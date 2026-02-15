DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Roma? La gara tra Napoli e Roma si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Roma? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Roma sarà Rosario Abisso Dove si gioca Napoli - Roma? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Roma? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 8 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Roma? La gara tra Napoli e Roma si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Roma? I marcatori del Napoli sono stati Leonardo Spinazzola al 40' e Alisson Santos al 82' mentre i marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 7', 71'

PREPARTITA

Napoli - Roma è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 285 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 43 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 47 punti (frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 38 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 31 gol e ne ha subiti 16.

La partita di andata Roma - Napoli si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Napoli ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Roma pareggiando 2-2 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Napoli e Roma si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, la Roma ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Napoli-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7V, 4N): l'unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023 (2-0 all'Olimpico con gol di Lorenzo Pellegrini e dell'ex Romelu Lukaku).

Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4V, 3N), l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 3 marzo 2018 con Eusebio Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso).

Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5V, 4N), l'ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Francesco Totti).

Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall'altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite - al pari della Juventus, con cinque sfide).

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16V, 6N), l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).

La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25ª partita salendo a quota 50 punti).

La Roma (7V, 5P) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).

Da una parte nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore del Napoli (cinque, al pari di Genoa e Udinese), dall'altra la Roma è l'unica formazione a non aver ancora ricevuto un rigore a sfavore in questa stagione di Serie A.

Rasmus Højlund, autore di otto gol in 20 presenze in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare le marcature della sua unica precedente stagione di Serie A (nove nel 2022/23 con l'Atalanta ma in 32 gare). La Roma è, inoltre, l'unica avversaria contro cui il danese ha vinto il 100% delle sfide in Serie A (3/3), tra le formazioni affrontate almeno tre volte.

Con la doppietta di Donyell Malen nell'ultima giornata sono diventate 103 le marcature multiple in Serie A di calciatori allenati da Gian Piero Gasperini; dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2007/08) è l'allenatore a contarne di più, secondo Massimiliano Allegri con 93.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: