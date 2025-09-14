La Roma ha aperto questo campionato con due vittorie consecutive, entrambe di misura: 1-0 in casa contro il Bologna e 1-0 in trasferta a Pisa. I giallorossi occupano il 4° posto provvisorio con sei punti, alle spalle soltanto di Napoli e Juventus – club imbattuti – e al pari della Cremonese.11:50

Il Torino ha invece conquistato soltanto un punto nelle prime due giornate, pareggiando 0-0 in casa contro la Fiorentina dopo aver perso (0-5) all’esordio con l’Inter. I granata si trovano pertanto al 19° posto provvisorio in classifica e non hanno peraltro ancora trovato la via della rete.11:50

Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime 15 trasferte di campionato contro la Roma, a fronte di un pareggio e ben 13 sconfitte. Nella serie, l’unico successo è maturato il 5 gennaio 2020: 2-0 granata con la doppietta di Andrea Belotti.12:04

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell’Olimpico. A dirigere questo Roma-Torino sarà Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta), coadiuvato da Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Francesco Cortese (Palermo). IV Ufficiale Daniele Perenzoni (Rovereto), VAR Marco Di Bello (Brindisi) e AVAR Gianluca Aureliano (Bologna).12:10

La Roma è la squadra contro cui il Torino ha segnato più gol in Serie A: 196. Dall’altra parte, i giallorossi hanno realizzato 230 centri contro i granata nella competizione: solo contro l’Inter ne contano di più (233).12:52

Ci prova Mancini di testa, Israel c'è. Corner battuto da Dybala, col difensore che svetta su due avversari e gira di testa in porta, ma il portiere del Torino è attento e risponde con una presa plastica. 13:06

Prima metà di gara avara di vere e proprie emozioni, quella vissuta all'Olimpico. Portieri impegnati pochissimo - due parate agili agili di Israel, un'uscita su corner di Svilar - e occasioni da gol praticamente nulle. Roma sicuramente più intraprendente, ma la mancanza di un vero attaccante di ruolo si è fatta sentire. 13:22

Il Torino ha iniziato il campionato con una sconfitta e un pareggio e, includendo la fine della scorsa stagione, non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A: l’ultima volta che ha giocato sei incontri di fila nella competizione senza segnare risale a dicembre 1991.13:40

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in campionato (11 vittorie, due pari): l’ultima volta che i giallorossi hanno giocato più partite interne in Serie A senza perdere è stata tra luglio 2020 e febbraio 2021 (16 in quell’occasione, con Paulo Fonseca in panchina).13:52

Dopo il cooling break Asllani resta in campo perché la sostituzione granata non è pronta. Il centrocampsita è destinato comunque a lasciare il terreno di gioco: probabile un problema muscolare. 14:03

Ci saranno ben otto minuti di recupero in questo secondo tempo tra Roma e Torino. Extra-time chilometrico a causa delle tantissime interruzioni e di sette sostituzioni. 14:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Torino? La gara tra Roma e Torino si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Roma - Torino? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Torino sarà Marco Di Bello Dove si gioca Roma - Torino? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Torino? Stadio Stadio Olimpico Quale è stato il risultato finale di Roma - Torino? La gara tra Roma e Torino si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Torino? Il marcatore del Torino è stato Giovanni Simeone al 59'

PREPARTITA

Roma - Torino è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Torino sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Torino si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Roma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Torino ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Roma ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Roma nelle prime 2 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Inter, la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre Il Torino ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Wesley con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 1 gol.

Roma e Torino si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 71 volte, il Torino ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Roma-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è rimasta imbattuta in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Torino (6V, 2N), subendo appena quattro gol nel parziale.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato contro la Roma, a fronte di un pareggio e 13 sconfitte – successo nella serie arrivato il 5 gennaio 2020 per 2-0 (doppietta di Andrea Belotti).

La Roma è la squadra contro cui il Torino ha segnato più gol in Serie A: 196; dall’altra parte, i giallorossi hanno realizzato 230 centri contro i granata nella competizione, solo contro l’Inter ne contano di più (233).

Senza reti subite nelle prime due gare di questo campionato, la Roma può tenere la porta inviolata in ciascuna delle prime tre partite giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1986/87, il 2007/08 e il 2014/15.

Il Torino ha iniziato il campionato con una sconfitta e un pareggio e, includendo la fine della scorsa stagione, non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A: l’ultima volta che ha giocato sei incontri di fila nella competizione senza segnare risale a dicembre 1991.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in campionato (11V, 2N): l’ultima volta che i giallorossi hanno giocato più partite interne in Serie A senza perdere è stata tra luglio 2020 e febbraio 2021 (16 in quell’occasione, con Paulo Fonseca in panchina).

Sono 16 le conclusioni da sviluppo di situazioni di palla inattiva subite dal Torino in questo campionato, almeno quattro in più rispetto a ogni altra squadra – dal punto di vista offensivo i granata hanno trovato appena tre tiri in queste situazioni di gioco, nessuna formazione ha fatto peggio (tre anche per Genoa e Pisa).

La Roma è la squadra che ha effettuato più interruzioni alte delle sequenze avversarie nel corso delle prime due giornate di Serie A: 30; dall’altra parte, il Torino è, insieme all’Udinese, una delle due formazioni che non hanno ancora creato neanche una sequenza di almeno 10 passaggi terminata con un tiro o con un tocco in area avversaria in questo campionato.

Giovanni Simeone ha all’attivo tre centri contro la Roma in campionato, il più recente il 29 gennaio 2023 con il Napoli; tuttavia, l’attaccante Torino ha segnato appena un gol nelle sue ultime 55 presenze in Serie A, meno di ogni altro attaccante che nello stesso periodo ha giocato almeno 50 gare nel torneo.

Matías Soulé è stato coinvolto in sette gol nelle sue ultime nove presenze in Serie A (tre reti e quattro assist); dopo il centro contro il Pisa, l’attaccante della Roma può andare a segno in due gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024, con la maglia del Frosinone (contro Lazio e Monza in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: