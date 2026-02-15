Napoli e Roma si dividono la posta in palio. Giallorossi due volte davanti, sempre grazie a Malen (secondo gol su rigore), gli azzurri pareggiano prima con l'ex Spinazzola e poi con il subentrato Alisson Santos. Meglio i capitolini nella prima frazione, ripresa più favorevole ai partenopei.
In classifica, il Napoli tiene a distanza la Roma: 50 punti a 47. Nel prossimo turno, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese.
Per la diretta di Napoli-Roma è tutto, buon proseguimento di serata.
SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Olivera, esce Spinazzola. 22:32
70'
PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Alisson Santos, esce Rrahmani. 22:31
68'
AMMONITO RRAHMANI: fallo di rigore. 22:14
68'
CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Malen lancia Wesley, fallo di Rrahmani. 22:13
66'
Offside di Venturino. 22:12
65'
Traversone di Pellegrini sul secondo palo, colpo di testa di Gutierrez a metà tra il tiro e il cross, blocca Svilar. 22:11
65'
TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra Venturino, esce Pellegrini. 22:10
65'
SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Pisilli. 22:09
63'
Batte Pellegrini a centro area, svetta Buongiorno che concede il tiro dalla bandierina. 22:09
62'
Fallo di Spinazzola su Celik nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. 22:08
60'
Scatto di Malen che entra in area e punta Buongiorno, ha la meglio il difensore azzurro. 22:05
58'
Sombrero di Vergara che scatta nella metà campo avversaria ma poi cade da solo a terra e l'azione sfuma. 22:03
56'
Buona giocata di Soulé, poi Mancini non la gioca bene per Malen, controllo impossibile e palla riconquistata dal Napoli. 22:01
54'
Mancini mette in fallo laterale, anticipando lo scatto di Vergara. 22:00
52'
Recupera la sfera la formazione di Conte col pressing sui portatori di palla ospiti. 21:58
50'
Rinvio profondo di Rrahmani che per poco non innesca Vergara, anticipato in uscita dall'estremo difensore giallorosso. 21:56
49'
Vergara prova a servire il taglio di Spinazzola, chiude Celik. 21:54
47'
OCCASIONE DI SPINAZZOLA! Cross di Politano che arriva a Spinazzola, sinistro che impegna Svilar. 21:52
46'
PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Soulé, esce Zaragoza. 21:50
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-ROMA! Si riparte dal risultato di 1-1. 21:50
Squadre negli spogliatoi con il parziale che vede gli azzurri a quota 50 punti e i giallorossi a 47. Conte e Gasperini studiano le mosse per aggiudicarsi l'intera posta in palio. 21:37
All'intervallo punteggio in equilibrio al ''Maradona'': Roma in vantaggio dopo 7 minuti con Malen, spina nel fianco della difesa partenopea, su assist di Zaragoza; il Napoli ha impattato nel finale grazie all'ex del match Spinazzola, che ha trafitto Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli. 21:49
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-ROMA 1-1! Reti di Malen e Spinazzola. 21:33
45'+1'
Punizione in attacco per gli ospiti: colpo di testa in avvitamento di Mancini, fuori misura. 21:32
45'
Due minuti di recupero. 21:31
43'
Aggancio in area di Malen, si avventa Rrahmani a soffiargli la sfera. 21:29
42'
Sbracciata ai danni di Gutierrez, fischio di Colombo. 21:28
40'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per l'ex del match. 21:27
40'
GOL! NAPOLI-Roma 1-1! Rete di Spinazzola. Pareggio dei padroni di casa: Elmas appoggia a Spinazzola, destro deviato da Pisilli che batte Svilar.
Occasione per Vergara che entra in area ma perde il momento per andare alla conclusione. 20:52
5'
Hojlund va a terra in area dopo un contatto con Ndicka: tutto regolare per Colombo. 20:51
4'
Chiusura di Mancini sullo scatto in profondità di Hojlund. 20:50
2'
Punizione a favore dei capitolini, batte Pellegrini a centro area, libera in qualche modo la retroguardia partenopea. 20:48
1'
INIZIA NAPOLI-ROMA! 20:48
Squadre in campo agli ordini di Colombo: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo giallorosso. 20:42
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:30
All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 30 novembre, vittoria del Napoli siglata da Neres. 19:11
Conte ancora in emergenza: Juan Jesus squalificato, McTominay infortunato; Politano-Vergara alle spalle di Hojlund, Elmas arretra a centrocampo, Buongiorno nella linea difensiva. Gasperini opta per una sola novità: Soulé non è al meglio, gioca Zaragoza con Pellegrini dietro la punta Malen; Pisilli la spunta su El Aynaoui, ancora out Dybala. 20:15
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Ghilardi - Celik, Cristante, Pisilli, Wesley - Zaragoza, Pellegrini - Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Angelino, Della Rocca, El Aynauoi, Vaz, Soulé, Venturino. 20:14
FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola - Politano, Vergara - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gilmour, Giovane, Lukaku, Alisson Santos. 22:32
Entrambe le compagini sono reduci da un successo: giallorossi in casa contro il Cagliari, azzurri corsari in casa del Genoa. In settimana, poi, i campani sono stati eliminati dalla Coppa Italia a opera del Como. 19:10
Dirige l'incontro il signor Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli. Quarto Ufficiale Marcenaro. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Aureliano di Bolonga. 19:02
Il match del ''Maradona'' mette in palio punti preziosi per la corsa Champions: padroni di casa terzi a quota 49, ospiti a inseguire con 46 punti, appaiati alla Juventus. 18:56
Benvenuti alla diretta di Napoli-Roma, gara valida per il 25° turno di Serie A. 18:54
PREPARTITA
Napoli - Roma è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
285
Fuorigioco
20
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
43
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 47 punti (frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Il Napoli ha segnato 38 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 31 gol e ne ha subiti 16. La partita di andata Roma - Napoli si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Napoli ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Roma pareggiando 2-2 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.
Napoli e Roma si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, la Roma ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Napoli-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7V, 4N): l'unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023 (2-0 all'Olimpico con gol di Lorenzo Pellegrini e dell'ex Romelu Lukaku).
Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4V, 3N), l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 3 marzo 2018 con Eusebio Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso).
Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5V, 4N), l'ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Francesco Totti).
Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall'altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite - al pari della Juventus, con cinque sfide).
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16V, 6N), l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).
La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25ª partita salendo a quota 50 punti).
La Roma (7V, 5P) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).
Da una parte nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore del Napoli (cinque, al pari di Genoa e Udinese), dall'altra la Roma è l'unica formazione a non aver ancora ricevuto un rigore a sfavore in questa stagione di Serie A.
Rasmus Højlund, autore di otto gol in 20 presenze in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare le marcature della sua unica precedente stagione di Serie A (nove nel 2022/23 con l'Atalanta ma in 32 gare). La Roma è, inoltre, l'unica avversaria contro cui il danese ha vinto il 100% delle sfide in Serie A (3/3), tra le formazioni affrontate almeno tre volte.
Con la doppietta di Donyell Malen nell'ultima giornata sono diventate 103 le marcature multiple in Serie A di calciatori allenati da Gian Piero Gasperini; dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2007/08) è l'allenatore a contarne di più, secondo Massimiliano Allegri con 93.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: