Il Milan resta nella scia dell'Inter, i rossoneri mantengono tre punti di ritardo dai nerazzurri ma ora ne hanno altrettanti di vantaggio sul Napoli e quattro sulla coppia formata da Juventus e Roma. Il Como vede allontanarsi la zona Champions, distante cinque lunghezze dopo stasera, ma rimane ampiamente in lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Dirige il match Guida con Lo Cicero e Yoshikawa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Pairetto mentre in sala VAR ci sono Doveri e Di Paolo.20:12

Dopo il turnover di Firenze, Allegri ripropone Fofana, Modric e Rabiot dal 1'. Sulla sinistra torna Bartesaghi, così come Leao davanti a far coppia con Nkunku. A destra è confermato Saelemaekers, così come lo sono De Winter e Gabbia in difesa. Torna anche Tomori dopo la squalifica a proteggere Maignan. Panchina per Pulisic e Fullkrug.21:12

Difesa a quattro per il Milan con Gabbia e De Winter centrali, Tomori e Bartesaghi sono bassi sugli esterni.20:49

PREPARTITA

Como - Milan è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Milan sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 247 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 37 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

Como ha segnato 28 gol e ne ha subiti 16; il Milan ha segnato 33 gol e ne ha subiti 16.

In casa Como ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Milan ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Bologna e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-3 mentre Il Milan ha incontrato la Fiorentina pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.

Como e Milan si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 3 volte, il Milan ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Como-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8V, 5N), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952).

Il Milan ha evitato la sconfitta in 11 delle 13 trasferte contro il Como in Serie A, vincendo le due più recenti (6V, 5N); l'ultimo successo dei lariani al Sinigaglia contro i rossoneri nel torneo risale al 21 marzo 1982 (2-0).

Il Como è una delle tre squadre - con Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol.

Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05; nelle prime due occasioni è rimasto imbattuto nella gara successiva, mentre nel 2004/05 ha perso.

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (quattro, incluso uno all'ultima giornata, contro la Fiorentina) con gol segnati negli ultimi cinque minuti di gioco in questo campionato; le ultime due reti dei rossoneri in Serie A sono infatti arrivate dal minuto 90 in avanti.

Solo l'Inter ha segnato più gol (nove) del Como (otto, come la Lazio) nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato e soltanto l'Inter ne ha realizzati di più (18) della squadra lariana (15) dal 61' in avanti, cioè nell'ultima mezz'ora di gioco.

Il Como è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori con più di cinque assist forniti in questa Serie A: a quota sei passaggi vincenti sia Nico Paz (con sei gol segnati) che Jesús Rodríguez (che non è ancora andato a bersaglio nella massima competizione italiana).

Entrambe le reti di Martin Baturina in questa Serie A sono arrivate da subentrato e dopo l'85' minuto di gioco: il centrocampista croato non è mai andato a segno in carriera per due match di campionato consecutivi in una singola stagione.

Christopher Nkunku ha partecipato a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime tre partite di Serie A, dopo aver fornito solo un assist nelle precedenti 10 presenze. In 13 partite in massima serie Nkunku ha già eguagliato la sua intera produzione di gol ed assist (3G + 2A) della passata stagione di Premier League con il Chelsea in 27 incontri.

