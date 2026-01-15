È stata una gara ricca di emozioni al Bentegodi. Bologna avanti 3-1 dopo il primo tempo, grazie a tre gol uno più bello dell'altro. Orsolini, Odgaard e Castro rispondono all'iniziale vantaggio di Orban. Nella ripresa l'Hellas ci crede e riapre la gara grazie all'autogol di Freuler, gli ultimi assalti però non bastano alla squadra di Zanetti per giungere al pareggio. Torna a vincere il Bologna, il Verona resta ultimo insieme al Pisa

Al Bentegodi il Bologna prova ad uscire dal suo periodo di appannamento. L'undici di Italiano è scivolato al nono posto in classifica e in campionato non vince addirittura dal 22 novembre in casa dell'Udinese. Nel mezzo sono arrivate quattro sconfitte e tre pareggi16:47

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, i due assistenti sono Bindoni e Alassio con il quarto ufficiale Massa. Al Var ci sono invece Camplone e Di Bello16:49

Le scelte di Zanetti: qualche assenza per il tecnico gialloblù, orfano di Frese, Bella Kotchap e di Belghali, quest'ultimo inizialmente convocato dopo il rientro dalla Coppa d'Africa ma che finisce in tribuna. Niasse allora viene dirottato sulla corsia di destra, con Bradaric dalla parte opposta e Bernede, Al Musrati e Serdar in mediana. Davanti a Montipò ci sono Nunez, Nelsson e Valentini, in attacco parte fuori Giovane a vantaggio della coppia formata da Orban e Sarr17:49

Le scelte di Italiano: si rivede Orsolini nell'undici titolare dei rossoblù, sarà lui ad agire alle spalle di Castro insieme a Odgaard e Dominguez. A centrocampo c'è Pobega in coppia con Freuler, dietro tocca a Vitik ed Heggem fare le veci di Lucumì con Holm e Miranda sugli esterni. Ravaglia tra i pali17:51

GOL! Verona-BOLOGNA 1-2! Rete di Odgaard! Dominguez va via sulla sinistra e serve Odgaard che arriva a rimorchio sulla lunetta dell'area. Il suo mancino è chiurgico e indirizzato all'angolino, nulla da fare per Montipò! Guarda la scheda del giocatore Jens Odgaard 19:01

PREPARTITA

Verona - Bologna è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Bologna sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Verona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 34; il Bologna ha segnato 29 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-1 mentre Il Bologna ha incontrato Como pareggiando 1-1.

Verona e Bologna si sono affrontate 52 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 13 volte, il Bologna ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Verona-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare contro gli scaligeri in Serie A (2V, 5N, 2P). Dopo il successo per 2-1 nel confrontro più recente il 9 marzo 2025, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila contro i veneti nel massimo campionato per la prima volta dalla stagione 2017/18.

L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna in campionato (2V, 3N), anche se ha perso la gara più recente al Bentegodi (1-2 lo scorso 9 marzo); i felsinei solo una volta hanno vinto due trasferte di fila contro gli scaligeri in Serie A: nel periodo tra novembre 2015 e novembre 2017.

L'Hellas Verona ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato e non fa peggio da una serie di 15 tra settembre e dicembre 2024; i gialloblù, inoltre, non hanno segnato in tre delle ultime quattro: tante volte quante nelle precedenti 10.

Il Bologna (tre pareggi e quattro sconfitte) non ha mai vinto nelle ultime sette partite di Serie A - non accadeva dal periodo tra aprile e maggio 2021; gli emiliani non arrivano a otto gare di fila nella competizione senza successi dal dicembre 2020-gennaio 2021 (5N, 3P).

Anche contro il Como, il Bologna ha perso punti da situazione di vantaggio: sei degli otto punti persi dagli emiliani una volta avanti nel punteggio in questa Serie A riguardano gare giocate in trasferta; soltanto Genoa (13), Fiorentina (12) e Pisa (12) hanno fatto peggio fuori casa in questo campionato.

L'Hellas Verona ha raccolto soltanto sei punti in casa in questo campionato (record negativo al pari del Pisa che ha giocato però una gara in più); soltanto una volta nella loro storia nel torneo i gialloblù non hanno conquistato più punti nelle prime 10 gare interne di un massimo campionato: quattro nel 2015/16, quando poi furono retrocessi.

L'Hellas Verona è la squadra con cui Vincenzo Italiano ha sia collezionato più presenze che segnato più reti nella sua carriera da calciatore tra tutte le competizioni: 260 gare con gli scaligeri e 25 gol realizzati. Da allenatore è rimasto imbattuto in sette delle 10 sfide contro i veneti in Serie A (4V, 3N).

Sei delle sette partecipazioni attive di Giovane in questa Serie A (tre gol e tre assist sui quattro passaggi vincenti totali) sono arrivate in gare casalinghe; in generale, l'attaccante dell'Hellas Verona non ha preso parte ad alcuna rete nelle ultime cinque partite di campionato, cioè dalla sfida contro l'Atalanta, del 6 dicembre scorso, in cui trovò sia il gol che l'assist.

Riccardo Orsolini - che contro il Como non è entrato in campo - ha segnato soltanto un gol nelle ultime 11 presenze in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 aveva totalizzato ben otto reti. Per lui nessun gol nelle ultime sei sfide di campionato giocate contro il Verona (ultima rete agli scaligeri datata 21 gennaio 2022 al Bentegodi).

L'Hellas Verona è una delle cinque squadre contro cui Ciro Immobile ha segnato almeno 10 gol in Serie A (le altre sono Sampdoria, Genoa, Cagliari e Udinese): 10 le reti per lui contro i veneti in 14 partite, sette delle quali proprio al Bentegodi.

