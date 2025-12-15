Con l'odierno trionfo la Roma ottiene tre punti fondamentali per restare nelle prime posizioni della classifica generale, proiettandosi a 30 punti, resta invece invariata la situazione del Como. Uomini di Gasperini e Fabregas che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamentre contro Juventus e Lecce.

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Feliciani manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con una vittoria romanista. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa la Roma la sblocca al minuto 60', con un efficace scambio di passaggi tra Soulé e Wesley: il fantasista argentino ottiene il pallone, lo gira poi sul brasiliano che di prima intenzione scaglia un forte e preciso diagonale che si insacca alle spalle di Butez. Segue una gara ad alti ritmi, in cui le sostituzioni effettuate non contribuiscono però as un ulteriore mutamento del risultato. Como che spinge molto e più volte giunge vicino al gol del pari, ma Svilar innalza un muro e i Lariani sono costretti a concedere i tre punti. Gara divertente da un punto di vista agonistico, come testimoniano i numerosi cartellini gialli. Si conclude al minuto 95' questa intensa sfida, sorride la Roma contro un buon Como.

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma! Va in scena Roma-Como, calendario che in questo importante posticipo di A chiama al confronto Giallorossi e Lariani in una sfida di alta classifica che mette in palio tre punti potenzialmente fondamentali per confermarsi nelle prime posizioni del listone. Attualmente, i Capitolini sono fissi al 4^ posto con 27 punti sinora totalizzati e dopo una lunga striscia positiva provengono da due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari; 6^ posizione occupata invece dal Como, che nelle prime 14 stagionali ha collezionato un bottino di 24 punti.19:42

Ferguson si rende protagoniosta di un'efficace azione personale, dapprima sradica la sfera al centrocampista avversario, poi resiste alla carica di due uomini in maglia nera e punta la porta, tocco di ritorno di Soule' che è però impreciso ed il centravanti è costretto a cedere sulla chiusura di Smolcic.21:01

Roma che ha l'occasione per sfondare in area avversaria con Wesley, l'esterno giallorosso si allunga però un po' troppo il pallone e ne approfitta Ramon che prende perfettamente il tempo e chiude in diagonale.21:10

Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione all'Olimpico, parziale fisso sullo 0-0. Una gara equilibrata quella andata in scena sinora in terra capitolina, squadre che hanno dimostrato di poter tenere dei ritmi eccellenti e di sorprendere con capovolgimenti di fronte. Gli interpreti più ispirati sinora sono rispettivamente Ferguson per i giallorossi ed Addai per il Como, che in più di un'occasione creano il presupposto per sbloccare il match senza però riuscirvi. Al minuto 36', dopo un'azione di potenza, Diao lamenta un dolore muscolare che lo costringe al cambio forzato, al suo posto Douvikas e assetto che non cambia. Dopo i 3' di recupero termina il primo tempo, si attende la ripresa.21:37

Roma - Como è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Como sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 30 punti (frutto di 10 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Como si trova 7° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

La Roma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 12.

In casa la Roma ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita Como vincendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.

Roma e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 12 volte, Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Roma-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe.

Il Como ha vinto solo la prima sfida in assoluto (delle 13 totali) giocata in casa della Roma in Serie A (0-1 nell'aprile 1950): nelle ultime 12 partite nella Capitale tra queste due squadre, infatti, quattro pareggi e otto successi giallorossi, inclusi quelli arrivati in tutte le ultime quattro gare interne nella competizione in ordine di tempo.

Il Como ha perso nell'ultima trasferta di campionato contro l'Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo (una delle due proprio contro la Roma) e non colleziona due ko di fila in trasferta senza segnare da novembre 2024.

La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso tra le gestioni Juric e Ranieri), mentre non perde tre gare consecutive nella competizione senza andare a segno da febbraio-marzo 1985, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.

La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 14 gare di un torneo di Serie A da oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, quattro reti subite nelle prime 14).

Sfida tra due squadre abili nell'aggredire alto l'avversario: il Como è primo in campionato per recuperi offensivi (104), la Roma quarta, con 97: meno solo dei lariani, dell'Inter (101) e dell'Udinese (100); curiosamente entrambe però hanno segnato una sola rete dopo un recupero offensivo.

Prima del match perso 4-0 contro l'Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato; l'ultima volta in cui in Serie A i lariani hanno incassato più di una rete per due gare consecutive risale a febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso).

La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14V, 6P), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio); l’ultima volta in cui i giallorossi hanno infilato almeno 21 gare consecutive senza segno “X” risale al periodo tra dicembre 1942 e novembre 1946 (30 partite di fila in quel caso).

Considerando le prime 14 giornate di campionato, questa è la peggior partenza in carriera in Serie A di Paulo Dybala a livello di gol segnati: appena uno fin qui per la "Joya", era sempre arrivato almeno a due reti a questo punto del torneo.

Nonostante gli 876 minuti giocati finora, Lucas da Cunha non ha ancora partecipato attivamente a un gol in questo campionato: il centrocampista del Como ha realizzato tre reti in totale in Serie A, tutte in trasferta, la seconda delle quali proprio all'Olimpico contro la Roma il 2 marzo 2025.

