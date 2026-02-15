Allo Zini vince la paura. Uno 0-0 che non suscita grandi emozioni e porta Cremonese e Genoa entrambe a 24 punti, a +3 sul 18° posto in classifica. Grandissima occasione nel finale per Bonazzoli con Bijlow salvato dal montante. Nella prossima giornata di campionato i grigiorossi giocheranno nella capitale contro la Roma, mentre i rossoblu ospiteranno il Torino al Ferraris.
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIOVANNI ZINI! Cremonese-Genoa 0-016:52
90'+4'
BONAZZOLI!! Cremonese vicina al colpaccio nel finale. Interno sinistro di Bonazzoli che si stampa sull'incrocio dei pali. Che occasione.16:52
90'+2'
SQUILLO DEL GENOA! Sugli sviluppi del corner la palla spiove ad Amorim che conclude col destro. La palla si alza e a mezz'aria Ekuban tenta la deviazione di testa che sorvola di poco la traversa mentre Audero accompagna.16:50
90'+2'
Cross di Ekhator a centro area. Mette in corner Baschirotto.16:49
90'
Quattro minuti di recupero.16:48
90'
Marcandalli lanciato a destra può servire all'indietro per Baldanzi, ma sbaglia completamente la misura del passaggio.16:48
89'
5° sostituzione Genoa. Esce Morten Frendrup ed entra Alexsandro Amorim.16:47
88'
5° sostituzione Cremonese. Esce Alessio Zerbin ed entra Romano Floriani Mussolini.16:45
84'
Punizione Genoa da sinistra. Martin batte al centro dove Vasquez viene anticipato all'ultimo da Barbieri.16:42
81'
Ostigaard, di testa, non riesce a superare Audero sulla buona assistenza di Baldanzi. Sembra essere in off-side il difensore rossoblu.16:39
80'
Un buon Genoa quando entriamo nella fase finale del match. Secondo angolo consecutivo per il Grifone.16:38
79'
Frendrup trova Ekuban all'interno dell'area di rigore. Controllo orientato perfetto del ghanese che si gira e sbaglia solamente al momento della conclusione. 16:37
78'
Sinistro velenoso in diagonale di Maleh. Bijlow si distende e blocca la sfera.16:36
76'
Azione prolungata dal Genoa. Baldanzi ed Ellertsson combinano stretto al limite, con Baldanzi che entra in area per poi andare a terra su una presunta trattenuta di Barbieri. Lascia correre Sozza.16:34
73'
Attacco di entrambe le squadre completamente rivoluzionato. 16:31
73'
4° sostituzione Cremonese. Esce Milan Djuric ed entra Antonio Sanabria.16:30
72'
3° sostituzione Cremonese. Esce Giuseppe Pezzella ed entra Tommaso Barbieri.16:47
72'
4° sostituzione Genoa. Esce Brooke Norton-Cuffy ed entra Aarón Martín.16:47
72'
3° sostituzione Genoa. Esce Lorenzo Colombo ed entra Jeff Ekhator.16:30
72'
2° sostituzione Genoa. Esce Junior Messias ed entra Tommaso Baldanzi.16:29
72'
De Rossi va per il triplo cambio.16:29
70'
20 minuti alla scadere. Risultato ancora bloccato sullo 0-0.16:28
68'
Si fa vedere davanti anche il Genoa. Ekuban serve di tacco per Colombo che viene anticipato dalla difesa ma conquista il corner.16:26
67'
ANCORA CREMONESE! Thorsby controlla, spalle alla porta, a centro area. Si gira in un istante e lascia partire un sinistro potente ma centrale. Ancora sicuro Bijlow.16:25
65'
OCCASIONE CREMO! Cross da sinistra di Pezzella. Djuric mette al limite di testa dove Grassi conclude di potenza. Bijlow blocca in due tempi.16:23
64'
Ancora un ottimo intervento di Terracciano che stacca di testa e anticipa Frendrup.16:21
63'
Prima Occasione per Ekuban che entra in area da sinistra e cerca la conclusione sul primo palo. Palla ampiamente a lato.16:21
61'
Vasquez salva la difesa del Genoa togliendo all'ultimo secondo il pallone dalla testa di Zerbin.16:18
60'
1° sostituzione Genoa. Esce Vítinha ed entra Caleb Ekuban.16:17
59'
Colombo prova a controllare sul fondo. Baschirotto usa il fisico e induce l'avversario all'errore. Rimessa dal fondo.16:17
58'
2° sostituzione Cremonese. Esce Martín Payero ed entra Alberto Grassi.16:16
58'
1° sostituzione Cremonese. Esce Jamie Vardy ed entra Federico Bonazzoli.16:15
58'
Bel pallone di Pezzella per la testa di Djuric che colpisce a lato appostato sul secondo palo.16:15
57'
Lancio lungo, e preciso, di Messias per Vitinha. Controllo buono del portoghese che però subisce il rientro di Terracciano che gli sbarra la strada.16:14
53'
OCCASIONE GENOA! Break di Messias che chiede l'uno-due a Colombo e si invola verso l'area avversaria. Conclusione da destra a cercare il primo palo con la palla che esce vicino all'incrocio dei pali.16:12
52'
Batte male dalla bandierina Malinovskyi. La palla si perde sul fondo.16:10
52'
Ancora Norton-Cuffy al cross da destra. Vitinha colpisce col destro in torsione, ma trova la deviazione provvidenziale della difesa grigiorossa. Angolo.16:09
50'
Conclusione di Messias da fuori area. Mancino potente ma che va a sbattere sulla difesa.16:07
48'
Norton-Cuffy la mette al centro da destra. Colombo sbuca sul primo palo ma sfiora soltando.16:06
47'
Vicino al gol dell'ex Thorsby che però calcia male e non mette in difficoltà Bijlow.16:05
47'
Riparte forte la Cremonese. Ellertsson mura il cross di Zerbin e concede un altro angolo.16:04
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo della Cremonese. Nessun cambio durante l'intervallo.16:02
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:49
Polveri bagnate allo Zini. Si conclude 0-0 il primo tempo di Cremonese-Genoa. Audero decisivo su Norton-Cuffy.15:49
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cremonese-Genoa 0-015:47
45'+1'
Azione avvolgente del Genoa che si conclude con l'uscita sicura di Audero su un cross da sinistra.15:46
45'
Un minuto di recupero.15:45
45'
Chiude in avanti il Genoa questo primo tempo. Messias conquista corner e Vitinha si appresta a calciarlo.15:45
43'
Tentativo di Djuric in rovesciata dal limite dell'area piccola. Il bosniaco riesce ad allungare la traiettoria con Terracciano, appostato sul secondo palo, che non riesce ad impattare da posizione molto favorevole.15:44
42'
Tre calci d'angolo in sequenza per la Cremonese.15:43
41'
Insistono i grigiorossi. Colombo costretto a mandare in corner. 15:42
40'
Ancora un calcio piazzato per la Cremonese. Fallo di Marcandalli.15:40
39'
Torna ad attaccare del Genoa. Cross per Colombo dalla sinistra che colpisce a lato di testa. Decisivo il disturbo di Baschirotto.15:39
37'
Azione caparbia della Cremonese. Vardy e Zerbin vedono le loro conclusioni respinte dalla difesa del Genoa.15:37
35'
Sponda di Djuric per Vardy, fermato energicamente da Ellertsson. Timide proteste del 10 grigiorosso per il mancato fischio.15:35
33'
Thorsby salta Malinovskyi sulla destra e poi viene messo giù duramente. Solo richiamo verbale da parte di Sozza.15:33
32'
Punizione Cremonese da sinistra. Payero va al centro dove, prima Thorsby e poi Vardy, tentano la conclusione. Respinge tutto la difesa ligure.15:32
30'
AUDERO SALVA LA CREMO! Norton-Cuffy controlla un cross da sinistra, la sistema sul destro e incrocia la conclusione. Audero si abbassa e toglie il pallone dallo specchio spendendolo in corner.15:30
29'
Giallo per proteste a Filippo Terracciano.15:31
29'
Occasione per la Cremonese con Djuric che colpisce di testa ma tra le braccia di Bijlow.15:29
28'
Costruiscono ancora Thorsby e Zerbin. Quest'ultimo crossa ma Vardy viene anticipato.15:28
25'
Zerbin va sulla verticale a destra per Thorsby, che raggiunge il fondo e mette palla al centro. Mette fuori la difesa rossoblu.15:26
23'
Buona azione di Colombo che prova l'imbucata centrale per Vitinha. Pallla leggermente troppo lunga.15:24
21'
Partita molto frammentata. Frequenti i falli fischiati da Sozza.15:22
19'
Fase concitata al centro del campo. Sbraccia troppo Frendrup e Sozza assegna calcio di punizione alla Cremonese.15:20
17'
Altro fallo in attacco di Colombo che prende posizione irregolarmente su Thorsby.15:18
15'
Colombo in pressione porta via palla alla difesa grigiorossa. Pressione però fallosa secondo Sozza.15:16
12'
Percussione centrale di Vitinha che fa tutto bene fino alla conclusione, che parte debole e finisce facilmente tra i guantoni di Audero.15:12
11'
Buon momento ora per i padroni di casa che stanno schiacciando gli avversari nella propria metà campo.15:11
9'
OCCASIONE GENOA! Schema dal calcio piazzato. Malinovskyi finta il tiro e appoggia che Messias che da fuori area piazza col mancino. Audero alza sopra la traversa.15:10
8'
Messias lascia scorrere e trova l'ostruzione di Maleh. Buon calcio piazzato per il Genoa dalla trequarti sinistra.15:08
6'
VARDY! Zerbin scende sulla destra e metta palla rasoterra al centro. Vardy prova la deviazione con il tacco ma non ne esce una conclusione pericolosa. Blocca Bijlow.15:07
4'
Arriva in ritardo Pezzella in scivolata. Sozza estrae il primo cartellino della partita.15:04
4'
Avvio compassato di partita. Le squadre si stanno ancora studiando.15:04
1'
Subito un cross di Norton-Cuffy da destra. Deviazione in corner della difesa. Sugli sviluppi Audero è sicuro in presa.15:01
INIZIA LA PARTITA! Fischia Sozza e il Genoa muove il primo pallone del match.15:00
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 3-5-2. Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha.14:07
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE. 3-5-2. Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy.14:07
I PRECEDENTI. Bilancio generale favorevole ai rossoblu che conducono grazie a 18 vittorie su 33 sfide. Completano il quadro 9 successi dei lombardi e 6 pareggi. La sfida di andata, disputata al Ferraris, ha visto la Cremonese trionfare per 2-0 con la doppieta di Federico Bonazzoli.13:58
Dirige la gara il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.13:52
Cremonese e Genoa si trovano entrambe a 23 punti, in 15° e 16° posizione, a sole due lunghezze di distanza dal 18° posto occupato dalla Fiorentina. I grigiorossi arrivano da tre sconfitte consecutive e hanno messo a segno solamente una rete nelle ultime 5 di campionato. Due sconfitte consecutive anche per il grifone, sconfitto in extremis dal Napoli nell'ultima partita giocata al Ferraris.13:51
Siamo allo Stadio Giovanni Zini di Cremona! La Cremonese di Davide Nicola ospita il Genoa di Daniele De Rossi.13:46
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Genoa, gara valida per la 25° giornata di Serie A.13:45
PREPARTITA
Cremonese - Genoa è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Genoa sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente la Cremonese si trova 15° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte). La Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 33; il Genoa ha segnato 29 gol e ne ha subiti 37. La partita di andata Genoa - Cremonese si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa la Cremonese ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 0 punti. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Lazio e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Napoli perdendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol.
Cremonese e Genoa si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 4 volte, il Genoa ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Cremonese-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A e non ha mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato (tre anche contro il Padova tra il 1995 e il 1996).
Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Cremonese dello scorso 29 ottobre, il Genoa potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria neopromossa in Serie A per la prima volta dal 2018/19 contro il Parma.
Dopo aver vinto sei delle prime sette sfide contro la Cremonese in Serie A (1P), il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite contro i grigiorossi nel massimo campionato - l'ultimo successo del Grifone contro i lombardi nel torneo risale infatti al 2 gennaio 1994 (1-0 con gol di Fabio Galante).
Nelle ultime 10 giornate di Serie A, la Cremonese è la formazione che ha sia guadagnato meno punti (solo tre - 3N, 7P) che segnato meno reti (soltanto tre), restando a secco di reti ben otto volte nel periodo.
La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 10 partite allo Zini in campionato (5N, 4P): 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre. In generale, nessuna squadra ha pareggiato più gare casalinghe rispetto ai grigiorossi in questa stagione di Serie A: cinque, al pari di Como e Juventus.
Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (lo scorso 6 novembre), il Grifone è 11° in classifica in Serie A con 17 punti in 14 match, al pari dell'Udinese; nel periodo solo Inter (33), Juventus (27) e Como (25) hanno segnato più gol del club ligure (23, come il Milan) in campionato.
Solo la Fiorentina (22) ha perso più punti da situazione di vantaggio del Genoa (20) in questo campionato; l'ultima stagione in cui il Grifone ha perso più punti dopo essere andato avanti nel punteggio in Serie A risale al 2012/13 (21).
La Cremonese è l'unica squadra ad aver subito più gol nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco in questa stagione di Serie A: 18 vs 15.
Federico Bonazzoli ha realizzato quattro gol contro il Genoa in Serie A, tutti nei quattro confronti più recenti - inclusa l'ultima delle sue due doppiette nel massimo campionato lo scorso 29 ottobre; contro nessuna squadra il classe '97 ha segnato più reti nel torneo (quattro anche contro il Cagliari).
Ruslan Malinovskyi ha trovato il gol nelle sue ultime tre partite di campionato e potrebbe segnare in quattro presenze di fila per la prima volta in carriera in Serie A. In generale, l'ucraino ha realizzato cinque gol in 22 presenze in questo campionato, l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione nel torneo risale al 2021/22 (sei in 30 match con la maglia dell’Atalanta).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: