Al MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-Lazio, diciottesima giornata di Serie A.11:41

Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo negativo: i neroverdi non vincono dal 24 ottobre e vengono da tre sconfitte di fila, i biancocelesti hanno raccolto appena un punto in tre giornate di campionato.11:48

4-3-3 anche per la Lazio: Provedel - Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. 11:51

Out Consigli, gioca Pegolo. Fuori anche Pinamonti, Dionisi lancia per la prima volta da titolare Alvarez nel tridente completato da Berardi e Laurentie. In difesa, Erlic preferito a Ferrari.11:54