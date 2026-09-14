DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Roma? La gara tra Torino e Roma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Torino - Roma? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Roma sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Torino - Roma? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Roma? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Roma? La gara tra Torino e Roma si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Roma? I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 40' e Niccolò Pisilli al 93'

PREPARTITA

Torino - Roma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Roma sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 37 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1 29-08-2026 Serie B Calcio Padova-Verona 1-1

Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; la Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Torino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Sassuolo e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Lecce e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-2 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.

Torino e Roma si sono affrontate 162 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 48 volte, la Roma ha vinto 72 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha trovato 14 successi nelle ultime 19 sfide contro il Torino in Serie A (2N, 3P): contro nessuna avversaria i giallorossi hanno vinto più partite nella competizione dal 2017 in avanti (14 anche contro l'Udinese).

Il Torino è stato sconfitto in ben sette delle ultime nove gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1V, 1N) e in sei di queste partite non è riuscito a trovare la via del gol.

Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sette sfide contro la Roma giocate nelle prime cinque giornate di Serie A, grazie a tre vittorie - tra cui una nella più recente di queste gare, il 14 settembre 2025 - e due pareggi.

La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (cinque) e quella in corso (tre); i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A solo in tre occasioni: 11 successi consecutivi tra dicembre 2005 e febbraio 2006, 11 tra maggio e ottobre 2013 e nove tra marzo e aprile 2014.

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato - tre delle quali nel torneo in corso - parziale in cui ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima volta in cui ha incassato almeno una rete in più partite di fila in Serie A risale a novembre 2020 (11 in quell'occasione).

La Roma ha vinto tutte le tre gare di questo campionato con uno score aggregato di 10-1; solo quattro volte in tutta la sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime quattro partite stagionali in Serie A: nel 1952/53, nel 1960/61, nel 2013/14 e nel 2014/15. Tra queste, l'annata del 1960/61 è l'unica in cui ha realizzato più di 10 reti (14).

Solo il Barcellona (+58) ha una miglior differenza tra tiri fatti e subiti rispetto alla Roma (+49: 71 fatti, 22 subiti) nei cinque grandi campionati europei in corso. Dall'altro lato, solo il Parma (24) ha tentato meno conclusioni rispetto al Torino (25) nelle prime tre giornate di questa Serie A.

Rolando Mandragora, che è stato coinvolto in due gol nelle ultime tre presenze interne contro la Roma in Serie A (una rete e un assist), è andato a segno nell'ultima giornata di campionato con la maglia del Torino a distanza di 5 anni e 137 giorni dalla precedente (21 aprile 2021 contro il Bologna). Non ha mai centrato il bersaglio in due presenze consecutive nella competizione.

Donyell Malen, che ha esordito e segnato il suo primo gol nel campionato italiano fuori casa contro il Torino lo scorso gennaio, può diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque reti nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei).

Paulo Dybala ha fornito quattro assist nelle prime tre presenze in questo campionato, nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti nelle prime quattro giornate in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a quota quattro assist nelle prime quattro: Antonio Cassano nel 2009/10, Ignazio Abate nel 2014/15, Lorenzo Insigne nel 2017/18 e Lorenzo Pellegrini nel 2019/20.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: