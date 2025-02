Il Milan piega 1-0 il Verona, seconda vittoria di fila in campionato per i rossoneri. Il risultato si sblocca nella ripresa al 75', Gimenez in gol di testa su assist di Leao.

Nel prossimo turno di campionato per il Milan impegno in trasferta sul campo del Torino, il Verona affronterà in casa la Fiorentina.