Il Milan sale dunque a quota sei punti, in quarta posizione con Cremonese e Roma, a tre punti dalla vetta difesa da Napoli e Juventus.

Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan ha subito rialzato la testa imponendosi 2-0 in trasferta sul Lecce, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic. Leao, assente nelle prime due partite per forfait, non sarà a disposizione nemmeno in questa delicata sfida contro una diretta concorrente per la qualificazione alle prossime coppe europee.17:57

Allegri decide di far avanzare Loftus-Cheek in zona trequarti alle spalle di Gimenez, con il messicano che agirà da unica punta. A centrocampo esordio per Rabiot, con il francese che completerà la mediana con Modric e Fofana e con Estupinan e Saelemaekers ad occuparsi delle corsie esterne. Tra i pali Maignan, mentre in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic.20:03

Italiano schiera Skorupski in porta, con Zortea, Lucumi, Heggem e Lykogiannis a formare il quartetto difensivo. In mezzo al campo ci saranno Ferguson e Freuler, mentre nella trequarti Fabbian vince il ballottaggio con Odgaard, con Orsolini e Cambiaghi confermati sulle corsie esterne. Castro agirà da unica punta centrale.20:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marcenaro. Gli assistenti saranno Berti e Ceccon, il quarto ufficiale Rapuano, al Var ci saranno Fabbri e Paterna.20:04

Gimenez non chiude i conti! Tomori si fa trovare sulla trequarti destra, riceve e prova il traversone verso il secondo palo dove Gimenez è tutto solo: il messicano stoppa male portandosela verso l'esterno, dando l'occasione a Skorupski di uscire e chiudere lo specchio, con la palla che rimbalza poi contro l'attaccante del Milan e termina sul fondo.22:19

Calcio di rigore per il Milan! Nkunku riceve subito in area da Pulisic, termina a terra sul pressing di Lucumi, si rialza e viene steso da Freuler, con Marcenaro che non ha dubbi e indica il dischetto.22:34

PREPARTITA

Milan - Bologna è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Bologna sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Bologna ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Milan ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle prime 2 giornate ha affrontato la Roma, Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-0 mentre Il Bologna ha incontrato Como vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Ruben Loftus-Cheek con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 1 gol.

Milan e Bologna si sono affrontate 154 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 74 volte, il Bologna ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Milan-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14V, 4N), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match); l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri nel periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara).

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (7V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17 infatti, i felsinei sono una delle sole due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato nove match in casa senza mai perdere in campionato, insieme al Torino.

Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13.

Il Milan ha perso la prima partita casalinga di questa Serie A (1-2 contro la Cremonese) ed è dal 2012/13 che non inizia un campionato senza nemmeno un successo interno nelle prime due gare (sconfitte con Sampdoria e Atalanta in quel caso).

Dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A con la recente vittoria per 1-0 contro il Como, il Bologna cerca di centrare due successi di fila per la prima volta da febbraio a marzo scorsi, quando aveva inanellato cinque vittorie consecutive, serie inaugurata proprio contro il Milan.

Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, con una di queste maturata proprio contro il Milan lo scorso maggio; i rossoblù non incassano una serie di sconfitte esterne più lunga dal luglio all'ottobre 2020, quando ne subirono sei, due delle quali proprio contro i rossoneri.

Il Milan è una delle due squadre ad aver effettuato più tiri totali in questa Serie A, con 38 conclusioni, al pari della Juventus, e si posiziona al secondo posto per Expected Goals totali con 3.8, superato solo dalla Lazio con 4.4.

Le sequenze su azione del Milan durano in media 13.4 secondi, piazzandosi al terzo posto in questo campionato dietro all'Inter (13.6) e al Napoli (14.4), mentre il Bologna primeggia per velocità, con azioni che durano in media soli 6.7 secondi, precedendo solo il Pisa (5.9).

Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1. Tuttavia, il francese ha espresso al meglio la sua vena realizzativa con Roberto De Zerbi, con una media di un gol ogni 286 minuti.

Riccardo Orsolini, reduce da un gol nell'ultima giornata di campionato, si conferma l'italiano più prolifico nei maggiori cinque campionati europei dal 2022/23 in avanti, con ben 37 reti all'attivo. Inoltre, è uno dei soli tre italiani, insieme a Vincenzo Grifo e Mateo Retegui, a raggiungere la soglia di 30 gol e 10 assist nel periodo.

