I granata sono reduci da tre pareggi per 1-1 consecutivi, arrivati contro Roma, Verona e Salernitana. Vincendo oggi, e in caso di mancata vittoria di Udinese e Fiorentina, la squadra di Ivan Juric salirebbe all'ottavo posto in classifica. In casa, il Torino ha collezionato tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte.14:40