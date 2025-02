Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:55

90'+3' Fine partita: LAZIO-NAPOLI 2-2 (6' Isaksen, 13' Raspadori, 64' aut. Marusic, 87' Dia)19:52

90'+1' Cartellino giallo Nicolò Rovella.19:49

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero!19:48

87' GOL! LAZIO-Napoli 2-2! Rete di Boulaye DIA! Splendida apertura di Zaccagni per Dia che si insedia in area e batte Meret con il mancino.



85' Sostituzione Napoli: esce Pasquale Mazzocchi, entra Rafael Marín.19:43

82' Sostituzione Lazio: esce Nuno Tavares, entra Manuel Lazzari.19:41

82' Sostituzione Lazio: esce Gustav Isaksen, entra Loum Tchaouna.19:41

80' Cartellino giallo per Mattia Zaccagni.19:37

79' Cartellino giallo per Juan Jesus.19:36

77' Calcio di punizione di Tavares: la palla termina parecchio alta sopra la traversa.19:35

74' Sostituzione Lazio: esce Pedro, entra Boulaye Dia.19:32

70' Un Napoli compatto e ben organizzato riesce ad arginare la manovra offensiva della Lazio, troppo sterile in questo secondo tempo.19:29

67' La Lazio la pareggia, ma solo per un attimo. La splendida rovesciata di Zaccagni terminata in rete, ma la posizione dell'ex Verona è irregolare.19:26

64' GOL! Lazio-NAPOLI 1-2! Autorete di Adam MARUSIC! Al termine di un'azione rocambolesca, il cross di Politano viene deviata da Gila prima e da Marusic poi, dopo l'intervento di quest'ultimo però termina in porta, alle spalle di Provedel.



62' Sostituzione Napoli: esce Alessandro Buongiorno, entra Matteo Politano.19:19

59' Ci prova la Lazio con Zaccagni che di testa però non riesce a deviare la palla come vorrebbe. Libera il Napoli.19:18

55' Occasione clamorosa per la Lazio con Tavares che brucia la fascia sinistra e crossa per Isaksen: l'attaccante biancoceleste, da solo a tu per tu con Meret, spara alto.19:13

52' Occasione per il Napoli con Lukaku che, di destro, tira di prima intenzione. Bravo Provedel a respingere.19:10

49' Prova la Lazio a colpire centralmente con Zaccagni, impreciso però il suo passaggio per Noslin.19:08

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO-NAPOLI!19:04

Occhio a Politano e Simeone che nel secondo tempo potrebbero tornare utili al Napoli, nella Lazio scalpita Dia.18:54

Inizia con il botto la prima frazione tra Lazio e Napoli. La sbloccano i padroni di casa con una perla di Isaksen, poco dopo però la pareggia Raspadori con un mancino che beffa un colpevole Provedel. Da quel momento la partita si stabilizza, l'equilibrio domina e il primo tempo finisce 1-1.18:53

45'+2' Finisce il primo tempo di LAZIO-NAPOLI, in rete Isaksen e Raspadori!19:04

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!18:44

42' Errore in costruzione di Rrahmani, calcio di punizione in posizione avanzata della Lazio. Bravo il Napoli a liberare.18:44

39' Parte in contropiede la Lazio con Rovella che arriva alla conclusione di mancino, la palla termina però fuori, alta sopra la traversa.18:39

35' Cartellino giallo per Frank Anguissa.18:35

33' Pressing alto del Napoli che prova però sempre a sfondare per vie centrali.18:34

29' Il Napoli in pieno controllo del match, la Lazio si difende con ordine e prova a ripartire.18:31

26' Sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Tijjani Noslin.18:28

22' Ritmi molto bassi, ma il Napoli sembrerebbe essere più vivace, spinto soprattutto da un ottimo Raspadori.18:24

19' Possesso palla reiterato del Napoli che non riesce a trovare varchi.18:22

16' Dopo i primi minuti di fiammate registrate da entrambe le parti, i ritmi sembrerebbero essere calati con le due squadre intenzionate a studiarsi prima di affondare il colpo.18:18

13' GOL! Lazio-NAPOLI 1-1! Rete di Giacomo RASPADORI! La reazione dei partenopei arriva con il tandem d'attacco: Lukaku serve Raspadori che di prima intenzione conclude di mancino e batte un goffo Provedel.



10' Il Napoli fatica a trovare spazi per reagire, la Lazio si difende bene e riparte con velocità e brillantezza.18:11

6' GOL! LAZIO-Napoli 1-0! Rete di Gustav ISAKSEN! Splendida conclusione di Isaksen che dai 30 metri lascia partire un missile terra area che si spegne alle spalle di Meret.



3' La Lazio inizia con il piglio giusto, schiaccia il Napoli nella propria metà campo e fa girare bene la palla.18:07

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-NAPOLI!18:03

La Lazio può registrare tre vittorie in una stagione contro il Napoli considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 1994/95, con Zdenek Zeman in panchina, quando due delle tre arrivarono nei quarti di finale di Coppa Italia.08:53

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948.08:53

Le scelte di Conte: Raspadori titolare è la novità principale del Napoli. Giocherà al fianco di Lukaku in un 352 con Mazzocchi e Di Lorenzo sulle fasce, solo panchina per Politano. Torna dal 1' Buongiorno.17:13

Le scelte di Baroni: c'è Pedro al posto di Dia, panchina per Dele Bashiru. Avanti gioca Castellanos, supportato da Zaccagni e Isaksen sulle corsie laterali.17:13

Panchina Napoli: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Politano, Ngonge, Hasa.17:12

Panchina Lazio: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Lazzari.17:12

Formazione NAPOLI (3-5-2): Meret - Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus - Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi - Lukaku, Raspadori.17:12

FormazioneLAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Castellanos. 17:11

La Lazio arriva da una sonora vittoria maturata per 5-1 con il Monza, mentre il Napoli è reduce dall'1-1 con l'Udinese.08:50

Benvenuti alla diretta di Lazio-Napoli, match valido per la 25a giornata di Serie A!08:50

