1 punto e 0 gol fatti finora, invece, per il Lecce di Eusebio Di Francesco. I salentini hanno raccolto uno 0-0 alla prima giornata col Genoa e poi la sconfitta casalinga contro il Milan per 2-0. Il Lecce ha vinto giusto in Coppa Italia, col 2-0 alla Juve Stabia nel 1° turno. Lecce che affronterà proprio il Milan il prossimo 23 settembre ai sedicesimi di finale.14:19

Diversi i cambiamenti di Di Francesco rispetto alla gara contro il Milan. Non ci sono dall'inizio Danilo Veiga, Gabriel, Kaba, Pierotti e Camarda, col tecnico dei giallorossi che ha fatto davvero una rivoluzione per questa trasferta di Bergamo. Da ricordare le assenze di Jean, Kaba, Marchwinski, Perez, Pierret e Rafia.14:33

Sono 52 i precedenti tra Atalanta e Lecce in campionato, considerando sia Serie A che Serie B. Il bilancio vede avanti i bergamaschi con 22 vittorie oltre a 18 pareggi e 12 successi per i salentini.14:34

Il direttore di gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Rossi e dal quarto ufficiale, il sig. Andrea Zanotti. Alla sala VAR di Lissone abbiamo Valerio Marini (VAR) e Daniele Chiffi (AVAR).14:37

FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Partita equilibrata con buon avvio del Lecce che ha sfiorato il gol in una paio di occasioni, poi è salita di tono l'Atalanta che ha segnato l'1-0 col gol di Scalvini.16:01

L'Atalanta è cresciuta alla distanza dopo un avvio di gara non facile. Il Lecce costruiva gioco in maniera fluida ed è arrivata al tiro in maniera pericolosa con Stulic e Sottil. I bergamaschi sono usciti alla distanza grazie alle giocate di De Ketelaere e alla fame di Krstovic che, ogni volta aveva la palla tra i piedi, provava la conclusione. Come detto, però, a sbloccare tutto ci ha pensato Scalvini su assist di Zalewski.16:14

Bene, quindi, la correzione dell'Atalanta che ha lasciato meno spazi di manovra al Lecce che, comunque, ha fatto vedere di saper portare molto bene la palla. I bergamaschi dovranno, però, essere più efficaci sotto porta, sfruttando l'asse De Ketelaere-Krstovic, con i due giocatori che sembrano molto ispirati. E il Lecce? La squadra di Di Francesco sa il fatto suo, costruisce bene le giocate, ma è stata imprecisa sotto porta. Anche lei dovrà aumentare la propria efficacia, anche perché - ad oggi - i salentini non hanno ancora segnato in due giornate e mezzo. C'è da sistemare anche la fascia sinistra. Bellanova e De Keteleaere stanno mettendo davvero troppa pressione su Gallo.16:14

GOL! ATALANTA-Lecce 3-0. Rete di Nicola Zalewski. E arriva anche il tris della Dea con la rete di Zalewski che rientra sul destro e scarica dove Falcone non può arrivare. A servire il polacco è stato Krstovic che ha trovato il varco giusto per lanciarlo. Guarda la scheda del giocatore Nicola Zalewski 16:28

Bene il Lecce per i primi 20/25 minuti, poi è uscita alla distanza l'Atalanta che ha fatto quel che ha voluto con i suoi giocatori più tecnici. Tra le linee si è esaltato tantissimo De Ketelaere, autore di una doppietta, ma anche Zalewski ha fatto una grande partita al netto di gol e assist. Bene anche Krstovic che, anche senza gol, ha sempre messo in difficoltà la difesa avversaria. Lecce assente nel secondo tempo, se non per il bellissimo gol di N'Dri - nel finale - a realizzare la rete della bandiera. Sbloccando, così, il Lecce che non aveva ancora segnato in questo campionato.16:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Lecce? La gara tra Atalanta e Lecce si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Atalanta - Lecce? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Lecce sarà Valerio Marini Dove si gioca Atalanta - Lecce? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Lecce? Stadio Gewiss Stadium Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Lecce? La gara tra Atalanta e Lecce si è conclusa con il risultato di 4-1 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Lecce? I marcatori dell'Atalanta sono stati Giorgio Scalvini al 37', Charles De Ketelaere al 51', Nicola Zalewski al 70' e 73' mentre il marcatore Lecce è stato Konan N’Dri al 82'

PREPARTITA

Atalanta - Lecce è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Lecce sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lecce si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Lecce ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Atalanta ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce nelle prime 2 giornate ha affrontato il Genoa, il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 4-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Milan perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Konan N’Dri con 1 gol.

Atalanta e Lecce si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Atalanta-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro il Lecce (6V, 4N), con i due successi giallorossi nel parziale arrivati entrambi nella stagione 2022/23.

Il Lecce ha segnato 34 gol in 30 gare di Serie A contro l’Atalanta – solo contro la Lazio (40) ha realizzato più reti nella competizione.

L’Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe contro il Lecce nel massimo campionato (4N, 1P), 3-1 il 6 ottobre 2019 e 1-0 il 30 dicembre 2023.

Il Lecce non è ancora riuscito a trovare la rete in questo avvio di campionato (un pareggio senza reti e una sconfitta per 2-0) – solo una volta nella sua storia non ha segnato neanche un gol nelle prime tre gare giocate in una stagione di Serie A, nel 1993/94.

L’Atalanta ha pareggiato ciascuna delle prime due gare di questo campionato (1-1 sia contro il Pisa che contro il Parma) e solo nel 1977/78 ha trovato tre pareggi nelle prime tre uscite stagionali in Serie A.

Le partite del Lecce sono quelle che hanno visto meno tiri in questa Serie A, 33; 14 a favore dei giallorossi (meno di ogni altra squadra) e 19 contro.

L’Atalanta è la squadra che in questo campionato ha registrato più attacchi diretti: sette; il Lecce, dal canto suo, ne conta appena uno, più solo di Lazio e Napoli (0 entrambe).

Il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 3N) e l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne nel torneo risale a marzo 2004 (sei, con Delio Rossi in panchina).

Dopo l’assist a Gianluca Scamacca nella prima giornata e il gol contro il Parma alla seconda, Mario Pasalic può diventare il primo giocatore ad essere coinvolto in una rete in ciascuna delle prime tre gare giocate dall’Atalanta in una stagione di Serie A a partire da Papu Gómez nel 2020/21.

Tete Morente è il giocatore del Lecce che ha effettuato più conclusioni in questo avvio di campionato: quattro; tuttavia, lo spagnolo non ha trovato la rete con nessuno degli ultimi 30 tiri tentati in Serie A, con il suo ultimo centro che risale al all’11 gennaio 2025, contro l’Empoli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: