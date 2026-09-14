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Torino-Roma: 0-2 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

14 Settembre 2026 ore 18:30
Torino
0
Roma
2
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 40' 0-1 Donyell Malen
  2. 90+3' 0-2 Niccolò Pisilli
0'
45'
90'
90'
96'

La Roma batte 2-0 il Torino e ottiene la quarta vittoria di fila in campionato, un gol per tempo per i giallorossi. Malen sblocca il risultato al 40', in pieno recupero al 93' Pisilli mette il sigillo alla gara. Granata pericolosi con Simeone.

Nel prossimo turno di campionato il Torino affronterà fuori casa il Bologna, la Roma giocherà in casa contro l'Inter.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:31

  2. 90'+6'

    Fine partita! TORINO-ROMA 0-2 (40' Malen, 93' Pisilli).20:28

  3. 90'+3'

    GOL! Torino-ROMA 0-2! Rete di Pisilli. Mancini lotta tra tre avversari, tocco di Braganca per anticipare Castro, Pisilli in area trafigge Perri con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Niccolò Pisilli20:27

    Niccolò Pisilli
  4. 90'+1'

    L'arbitro Maresca concede quattro minuti di recupero.20:22

  5. 88'

    Sostituzione ROMA: entra Rensch esce Lulli.20:19

  7. 85'

    Bel duello sulla fascia in velocità tra Lulli e Cacciamani. 20:17

  8. 83'

    Sostituzione TORINO: entra Zapata esce Mandragora.20:15

  9. 83'

    Espulso un componente dello staff tecnico del Torino, Lucas Biglia.20:15

  10. 80'

    Traversone morbido di Rodrigo Mora, colpo di testa centrale di Mancini20:12

  11. 77'

    Braganca ha spazio e avanza, ma viene rimontato da Balerdi. 20:08

  13. 74'

    Rodriguez in difesa, Comuzzo esterno destro a tutta fascia. 20:06

  14. 73'

    Sostituzione TORINO: entra Ricardo Rodriguez esce Fortini.20:04

  15. 72'

    Ammonito PISILLI per gioco scorretto su Braganca.20:03

  16. 70'

    OCCASIONE ROMA! Molina calcia da fuori area dopo un recupero di de Roon, Perri in tuffo risponde presente. 20:02

  17. 68'

    Torino pericoloso: Simeone scatta alle spalle della difesa, ma davanti a Svilar non riesce a dare forza al pallone20:03

  19. 66'

    Pisilli avanza sulla trequarti, Koné e de Roon in mediana. 20:00

  20. 64'

    Sostituzione Roma: entra de Roon esce Dybala.19:56

  21. 64'

    Sostituzione Roma: entra Koné esce Cristante.19:56

  22. 63'

    Mancini serve Cristante, conclusione altissima. 19:55

  23. 62'

    Punizione battuta da Mandragora, Svilar blocca facilmente in due tempi.19:53

  25. 61'

    Ammonito HERMOSO per gioco scorretto su Simeone.19:52

  26. 59'

    Sostituzione TORINO: entra Ilkhan esce Fitz-Jim.19:51

  27. 58'

    OCCASIONE TORINO! Scavetto di Braganca, Svilar in uscita con il corpo chiude lo specchio della porta a Simeone. 19:50

  28. 57'

    Sostituzione ROMA: entra Castro esce Malen.19:48

  29. 57'

    Sostituzione ROMA: entra Rodrigo Mora esce Soulé.19:48

  31. 56'

    Simeone in verticale per Vlasic, fa buona guardia Balerdi. 19:47

  32. 55'

    OCCASIONE ROMA! Dialogo tra Molina e Malen, l'argentino in area controlla di petto e calcia al volo: pallone alto non di molto. 19:47

  33. 54'

    Braganca non controlla in area, spazza senza fronzoli Hermoso. 19:45

  34. 51'

    La Roma gestisce il possesso, azione prolungata dei giallorossi. 19:43

  35. 48'

    Cacciamani sulla fascia sinistra, Fortini si sposta a destra. 19:40

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di TORINO-ROMA!19:37

  38. 46'

    Sostituzione TORINO: entra Braganca esce Gineitis.19:36

  39. 46'

    Sostituzione TORINO: entra Cacciamani esce Belghali.19:36

  40. La Roma conduce 1-0 a fine primo tempo. Poche le chiare occasioni da rete, poi il risultato si sblocca al 40': in gol Malen. 19:22

  41. 45'+2'

    Fine primo tempo: TORINO-ROMA 0-1! In gol Malen. 19:19

  43. 45'

    L'arbitro Maresca assegna due minuti di recupero. 19:18

  44. 43'

    Profondo ripiegamento difensivo di Soulé in chiusura su Fortini. 19:17

  45. 40'

    GOL! Torino-ROMA 0-1! Rete di Malen. Imbucata di Dybala dopo un contrasto tra Mancini e Comert, Perri in uscita bassa respinge il primo tiro ma poi l'olandese torna sulla palla e insacca da terra allungando il piede.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen19:20

    Donyell Malen
  46. 38'

    Combinazione tra Simeone e Belghali, ma il passaggio di ritorno del terzino è troppo lungo.19:12

  47. 36'

    Soulé salta Fortini e crossa in area, Dybala di testa non riesce a direzionare verso lo specchio. 19:09

  49. 33'

    Fiammata del Torino, Mandragora impegna Svilar con un tiro dalla distanza. 19:06

  50. 32'

    Tentativo da fuori area di Vlasic, tiro respinto da Balerdi. 19:05

  51. 30'

    Comert si sgancia in avanti, conclusione imprecisa. 19:03

  52. 26'

    Lulli mette al centro, Belghali allontana ma il possesso poi resta dei giallorossi. 19:00

  53. 23'

    Malen in gol, ma l'attaccante scatta in evidente posizione irregolare. 18:56

  55. 22'

    Roma pericolosa grazie a un'iniziativa di Lulli, Coco rischia l'autorete ma riesce ad anticipare Malen. 18:55

  56. 20'

    Dybala cerca Malen, l'olandese spalle alla porta non riesce ad agganciare la sfera. 18:53

  57. 17'

    Soulé converge, ma di destro calcia fuori misura. 18:51

  58. 15'

    Lunga serie di passaggi della Roma, il Torino attende nella propria metà campo. 18:48

  59. 12'

    Roma in avanti: Soulè contrastato da Comert, sinistro di Malen deviato da Coco. 18:46

  61. 11'

    OCCASIONE ROMA! Traversone di Hermoso, Malen di testa in tuffo va vicino al bersaglio. 18:44

  62. 8'

    Possesso prolugato della Roma, Mancini pizzicato in fuorigioco. 18:41

  63. 6'

    Fortini prolunga per Gineitis, Balerdi in scivolata chiude in corner. 18:39

  64. 4'

    Passaggio filtrante di Fitz-Jim, Svilar attento in uscita bassa anticipa Vlasic. 18:37

  65. 3'

    Lulli a destra, Molina sulla fascia opposta. Soulè parte dalla zona sinistra del campo. 18:35

  67. 1'

    Inizio primo tempo di TORINO-ROMA! Dirige la gara l'arbitro Maresca.18:33

  68. Le scelte di Gasperini: in avanti Dybala e Malen, Soulè preferito a Rodrigo Mora. Lulli e Molina gli esterni. In difesa out Ndicka, spazio a Balerdi. Pisilli in mediana.17:42

  69. Le scelte di Abate: Simeone punta centrale, Vlasic a supporto, out Adams. Belghali e Fortini sulle fasce, in difesa recupera Coco. Mandragora in cabina di regia. 17:40

  70. Panchina ROMA: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Koulierakis, Wesley, Koné, De Roon, Rensch, Pellegrini, Rodrigo Mora, Castro.17:49

  71. Panchina TORINO: Mascardi, Siviero. Ismajli, Biraghi, Cacciamani, Patterson, Carrascosa, Braganca, Ilkhan, Oristanio, Aboukhal, Kulenovic, Luongo, Zapata.17:45

  73. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Balerdi, Hermoso - Lulli, Cristante, Pisilli, Molina - Soulé, Dybala - Malen.18:51

  74. Formazione TORINO (3-5-1-1): Perri - Comuzzo, Coco, Comert - Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini - Vlasic - Simeone.17:37

  75. Manca poco all'inizio di Torino-Roma. Giallorossi a punteggio pieno in classifica. 17:35

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Roma.17:35

Formazioni Torino - Roma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Roma?
La gara tra Torino e Roma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Torino - Roma?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Roma sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Torino - Roma?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Roma?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Roma?
La gara tra Torino e Roma si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Roma?
I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 40' e Niccolò Pisilli al 93'
PREPARTITA

Torino - Roma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Roma sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati37
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita8.0
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1
29-08-2026 Serie B Calcio Padova-Verona 1-1

Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Torino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; la Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Torino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Sassuolo e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Lecce e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-2 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.

Torino e Roma si sono affrontate 162 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 48 volte, la Roma ha vinto 72 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Roma ha trovato 14 successi nelle ultime 19 sfide contro il Torino in Serie A (2N, 3P): contro nessuna avversaria i giallorossi hanno vinto più partite nella competizione dal 2017 in avanti (14 anche contro l'Udinese).
  • Il Torino è stato sconfitto in ben sette delle ultime nove gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1V, 1N) e in sei di queste partite non è riuscito a trovare la via del gol.
  • Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sette sfide contro la Roma giocate nelle prime cinque giornate di Serie A, grazie a tre vittorie - tra cui una nella più recente di queste gare, il 14 settembre 2025 - e due pareggi.
  • La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (cinque) e quella in corso (tre); i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A solo in tre occasioni: 11 successi consecutivi tra dicembre 2005 e febbraio 2006, 11 tra maggio e ottobre 2013 e nove tra marzo e aprile 2014.
  • Il Torino ha subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato - tre delle quali nel torneo in corso - parziale in cui ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima volta in cui ha incassato almeno una rete in più partite di fila in Serie A risale a novembre 2020 (11 in quell'occasione).
  • La Roma ha vinto tutte le tre gare di questo campionato con uno score aggregato di 10-1; solo quattro volte in tutta la sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime quattro partite stagionali in Serie A: nel 1952/53, nel 1960/61, nel 2013/14 e nel 2014/15. Tra queste, l'annata del 1960/61 è l'unica in cui ha realizzato più di 10 reti (14).
  • Solo il Barcellona (+58) ha una miglior differenza tra tiri fatti e subiti rispetto alla Roma (+49: 71 fatti, 22 subiti) nei cinque grandi campionati europei in corso. Dall'altro lato, solo il Parma (24) ha tentato meno conclusioni rispetto al Torino (25) nelle prime tre giornate di questa Serie A.
  • Rolando Mandragora, che è stato coinvolto in due gol nelle ultime tre presenze interne contro la Roma in Serie A (una rete e un assist), è andato a segno nell'ultima giornata di campionato con la maglia del Torino a distanza di 5 anni e 137 giorni dalla precedente (21 aprile 2021 contro il Bologna). Non ha mai centrato il bersaglio in due presenze consecutive nella competizione.
  • Donyell Malen, che ha esordito e segnato il suo primo gol nel campionato italiano fuori casa contro il Torino lo scorso gennaio, può diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque reti nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei).
  • Paulo Dybala ha fornito quattro assist nelle prime tre presenze in questo campionato, nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti nelle prime quattro giornate in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a quota quattro assist nelle prime quattro: Antonio Cassano nel 2009/10, Ignazio Abate nel 2014/15, Lorenzo Insigne nel 2017/18 e Lorenzo Pellegrini nel 2019/20.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoRoma
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati410
Gol totali subiti51
Media gol subiti per partita1.70.3
Percentuale possesso palla52.163.9
Numero totale di passaggi14621831
Numero totale di passaggi riusciti12791624
Tiri nello specchio della porta926
Percentuale di tiri in porta50.044.1
Numero totale di cross4662
Numero medio di cross riusciti821
Duelli per partita vinti125166
Duelli per partita persi126113
Corner subiti116
Corner guadagnati1017
Numero di punizioni a favore3330
Numero di punizioni concesse2832
Tackle totali4270
Percentuale di successo nei tackle64.361.4
Fuorigiochi totali214
Numero totale di cartellini gialli13
Numero totale di cartellini rossi00

Torino - Roma Live

Classifica SERIE A

  1. Roma12
  2. Como10
  3. Lazio10
  4. Inter9
  5. Cagliari9
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen6
  2. Antonio Raimondo4
  3. Davide Frattesi3
  4. Franco Mastantuono3
  5. Ché Adams2
MOSTRA COMPLETA

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