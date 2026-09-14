Vince ancora il Como, che archivia il quarto successo consecutivo battendo il Parma per 2-1 e sale a quota 10 punti in classifica a due lunghezze dal primo posto. I lariani si rendono protagonisti di una partita quasi perfetta: vanno in vantaggio al 23' con Ramon e raddoppiano all'83' con Kaiki tenendo i ritmi sempre altissimi e concedendo poco agli avversari che vengono fuori nel finale. Al 92', infatti, c'è il gol di Romero (che al 68' ha preso anche un palo) su assist di Almqvist - bravissimo nell'affondo a sinistra - che però serve solo ad accorciare, per pochissimo, le distanze.

L'arbitro sarà Mucera. Biffi e Santarossa gli assistenti, quarto uomo Massa e Var e Avar rispettivamente Giua e Mazzoleni.17:59

Tra le fila lariane, se l'impiego di Kean dal primo minuto era previsto, la vera novità è il debutto dall'inizio di Sanchez in porta al posto di Butez. Lo spagnolo è arrivato al Como in prestito dal Chelsea proprio nel rush finale del calciomercato estivo.18:25

Tanto, tantissimo Como nel primo tempo del match. L'undici guidato da Fabregas conduce fino ad ora una gara attenta e dinamica e archivia la prima metà dell'incontro forte dell'1-0 firmato Ramon. Il gol del momentaneo vantaggio è arrivato al 23' su assist di Nico Paz.19:33

Il Parma spinge e conquista un corner da sinistra con Valeri. Dalla bandierina, però, il cross è impreciso e il Como torna in possesso.20:03

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Parma? La gara tra Como e Parma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Como - Parma? L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Parma sarà Antonio Giua Dove si gioca Como - Parma? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Parma? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Parma? La gara tra Como e Parma si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Parma? I marcatori del Como sono stati Jacobo Ramón al 23' e Kaiki al 83' mentre il marcatore del Parma è stato David Romero al 92'

PREPARTITA

Como - Parma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Parma sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1

Attualmente il Como si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Parma ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Como ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 1-4 mentre Il Parma ha incontrato il Monza pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Simone Lontani con 1 gol.

Como e Parma si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 2 volte, il Parma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo la sconfitta nel settembre 2002 nel primo incrocio in Serie A contro il Parma, il Como è rimasto imbattuto nelle successive cinque sfide contro il gialloblù nella competizione, grazie a due successi e tre pareggi.

Il Parma ha perso due delle ultime tre gare di campionato contro il Como (1N), dopo che nelle precedenti 14, tra Serie A e B, aveva registrato appena una sconfitta contro questa avversaria (5V, 8N).

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Parma tra Serie A e B (2N, 5N); dopo il successo dello scorso maggio per 1-0, i lariani possono vincere due partite interne di fila contro i ducali considerando le prime due divisioni del calcio italiano per la prima volta dal 1974, in Serie B.

Il Como è imbattuto da otto gare di campionato (6V, 2N), tre delle quali nel torneo in corso, in cui ha ottenuto due successi e un pareggio; i lariani possono registrare tre vittorie nelle prime quattro gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 1951/52.

Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio proprio contro il Como) e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato sotto la gestione di un singolo allenatore risale a maggio 2021, cinque con Roberto D'Aversa alla guida.

Il Como è l'unica squadra che non ha ancora esordito in casa nei cinque grandi campionati europei in corso; i lariani hanno vinto quattro delle ultime sei gare interne della scorsa Serie A (1N, 1P), dopo che avevano ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (2N, 2P).

Nessuna squadra ha tentato più conclusioni dalla distanza rispetto al Como nelle prime tre giornate di questa Serie A (26, come la Juventus), nessuna formazione invece ne conta meno del Parma (sette, alla pari di Torino e Milan).

Solo la Roma (13) ha registrato più attacchi diretti rispetto al Como (otto, come il Venezia) in questo avvio di Serie A, mentre il Parma è la formazione che ne ha prodotti meno (uno).

Nico Paz (22 anni e 6 giorni il giorno del match), attualmente a quota 19 reti, potrebbe diventare il centrocampista più giovane a tagliare il traguardo dei 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando Domenico Morfeo, che ci è riuscito a 22 anni e 23 giorni.

Simone Lontani (18 anni e 239 giorni il giorno della sfida contro il Como) potrebbe diventare il giocatore più giovane ad andare a segno per due gare consecutive di una stagione di Serie A da Mario Balotelli (18 anni e 207 giorni) nel marzo 2009: tre partite a segno di fila in quell'occasione con la maglia dell’Inter.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: