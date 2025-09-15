Nel Sassuolo confermato il tridente che vede Pinamonti con ai lati Lauriente e Barardi. In mezzo al campo gioca Matic, con lui Kone e Vranckx. Si rivede in panchina Thorstvedt. Nella Lazio c'è ancora Cancellieri a sinistra con Zaccagni e Castellanos a completare l'attacco. In porta gioca Provedel, davanti a lui confermati Gila e Romagnoli.17:33

PREPARTITA

Sassuolo - Lazio è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Lazio sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Sassuolo si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece la Lazio si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; la Lazio ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Sassuolo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Lazio nelle prime 2 giornate ha affrontato Como, il Verona ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 1-0 mentre La Lazio ha incontrato il Verona vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Valentín Castellanos con 1 gol.

Sassuolo e Lazio si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 5 volte, la Lazio ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Sassuolo-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Lazio, il Sassuolo ha guadagnato appena un punto, grazie al pareggio 1-1 nel confronto più recente del 26 maggio 2024, siglato dai gol di Mattia Zaccagni e Mattia Viti. Dal 2022 in poi, solo contro il Napoli (sei partite perse) i neroverdi hanno subito più sconfitte tra Serie A e Serie B.

Il Sassuolo ha perso con il punteggio di 0-2 entrambi gli ultimi due incontri casalinghi contro la Lazio in Serie A, mancando l'appuntamento con il gol tante volte quante nei precedenti nove confronti interni (11 reti nel periodo); i neroverdi non hanno mai subito tre sconfitte di fila contro i biancocelesti nella competizione.

Il Sassuolo ha perso le prime due partite di questo campionato (0-2 contro il Napoli e 2-3 contro la Cremonese) e solamente nel 2013/14 (suo primo campionato nella massima serie) ha iniziato la stagione con tre sconfitte di fila in Serie A, in quel caso dovette attendere la quinta giornata per conquistare il primo punto.

Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta nella prima partita casalinga di questo campionato contro il Napoli, ha conquistato almeno una vittoria nelle prime due gare interne di Serie A in cinque delle ultime sei stagioni, ad eccezione solo del 2021/22, in cui registrò un pareggio con la Sampdoria e una sconfitta con il Torino.

Dal 2014/15 in avanti le squadre di Maurizio Sarri hanno segnato almeno quattro gol in 33 partite di Serie A, la più recente contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata, solo le formazioni di Gian Piero Gasperini (53) e Simone Inzaghi (51) hanno fatto meglio nel periodo; la Lazio non realizza almeno quattro reti per almeno due gare di fila in campionato dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (tre in quel caso, proprio con l'attuale tecnico in panchina).

La Lazio, sconfitta nella prima trasferta di questo campionato contro il Como, potrebbe perdere entrambe le prime due gare esterne di Serie A per la seconda stagione consecutiva, dopo quanto accaduto nel 2024/25 (contro Udinese e Fiorentina in quel caso). Nelle precedenti otto stagioni invece non aveva mai registrato due sconfitte nelle prime due partite fuori casa nel torneo.

Nelle prime due giornate di questo campionato la Lazio ha collezionato un totale di sette lanci lunghi, meno della metà di qualsiasi altra squadra nella Serie A 2025/26 (biancocelesti preceduti da Milan e Napoli a quota 15).

La Lazio è una delle tre squadre più prolifiche nel primo tempo di questo campionato, con tre gol segnati, a pari merito con Cremonese e Inter. Dall'altra parte, il Sassuolo è una delle due formazioni ad aver subito il maggior numero di gol nella prima frazione di gioco, insieme all'Hellas Verona (tre reti entrambe).

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha segnato più gol in Serie A (cinque), tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona); in più, due delle sue cinque reti realizzate su calcio di rigore nel torneo sono arrivate contro i neroverdi.

Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio in Serie A, solo contro tre squadre ha fatto meglio nel massimo campionato, segnando 11 gol contro il Milan e 10 contro la Fiorentina e la Sampdoria. Tuttavia, l'ultimo gol casalingo dell'attaccante neroverde nella massima serie risale al 23 settembre 2023, quando ha segnato contro la Juventus (sette gare interne senza reti da allora).

