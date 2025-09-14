Atalanta che, con questa vittoria, sale al 6° posto provvisorio con 5 punti. Il Lecce resta in zona retrocessione con un solo punto in tre giornate.
Atalanta che tornerà in campo domenica prossima quando affronterà il Torino, che oggi è andato a vincere in casa della Roma di Gasperini. Anche se, in settimana, ricomincerà la Champions League: l'Atalanta è subito attesa da un grande esame. Affronterà il PSG Campione d'Europa in carica mercoledì 17 al Parc des Princes.
Il Lecce tornerà in campo venerdì nell'anticipo contro il Cagliari in casa. Un'occasione per centrare la prima vittoria in campionato.
Bene il Lecce per i primi 20/25 minuti, poi è uscita alla distanza l'Atalanta che ha fatto quel che ha voluto con i suoi giocatori più tecnici. Tra le linee si è esaltato tantissimo De Ketelaere, autore di una doppietta, ma anche Zalewski ha fatto una grande partita al netto di gol e assist. Bene anche Krstovic che, anche senza gol, ha sempre messo in difficoltà la difesa avversaria. Lecce assente nel secondo tempo, se non per il bellissimo gol di N'Dri - nel finale - a realizzare la rete della bandiera. Sbloccando, così, il Lecce che non aveva ancora segnato in questo campionato.16:55
90'+4'
FINISCE QUI!!! L'Atalanta centra la sua prima vittoria stagionale battendo 4-1 il Lecce. A segno Scalvini, De Ketelaere (doppietta) e Zalewski. Di N'Dri il gol della bandiera.16:52
90'+3'
ANCORA KRSTOVIC!!! Transizione offensiva dell'Atalanta che porta tre giocatori in area, ma Krstovic non trova ancora una volta la porta di Falcone.16:51
90'+1'
Ancora N'Dri super attivo in questo finale, ma questa volta l'ivoriano non passa chiuso da Scalvini16:50
90'
3 minuti di recupero...16:49
89'
GOL, ANZI NO!!! L'Atalanta segna il pokerissimo con Krstovic dopo l'assist di Musah. Ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco proprio dell'ex Milan ad inizio azione.16:47
88'
ANCORA N'DRI!!! Palla in area, c'è N'Dri che ci prova gusto e cerca la conclusione a tu per tu con Carnesecchi che evita il 2-4.16:47
87'
Guadagna angolo il Lecce che prova a fare gioco in questo finale, anche se il risultato non è più in bilico.16:46
85'
ULTIMO CAMBIO ATALANTA!!! Standing ovation anche per Zalewski che fa un gol e un assist e lascia il campo a Lorenzo Bernasconi.16:44
82'
GOL! Atalanta-LECCE 4-1. Rete di Konan N'Dri. L'ivoriano attraverso tutta la linea del limite dell'area e scaraventa un sinistro davvero imparabile per Carnesecchi. Arriva quanto meno il gol della bandiera per i salentini.
ANCORA KRSTOVIC!!! Vuole segnare il montenegrino che va col destro a incrociare, ma c'è Falcone a dire di no.16:30
72'
DENTRO CAMARDA!!! C'è anche la staffetta Camarda-Stulic. Buon primo tempo del serbo che però si è preso nella ripresa16:30
71'
FUORI KOUASSI!!! Il terzino destro non riesce più continuare e Di Francesco fa entrare Danilo Veiga16:30
71'
E arriva il primo gol in campionato anche per Zalewski16:29
70'
GOL! ATALANTA-Lecce 3-0. Rete di Nicola Zalewski. E arriva anche il tris della Dea con la rete di Zalewski che rientra sul destro e scarica dove Falcone non può arrivare. A servire il polacco è stato Krstovic che ha trovato il varco giusto per lanciarlo.
Tete Morente cerca lo spiovente per Stulic in area, c'è però Kossonou a coprire bene di testa16:26
66'
Gioco fermo perché si è fatto male Kouassi. Il laterale comunque si rialza. Vediamo se può continuare o se Di Francesco dovrà richiamare Veiga.16:24
63'
KRSTOVIC SI MANGIA UN GOL!!!! Sulemana trova il corridoio per De Ketelaere che serve sul secondo palo Krstovic: tutto pronto per il 3-0, ma il montenegrino sbaglia la conclusione.16:22
61'
Si mette ancora in azione Krstovic che però commette fallo in attacco su Gaspar. Sarebbe stato solo davanti a Falcone16:19
60'
Dentro anche N'Dri per Alex Sala che era stato troppo leggere a centrocampo finora.16:18
60'
Cambia anche Di Francesco che vuole qualcosa in più davanti e inserisce Pierotti per Sottil.16:18
59'
PRIMI CAMBI!!! Juric dà un po' di spazio a Brescianini che prende il posto di Pasalic che era andato vicinissimo al 3-0.16:17
58'
De Ketelaere verticalizza per Krstovic che ci prova col mancino, ma non trova lo specchio della porta16:16
55'
ATALANTA VICINO AL TRIS!!! Zalewski centra in pieno la traversa su calcio di punizione, poi arriva il colpo di testa di Pasalic ma salva tutto Falcone.16:13
53'
ANCORA ATALANTA!!! QUesta volta De Ketelaere è pronto ad andare col sinistro al limite dell'area di rigore, ma viene fermato fallosamente proprio al momento del tiro. Punizione interessante per i padroni di casa16:13
52'
Primo gol in questo campionato per De Ketelaere16:12
51'
GOL! ATALANTA-Lecce 2-0. Rete di Charles De Ketelaere. Arriva il raddoppio dei bergamaschi col destro del belga che batte Falcone sull'assist di Krstovic. L'ex Milan segna addirittura col piede destro, non proprio il suo piede.
ATALANTA VICINO AL GOL!!! Ancora De Ketelaere che cerca Pasalic sul secondo palo, ma viene anticipato. Arriva Sulemana pronto per calciare da dentro l'area, ma non riesce a coordinarsi bene.16:13
48'
Errore con i piedi di Carnesecchi che regala una rimessa laterale al Lecce16:07
47'
Subito De Ketelaere per Bellanova, cross in mezzo messo fuori da Gaspar. Insomma, si riparte da dove avevamo finito.16:14
46'
SI RIPARTE A BERGAMO!!!16:04
Bene, quindi, la correzione dell'Atalanta che ha lasciato meno spazi di manovra al Lecce che, comunque, ha fatto vedere di saper portare molto bene la palla. I bergamaschi dovranno, però, essere più efficaci sotto porta, sfruttando l'asse De Ketelaere-Krstovic, con i due giocatori che sembrano molto ispirati. E il Lecce? La squadra di Di Francesco sa il fatto suo, costruisce bene le giocate, ma è stata imprecisa sotto porta. Anche lei dovrà aumentare la propria efficacia, anche perché - ad oggi - i salentini non hanno ancora segnato in due giornate e mezzo. C'è da sistemare anche la fascia sinistra. Bellanova e De Keteleaere stanno mettendo davvero troppa pressione su Gallo.16:14
L'Atalanta è cresciuta alla distanza dopo un avvio di gara non facile. Il Lecce costruiva gioco in maniera fluida ed è arrivata al tiro in maniera pericolosa con Stulic e Sottil. I bergamaschi sono usciti alla distanza grazie alle giocate di De Ketelaere e alla fame di Krstovic che, ogni volta aveva la palla tra i piedi, provava la conclusione. Come detto, però, a sbloccare tutto ci ha pensato Scalvini su assist di Zalewski.16:14
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Partita equilibrata con buon avvio del Lecce che ha sfiorato il gol in una paio di occasioni, poi è salita di tono l'Atalanta che ha segnato l'1-0 col gol di Scalvini.16:01
45'
Un minuto di recupero in questo primo tempo...15:47
45'
OCCHIO ALL'ATALANTA!!! De Roon la alza per Krstovic, Gaspar non sa cosa deve fare vedendo l'uscita di Falcone, e ci pensa il portiere del Lecce a spazzare in fallo laterale.15:46
44'
Questa volta Gallo si riscatta con un gran intervento difensivo a non lasciar scappare Bellanova sulla fascia15:45
42'
De Ketelaere avanza sulla destra, cross dentro per Krstovic, questa volta interviene Gaspar per fermarlo. Fa quel che vuole il belga quando si ritrova nei pressi dell'area avversaria.16:15
40'
CI PROVA KRSTOVIC!!! Il montenegrino riceve palla al limite dell'area, sinistro immediato che non va tanto lontano dal palo alla destra di Falcone. Atalanta vicina al 2-0.15:41
38'
Ci sono state delle proteste da parte di Falcone per un contatto Scalvini-Coulibaly in area, ma per l'arbitro è tutto ok. Anche il VAR conferma.15:39
38'
5° gol in Serie A per Scalvini15:39
37'
GOL! ATALANTA-Lecce 1-0. Rete di Giorgio Scalvini. I bergamaschi la sbloccano sugli sviluppi del corner battuto da Zalewski: incornata di Scalvini che non lascia scampo a Falcone.
De Ketelaere manda al bar Gallo con una finta, c'è sempre Siebert in raddoppio a mandare in calcio d'angolo16:15
32'
Questa volta ci prova Tete Morente da lontano, botta un po' debole ed è tutto facile per Carnesecchi15:34
30'
57% di possesso palla per l'Atalanta in questa prima mezz'ora di gioco15:33
27'
CI PROVA SOTTIL!!! Palla dall'altra parte con l'ex Milan che calcia da fuori sfiorando il palo alla destra di Carnesecchi. Furioso il portiere nerazzurro che chiede ai suoi di non lasciare troppo spazio ai tiratori del Lecce.15:58
25'
Ancora De Ketelaere che cerca lo sfondamento in area, il belga va giù sul contatto con Siebert ma è tutto regolare per l'arbitro16:15
23'
Bellanova ancora da destra dopo lo scarico di De Ketelaere: non ci arriva però nessuno sul primo palo dopo che aveva mancato l'intervento Siebert. Ritmi alti.16:15
20'
Kossonou vede il corridoio per Bellanova che parte sulla destra, Gallo è battuto, perfetto però Siebert nel chiudere con la diagonale.15:22
18'
Ancora palla per Stulic che sta facendo molto bene in questo avvio, questa volta c'è però Scalvini ad anticiparlo15:19
15'
ANCORA ATALANTA!!! Bellanova mette dentro dopo lo scarico di Kossonou, colpo di testa di Hien che però non trova la porta di Falcone.15:16
14'
PRIMA OFFENSIVA ATALANTA!!! Transizione offensiva dell'Atalanta con De Ketelaere che serve Krstovic, ingresso in area e conclusione deviata in angolo16:15
12'
Gioco fermo per un colpo subito da Coulibaly per il braccio un po' largo di Sulemana. L'arbitro non aveva comunque chiamato fallo.15:14
10'
ANCORA LECCE!!! Bravo Stulic ad agire da boa, prima ci prova Tete Morente poi Alex Sala che guadagna un corner.15:11
8'
CI PROVA STULIC!!! L'attaccante del Lecce difende bene palla nei pressi dell'area di rigore, cerca il destro ma è decisivo Scalvini a immolarsi per la deviazione15:57
7'
CHE RISCHIO!!! Sottil per Gallo, ma il compagno di squadra non stava neanche guardando, ruba palla Sulemana che cerca il contropiede, ma Sottil riesce a riprenderlo in velocità15:09
6'
Calcio di punizione per il Lecce, ma non si batte perché Sottil protesta con l'arbitro perché Sulemana non rispetta la distanza della barriera15:08
5'
La prima conclusione del match è di Ramadani che riceve da Coulibaly e prova il tiro da fuori, senza però trovare lo specchio della porta di Carnesecchi15:55
4'
Lancio per Zalewski che è velocissimo, ma c'è Falcone in vantaggio e il portiere del Lecce la accompagna fuori15:05
3'
A tenere palla è il Lecce in questi primi minuti. L'Atalanta attende e pressa15:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Lecce a Bergamo...15:02
Il direttore di gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Rossi e dal quarto ufficiale, il sig. Andrea Zanotti. Alla sala VAR di Lissone abbiamo Valerio Marini (VAR) e Daniele Chiffi (AVAR).14:37
Sono 52 i precedenti tra Atalanta e Lecce in campionato, considerando sia Serie A che Serie B. Il bilancio vede avanti i bergamaschi con 22 vittorie oltre a 18 pareggi e 12 successi per i salentini.14:34
Diversi i cambiamenti di Di Francesco rispetto alla gara contro il Milan. Non ci sono dall'inizio Danilo Veiga, Gabriel, Kaba, Pierotti e Camarda, col tecnico dei giallorossi che ha fatto davvero una rivoluzione per questa trasferta di Bergamo. Da ricordare le assenze di Jean, Kaba, Marchwinski, Perez, Pierret e Rafia.14:33
Atalanta senza gli infortunati Scamacca, Kolasinac, Ederson e Bakker oltre, ricordiamo, a Lookman che è stato escluso da Juric dopo l'ennesima assenza in allenamento dell'attaccante nigeriano. Krstovic parte titolare al posto di Scamacca, Sulemana vince il ballottaggio su Maldini, mentre Kossonou prende il posto in difesa di Djimsiti.14:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Kouassi, Siebert, K.Gaspar, Gallo - Á.Sala, Coulibaly, Ramadani - Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja - Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Ndaba - N.Kovac, Helgason, M.Berisha, Ndri - Pierotti, L.Banda, Camarda.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Carnesecchi - Kossonou, Hien, Scalvini - Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski - De Ketelaere - Krstovic, K.Sulemana. All. Ivan Juric. A disposizione: Sportiello, F.Rossi - Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Obric - Bernasconi, Brescianini, Musah, Samardzic - H.Camara, D.Maldini.16:16
1 punto e 0 gol fatti finora, invece, per il Lecce di Eusebio Di Francesco. I salentini hanno raccolto uno 0-0 alla prima giornata col Genoa e poi la sconfitta casalinga contro il Milan per 2-0. Il Lecce ha vinto giusto in Coppa Italia, col 2-0 alla Juve Stabia nel 1° turno. Lecce che affronterà proprio il Milan il prossimo 23 settembre ai sedicesimi di finale.14:19
La nuova Atalanta di Ivan Juric cerca ancora la prima vittoria stagionale. I bergamaschi, finora, hanno raccolto due pareggi: 1-1 in casa contro il Pisa e ancora 1-1 contro il Parma all'ultima giornata prima della sosta.14:17
Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Lecce, gara valida per la Giornata 3 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.14:15
Atalanta - Lecce è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Lecce sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente l'Atalanta si trova 6° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lecce si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Lecce ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
In casa l'Atalanta ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Atalanta nelle prime 2 partite ha affrontato il Pisa, il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Lecce nelle prime 2 giornate ha affrontato il Genoa, il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Milan perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Konan N’Dri con 1 gol.
Atalanta e Lecce si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Atalanta-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro il Lecce (6V, 4N), con i due successi giallorossi nel parziale arrivati entrambi nella stagione 2022/23.
Il Lecce ha segnato 34 gol in 30 gare di Serie A contro l’Atalanta – solo contro la Lazio (40) ha realizzato più reti nella competizione.
L’Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe contro il Lecce nel massimo campionato (4N, 1P), 3-1 il 6 ottobre 2019 e 1-0 il 30 dicembre 2023.
Il Lecce non è ancora riuscito a trovare la rete in questo avvio di campionato (un pareggio senza reti e una sconfitta per 2-0) – solo una volta nella sua storia non ha segnato neanche un gol nelle prime tre gare giocate in una stagione di Serie A, nel 1993/94.
L’Atalanta ha pareggiato ciascuna delle prime due gare di questo campionato (1-1 sia contro il Pisa che contro il Parma) e solo nel 1977/78 ha trovato tre pareggi nelle prime tre uscite stagionali in Serie A.
Le partite del Lecce sono quelle che hanno visto meno tiri in questa Serie A, 33; 14 a favore dei giallorossi (meno di ogni altra squadra) e 19 contro.
L’Atalanta è la squadra che in questo campionato ha registrato più attacchi diretti: sette; il Lecce, dal canto suo, ne conta appena uno, più solo di Lazio e Napoli (0 entrambe).
Il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 3N) e l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne nel torneo risale a marzo 2004 (sei, con Delio Rossi in panchina).
Dopo l’assist a Gianluca Scamacca nella prima giornata e il gol contro il Parma alla seconda, Mario Pasalic può diventare il primo giocatore ad essere coinvolto in una rete in ciascuna delle prime tre gare giocate dall’Atalanta in una stagione di Serie A a partire da Papu Gómez nel 2020/21.
Tete Morente è il giocatore del Lecce che ha effettuato più conclusioni in questo avvio di campionato: quattro; tuttavia, lo spagnolo non ha trovato la rete con nessuno degli ultimi 30 tiri tentati in Serie A, con il suo ultimo centro che risale al all’11 gennaio 2025, contro l’Empoli.
