere un ulteriore passo verso la salvezza. 11:40

Benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Torino, gara valida per la 35ª giornata di Serie A.11:33