DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cremonese - Genoa? La gara tra Cremonese e Genoa si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cremonese - Genoa? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cremonese - Genoa sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Cremonese - Genoa? La partita si gioca a Cremona In che stadio si gioca Cremonese - Genoa? Stadio Giovanni Zini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Genoa? La gara tra Cremonese e Genoa si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Cremonese - Genoa è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Genoa sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 256 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 36 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0

Attualmente la Cremonese si trova 15° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 33; il Genoa ha segnato 29 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Genoa - Cremonese si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa la Cremonese ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 0 punti.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Lazio e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Napoli perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol.

Cremonese e Genoa si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 4 volte, il Genoa ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cremonese-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A e non ha mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato (tre anche contro il Padova tra il 1995 e il 1996).

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Cremonese dello scorso 29 ottobre, il Genoa potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria neopromossa in Serie A per la prima volta dal 2018/19 contro il Parma.

Dopo aver vinto sei delle prime sette sfide contro la Cremonese in Serie A (1P), il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite contro i grigiorossi nel massimo campionato - l'ultimo successo del Grifone contro i lombardi nel torneo risale infatti al 2 gennaio 1994 (1-0 con gol di Fabio Galante).

Nelle ultime 10 giornate di Serie A, la Cremonese è la formazione che ha sia guadagnato meno punti (solo tre - 3N, 7P) che segnato meno reti (soltanto tre), restando a secco di reti ben otto volte nel periodo.

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 10 partite allo Zini in campionato (5N, 4P): 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre. In generale, nessuna squadra ha pareggiato più gare casalinghe rispetto ai grigiorossi in questa stagione di Serie A: cinque, al pari di Como e Juventus.

Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (lo scorso 6 novembre), il Grifone è 11° in classifica in Serie A con 17 punti in 14 match, al pari dell'Udinese; nel periodo solo Inter (33), Juventus (27) e Como (25) hanno segnato più gol del club ligure (23, come il Milan) in campionato.

Solo la Fiorentina (22) ha perso più punti da situazione di vantaggio del Genoa (20) in questo campionato; l'ultima stagione in cui il Grifone ha perso più punti dopo essere andato avanti nel punteggio in Serie A risale al 2012/13 (21).

La Cremonese è l'unica squadra ad aver subito più gol nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco in questa stagione di Serie A: 18 vs 15.

Federico Bonazzoli ha realizzato quattro gol contro il Genoa in Serie A, tutti nei quattro confronti più recenti - inclusa l'ultima delle sue due doppiette nel massimo campionato lo scorso 29 ottobre; contro nessuna squadra il classe '97 ha segnato più reti nel torneo (quattro anche contro il Cagliari).

Ruslan Malinovskyi ha trovato il gol nelle sue ultime tre partite di campionato e potrebbe segnare in quattro presenze di fila per la prima volta in carriera in Serie A. In generale, l'ucraino ha realizzato cinque gol in 22 presenze in questo campionato, l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione nel torneo risale al 2021/22 (sei in 30 match con la maglia dell’Atalanta).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: