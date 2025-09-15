Dopo un primo tempo piuttosto compassato le squadre si sono date battaglia nel corso degli ultimi 45 minuti di gioco. Ribaltamente continui di fronte fino ad arrivare al forcing finale del Pisa che non è riuscito a far cadere il muro difensivo dell'Udinese.
Il Pisa rimane ancorato a 1 punto nonostante la buona prestazione di oggi. Nel prossimo turno di campionato i neroazzurri faranno visita ai campioni d’Italia in carica allo Stadio Maradona.
L’Udinese vince e vola al 3° posto in attesa del risultato della Cremonese. Nella prossima giornata i friulani ospiteranno il Milan di Max Allegri.
Vittoria di misura dell'Udinese che espugna l'Arena Garibaldi di Pisa. Decide Iker Bravo con il gol siglato al 14'.16:56
Stengs va dalla bandierina. Allontana Zemura e finisce la partita!16:55
90'+5'
Ultimo assalto per il Pisa. Rimessa laterale in zona offensiva. Palla in angolo!16:54
90'+4'
Grande pressione del Pisa. Ancora Leris se ne va a sinistra e crossa sul secondo palo. Raccoglie Tourè che controcrossa. Allontana Sava con il pugno!16:53
90'+3'
Ammonito Jesper Karlström.16:53
90'+1'
Ancora Leris crossa dalla sinistra. Ancora una volta Solet non lascia passare il pallone. 16:50
90'
5 minuti di recupero.16:50
89'
Pisa riversato in avanti. Prima Leris e poi Stengs tentano il cross dalla sinistra. Il traversone di Stengs gira dietro la linea difensiva ma non ci sono maglie neroazzure ad attaccare il pallone.16:48
86'
5° sostituzione Pisa. Esce Mattéo Tramoni ed entra Calvin Stengs.16:47
86'
4° sostituzione Pisa. Esce Michel Aebischer ed entra Gabriele Piccinini.16:45
84'
Nuovamente angolo per il Pisa che spinge alla ricerca del pareggio.16:44
81'
Bel cross dalla sinistra di Bonfanti sulla sponda di Nzola. Il pallone è perfetto sul secondo palo per Meister ma Kristensen fa un bellissimo intevento difensivo colpendo con la nuca in tuffo e mandando la palla in calcio d'angolo.16:41
79'
Scontro Leris-Ehizibue. Contrasto duro, ma non reputato falloso, di Ehizibue su Leris sulla fascia sinistra. Non è fallo e l'ultimo a toccare è proprio Leris. Rinvio dal fondo.16:39
77'
Che idea di Leris. Leris riceve una sponda da sinistra e imbuca di prima per l'inserimento dalle retrovie per Bonfanti. Solet giganteggia e anticipa il difensore del Pisa.16:37
76'
TRAMONI DALLA DISTANZA! Prova con il mancino il 10 del Pisa. Palla a lato.16:35
75'
5° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Bertola ed entra Saba Goglichidze.16:34
75'
4° sostituzione Udinese. Esce Hassane Kamara ed entra Jordan Zemura.16:34
74'
E' aumentata notevolmente l'intensità della partita con contrasti molto più duri e con gli animi che iniziano a scaldarsi.16:34
72'
CARACCIOLO IN ROVESCIATA!! Il Pisa batte l'angolo con Leris che va corto da Tramoni. Cross lungo sul secondo palo, sponda di Canestrelli e Caracciolo prova l'acrobazia! Palla alta di poco.16:31
71'
A terra anche Kamara ed Ehizibue. Gioco fermo da un paio di minuti.16:30
69'
Tramoni viene servito ancora e dalla sinistra crossa trovando l'opposizione di Bertola. Bertola sembra aver deviato con la parte sotto del piede e immediatamente si è portato la mano per un dolore avvertito alla coscia.16:29
69'
Tramoni va in verticale per Nzola. Palla leggermente troppo lunga con Sava che blocca in uscita.16:28
67'
Tramoni prova il destro di prima intenzione dalla distanza. Parata centrale di Sava.16:27
65'
Bertola si trova con la palla sul destro a ridosso del limite dell'area al termine di un'azione d'attacco e tenta la conclusione. Il tiro risulta debole e centrale.16:24
63'
Buksa viene incontro, anticipa Caracciolo e subisce il fallo. Proteste dei giocatori dell'Udinese che reclamano il secondo giallo per il difensore neroazzurro.16:23
63'
EHIZIBUE SPRECA!! Buon lavoro del neo-entrato Buksa che avanza sulla destra e mette un buon pallone arretrato per Ehizibue che da ottima posizione ciabatta e mette ampiamente a lato.16:22
62'
Esordio in maglia bianconera per Zaniolo che avrà 30 minuti per mettere in mostra le sue qualità.16:21
61'
3° sostituzione Udinese. Esce Iker Bravo ed entra Nicolò Zaniolo.16:20
61'
2° sostituzione Udinese. Esce Keinan Davis ed entra Adam Buksa.16:20
61'
1° sostituzione Udinese. Esce Jakub Piotrowski ed entra Oier Zarraga.16:20
59'
Prapara i primi cambi anche Runjaic. Triplice cambio Udinese.16:19
58'
Altro angolo per l'Udinese con Semper che viene anticipato da Solet che di testa non riesce ad inquadrare la porta.16:18
57'
Punizione Udinese dalla trequarti. Palla sul secondo palo e sponda di Kristensen. Canestrelli si rifugia in corner.16:16
56'
Percussione di Akinsnmiro che prova ad andarsene in mezzo a 3. Va a terra il centrocampista del Pisa con Massa che, vicinissimo all'azione, lascia correre.16:15
54'
Leris, entrato benissimo nella partita, fraseggia con Tramoni con quest'ultimo che va al centro da Meister. Solet anticipa tutti e allontana la sfera.16:14
53'
Ripartenze veloce dell'Udinese che arriva rapidamente sul fondo con Kamara che mette palla sul secondo palo per Davis che non riesce a raggiungere il pallone.16:12
51'
LERIS! Cross dalla destra con Leris che sceglie perfettamente il tempo e stacca di testa a centro area. La palla sorvola la traversa.16:10
50'
Acnora Tramoni, che sembra avere un ruolo più offensivo nella ripresa, a condurre palla. Palla d'esterno verso il centro dell'area a cercare Meister che viene anticipato dalla difesa friulana.16:09
48'
Buona trama del Pisa con Tramoni che fa partire l'azione serve Leris largo a sinistra. Il cross a cercare Canestrelli è troppo lungo e si spegne sul fondo.16:07
46'
3° sostituzione Pisa. Esce Samuele Angori ed entra Mehdi Léris.16:03
46'
2° sostituzione Pisa. Esce Stefano Moreo ed entra M'Bala Nzola.16:03
46'
1° sostituzione Pisa. Esce Mateus Lusuardi ed entra Giovanni Bonfanti.16:03
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Udinese.16:04
Tre cambi all'intervallo per Mister Gilardino!16:02
Partita piuttosto bloccata nella prima mezz'ora. Nella parte finale invece il Pisa spinge di più e si aprono spazi per ribaltamenti di fronte continui, anche a causa di diverse leggerezze in fase di impostazione.15:49
Terminano 0-1 i primi 45 minuti di gioco. La rete del vantaggio friulano è di Iker Bravo che segna un rigore in movimento al 14° minuto.15:48
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Pisa-Udinese 0-115:47
45'
1 minuto di recupero.15:47
45'
Ripartenza di Tramoni che sfugge a Piotrowski e fa partire l'ennesimo contropiede. Intervento sontuoso di Solet che annulla l'offensiva del Pisa.15:46
44'
OCCASIONE UDINESE! Altro ribaltamento di fronte. Ottimo spunto di Piotrowski che se ne va elegantemente sulla fascia destra. Cross per Kamara che sistema per Atta che va alla conclusione da fuori. Di distende e blocca Semper.15:46
43'
Altro contropiede del Pisa con Tourè che ruba palla, senza fallo secondo Massa, a Kamara e serve Moreo in profondità. Il cross di Moreo è imprendibile per Meister.15:44
41'
CONTROPIEDE PISA! Lavorone di Meister che protegge palla a centrocampo e disegna un filtrante potente per il velocissimo Tourè che prende palla alto a destra. Palla tesa al centro per Moreo che viene anticipato di un soffio. Calcio d'angolo.15:42
38'
Azione insistita dell'Udinese. Atta riceve in area defilato a sinistra. Serie di finte per liberare il destro che sembra avere il giro giusto. Provvidenziale la respinta della difesa neroazzurra.15:40
36'
Ancora un errore in fase di impostazione da parte della difesa friulana con la palla che viene regalata ad Akinsnmiro che tenta la conclusione da fuori area. Palla lenta e centrale.15:37
33'
Altra costruzione complicata dell'Udinese che va in difficoltà sulla pressione del Pisa. Kristensen subisce un contatto molto duro da parte di Akinsnmiro. Massa fischia ma non estrae il cartellino.15:34
32'
OCCASIONE PISA!! Altro errore macroscopico in questa partita. Solet mastica il passaggio e consegna palla a Moreo che può puntare la porta. Entra in area di rigore l'attaccante del Pisa ma con il destro non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.15:33
30'
Prova ad alzare il baricentro il Pisa. Tanti però gli errori nel palleggio da parte della formazione toscana.15:31
28'
Canestrelli, in leggero vantaggio su Iker Bravo, appoggia di testa per Semper.15:29
26'
Lusuardi anticipa Iker Bravo e porta palla verso sinistra per andare al rinvio. Temporeggia troppo però il difensore nerazzurro che rilancia con la palla già uscita dal rettangolo di gioco regalando calcio d'angolo agli avversari.15:27
24'
Buona sovrapposizione di Ehzibue a destra che riceve e crossa trovando la deviazione in corner.15:25
23'
Altro rischio enorme corso da Sava sulla pressione di Meister. Stavolta se la cava egregiamente il portiere dell'Udinese.15:23
20'
Punizione dalla distanza. Iker Bravo va al centro cercandola testa di Solet, che viene anticipato. La palla arriva al limite dove Karlstrom calcia di prima intenzione col destro con il pallone che si alza, complice una deviazione, e viene parato facilmente da Semper.15:21
18'
Trattenuta prolungata di Hassane Kamara su Akinsnmiro. Cartellino giallo.15:18
16'
ANCORA UDINESE! Davis approfitta di un errore di Aebischer che perde palla al limite. Davis entra in area e ancora una volta col mancino calcia forte sul primo palo. Ancora esterno della rete!15:17
14'
GOOL!! Pisa-UDINESE 0-1!! Gol di Iker Bravo!! Percussione di Atta che entra in area servito da Davis. A seguito di un paio di rimpalli il pallone si ferma sul dischetto con Iker Bravo che ci si avventa e di destro non lascia scampo a Semper.
Antonio Caracciolo viene ammonito per un fallo tattico a fermare il contropiede dell'Udinese.15:13
12'
Buon lavoro di Moreo che difende con tenacia palla lasciandola scorrete in calcio d'angolo. Tramoni ed Angori si alternano nella battuta dei corner.15:13
11'
Solet tenta la conclusione dalla distanza. Il pallone, deviato leggermente dalla difesa, arriva comodo tra le braccia di Semper.15:11
8'
OCCASIONE UDINESE! Davis scatenato salta secco Canestrelli all'interno dell'area di rigore e da posizione defilata lascia partire un mancino potente sul primo palo. La palla esce di poco e colpisce l'esterno della rete.15:08
7'
Buona traccia di Bertola che verticalizza su Davis, che non riesce a controllare venendo incontro. 15:07
5'
Il Pisa prova a palleggiare dalle retrovie alla ricerca di spazi tra le maglie avversarie. 15:06
2'
DISASTRO SAVA! Sava riceve un retropassaggio, controlla e va per calciare il pallone ma lo manca completamente regalando il pallone a Meister che non è abbastanza reattivo e si allarga concludendo sull'esterno della rete.15:04
1'
Arriva subito un cross di Atta dalla destra a cercare Davis. Allontana di testa Canestrelli.15:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Massa e il Pisa muove il primo pallone del match.15:01
Le squadre si stanno schierando al centro del campo. E' tutto pronto per Pisa-Udinese!14:58
FORMAZIONE UFFICIALE PISA. 3-5-2. Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsnmiro, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.14:17
Bayo e Padelli restano ancora fermi ai box. Runjaic deve rincunciare anche ad Okoye che rientrerà dalla squalifica a partire dalla 7° giornata.14:13
Rosa al gran completo a disposizione di Alberto Gilardino.14:11
Pisa e Udinese tornano ad affrontarsi dopo 33 anni! I toscani non sono mai riusciti a sconfiggere i bianconeri in Serie A, con un bilancio di 5 pareggi e 1 sconfitta nei 6 incroci nella massima serie.14:09
L'arbitro della gara dell'arena Garibaldi sarà Davide Massa, coadivuato dagli assistenti Meli ed Alassio. IV uomo Mucera.Maggioni e Abisso sono designati nei ruoli di VAR e AVAR.14:05
Partenza pirotecnica dell'Udinese che è reduce dall'impresa di San Siro. I bianconeri guidati da Runjaic hanno ribaltato l'Inter e strappato la vittoria contro tutti i pronostici della vigilia. 4 i punti conquistati nelle prime 2 giornata dei campionato e 5° posto in classifica.14:03
Avvio di stagione complicato per i nerazzurri guidati da Gilardino. Il Pisa ha infatti dovuto confrortarsi con 2 big del nostro campionato, riuscendo a strappare 1 punto al Gewiss Stadium e perdendo di misura contro la Roma di Gasperini. I toscani vanno a caccia della 1° vittoria stagionale.13:57
Siamo all'Arena Garibaldi! Il Pisa di Alberto Gilardino ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.13:42
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Udinese, gara valida per la 3° giornata di Serie A.13:41
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Pisa - Udinese?
La gara tra Pisa e Udinese si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Udinese?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Udinese sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Pisa - Udinese?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Udinese?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Udinese?
La gara tra Pisa e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Udinese?
Il marcatore dell'Udinese è stato Iker Bravo al 14'
PREPARTITA
Pisa - Udinese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Udinese sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Pisa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; l'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Udinese nelle prime 2 giornate ha affrontato il Verona, l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 0-1 mentre L'Udinese ha incontrato l'Inter vincendo 1-2.
Pisa e Udinese si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, l'Udinese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 5.
Pisa-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa non è ancora riuscito a imporsi contro l'Udinese in Serie A, con un bilancio di cinque pareggi e una sconfitta in sei incontri. I toscani hanno superato questo numero di pareggi solo contro un'altra squadra nel massimo campionato: la Fiorentina, con cui hanno diviso la posta in palio in sei occasioni su 14 (cinque segni X anche contro Torino e Napoli).
Pisa e Udinese si sono spartiti i punti in tutti e tre gli incontri di Serie A giocati in casa dei toscani: Varese-Fiorentina (sette pareggi), Catanzaro-Avellino e Perugia-Brescia (cinque pareggi entrambe) sono le uniche partite a contare un numero maggiore di match con esito sempre in parità.
Il Pisa ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato: pareggio per 1-1 contro l'Atalanta e sconfitta per 0-1 contro la Roma; solo in due occasioni, nelle precedenti sette stagioni complessive in Serie A, i toscani sono riusciti a vincere almeno una delle prime tre gare, con due successi nel 1990/91 e uno nel 1982/83.
Lo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani è stato teatro di un'unica rete del Pisa nelle ultime otto partite di Serie A: risale al 12 maggio 1991, quando i nerazzurri sconfissero il Bari per 1-0 grazie al gol di David Fiorentini al 76° minuto di gioco.
L'Udinese, con quattro punti in classifica, potrebbe registrare la sua ottava stagione senza sconfitte nelle prime tre partite di Serie A, e potrebbe centrare questo risultato per due campionati di fila per la prima volta, dopo aver chiuso le prime tre giornate del 2024/25 con due vittorie e un pareggio.
L'Udinese ha vinto nella sua prima trasferta in campionato (2-1 in rimonta contro l'Inter) e potrebbe ottenere due successi nelle prime due trasferte stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1996/97, quando aveva sconfitto Lazio e Cagliari con Alberto Zaccheroni allenatore.
Il Pisa conta solo sette interruzioni alte di sequenze avversarie (il numero di sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla loro porta), l'Udinese 12; sono due delle sei squadre ad averne collezionate meno finora in Serie A, tra le due solo il Bologna a quota nove (a 12 anche Cremonese, Cagliari e Milan).
Nelle prime due giornate di questo campionato, Pisa (51) e Udinese (45) sono le due squadre che hanno vinto il maggior numero di duelli aerei.
M'Bala Nzola ha segnato tre gol contro l'Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. L'ultima volta che ha realizzato una doppietta in una partita nel torneo è stata proprio contro i friulani, il 26 febbraio 2023, quando indossava la maglia dello Spezia.
Con il gol e l'assist contro l'Inter nell'ultima giornata, Keinan Davis è salito a quota due nel 2025/26 e si è portato ad una sola partecipazione di distanza dal suo record di tre (considerando anche il suo periodo in Premier League) della scorsa stagione di Serie A (due reti e un assist), quando era sceso in campo in 23 match.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: