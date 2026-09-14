Vince ancora il Como, che archivia il quarto successo consecutivo battendo il Parma per 2-1 e sale a quota 10 punti in classifica a due lunghezze dal primo posto. I lariani si rendono protagonisti di una partita quasi perfetta: vanno in vantaggio al 23' con Ramon e raddoppiano all'83' con Kaiki tenendo i ritmi sempre altissimi e concedendo poco agli avversari che vengono fuori nel finale. Al 92', infatti, c'è il gol di Romero (che al 68' ha preso anche un palo) su assist di Almqvist - bravissimo nell'affondo a sinistra - che però serve solo ad accorciare, per pochissimo, le distanze.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!20:28
90'+3'
Finisce qui: Como 2-1 Parma!20:25
90'+2'
GOL! Como 2-1 Parma! Rete di Romero che accorcia le distanze spedendo in porta con il destro di prima intenzione su assist dal fondo di Almqvist bravissimo a liberarsi sulla corsia laterale!20:25
90'+1'
Tre minuti di recupero.20:21
89'
Destro ravvicinato di Yan Couto e successivo diagonale di Milla, fa buona guardia Corvi.20:20
86'
Il Como resta in avanti.20:17
83'
GOL! Como 2-0 Parma! Rete di Kaiki che capitalizza un vero e proprio assedio lariano! L'azione parte da Jesus Rodriguez che tenta il tiro per ben due volte, poi il pallone arriva dalle parti di Ricci che da destra mette in mezzo per Douvikas su cui Corvi chiude. All'ennesima ribattuta giunge Kaiki che con il piattone destro insacca a porta vuota!20:32
80'
Cambia anche il Parma: fuori Lontani per Fabbian e Britschgi per Almqvist.20:12
80'
Ultimi due cambi per il Como: da Cunha esce per Milla; Nico Paz per Ricci.20:11
80'
Ultimi dieci minuti del match più il recupero, il Como mantiene l'1-0.20:09
78'
Squillo di Romero da fuori area, para Sanchez.20:08
76'
Ammonito Caqueret.20:08
75'
CHANCE COMO! Caqueret verticalizza per Kaiki che entra in area e tenta il colpo sotto, il pallone esce di poco!20:08
74'
C'è anche il colpo di testa di Nico Paz su cross di Kaiki, conclusione alta.20:05
73'
Sinistro di Jesus Rodriguez, Corvi ci mette la mano.20:04
72'
Il Parma spinge e conquista un corner da sinistra con Valeri. Dalla bandierina, però, il cross è impreciso e il Como torna in possesso.20:03
71'
Ora il Parma prende coraggio: giropalla dei gialloblu.20:02
68'
PALO PARMA! Valeri crossa basso da sinistra e trova Romero in scivolata che centra il legno, gli emiliani provano poi a respingere in gol ma il direttore di gara ferma tutto per offside!20:00
64'
Forze fresche per il Parma che prova a reagire: escono Elphege e Sierro per Romero e Bernabé.19:56
64'
Sostituzione Como: Kean lascia il posto a Douvikas.19:55
62'
Nico Paz si libera in area di rigore avversaria e tenta il destro: muro della difesa ospite.19:54
60'
Sessanta minuti sul cronometro, Como sempre in vantaggio e in pieno controllo della gara.19:51
57'
Nulla di fatto dalla bandierina, ma il Como mantiene il possesso.19:49
57'
Gran giocata di Jesus Rodriguez in area che calcia in porta, palla deviata in corner.19:48
55'
Sostituzione anche per il Parma: esce Touré per Frigan.19:46
55'
Doppio cambio per Fabregas: fuori Baturina per Caqueret e Diao per Jesus Rodriguez.19:46
53'
Il Como resta in pressing alto.19:44
50'
Cross di Yan Couto, suggerimento impreciso.19:42
50'
Il Como controlla e riparte. Manovra avvolgente dei padroni di casa.19:41
49'
Il Parma fa girare il pallone.19:41
46'
Si ricomincia, nessuna sostituzione al momento!19:37
Partita corretta: nessuna ammonizione fino ad ora.19:33
In questo primo tempo il Como ha avuto il 67% del possesso palla, contro il 33% del Parma.19:33
Sull'altro campo, la Roma vince 1-0 contro il Torino: rete di Malen al 40'.19:33
Tanto, tantissimo Como nel primo tempo del match. L'undici guidato da Fabregas conduce fino ad ora una gara attenta e dinamica e archivia la prima metà dell'incontro forte dell'1-0 firmato Ramon. Il gol del momentaneo vantaggio è arrivato al 23' su assist di Nico Paz.19:33
45'+2'
Fine primo tempo: Como avanti 1-0 con Ramon.19:21
45'+1'
OCCASIONE PARMA! Colpo di testa di Lontani a tu per tu con Sanchez su cross di Sierro, pallone fuori dallo specchio della porta!19:20
45'
Un minuto di recupero.19:18
45'
Cross di Valeri da corner, Sierro prova a calciare in porta ma la conclusione è debole.19:18
44'
Cross basso in area di Touré, la difesa del Como manda in angolo.19:17
44'
Fallo in attacco di Yan Couto, il Parma prova a costruire in avanti.19:16
43'
Continua il giropalla del Como.19:16
40'
Cinque minuti alla fine del primo tempo. Lariani sempre in vantaggio.19:13
37'
I padroni di casa gestiscono il possesso.19:10
34'
Il Como riconquista il possesso e poi va al tiro in porta con Kean, deviazione sul fondo di Troilo.19:07
32'
Il Parma prova a farsi rivedere in avanti.19:05
30'
Mezz'ora di gioco: Como in pieno controllo della gara avanti 1-0 grazie al gol di Ramon.19:02
29'
Diao spinge forte a destra, arriva sul fondo e prova a metterla dentro bassa: la difesa emiliana allontana il pericolo.19:02
28'
Baturina prova il numero dalla distanza: destro da dimenticare.19:01
25'
Il Como mantiene i ritmi altissimi, il Parma resta schiacciato nella propria metà campo.18:58
23'
GOL! Como 1-0 Parma! Rete di Ramon che attacca il secondo palo e spinge in porta di prima intenzione il tiro-cross di Nico Paz a rientrare da destra!18:57
22'
Yan Couto libera il desto dalla lunga distanza, Corvi si distende e para.18:55
19'
OCCASIONE COMO! Da Cunha fraseggia con Baturina dalla bandierina e poi tocca al centro per Nico Paz che calcia di prima intenzione: provvidenziale l'intervento di Diego Carlos!18:54
18'
Mancino di Nico Paz da distanza ravvicinata, scivolata di Troilo che si rifugia in corner.18:51
15'
Il Como mantiene il pallino del gioco.18:48
14'
Destro secco di Kean, para Corvi.18:47
13'
C'è anche l'inserimento in area di Perrone che tenta il colpo di testa su cross di Kaiki, nessun pericolo per Corvi.18:46
12'
Cross dentro di Da Cunha per Kempf che stacca ma non trova la porta.18:45
12'
Il Como spinge e conquista il primo corner del match.18:44
11'
Giocata improvvisa di Nico Paz che prova a sorprendere la difesa ospite con una bella giocata in area, tiene la retroguardia gialloblu.18:44
9'
Manovra offensiva prolungata del Como.18:42
6'
Destro di Keita dalla distanza, conclusione fuori dallo specchio della porta.18:39
4'
Il Parma prova a rendersi pericoloso e va al cross da sinistra con Valeri, la difesa di casa controlla.18:37
1'
Si comincia! Batte il Parma!18:33
Tra le fila lariane, se l'impiego di Kean dal primo minuto era previsto, la vera novità è il debutto dall'inizio di Sanchez in porta al posto di Butez. Lo spagnolo è arrivato al Como in prestito dal Chelsea proprio nel rush finale del calciomercato estivo.18:25
FORMAZIONE PARMA (3-4-2-1): Corvi - Delprato, Diego Carlos, Troilo - Britschgi, Sierro, Keita, Valeri - Touré, Lontani - Elphege.19:18
FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Sanchez - Yan Couto, Ramon, Kempf, Kaiki - Perrone, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Kean.18:55
L'arbitro sarà Mucera. Biffi e Santarossa gli assistenti, quarto uomo Massa e Var e Avar rispettivamente Giua e Mazzoleni.17:59
La formazione di Fabregas arriva da un ottimo momento: tre match vinti compreso quello di Champions League contro il Lipsia. Per gli emiliani una situazione più difficile non avendo ancora mai vinto alcuna partita.18:34
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Parma, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.14:11
La gara tra Como e Parma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Como - Parma?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Parma sarà Antonio Giua
Dove si gioca Como - Parma?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Parma?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Parma?
La gara tra Como e Parma si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Parma?
I marcatori del Como sono stati Jacobo Ramón al 23' e Kaiki al 83' mentre il marcatore del Parma è stato David Romero al 92'
PREPARTITA
Como - Parma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Parma sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 0-1
Attualmente il Como si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Parma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Como ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 1-4 mentre Il Parma ha incontrato il Monza pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Simone Lontani con 1 gol.
Como e Parma si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 2 volte, il Parma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Como-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo la sconfitta nel settembre 2002 nel primo incrocio in Serie A contro il Parma, il Como è rimasto imbattuto nelle successive cinque sfide contro il gialloblù nella competizione, grazie a due successi e tre pareggi.
Il Parma ha perso due delle ultime tre gare di campionato contro il Como (1N), dopo che nelle precedenti 14, tra Serie A e B, aveva registrato appena una sconfitta contro questa avversaria (5V, 8N).
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Parma tra Serie A e B (2N, 5N); dopo il successo dello scorso maggio per 1-0, i lariani possono vincere due partite interne di fila contro i ducali considerando le prime due divisioni del calcio italiano per la prima volta dal 1974, in Serie B.
Il Como è imbattuto da otto gare di campionato (6V, 2N), tre delle quali nel torneo in corso, in cui ha ottenuto due successi e un pareggio; i lariani possono registrare tre vittorie nelle prime quattro gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 1951/52.
Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio proprio contro il Como) e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato sotto la gestione di un singolo allenatore risale a maggio 2021, cinque con Roberto D'Aversa alla guida.
Il Como è l'unica squadra che non ha ancora esordito in casa nei cinque grandi campionati europei in corso; i lariani hanno vinto quattro delle ultime sei gare interne della scorsa Serie A (1N, 1P), dopo che avevano ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (2N, 2P).
Nessuna squadra ha tentato più conclusioni dalla distanza rispetto al Como nelle prime tre giornate di questa Serie A (26, come la Juventus), nessuna formazione invece ne conta meno del Parma (sette, alla pari di Torino e Milan).
Solo la Roma (13) ha registrato più attacchi diretti rispetto al Como (otto, come il Venezia) in questo avvio di Serie A, mentre il Parma è la formazione che ne ha prodotti meno (uno).
Nico Paz (22 anni e 6 giorni il giorno del match), attualmente a quota 19 reti, potrebbe diventare il centrocampista più giovane a tagliare il traguardo dei 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando Domenico Morfeo, che ci è riuscito a 22 anni e 23 giorni.
Simone Lontani (18 anni e 239 giorni il giorno della sfida contro il Como) potrebbe diventare il giocatore più giovane ad andare a segno per due gare consecutive di una stagione di Serie A da Mario Balotelli (18 anni e 207 giorni) nel marzo 2009: tre partite a segno di fila in quell'occasione con la maglia dell’Inter.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: