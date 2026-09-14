Altra rimonta dell'Inter che va sotto di due reti, Abankwah e Ekkelenkamp, ma reagisce in maniera veemente e con Carlos Augusto e Barella porta la partita in parità. Nella ripresa Thuram, Esposito e Bonny portano la gara sul 5-2, mentre nel recupero Bayo trova la rete del definitivo 5-3.

Nell'Inter turnover in attacco dove gioca la coppia formata da Thuram e Esposito. In mezzo al campo con Barella e Zielinski c'è Mkhitaryan. In difesa parte dal primo minuto Stones. Nell'Udinese, Davis agirà da terminale offensivo con Gomez e Ekkelenkamp alle sue spalle. In difesa davanti a Okoye ci sono Abankwah, Kabasele e Ebosse.19:40

Primo tempo scoppiettante e pieno di reti. L'Udinese prova a scappare con le reti di Abankwah e Ekkelenkamp, l'Inter sembra frastornata ma ha una grande reazione e in pochi minuti con Carlos Augusto e Barella acciuffa il pareggio.21:34

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Udinese? La gara tra Inter e Udinese si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Inter - Udinese? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Udinese sarà Valerio Marini Dove si gioca Inter - Udinese? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Udinese? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Udinese? La gara tra Inter e Udinese si è conclusa con il risultato di 5-3 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Udinese? I marcatori dell'Inter sono stati Carlos Augusto al 26', Nicolò Barella al 35', Marcus Thuram al 57', Francesco Pio Esposito al 67' e Ange-Yoan Bonny al 79' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati James Abankwah al 9', Jurgen Ekkelenkamp al 16' e Idrissa Gueye al 90'

PREPARTITA

Inter - Udinese è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Udinese sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 14 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 14.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Napoli-Como 1-2

Attualmente l'Inter si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Udinese si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Inter ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6; l'Udinese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Inter e Udinese si sono affrontate 106 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 56 volte, l'Udinese ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Inter-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto ben 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 3P), solo la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri (19) in campionato nello stesso periodo (da inizio 2015).

L'Udinese ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro l'Inter, dopo una serie di sette sconfitte esterne consecutive; l'ultima volta che i bianconeri hanno trovato due successi di fila fuori casa contro i nerazzurri risale al periodo 2011-2013, con Francesco Guidolin in panchina.

L'Udinese ha evitato la sconfitta in ben sette delle ultime 10 occasioni in cui ha affrontato l'Inter nelle prime cinque giornate di campionato: tre successi (tra cui uno nello scorso torneo), quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale per i bianconeri.

L'Inter, che ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio aggregato di 8-3, può trovare quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo (dopo 2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24).

L'Udinese ha vinto quattro delle sue ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P), tra cui la prima del torneo in corso; i friulani possono trovare il successo in entrambe le prime due gare esterne di un massimo campionato per la seconda stagione consecutiva, dopo che nelle precedenti 52 era accaduto solo una volta (nel 1996/97).

L'Inter ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2.8 a gara - nel periodo, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa nei cinque grandi campionati europei (a 36 anche il Barcellona).

Da un lato, l'Udinese è la squadra che ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A (45), dall'altro lato l'Inter è la formazione che ne ha subite di meno (16).

Inter e Udinese sono, insieme al Napoli, le tre squadre che hanno segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A (tutte a quota due); in particolare, quella dei friulani è la formazione con la più alta percentuale realizzativa con conclusioni dalla distanza: 17%, grazie a due centri con 12 tentativi.

Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. In particolare, per l'argentino sono sette le reti contro l'Udinese nella competizione, mentre per il turco sono due i centri contro i friulani.

L'unica partita di Serie A in cui Keinan Davis ha sia segnato che servito un assist è stata nella gara d'andata dello scorso campionato contro l'Inter a San Siro. Dopo l'assist contro la Lazio nell'ultima giornata, può prendere parte a un gol in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso marzo (a segno contro Fiorentina e Atalanta).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: