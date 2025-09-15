Il Milan batte il Bologna di misura grazie alla prima rete in rossonero di Luka Modric.
La rete che decide il match arriva al 61': Loftus-Cheek porta palla in mezzo al campo, poi, giunto in zona trequarti scarica lateralmente per Saelemaekers. L'ex Bologna e Roma crossa basso al centro dove in zona dischetto del rigore arriva Modric, che con il destro segna il gol che vale i tre punti. Sul finale viene espulso Allegri per proteste dopo la decisione del VAR di togliere un calcio di rigore ai suoi.
Il Milan sale dunque a quota sei punti, in quarta posizione con Cremonese e Roma, a tre punti dalla vetta difesa da Napoli e Juventus.
90'+7'
Finisce qui! Milan-Bologna 1-0.22:45
90'+7'
Il Milan batte corto vicino alla bandierina, ma Saelemaekers viene pescato in fuorigioco. Il Bologna prova a costruirsi un'ultima occasione.22:44
90'+6'
Saelemaekers pesca Pulisic sulla destra, con Lucumi che commette fallo. 22:44
90'+5'
Estupinan sposta all'ultimo palla sulla sinistra e viene travolto da Ferguson: punizione per i rossoneri, con i secondi che passano.22:42
90'+3'
Forcing del Bologna: la formazione di Italiano tutta in avanti alla ricerca del gol del pareggio.22:40
90'+1'
Segnalati sette minuti di recupero.22:39
90'
Nel frattempo espulso Allegri per proteste. Il tecnico del Milan si toglie la giaccia ed esce dal campo, evidentemente infastidito dalla decisione dell'arbitro.22:37
89'
Tolto il calcio di rigore al Milan! Dopo la revisione al VAR, l'arbitro cancella il penalty per i rossoneri.22:37
88'
L'arbitro viene richiamato al monitor per rivedere il contatto.22:35
88'
Dialogo in corso con il VAR. Si attende un riscontro sull'assegnazione del rigore.22:35
86'
2o ammonito Bologna: cartellino giallo per Lukasz Skorupski. Il portiere viene sanzionato per proteste.22:35
86'
Calcio di rigore per il Milan! Nkunku riceve subito in area da Pulisic, termina a terra sul pressing di Lucumi, si rialza e viene steso da Freuler, con Marcenaro che non ha dubbi e indica il dischetto.22:34
85'
5a sostituzione Milan: esce Santiago Giménez, entra Christopher Nkunku.22:32
83'
Gimenez si divora il 2-0! Imbucata perfetta di Pulisic per Gimenez che - dopo essere partito in posizione regolare sul filo del fuorigioco - entra in area tutto solo contro Skorupski, finta il tiro provando a saltare il portiere verso sinistra, poi la sua conclusione si stampa in pieno sul palo.22:32
83'
5a sostituzione Bologna: esce Santiago Castro, entra Thijs Dallinga.22:31
83'
Ricci difende palla al centro del campo e subisce fallo alle spalle da Rowe.22:30
79'
Il corner battuto da Bernardeschi viene respinto e il Bologna torna da Skorupski. Sul cambio di fronte, poi, Rowe avanza sulla sinistra per poi provare un tiro-cross: blocca in due tempi Terracciano.22:27
78'
Pulisic scambia in area, poi termina a terra sulla pressione alle spalle di Heggem. L'arbitro lascia proseguire e il Bologna parte in contropiede, arrivando a conquistare un corner.22:26
77'
Cross su punizione di Modric per De Winter che, dal centro dell'area, colpisce di testa mettendo fuori.22:25
74'
4a sostituzione Bologna: esce Nicolò Cambiaghi, entra Jonathan Rowe.22:22
1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Juan Miranda. Il terzino colpisce in netto ritardo Saelemaekers sulla zona della coscia.22:21
70'
Gimenez non chiude i conti! Tomori si fa trovare sulla trequarti destra, riceve e prova il traversone verso il secondo palo dove Gimenez è tutto solo: il messicano stoppa male portandosela verso l'esterno, dando l'occasione a Skorupski di uscire e chiudere lo specchio, con la palla che rimbalza poi contro l'attaccante del Milan e termina sul fondo.22:19
68'
Palo di Ricci! L'ex centrocampista del Torino riceve in zona trequarti sinistra, se la sistema sul destro e calcia forte verso l'angolino basso lontano, colpendo però il palo esterno.22:16
66'
Fatica ora il Bologna ad uscire dalla propria metà campo, con il Milan che vuole chiudere i conti.22:16
65'
4a sostituzione Milan: esce Ruben Loftus-Cheek, entra Christian Pulisic.22:12
2a sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian, entra Federico Bernardeschi.22:21
62'
1a sostituzione Bologna: esce Charalampos Lykogiannis, entra Juan Miranda.22:22
61'
GOL! MILAN-Bologna 1-0! Rete di Modric! Saelemaekers riceve sulla destra da Loftus-Cheek, alza la testa e crossa basso al centro, dove in zona dischetto del rigore arriva Modric, che con il piattone destro insacca verso l'angolino basso di sinistra.
Gimenez stringe troppo! Il Milan recupera palla in zona trequarti, dunque Gimenez viene liberato in area sulla sinistra: la conclusione ad incrociare del messicano si spegne sul fondo.22:07
56'
2a sostituzione Milan: esce Mike Maignan, entra Pietro Terracciano.22:03
54'
Problemi per il Milan: Maignan si accascia a terra e chiede il campo. Si prepara Terracciano.22:01
53'
Intanto proteste del Milan per una trattenuta in area di Lykogiannis ai danni di Gimenez.22:01
53'
Contropiede del Milan gestito benissimo da Rabiot, che dopo uno strappo palla al piede per 50 metri lascia a Modric. L'ex Real Madrid imbuca per Estupinan che crossa direttamente sul fondo.22:00
50'
Estupinan riceve sulla sinistra, avanza e crossa verso l'area di rigore: Skorupski legge bene la traiettoria e blocca.21:58
47'
Rabiot viene pescato sulla sinistra da Estupinan, poi crossa al centro: Heggem non si fida e spazza lontano.21:54
46'
Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Milan.21:53
46'
1a sostituzione Milan: esce Strahinja Pavlovic, entra Koni De Winter.21:53
Nel corso della prima frazione l’arbitro Marcenaro ha estratto tre cartellini gialli, tutti ai danni del Milan: Estupinán, Tomori e Saelemaekers.21:41
Primo tempo dai due volti: i primi 25 minuti sono stati di buon livello, con occasioni da entrambe le parti. Nella seconda parte della frazione, invece, il gioco si è bloccato, con le due squadre più attente a non concedere spazi che a costruire occasioni.21:38
45'+2'
Finisce il primo tempo. Milan-Bologna 0-0.21:36
45'+1'
3o ammonito Milan: cartellino giallo per Alexis Saelemaekers. Fallo tattico dell'esterno su Cambiaghi per fermare il contropiede del Bologna.21:35
45'+1'
Occasione per il Milan! Corner battuto dalla sinistra da Modric, con Loftus-Cheek che spizza di testa verso il secondo palo. Gimenez prova a tuffarsi in scivolata dalla linea di fondo, colpendo il palo esterno.21:36
45'
La rimessa laterale battuta direttamente in area da Estupinan viene respinta in corner.21:34
45'
Rabiot combatte sul fondo di sinistra, proteggendo palla dall'attacco di due giocatori, dunque riesce a guadagnare rimessa laterale.21:34
40'
Fase del match ricca di duelli a centrocampo: Castro anticipa Pavlovic, con quest'ultimo che commette fallo.21:29
36'
Palla contesa in mezzo al campo, con Heggem che usa troppo le braccia, commettendo fallo su Rabiot. Calcio di punizione per il Milan.21:26
31'
Negli ultimi minuti il Milan ha abbassato il baricentro, nel tentativo di scoprire il Bologna per provare a colpire in velocità.21:21
27'
Superata la metà del primo tempo: la partita resta bloccata sullo 0-0 ma i ritmi sono molto alti, con occasioni da una parte e dall'altra.21:16
24'
Palo di Estupinan! Il numero 2 edl Milan riceve sulla sinistra, salta Zortea rientrando sul destro e calcia a giro, colpendo il palo esterno lontano.21:13
22'
Tentativo di contropiede del Milan dopo il corner battuto da Bologna, ma i rossoblù sono bravi a ricompattarsi e a evitare qualsiasi pericolo.21:11
21'
Castro trova Orsolini in area, con quest'ultimo che prova un tiro-cross con il destro: Maignan riesce a toccare con il guantone, poi Lykogiannis conclude contro Tomori. Corner per il Bologna.21:11
18'
2o ammonito Milan: cartellino giallo per Fikayo Tomori. Il difensore rossonero interviene con la gamba tesa su Cambiaghi e viene sanzionato dal direttore di gara.21:08
16'
Falcata palla al piede di Loftus-Cheek in zona centrale, con il numero 8 inglese che lascia sul posto due avversari prima di essere chiuso da Heggem in zona dischetto del rigore.21:05
14'
Gol annullato al Bologna! Orsolini prova la conclusione dalla trequarti, la palla viene deviata e giunge a Cambiaghi che - a tu per tu con Maignan - conclude a rete con il destro. Tutto inutile però, perché viene segnalato offside del numero 28.21:04
11'
Skorupski dice no a Gimenez! Modric recupera palla in mezzo al campo, poi cede a Loftus-Cheek che imbuca per Gimenez. L'attaccante messicano salta secco Ferguson e conclude di precisione con l'interno mancino, ma Skorupski salva tutto.21:03
10'
1o ammonito Milan: cartellino giallo per Estupinan. L'esterno rossonero travolge in scivolata Castro, bloccando la ripartenza del Bologna e ricevendo così la prima sanzione del match.21:00
9'
Continua a spingere il Milan, ancora con Modric: il numero 14 rossonero viene fermato fallosamente da Heggem nella zona sinistra della trequarti.20:59
9'
Il corner battuto da Modric viene respinto con i pugni da Skorupski, viene poi fischiato fallo fuori dall'area al Bologna, che ripartirà da un calcio di punizione.20:58
8'
Dagli sviluppi del corner il Bologna prova a partire in contropiede ma il Milan recupera palla e torna dalla bandierina dopo un tiro di Modric deviato sul fondo. Dalla bandierina nuovamente l'ex Real Madrid.20:57
7'
La prima conclusione del match parte dai piedi di Rabiot: l'ex Marsiglia riceve sulla trequarti sinistra, avanza e calcia dal limite, trovando la respinta in traiettoria di Heggem. Calcio d'angolo per il Milan.20:56
4'
Proteste del Milan: lancio lungo da dietro di Fofana a cercare Rabiot in profondità. In anticipo c'è Zortea, che però termina a terra insieme al francese poco prima del limite dell'area. Il centrocampista rossonero chiede fallo, ma l'arbitro assegna punizione per il Bologna, facendo infuriare la formazione di casa.20:55
2'
Loftus-Cheek perde palla in mezzo al campo, con il Milan sbilanciato in avanti: l'inglese è costretto a commettere fallo su Fabbian.20:52
Via alla gara. Primo possesso per il Bologna.20:49
A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marcenaro. Gli assistenti saranno Berti e Ceccon, il quarto ufficiale Rapuano, al Var ci saranno Fabbri e Paterna.20:04
Italiano schiera Skorupski in porta, con Zortea, Lucumi, Heggem e Lykogiannis a formare il quartetto difensivo. In mezzo al campo ci saranno Ferguson e Freuler, mentre nella trequarti Fabbian vince il ballottaggio con Odgaard, con Orsolini e Cambiaghi confermati sulle corsie esterne. Castro agirà da unica punta centrale.20:03
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna risponde con un 4-2-3-1: Skorupski – Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis – Ferguson, Freuler – Orsolini, Fabbian, Cambiaghi – Castro.20:03
Allegri decide di far avanzare Loftus-Cheek in zona trequarti alle spalle di Gimenez, con il messicano che agirà da unica punta. A centrocampo esordio per Rabiot, con il francese che completerà la mediana con Modric e Fofana e con Estupinan e Saelemaekers ad occuparsi delle corsie esterne. Tra i pali Maignan, mentre in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic.20:03
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si dispone con un 3-5-1-1: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Loftus-Cheek – Gimenez.20:02
Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14V, 4N), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match); l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri nel periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara).17:58
La stagione di Serie A 2025/26 del Bologna è iniziata in salita con la sconfitta all’Olimpico contro la Roma, decisa dal gol di Wesley. I rossoblù hanno però subito reagito, imponendosi di misura sul Como al Dall’Ara grazie alla rete del solito Riccardo Orsolini, sempre più punto di riferimento del progetto emiliano.17:57
Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan ha subito rialzato la testa imponendosi 2-0 in trasferta sul Lecce, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic. Leao, assente nelle prime due partite per forfait, non sarà a disposizione nemmeno in questa delicata sfida contro una diretta concorrente per la qualificazione alle prossime coppe europee.17:57
Il Milan cerca la prima vittoria casalinga in questa Serie A, dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese: a San Siro si presenta il Bologna, che ha perso l’unica trasferta stagionale all’Olimpico contro la Roma.17:57
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan-Bologna, gara valida per la 3a giornata di Serie A.17:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 80018 spettatori17:57
Sostituzione: esce Strahinja Pavlovic ed entra Koni De Winter (Milan)
46'
Ammonito Alexis Saelemaekers (Milan)
56'
Sostituzione: esce Mike Maignan ed entra Pietro Terracciano (Milan)
61'
Gol di Luka Modric (Milan)
62'
Sostituzione: esce Charalampos Lykogiannis ed entra Juan Miranda (Bologna)
63'
Sostituzione: esce Giovanni Fabbian ed entra Federico Bernardeschi (Bologna)
65'
Sostituzione: esce Ruben Loftus-Cheek ed entra Christian Pulisic (Milan)
73'
Ammonito Juan Miranda (Bologna)
74'
Sostituzione: esce Nicolò Cambiaghi ed entra Jonathan Rowe (Bologna)
83'
Sostituzione: esce Santiago Castro ed entra Thijs Dallinga (Bologna)
85'
Sostituzione: esce Santiago Giménez ed entra Christopher Nkunku (Milan)
86'
Ammonito Lukasz Skorupski (Bologna)
Milan-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14V, 4N), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match); l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri nel periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara).
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (7V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17 infatti, i felsinei sono una delle sole due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato nove match in casa senza mai perdere in campionato, insieme al Torino.
Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13.
Il Milan ha perso la prima partita casalinga di questa Serie A (1-2 contro la Cremonese) ed è dal 2012/13 che non inizia un campionato senza nemmeno un successo interno nelle prime due gare (sconfitte con Sampdoria e Atalanta in quel caso).
Dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A con la recente vittoria per 1-0 contro il Como, il Bologna cerca di centrare due successi di fila per la prima volta da febbraio a marzo scorsi, quando aveva inanellato cinque vittorie consecutive, serie inaugurata proprio contro il Milan.
Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, con una di queste maturata proprio contro il Milan lo scorso maggio; i rossoblù non incassano una serie di sconfitte esterne più lunga dal luglio all'ottobre 2020, quando ne subirono sei, due delle quali proprio contro i rossoneri.
Il Milan è una delle due squadre ad aver effettuato più tiri totali in questa Serie A, con 38 conclusioni, al pari della Juventus, e si posiziona al secondo posto per Expected Goals totali con 3.8, superato solo dalla Lazio con 4.4.
Le sequenze su azione del Milan durano in media 13.4 secondi, piazzandosi al terzo posto in questo campionato dietro all'Inter (13.6) e al Napoli (14.4), mentre il Bologna primeggia per velocità, con azioni che durano in media soli 6.7 secondi, precedendo solo il Pisa (5.9).
Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1. Tuttavia, il francese ha espresso al meglio la sua vena realizzativa con Roberto De Zerbi, con una media di un gol ogni 286 minuti.
Riccardo Orsolini, reduce da un gol nell'ultima giornata di campionato, si conferma l'italiano più prolifico nei maggiori cinque campionati europei dal 2022/23 in avanti, con ben 37 reti all'attivo. Inoltre, è uno dei soli tre italiani, insieme a Vincenzo Grifo e Mateo Retegui, a raggiungere la soglia di 30 gol e 10 assist nel periodo.
