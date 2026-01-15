È stata una gara ricca di emozioni al Bentegodi. Bologna avanti 3-1 dopo il primo tempo, grazie a tre gol uno più bello dell'altro. Orsolini, Odgaard e Castro rispondono all'iniziale vantaggio di Orban. Nella ripresa l'Hellas ci crede e riapre la gara grazie all'autogol di Freuler, gli ultimi assalti però non bastano alla squadra di Zanetti per giungere al pareggio. Torna a vincere il Bologna, il Verona resta ultimo insieme al Pisa
90'+5'
FINISCE QUI! Con sofferenza nel finale, il Bologna espugna il Bentegodi!20:26
90'+3'
Giovane prova a partire per vie centrali ma viene fermato regolarmente da Ferguson20:24
90'+1'
Cinque minuti di recupero20:21
90'
Quinto cambio nel Bologna: esce Orsolini, entra Fabbian20:21
87'
Corner sprecato dai gialloblù, cross troppo morbido e facile preda di Ravaglia20:18
84'
Ci crede il Verona in questo finale, ultimi assalti della squadra di Zanetti20:15
82'
Quinto cambio nel Verona: esce Sarr, dentro Mosquera20:13
80'
Quarto cambio nel Bologna: esce Holm, entra Zortea20:10
79'
Terzo cambio nel Bologna: esce Odgaard, entra Ferguson20:10
78'
SUPER OCCASIONE VERONA! Sugli sviluppi di un corner, Sarr si gira a botta sicura trovando la respinta di Ravaglia!20:08
77'
Quarto cambio nel Verona: non ce la fa Niasse, entra Cham20:07
74'
A terra Niasse, staff medico del Verona in campo20:06
71'
GOL! VERONA-Bologna 2-3! Autorete di Freuler! Contropiede del Verona, Orban scappa a destra e crossa al centro, Freuler nel tentativo di allontanare batte Ravaglia! Gara riaperta!
Messo male il Bologna, Orban parte verso la porta pressato da Heggem che riesce a mettere il corpo davanti e subire fallo20:00
67'
Giovane ci prova di prima ma viene murato, la palla si impenna e anche lui opta per la rovesciata senza impensierire Ravaglia19:58
66'
Secondo cambio nel Bologna: esce Pobega, entra Moro19:57
66'
Primo cambio nel Bologna: esce Castro, dentro Immobile19:56
64'
Sarr ci prova in sforbiciata, buona coordinazione ma palla che termina fuori19:55
62'
Altra ripartenza Bologna, Pobega dalla distanza non centra la porta19:52
61'
Dominguez carica il destro da vertice dell'area, la palla non gira a termina a lato19:51
59'
Ammonito Orsolini, entrato scomposto su Nelsson19:50
56'
Il Verona deve ancora assestarsi dopo il passaggio a tre attaccanti19:47
53'
Terzo cambio nel Verona: esce Al Musrati, entra Gagliardini19:44
52'
Secondo cambio nel Verona: esce Serdar, entra Giovane19:43
50'
Sarr allunga di testa verso Orban, il quale viene raddoppiato ma riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo19:41
47'
Ripiegamento di Pobega ad anticipare Orban dopo che Sarr aveva rubato un pallone pericoloso sulla sinistra19:38
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:36
46'
Primo cambio nel Verona: esce Núñez, entra Slotsager19:36
Solo gol di pregevole fattura in questo primo tempo! Il Verona sblocca subito la gara con il contropiede condotto da Bernede e finalizzato da Orban, il Bologna risponde con il mancino di Orsolini che infila la sfera all'incrocio sugli sviluppi di una punizione battuta corta. I rossoblù trovano anche il vantaggio con il mancino di Odgaard, ben servito da Dominguez, e nel finale di tempo calano il tris con il bolide di Castro. Si fa durissima per l'Hellas19:21
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Bologna avanti in rimonta!19:18
45'
Due minuti di recupero19:17
43'
GOL! Verona-BOLOGNA 1-3! Rete di Castro! Altro gran gol della squadra di Italiano! Castro si coordina al volo dal limite dell'area dopo il suggerimento di Pobega e lascia immobile Montipò con un destro terrificante che sbatte contro la parte bassa della traversa e si insacca!
Rapido contropiede del Bologna, Orsolini punta Nelsson, si accentra e conclude alto con il mancino19:12
40'
Corner velenoso di Orsolini, il pallone rimbalza all'interno dell'area piccola senza che nessuno riesca a deviare e sfila sul fondo19:11
39'
Cross basso di Holm, chiusura di Nelsson ad anticipare l'inserimento di Pobega19:10
37'
Buona combinazione tra Sarr ed Orban al limite dell'area rossoblù, ripiegamento decisivo di Freuler19:08
34'
Ancora Sarr, stavolta carica il destro ma il suo tentativo viene sporcato in corner19:06
31'
Sarr fa secco Vitik sulla destra, suggerimento al centro per Orban che però manca lo stop19:02
29'
GOL! Verona-BOLOGNA 1-2! Rete di Odgaard! Dominguez va via sulla sinistra e serve Odgaard che arriva a rimorchio sulla lunetta dell'area. Il suo mancino è chiurgico e indirizzato all'angolino, nulla da fare per Montipò!
Bradaric cerca il destro dal limite, tiro ribattuto18:58
25'
OCCASIONE VERONA! Cross dalla sinistra di Bradaric, stacco di Orban che manda la palla a pochi centimetri dalla traversa!18:56
24'
Castro riceve dentro l'area una rimessa laterale di Holm, l'argentino si gira in un fazzoletto e conclude centralmente, blocca Montipò18:55
21'
GOL! Verona-BOLOGNA 1-1! Rete di Orsolini! Grandissima rete del 7 rossoblù! Calcio di punizione laterale, Freuler tocca per Orsolini che avanza di qualche metro e fa partire un mancino spettacolare all'incrocio dei pali! Ristabilita la parità al Bentegodi!
Pobega ci prova di testa su un tiro dalla bandierina, soluzione imprecisa e Mariani ravvisa anche un fallo in attacco dell'ex Torino18:51
17'
Non preciso il Bologna in fase di impostazione, anche per l'asfissiante pressing gialloblù18:48
13'
GOL! VERONA-Bologna 1-0! Rete di Orban! Schema su punizione del Bologna con l'appoggio per Odgaard al limite, il suo tiro viene però respinto e scatta il contropiede gialloblù. Bernede si fa tutto il campo e al momento giusto appoggia lateralmente verso Orban che con un destro preciso batte Ravaglia!
OCCASIONE VERONA! Uscita incerta di Ravaglia, Bernede prova a scalcarlo dal limite ma manda la palla di poco alta sopra alla traversa!18:42
10'
Orsolini mette giù un cross dalla sinistra ma scivola al momento della conclusione18:41
9'
Prova a costruire il Bologna, la squadra di Italiano fatica però a trovare spazi in mezzo alla fitta rete difensiva messa in piedi dai gialloblù18:40
7'
Miranda cerca Castro nel cuore dell'area, il suo colpo di testa termina di molto lontano dalla porta di Montipò18:39
5'
Gran recupero di Orban che poi si invola verso l'area del Bologna, la sua botta dal limite viene ribattuta da Heggem18:37
3'
Vitik cerca in verticale Odgaard con un pallone a mezza altezza, esce in sicurezza Montipò18:34
SI PARTE! È iniziata VERONA-BOLOGNA! 18:31
Arrivano aggiornamenti su Belghali: l'esterno algerino è out per un problema alla caviglia17:55
Le scelte di Italiano: si rivede Orsolini nell'undici titolare dei rossoblù, sarà lui ad agire alle spalle di Castro insieme a Odgaard e Dominguez. A centrocampo c'è Pobega in coppia con Freuler, dietro tocca a Vitik ed Heggem fare le veci di Lucumì con Holm e Miranda sugli esterni. Ravaglia tra i pali17:51
Le scelte di Zanetti: qualche assenza per il tecnico gialloblù, orfano di Frese, Bella Kotchap e di Belghali, quest'ultimo inizialmente convocato dopo il rientro dalla Coppa d'Africa ma che finisce in tribuna. Niasse allora viene dirottato sulla corsia di destra, con Bradaric dalla parte opposta e Bernede, Al Musrati e Serdar in mediana. Davanti a Montipò ci sono Nunez, Nelsson e Valentini, in attacco parte fuori Giovane a vantaggio della coppia formata da Orban e Sarr17:49
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù rispondono con un 4-2-3-1: Ravaglia - Holm, Vitik, Heggem, Miranda - Freuler, Pobega - Orsolini, Odgaard, Dominguez - Castro17:51
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Hellas Verona: Montipò - Nunez, Nelsson, Valentini - Niassè, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric - Orban, Sarr17:47
La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, i due assistenti sono Bindoni e Alassio con il quarto ufficiale Massa. Al Var ci sono invece Camplone e Di Bello16:49
Al Bentegodi il Bologna prova ad uscire dal suo periodo di appannamento. L'undici di Italiano è scivolato al nono posto in classifica e in campionato non vince addirittura dal 22 novembre in casa dell'Udinese. Nel mezzo sono arrivate quattro sconfitte e tre pareggi16:47
Obiettivo tre punti per il Verona, ultimo in classifica a pari punti con il Pisa. Con un successo, i gialloblù uscirebbero momentaneamente dalla zona retrocessione staccando di un punto la Fiorentina. Nel nuovo anno la squadra di Zanetti ha collezionato solamente un punto, nella gara sulla carta più ostica al Maradona contro il Napoli16:45
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Bologna, gara valida per il recupero della 16° giornata del campionato di Serie A!16:42
La gara tra Verona e Bologna si giocherà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Verona - Bologna?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Bologna sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Verona - Bologna?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Bologna?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Bologna?
La gara tra Verona e Bologna si è conclusa con il risultato di 2-3
Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Bologna?
I marcatori del Verona sono stati Gift Orban al 13' mentre i marcatori del Bologna sono stati Remo Freuler(A) (autogol) al 71', Riccardo Orsolini al 21', Jens Odgaard al 29' e Santiago Castro al 43'
PREPARTITA
Verona - Bologna è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Bologna sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
166
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
28
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Verona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 34; il Bologna ha segnato 29 gol e ne ha subiti 22.
In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-1 mentre Il Bologna ha incontrato Como pareggiando 1-1.
Verona e Bologna si sono affrontate 52 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 13 volte, il Bologna ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 22.
Verona-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare contro gli scaligeri in Serie A (2V, 5N, 2P). Dopo il successo per 2-1 nel confrontro più recente il 9 marzo 2025, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila contro i veneti nel massimo campionato per la prima volta dalla stagione 2017/18.
L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna in campionato (2V, 3N), anche se ha perso la gara più recente al Bentegodi (1-2 lo scorso 9 marzo); i felsinei solo una volta hanno vinto due trasferte di fila contro gli scaligeri in Serie A: nel periodo tra novembre 2015 e novembre 2017.
L'Hellas Verona ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato e non fa peggio da una serie di 15 tra settembre e dicembre 2024; i gialloblù, inoltre, non hanno segnato in tre delle ultime quattro: tante volte quante nelle precedenti 10.
Il Bologna (tre pareggi e quattro sconfitte) non ha mai vinto nelle ultime sette partite di Serie A - non accadeva dal periodo tra aprile e maggio 2021; gli emiliani non arrivano a otto gare di fila nella competizione senza successi dal dicembre 2020-gennaio 2021 (5N, 3P).
Anche contro il Como, il Bologna ha perso punti da situazione di vantaggio: sei degli otto punti persi dagli emiliani una volta avanti nel punteggio in questa Serie A riguardano gare giocate in trasferta; soltanto Genoa (13), Fiorentina (12) e Pisa (12) hanno fatto peggio fuori casa in questo campionato.
L'Hellas Verona ha raccolto soltanto sei punti in casa in questo campionato (record negativo al pari del Pisa che ha giocato però una gara in più); soltanto una volta nella loro storia nel torneo i gialloblù non hanno conquistato più punti nelle prime 10 gare interne di un massimo campionato: quattro nel 2015/16, quando poi furono retrocessi.
L'Hellas Verona è la squadra con cui Vincenzo Italiano ha sia collezionato più presenze che segnato più reti nella sua carriera da calciatore tra tutte le competizioni: 260 gare con gli scaligeri e 25 gol realizzati. Da allenatore è rimasto imbattuto in sette delle 10 sfide contro i veneti in Serie A (4V, 3N).
Sei delle sette partecipazioni attive di Giovane in questa Serie A (tre gol e tre assist sui quattro passaggi vincenti totali) sono arrivate in gare casalinghe; in generale, l'attaccante dell'Hellas Verona non ha preso parte ad alcuna rete nelle ultime cinque partite di campionato, cioè dalla sfida contro l'Atalanta, del 6 dicembre scorso, in cui trovò sia il gol che l'assist.
Riccardo Orsolini - che contro il Como non è entrato in campo - ha segnato soltanto un gol nelle ultime 11 presenze in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 aveva totalizzato ben otto reti. Per lui nessun gol nelle ultime sei sfide di campionato giocate contro il Verona (ultima rete agli scaligeri datata 21 gennaio 2022 al Bentegodi).
L'Hellas Verona è una delle cinque squadre contro cui Ciro Immobile ha segnato almeno 10 gol in Serie A (le altre sono Sampdoria, Genoa, Cagliari e Udinese): 10 le reti per lui contro i veneti in 14 partite, sette delle quali proprio al Bentegodi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: