Partenza pirotecnica dell'Udinese che è reduce dall'impresa di San Siro. I bianconeri guidati da Runjaic hanno ribaltato l'Inter e strappato la vittoria contro tutti i pronostici della vigilia. 4 i punti conquistati nelle prime 2 giornata dei campionato e 5° posto in classifica.14:03

L'arbitro della gara dell'arena Garibaldi sarà Davide Massa, coadivuato dagli assistenti Meli ed Alassio. IV uomo Mucera.Maggioni e Abisso sono designati nei ruoli di VAR e AVAR.14:05

Pisa e Udinese tornano ad affrontarsi dopo 33 anni! I toscani non sono mai riusciti a sconfiggere i bianconeri in Serie A, con un bilancio di 5 pareggi e 1 sconfitta nei 6 incroci nella massima serie.14:09

DISASTRO SAVA! Sava riceve un retropassaggio, controlla e va per calciare il pallone ma lo manca completamente regalando il pallone a Meister che non è abbastanza reattivo e si allarga concludendo sull'esterno della rete.15:04

Tramoni viene servito ancora e dalla sinistra crossa trovando l'opposizione di Bertola. Bertola sembra aver deviato con la parte sotto del piede e immediatamente si è portato la mano per un dolore avvertito alla coscia.16:29

Scontro Leris-Ehizibue. Contrasto duro, ma non reputato falloso, di Ehizibue su Leris sulla fascia sinistra. Non è fallo e l'ultimo a toccare è proprio Leris. Rinvio dal fondo.16:39

PREPARTITA

Pisa - Udinese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Udinese sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; l'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle prime 2 giornate ha affrontato il Verona, l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 0-1 mentre L'Udinese ha incontrato l'Inter vincendo 1-2.

Pisa e Udinese si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, l'Udinese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 5.

Pisa-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa non è ancora riuscito a imporsi contro l'Udinese in Serie A, con un bilancio di cinque pareggi e una sconfitta in sei incontri. I toscani hanno superato questo numero di pareggi solo contro un'altra squadra nel massimo campionato: la Fiorentina, con cui hanno diviso la posta in palio in sei occasioni su 14 (cinque segni X anche contro Torino e Napoli).

Pisa e Udinese si sono spartiti i punti in tutti e tre gli incontri di Serie A giocati in casa dei toscani: Varese-Fiorentina (sette pareggi), Catanzaro-Avellino e Perugia-Brescia (cinque pareggi entrambe) sono le uniche partite a contare un numero maggiore di match con esito sempre in parità.

Il Pisa ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato: pareggio per 1-1 contro l'Atalanta e sconfitta per 0-1 contro la Roma; solo in due occasioni, nelle precedenti sette stagioni complessive in Serie A, i toscani sono riusciti a vincere almeno una delle prime tre gare, con due successi nel 1990/91 e uno nel 1982/83.

Lo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani è stato teatro di un'unica rete del Pisa nelle ultime otto partite di Serie A: risale al 12 maggio 1991, quando i nerazzurri sconfissero il Bari per 1-0 grazie al gol di David Fiorentini al 76° minuto di gioco.

L'Udinese, con quattro punti in classifica, potrebbe registrare la sua ottava stagione senza sconfitte nelle prime tre partite di Serie A, e potrebbe centrare questo risultato per due campionati di fila per la prima volta, dopo aver chiuso le prime tre giornate del 2024/25 con due vittorie e un pareggio.

L'Udinese ha vinto nella sua prima trasferta in campionato (2-1 in rimonta contro l'Inter) e potrebbe ottenere due successi nelle prime due trasferte stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1996/97, quando aveva sconfitto Lazio e Cagliari con Alberto Zaccheroni allenatore.

Il Pisa conta solo sette interruzioni alte di sequenze avversarie (il numero di sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla loro porta), l'Udinese 12; sono due delle sei squadre ad averne collezionate meno finora in Serie A, tra le due solo il Bologna a quota nove (a 12 anche Cremonese, Cagliari e Milan).

Nelle prime due giornate di questo campionato, Pisa (51) e Udinese (45) sono le due squadre che hanno vinto il maggior numero di duelli aerei.

M'Bala Nzola ha segnato tre gol contro l'Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. L'ultima volta che ha realizzato una doppietta in una partita nel torneo è stata proprio contro i friulani, il 26 febbraio 2023, quando indossava la maglia dello Spezia.

Con il gol e l'assist contro l'Inter nell'ultima giornata, Keinan Davis è salito a quota due nel 2025/26 e si è portato ad una sola partecipazione di distanza dal suo record di tre (considerando anche il suo periodo in Premier League) della scorsa stagione di Serie A (due reti e un assist), quando era sceso in campo in 23 match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: