Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Feliciani manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con una vittoria romanista. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa la Roma la sblocca al minuto 60', con un efficace scambio di passaggi tra Soulé e Wesley: il fantasista argentino ottiene il pallone, lo gira poi sul brasiliano che di prima intenzione scaglia un forte e preciso diagonale che si insacca alle spalle di Butez. Segue una gara ad alti ritmi, in cui le sostituzioni effettuate non contribuiscono però as un ulteriore mutamento del risultato. Como che spinge molto e più volte giunge vicino al gol del pari, ma Svilar innalza un muro e i Lariani sono costretti a concedere i tre punti. Gara divertente da un punto di vista agonistico, come testimoniano i numerosi cartellini gialli. Si conclude al minuto 95' questa intensa sfida, sorride la Roma contro un buon Como.
Con l'odierno trionfo la Roma ottiene tre punti fondamentali per restare nelle prime posizioni della classifica generale, proiettandosi a 30 punti, resta invece invariata la situazione del Como. Uomini di Gasperini e Fabregas che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamentre contro Juventus e Lecce.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.22:47
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI FELICIANI! Roma-Como termina 1-0.22:44
90'+6'
AMMONITO Jacobo Ramón: ancora proteste per la vicenda con Gianluca Mancini.22:43
90'+4'
Gioco fermo per valutare un gesto di Mancini ai danni di un avversario, check da parte del VAR che non individua però alcuna scorrettezza. Si prosegue.22:43
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Massimi, si giocherà fino al 95'.22:37
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero all'Olimpico.22:36
89'
AMMONITO Wesley Vinícius França Lima: fallo su Nico Paz sanzionato dall'arbitro.22:35
88'
AMMONITO Stephan El Shaarawy: ritorno falloso sull'avversario da parte dell'esterno giallorosso.22:35
88'
Possesso prolungato da parte della Roma, Como che chiude tutti gli spazi.22:34
87'
Altra rimessa spendibile dalla Roma, ancora una volta se ne incarica Wesley.22:34
84'
Como che sembra aver aumentato di molto i giri del proprio motore, reazione evidente dei comaschi che provano ora a schiacciare la Roma.22:31
84'
Brivido per la Roma al minuto 84', Nico Paz mette dentro l'area un pallone morbido su cui non arriva però alcun giocatore lariano, si prosegue con un possesso romanista.22:30
83'
Rimessa profonda verso Ferguson, Valle chiude e ottiene un'altra rimessa stavolta a suo favore.22:29
82'
Sostituzione Roma: fuori anche Matías Soulé, lo sostituisce Leon Bailey.22:28
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà assegnato l'extra time.22:27
79'
Sostituzione Como: esce anche Ivan Smolcic, subentra Ignace Van der Brempt.22:26
79'
Sostituzione Como: esce dal campo Martin Baturina, lo sostituisce Nicolas Kühn.22:25
76'
Cartellino rosso verso un membro della panchina del Como, gioco fermo all'Olimpico.22:25
74'
Punizione dai 25 metri a favore del Como, Nico Paz procede alla battuta ma non trova soluzioni. Palla tra le mani di Svilar, squadre che si riposizionano.22:22
73'
Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Pellegrini, subentra Stephan El Shaarawy.22:19
72'
Momento delle sostituzioni anche per la Roma, si attendono i cambi.22:19
70'
Rimessa con le mani spendibile dalla Roma, se ne incarica Wesley che va alla ricerca delle torri amiche, respinge di testa Kempf.22:18
68'
Douvikas riceve palla e sfida Ndicka, chiusura netta del centrale romanista che torna da Svilar in sicurezza.22:15
66'
Como che gioca altre due sostituzioni per far entrare forze fresche, assetto che ancora una volta non muta.22:12
65'
Sostituzione Como: esce dal campo Maxence Caqueret, dentro Stefan Posch.22:11
65'
Sostituzione Como: fuori Jayden Addai, dentro Jesús Rodríguez.22:11
62'
Baturina prova a sfondare in area avversaria, Hermoso blocca tutto e rilancia in avanti.22:11
60'
GOL! GOL WESLEY! ROMA-Como: 1-0. Arriva al minuto 60' la rete che sblocca il match, il timbro è di Wesley! Soule' tiene il pallone tra i piedi, poi appoggia sulla destra per Wesley, che calcia ad incrociare battendo Butez che non può nulla. Vantaggio capitolino, Como che rincorre, assist a cura di Matias Soule'.
AMMONITO Nico Paz: pestone ai danni di Hermoso.22:05
58'
AMMONITO Gianluca Mancini: manata per allontanare Baturina, lo punisce il direttore di gara.22:05
57'
Il possesso palla è ora a favore della Roma, riaggressione pesante però del Como, Mancini costretto al fallo su Baturina: subisce giallo per scorrettezza ai danni del 20 avversario.22:04
55'
AMMONITO Jayden Addai: fallo su Pellegrini punito con la sanzione.22:01
53'
Svilar con un efficace colpo di reni devia in angolo e non permette il tap-in a Baturina, occasione dalla bandierina per il Como.22:00
52'
Ancora giropalla da parte del Como, Roma che opta per un pressing aggressivo nel tentativo di riconquistare.21:59
50'
Fallo in attacco di Soule' su Baturina, Smolcic si incarica della punizione.21:58
46'
Il possesso del secondo tempo è giostrato dalla Roma.21:57
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:57
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:38
Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione all'Olimpico, parziale fisso sullo 0-0. Una gara equilibrata quella andata in scena sinora in terra capitolina, squadre che hanno dimostrato di poter tenere dei ritmi eccellenti e di sorprendere con capovolgimenti di fronte. Gli interpreti più ispirati sinora sono rispettivamente Ferguson per i giallorossi ed Addai per il Como, che in più di un'occasione creano il presupposto per sbloccare il match senza però riuscirvi. Al minuto 36', dopo un'azione di potenza, Diao lamenta un dolore muscolare che lo costringe al cambio forzato, al suo posto Douvikas e assetto che non cambia. Dopo i 3' di recupero termina il primo tempo, si attende la ripresa.21:37
45'+3'
FISCHIO DI FELICIANI: termina il primo tempo.21:36
45'+3'
Ultimo pallone spendibile dal Como, punizione guadagnata da Douvikas.21:35
45'+2'
Ancora un lancio profondo in avanti, in questo caso non può arrivare Addai.21:35
45'
Sono 3' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.21:34
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile recupero.21:30
42'
Seie di finta lunghissime da parte di Addai, poi il fantasista tenta il tiro a giro dalla distanza ma spedisce totalmente fuori dallo specchio.21:30
41'
DETERMINANTE BATURINA! Deviazione fondamentale sul tiro di Ferguson, che a specchio scoperto avrebbe concluso in rete con il piattone destro.21:28
40'
Scocca il 40', tutto pari all'Olimpico.21:28
39'
Nico Paz che sembra far fatica ed entrare appieno in partita, pallone perso dal talento comasco che regala di fatto palla a Soule'. Possesso Roma, si va verso il quarantesimo di gioco.21:27
37'
Sostituzione Como: costretto al cambio Assane Diao, lo sostituisce Tasos Douvikas.21:24
36'
Diao sembra non farcela, necessita della sostituzione, gioco fermo a Roma.21:23
34'
Lungo check da parte del VAR sul colpo al piede subito da Ndicka, il direttore di gara decide però che si può proseguire, ancora 0-0 in terra capitolina.21:22
31'
Altra interruzione all'Olimpico, si attende la ripresa del gioco.21:19
30'
Diao compie uno strappo rapidissimo verso la porta avversaria, poi al momento della conclusione avverte una fitta all'adduttore, Rensch chiude tutto prendendosi gli applausi dei tifosi di casa ma Diao resta ancora a terra.21:18
28'
Smolcvic resta a terra dopo un contrasto con Soule', gioco che dopo una breve interruzione può proseguire, sarà angolo per i Giallorossi.21:15
25'
OCCASIONE ROMA! Como che perde un altro pallone velenoso al limite della propria area di rigore, Soule' è rapido e riprende la sfera, poi scarica su Wesley che con il piattone colpisce spedendo però la sfera oltre la traversa. Rinvio dal fondo per Butez, altro brivido per il Como.21:13
24'
Caqueret perde un pallone sanguinoso sul pressing di Cristante, poi il numero 4 alla corte di Gasperini serve Soule' che è impreciso e non chiude il triangolo. 21:12
22'
Roma che ha l'occasione per sfondare in area avversaria con Wesley, l'esterno giallorosso si allunga però un po' troppo il pallone e ne approfitta Ramon che prende perfettamente il tempo e chiude in diagonale.21:10
22'
Squadre che sembrano ora abbassare i loro ritmi in pressing, più spazi disponibili sul rettangolo di gioco.21:09
19'
Resta a terra Caqueret dopo uno scontro di gioco, proteste da parte dei comaschi che reclamano un giallo che però non arriva. Si prosegue all'Olimpico, 0-0 il parziale.21:06
17'
Superato il primo quarto d'ora di gioco, arriva il giro dalla bandierina spendibile dai padroni di casa, corner che si conclude però con un nulla di fatto.21:05
15'
Intelligente il cambio di passo di Pellegrini, che attende Smolcic, poi cambia frequenza e costringe l'avversario al fallo. Calcio piazzato a favore della Roma, se ne incarica lo stesso Pellegrini.21:04
14'
Ferguson attende il pallone calciato lungo dalla propria retroguardia, Ramon legge bene la traiettoria ed anticipa il centravanti giallorosso recuperando il possesso.21:01
12'
Rimessa laterale a favore dei capitolini, se ne incarica Rensch che si rifugia da Kone'.21:00
11'
Suggerimento profondo verso Addai, posizione di fuorigioco da parte del giocatore lariano che deve desistere.20:59
9'
Fallo su Kempf, stavolta da parte di Mancini, aumenta il tasso agonistico della gara ora.20:57
7'
Scontro di gioco fortuito tra Alex Valle e Rensch, gioco che viene fermato dal direttore di gara.20:55
6'
Ferguson si rende protagoniosta di un'efficace azione personale, dapprima sradica la sfera al centrocampista avversario, poi resiste alla carica di due uomini in maglia nera e punta la porta, tocco di ritorno di Soule' che è però impreciso ed il centravanti è costretto a cedere sulla chiusura di Smolcic.21:01
5'
Butez finta il lancio poi va corto su Kempf, inizia la nuova manovra ospite.20:52
3'
Punizione dai 35 metri a favore della Roma, Pellegrini tiene il pallone dopo lo scambio corto con Kone', poi tenta il traversone ma non trova soluzioni amiche in area avversaria. Palla tra le braccia di Butez.20:50
1'
Il primo possesso della sfida è amministrato dal Como, palleggiano ora i Lariani.20:49
1'
PARTITI! Al via il match.20:49
Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.19:48
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.19:48
FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Butez; Smolcic-Carlos-Ramon-Moreno; Caqueret-Da Cunha; Rodriguez-Nico Paz-Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Posch, Kuhn, Baturina, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri, Addai.19:47
FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-4-2-1). Scendono in campo: Svilar; Mancini-Ndicka-Hermoso; Rensch-Cristante-Koné-Wesley; Soule'-Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Sangare', Ziolkowski, Pisilli, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Bailey, Bah.19:45
A coadiuvare il fischietto abruzzese sono designati gli assistenti di linea Scatragli-Palermo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Massimi; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni, ausiliato dall’A.VAR Giua.19:42
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo.19:42
Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma! Va in scena Roma-Como, calendario che in questo importante posticipo di A chiama al confronto Giallorossi e Lariani in una sfida di alta classifica che mette in palio tre punti potenzialmente fondamentali per confermarsi nelle prime posizioni del listone. Attualmente, i Capitolini sono fissi al 4^ posto con 27 punti sinora totalizzati e dopo una lunga striscia positiva provengono da due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari; 6^ posizione occupata invece dal Como, che nelle prime 14 stagionali ha collezionato un bottino di 24 punti.19:42
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Como, gara valida per il turno numero 15 del Campionato di Serie A Enilive.19:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:41
Sostituzione: esce Assane Diao ed entra Tasos Douvikas (Como)
55'
Ammonito Jayden Addai (Como)
58'
Ammonito Gianluca Mancini (Roma)
59'
Ammonito Nico Paz (Como)
60'
Gol di Wesley (Roma)
65'
Sostituzione: esce Maxence Caqueret ed entra Stefan Posch (Como)
73'
Sostituzione: esce Lorenzo Pellegrini ed entra Stephan El Shaarawy (Roma)
79'
Sostituzione: esce Ivan Smolcic ed entra Ignace Van der Brempt (Como)
82'
Sostituzione: esce Matías Soulé ed entra Leon Bailey (Roma)
88'
Ammonito Stephan El Shaarawy (Roma)
89'
Ammonito Wesley (Roma)
96'
Ammonito Jacobo Ramón (Como)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Roma - Como?
La gara tra Roma e Como si giocherà lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Como?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Como sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Roma - Como?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Como?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Como?
La gara tra Roma e Como si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Como?
Il marcatore della Roma è stato Wesley al 60'
PREPARTITA
Roma - Como è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Como sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
122
Fuorigioco
21
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
16
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 30 punti (frutto di 10 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Como si trova 7° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). La Roma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 12.
In casa la Roma ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita Como vincendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.
Roma e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 12 volte, Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Roma-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe.
Il Como ha vinto solo la prima sfida in assoluto (delle 13 totali) giocata in casa della Roma in Serie A (0-1 nell'aprile 1950): nelle ultime 12 partite nella Capitale tra queste due squadre, infatti, quattro pareggi e otto successi giallorossi, inclusi quelli arrivati in tutte le ultime quattro gare interne nella competizione in ordine di tempo.
Il Como ha perso nell'ultima trasferta di campionato contro l'Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo (una delle due proprio contro la Roma) e non colleziona due ko di fila in trasferta senza segnare da novembre 2024.
La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso tra le gestioni Juric e Ranieri), mentre non perde tre gare consecutive nella competizione senza andare a segno da febbraio-marzo 1985, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.
La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 14 gare di un torneo di Serie A da oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, quattro reti subite nelle prime 14).
Sfida tra due squadre abili nell'aggredire alto l'avversario: il Como è primo in campionato per recuperi offensivi (104), la Roma quarta, con 97: meno solo dei lariani, dell'Inter (101) e dell'Udinese (100); curiosamente entrambe però hanno segnato una sola rete dopo un recupero offensivo.
Prima del match perso 4-0 contro l'Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato; l'ultima volta in cui in Serie A i lariani hanno incassato più di una rete per due gare consecutive risale a febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso).
La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14V, 6P), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio); l’ultima volta in cui i giallorossi hanno infilato almeno 21 gare consecutive senza segno “X” risale al periodo tra dicembre 1942 e novembre 1946 (30 partite di fila in quel caso).
Considerando le prime 14 giornate di campionato, questa è la peggior partenza in carriera in Serie A di Paulo Dybala a livello di gol segnati: appena uno fin qui per la "Joya", era sempre arrivato almeno a due reti a questo punto del torneo.
Nonostante gli 876 minuti giocati finora, Lucas da Cunha non ha ancora partecipato attivamente a un gol in questo campionato: il centrocampista del Como ha realizzato tre reti in totale in Serie A, tutte in trasferta, la seconda delle quali proprio all'Olimpico contro la Roma il 2 marzo 2025.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: