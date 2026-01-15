Risultato utile consecutivo numero 19 per la squadra di Allegri che finora, in campionato, ha perso solo contro la Cremonese all'esordio. Il Como perde invece l'imbattibilità casalinga in una gara piuttosto sfortunata viste le numerose occasioni create.
Il Milan resta nella scia dell'Inter, i rossoneri mantengono tre punti di ritardo dai nerazzurri ma ora ne hanno altrettanti di vantaggio sul Napoli e quattro sulla coppia formata da Juventus e Roma. Il Como vede allontanarsi la zona Champions, distante cinque lunghezze dopo stasera, ma rimane ampiamente in lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee.
Nel prossimo turno il Como sarà di scena all'Olimpico contro la Lazio, il Milan ospiterà invece il Lecce al Meazza.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Milan 1-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.22:53
Vittoria larga nel punteggio ma soffertissima sul piano del gioco e delle occasioni per il Milan. Il Como domina il primo tempo ma viene raggiunto allo scadere, nel secondo i rossoneri vengono salvati ancora una volta da Maignan, decisivo su Nico Paz, poi trovano il vantaggio sull'asse Leao-Rabiot e chiudono la partita nel finale, dopo due legni dei padroni di casa, con la rasoiata mancina dello stesso centrocampista francese.22:46
90'+6'
Triplice fischio di Guida. Como-Milan termina 1-3. La rete di Nkunku e la doppietta di Rabiot ribaltano il vantaggio del Como realizzato da Kempf.22:43
90'+4'
Nico Paz prova il destro da fuori ma colpisce malissimo e manda la palla direttamente a fondo campo.22:42
90'+3'
Ripartenza del Milan sulla sinistra con Rabiot, servito da Fullkrug. Il francese prova a servire Ricci in area ma il suo passaggio è troppo lungo di un paio di metri.22:41
90'+1'
Ramon interviene in ritardo su Tomori. Guida lo ammonisce.22:39
90'
Cinque minuti di recupero.22:37
88'
GOL! Como-MILAN 1-3! Rete di Rabiot. Sinistro dalla distanza del francese dopo una sponda di Fullkrug deviata da un avversario, la palla si infila in rete sul primo palo con Butez non perfetto nell'occasione. La chiude il Milan con la doppietta del proprio numero 12!
Torre di Fullkrug per Ricci, Butez lo anticipa uscendo dalla propria area.22:34
86'
Sostituzione Milan: fuori anche Luka Modric, dentro Ardon Jashari al suo posto.22:33
86'
Sostituzione Milan: fuori Alexis Saelemaekers, dentro Zachary Athekame.22:33
84'
PALO DEL COMO! Rodriguez va via sulla sinistra e crossa in area, Nico Paz ci prova in sforbiciata e colpisce il palo alla destra di Maignan che poi blocca a terra la sfera.22:56
83'
Apertura di Ramon a sinistra per Rodriguez, lo spagnolo non riesce però a tenere in campo la palla. Passano altri secondi preziosi per il Milan.22:30
81'
Butez esce a vuoto, Loftus-Cheek non riesce a inquadrare la porta di testa.22:29
81'
Altro corner per i rossoneri che rimangono in zona offensiva.22:28
80'
Calcio d'angolo per il Milan che ne approfitta per guadagnare qualche secondo extra per la battuta. Como tutto nella propria area.22:28
78'
Caqueret tocca in verticale per Perrone, l'argentino non riesce però a controllare la palla che termina la propria corsa a fondo campo.22:25
77'
Douvikas tocca all'indietro per Nico Paz, l'argentino prova il sinistro di prima dal limite ma non inquadra lo specchio.22:24
76'
Sostituzione Como: termina la partita di Alberto Moreno, inizia quella di Sergi Roberto.22:23
75'
Palla morbida dalla sinistra di Jesus Rodriguez, Bartesaghi fa il massimo possibile coprendo la palla col corpo e guadagnando un calcio di punizione.22:23
74'
Sinistro di Perrone dalla distanza, alle stelle.22:21
73'
Nico Paz prova il sinistro dalla distanza, respinto da Modric in scivolata.22:20
72'
Caqueret si incunea in area dalla sinistra e prova l'assist arretrato, Ricci spedisce la palla in calcio d'angolo.22:19
70'
Sostituzione Milan: esce anche Youssouf Fofana, al suo posto entra Samuele Ricci.22:17
70'
Sostituzione Milan: fuori Rafael Leao, dentro Ruben Loftus-Cheek.22:17
69'
Momento di massima spinta del Como che non riesce però a sfondare il muro rossonero.22:16
68'
Slalom di Rodriguez che entra in area dalla sinistra ma viene chiuso alla perfezione da De Winter al momento del tiro.22:15
66'
Sostituzione Como: esce Mergim Vojvoda, entra Nicolas Kuhn.22:14
65'
Van der Brempt centra la porta al volo col destro su cross di Jesus Rodriguez, Maignan respinge ancora una volta ma il pallone era uscito poco prima dell'assist dello spagnolo per il compagno.22:13
64'
Fofana prova a sorprendere Butez da centrocampo, il francese però scivola al momento della battuta e conclude malissimo col destro. Palla in fallo laterale.22:12
63'
Sostituzione Milan: esce Christopher Nkunku, entra Niclas Fullkrug.22:10
62'
Pressione altissima del Como che non riesce però a concretizzare l'enorme mole di gioco prodotta finora.22:10
60'
Sostituzione Como: fuori anche Martin Baturina, dentro Jesus Rodríguez.22:08
60'
Sostituzione Como: fuori Lucas da Cunha, dentro Maxence Caqueret.22:07
59'
TRAVERSA DI NICO PAZ! Moreno tocca in orizzontale per il numero 10 lariano, il cui sinistro dal limite colpisce il legno a Maignan battuto e termina a fondo campo.22:07
58'
Energie moltiplicate tra le fila rossonere dopo aver ribaltato una gara di enorme sofferenza.22:06
55'
GOL! Como-MILAN 1-2! Rete di Rabiot. Leao riceve palla sulla sinistra, si accentra e serve Rabiot in area. Il francese controlla di petto e batte Butez col sinistro incrociato all'angolino basso. Vantaggio del Milan!
NICO PAZ! Fofana perde palla sulla propria trequarti, Moreno pesca Nico Paz a rimorchio ma il mancino incrociato di prima dell'argentino trova ancora un Maignan strepitoso in tuffo alla propria sinistra.22:01
50'
Arriva ancora una conclusione del Como, stavolta è Ramon a impattare di testa su calcio d'angolo. Maignan stavolta non deve fare gli straordinari per bloccare il tentativo dell'avversario.21:57
49'
Cross teso in area dalla sinistra di Moreno, Gabbia anticipa tutti di testa mandando la palla in corner.21:56
47'
Allegri si sbraccia a bordo campo per ridisegnare il Milan col 3-5-2 dopo l'avvio di secondo tempo caratterizzato ancora dal possesso palla prolungato dei padroni di casa.21:55
46'
Si ricomincia!21:53
45'
Sostituzione Como: fuori Oliver Kempf, dentro Diego Carlos.21:52
Il Como domina, in vantaggio con Kempf e vicinissimo al raddoppio in un altro paio di occasioni, ma il Milan riacciuffa il risultato nel finale di tempo. La prima frazione si chiude dunque in parità al Sinigaglia coi rossoneri che devono ringraziare, ancora una volta, Mike Maignan, autore di due interventi miracolosi per salvare la propria squadra prima del rigore realizzato da Nkunku nel recupero.21:41
45'+3'
Fine primo tempo. Como-Milan 1-1 dopo le reti di Kempf al 10' e il pareggio di Nkunku al 46' su calcio di rigore.21:34
45'+1'
GOL! Como-MILAN 1-1! Rete di Nkunku su rigore. Botta forte e bassa di Nkunku col destro, Butez intuisce ma riesce solo a toccare il pallone che si infila in porta. Pareggio rossonero allo scadere della prima frazione.
Rigore confermato dopo il check con la sala VAR. Sul dischetto va Nkunku.21:32
44'
RIGORE PER IL MILAN! Saelemaekers ruba palla a Van der Brempt e lancia Rabiot in area di rigore. Il francese va a terra dopo un contatto con Kempf. Guida indica subito il dischetto.21:31
41'
ANCORA COMO! Nico Paz tocca in verticale per Douvikas, il greco centra la porta col destro trovando ancora Maignan a dire di no in tuffo alla propria sinistra.21:28
40'
ALTRO MIRACOLO DI MAIGNAN! Vojvoda crossa in area dalla destra, Da Cunha colpisce di testa da due passi trovando la risposta clamorosa del portiere rossonero che si salva, anche con un po' di fortuna, sulla linea di porta.21:29
39'
Douvikas prova a servire Perrone alle spalle della difesa rossonera, il suo tocco è però impreciso e favorisce l'uscita di Maignan che evita qualsiasi rischio scaraventando il pallone in fallo laterale.21:26
38'
Nkunku e Fofana provano il dialogo nello stretto al limite dell'area lariana, il passaggio di ritorno del centrocampista francese è però troppo lungo per il compagno. Recupera palla il Como.21:25
36'
Macina ancora gioco la squadra di Fabregas che finora non ha concesso nulla al Milan dalle parti di Butez.21:23
33'
Velo di Vojovoda che apre un'autostrada per Da Cunha sulla destra, il francese sbaglia però il servizio a sinistra per Baturina e vanifica una buona chance sulla trequarti offensiva.21:20
31'
Nico Paz si gira sul mancino da dentro l'area dopo un tocco di Moreno, Maignan para a terra la conclusione dell'avversario.21:18
29'
Van der Brempt si accentra dalla destra e ci prova dalla distanza. C'è però solo potenza nella conclusione col destro dell'esterno belga, la palla finisce altissima.21:16
27'
Cross di Rabiot dalla destra col sinistro, Kempf la spizza di testa quel tanto che basta per mettere fuori causa Fofana, ancora una volta in proiezione offensiva.21:14
27'
Non funzionano, per ora, i lanci lunghi del Milan a scavalcare l'altissima linea difensiva del Como.21:13
25'
Attacca ancora il Como che spreca però un lungo possesso nel campo rossonero con un cross completamente sballato di Ramon dalla destra.21:12
24'
MIRACOLO DI MAIGNAN! Nico Paz apre e chiude l'azione del Como con un sinistro a giro dal limite. Maignan ci arriva con la mano di richiamo tuffandosi alla propria destra. Ennesima parata decisiva del portiere francese in questo campionato.21:15
22'
Manovra palla a terra del Milan che libera ancora Fofana al limite dell'area avversaria. Il francese prova l'esterno destro senza ritmo, passando però di fatto il pallone a Butez.21:09
20'
Fofana si lancia nello spazio su un lancio di Saelemaekers dalla destra, Ramon ci mette il fisico e riesce a contenere il centrocampista rossonero, guadagnando anche rimessa dal fondo.21:07
19'
Nkunku rischia tenendo palla al limite della propria area ma riesce a guadagnare un calcio di punizione, reggendo bene la pressione di tre giocatori del Como.21:06
17'
Continua a far girare palla il Como che non sta concedendo nulla ai rossoneri. Avvio di gara praticamente perfetto per la squadra di Fabregas.21:04
15'
Baricentro altissimo per il Como che costringe la squadra di Allegri nella propria metà campo anche in fase di possesso.21:02
13'
OCCASIONE COMO! Azione quasi perfetta del Como con Da Cunha che apre a sinistra per Baturina, il croato rimette in area il pallone per il compagno che spara però alle stelle col sinistro di prima intenzione da dentro l'area.21:00
12'
Continua a manovrare il Como, il Milan non riesce a prendere in mano le redini della partita.20:58
10'
GOL! COMO-Milan 1-0! Rete di Kempf. Schema vincente dei lariani su calcio d'angolo, Baturina scodella il pallone sul secondo palo dove Kempf anticipa Fofana e batte Maignan di testa da due passi.20:59
9'
Cross velenoso di Vjovoda dalla destra, Douvikas non ci arriva di testa per un soffio e la difesa del Milan si salva in corner.20:56
8'
Modric prova la palla verticale per Bartesaghi che si era però fermato. Il possesso torna al Como.20:54
5'
Prova a mettere ordine il Como con un giropalla prolungato nel campo avversario, Milan tutto rinchiuso nella propria metà campo. Sacrificio difensivo anche per Leao e Nkunku in questo avvio.20:53
4'
Serie di errori in palleggio da ambo le parti, non un inizio brillante di match.20:50
3'
Difesa a quattro per il Milan con Gabbia e De Winter centrali, Tomori e Bartesaghi sono bassi sugli esterni.20:49
2'
Modric non riesce ad allontanare di testa, ci prova Kempf in rovesciata ma non trova la porta col mancino.20:48
Como subito in attacco e con un calcio di punizione dalla sinistra a disposizione.20:48
Si comincia!20:47
Squadre in campo al Sinigaglia, manca pochissimo al via.20:45
Dopo il turnover di Firenze, Allegri ripropone Fofana, Modric e Rabiot dal 1'. Sulla sinistra torna Bartesaghi, così come Leao davanti a far coppia con Nkunku. A destra è confermato Saelemaekers, così come lo sono De Winter e Gabbia in difesa. Torna anche Tomori dopo la squalifica a proteggere Maignan. Panchina per Pulisic e Fullkrug.21:12
Fabregas opera due soli cambi rispetto al pareggio contro il Bologna: in difesa c'è Ramon al posto di Diego Carlos a far coppia con Kempf mentre dietro l'unica punta Douvikas trova spazio Baturina al posto di Rodriguez. Sugli esterni spazio ancora a Van der Brempt e Moreno, confermati anche Perrone-Da Cunha in mezzo, oltre a Vojvoda e Nico Paz sulla trequarti. Tra i pali c'è il solito Butez.20:20
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 3-5-2 per i rossoneri. Maignan - Tomori, Gabbia, De Winter - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari.20:16
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 4-2-3-1 per i lariani. Butez - Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno - Perrone, Da Cunha - Vojvoda, Nico Paz, Baturina - Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Valle, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Rodriguez, Kuhn, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Le Borgne, Cerri.20:14
Dirige il match Guida con Lo Cicero e Yoshikawa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Pairetto mentre in sala VAR ci sono Doveri e Di Paolo.20:12
Si chiude in riva al Lario il girone di andata di Como e Milan, entrambe autrici di un percorso più che positivo nella prima metà del campionato. I padroni di casa cercano punti importanti per mantenere vive le speranze di Europa, gli ospiti invece vanno a caccia della vittoria per rimanere nella scia dell'Inter capolista. Fischio d'inizio alle 20.45.20:11
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Como-Milan, recupero della 16esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.20:09
Attualmente Como si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Como ha segnato 28 gol e ne ha subiti 16; il Milan ha segnato 33 gol e ne ha subiti 16.
In casa Como ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Milan ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Bologna e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-3 mentre Il Milan ha incontrato la Fiorentina pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.
Como e Milan si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 3 volte, il Milan ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Como-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8V, 5N), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).
Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952).
Il Milan ha evitato la sconfitta in 11 delle 13 trasferte contro il Como in Serie A, vincendo le due più recenti (6V, 5N); l'ultimo successo dei lariani al Sinigaglia contro i rossoneri nel torneo risale al 21 marzo 1982 (2-0).
Il Como è una delle tre squadre - con Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol.
Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05; nelle prime due occasioni è rimasto imbattuto nella gara successiva, mentre nel 2004/05 ha perso.
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (quattro, incluso uno all'ultima giornata, contro la Fiorentina) con gol segnati negli ultimi cinque minuti di gioco in questo campionato; le ultime due reti dei rossoneri in Serie A sono infatti arrivate dal minuto 90 in avanti.
Solo l'Inter ha segnato più gol (nove) del Como (otto, come la Lazio) nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato e soltanto l'Inter ne ha realizzati di più (18) della squadra lariana (15) dal 61' in avanti, cioè nell'ultima mezz'ora di gioco.
Il Como è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori con più di cinque assist forniti in questa Serie A: a quota sei passaggi vincenti sia Nico Paz (con sei gol segnati) che Jesús Rodríguez (che non è ancora andato a bersaglio nella massima competizione italiana).
Entrambe le reti di Martin Baturina in questa Serie A sono arrivate da subentrato e dopo l'85' minuto di gioco: il centrocampista croato non è mai andato a segno in carriera per due match di campionato consecutivi in una singola stagione.
Christopher Nkunku ha partecipato a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime tre partite di Serie A, dopo aver fornito solo un assist nelle precedenti 10 presenze. In 13 partite in massima serie Nkunku ha già eguagliato la sua intera produzione di gol ed assist (3G + 2A) della passata stagione di Premier League con il Chelsea in 27 incontri.
