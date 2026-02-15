Virgilio Sport
Napoli-Roma: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
15 Febbraio 2026 ore 20:45
Napoli
2
Roma
2
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 7' 0-1 Donyell Malen
  2. 40' 1-1 Leonardo Spinazzola
  3. 71' 1-2 Donyell Malen (R)
  4. 82' 2-2 Alisson Santos
0'
45'
90'
90'
94'

Napoli e Roma si dividono la posta in palio. Giallorossi due volte davanti, sempre grazie a Malen (secondo gol su rigore), gli azzurri pareggiano prima con l'ex Spinazzola e poi con il subentrato Alisson Santos. Meglio i capitolini nella prima frazione, ripresa più favorevole ai partenopei.

In classifica, il Napoli tiene a distanza la Roma: 50 punti a 47. Nel prossimo turno, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese.

Per la diretta di Napoli-Roma è tutto, buon proseguimento di serata.

Le Pagelle

  1. 90'+5'

    E' FINITA! NAPOLI-ROMA 2-2! Reti di Malen, Spinazzola, Malen (rig.) e Alisson Santos. 22:41

  2. 90'+4'

    TIRO DI GUTIERREZ! Sinistro da posizione centrale, devia Svilar. 22:39

  3. 90'+3'

    Ribaltamento di fronte, occasione per Vaz, tiro murato. 22:38

  4. 90'+2'

    Rischio giallorosso: Soulé ostacola Giovane e conquista la rimessa dal fondo. 22:37

  6. 90'+1'

    Forcing del Napoli alla ricerca della rimonta, la Roma difende il pari. 22:36

  7. 90'

    Quattro minuti di recupero. 22:35

  8. 88'

    Tiro-cross di Hojlund, deviazione in corner. 22:33

  9. 87'

    Cross di Venturino per Vaz, colpo di testa che non inquadra lo specchio di porta. 22:32

  10. 85'

    QUINTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Mazzocchi, esce Politano. 22:30

  12. 82'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro con la maglia azzurra del brasiliano in prestito dallo Sporting Lisbona. 22:33

  13. 82'

    GOL! NAPOLI-Roma 2-2! Rete di Alisson Santos. Pareggio dei padroni di casa: Giovane serve Alisson Santos che entra in area, dribbla e batte Svilar con un potente destro.

    Guarda la scheda del giocatore Alisson Santos22:33

    Alisson Santos
  14. 82'

    Ndicka salva la Roma anticipando Hojlund. 22:27

  15. 81'

    Slalom di Venturino che arriva al limite dell'area, destro smorzato da Beukema che facilita il proprio portiere. 22:27

  16. 79'

    QUARTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Giovane, esce Vergara. 22:25

  18. 79'

    TERZO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Gilmour, esce Elmas. 22:24

  19. 77'

    Vergara tenta di tenere la sfera in gioco in scivolata, c'è comunque fuorigioco. 22:22

  20. 76'

    ALISSON SANTOS! Destro potente e centrale: Svilar blocca in due tempi. 22:31

  21. 73'

    Gasperini esaurisce le sostituzioni. 22:20

  22. 72'

    QUINTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Vaz, esce Malen. 22:19

  24. 72'

    QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Tsimikas, esce Wesley. 22:19

  25. 71'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro in Serie A per l'ex Aston Villa. 22:18

  26. 71'

    GOL! Napoli-ROMA 1-2! Rigore di Malen. Ospiti nuovamente in vantaggio: doppietta dal dischetto dell'attaccante olandese, battuto Milinkovic-Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen22:17

    Donyell Malen
  27. 70'

    SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Olivera, esce Spinazzola. 22:32

  28. 70'

    PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Alisson Santos, esce Rrahmani. 22:31

  30. 68'

    AMMONITO RRAHMANI: fallo di rigore. 22:14

  31. 68'

    CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Malen lancia Wesley, fallo di Rrahmani. 22:13

  32. 66'

    Offside di Venturino. 22:12

  33. 65'

    Traversone di Pellegrini sul secondo palo, colpo di testa di Gutierrez a metà tra il tiro e il cross, blocca Svilar. 22:11

  34. 65'

    TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra Venturino, esce Pellegrini. 22:10

  36. 65'

    SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Pisilli. 22:09

  37. 63'

    Batte Pellegrini a centro area, svetta Buongiorno che concede il tiro dalla bandierina. 22:09

  38. 62'

    Fallo di Spinazzola su Celik nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. 22:08

  39. 60'

    Scatto di Malen che entra in area e punta Buongiorno, ha la meglio il difensore azzurro. 22:05

  40. 58'

    Sombrero di Vergara che scatta nella metà campo avversaria ma poi cade da solo a terra e l'azione sfuma. 22:03

  42. 56'

    Buona giocata di Soulé, poi Mancini non la gioca bene per Malen, controllo impossibile e palla riconquistata dal Napoli. 22:01

  43. 54'

    Mancini mette in fallo laterale, anticipando lo scatto di Vergara. 22:00

  44. 52'

    Recupera la sfera la formazione di Conte col pressing sui portatori di palla ospiti. 21:58

  45. 50'

    Rinvio profondo di Rrahmani che per poco non innesca Vergara, anticipato in uscita dall'estremo difensore giallorosso. 21:56

  46. 49'

    Vergara prova a servire il taglio di Spinazzola, chiude Celik. 21:54

  48. 47'

    OCCASIONE DI SPINAZZOLA! Cross di Politano che arriva a Spinazzola, sinistro che impegna Svilar. 21:52

  49. 46'

    PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Soulé, esce Zaragoza. 21:50

  50. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-ROMA! Si riparte dal risultato di 1-1. 21:50

  51. Squadre negli spogliatoi con il parziale che vede gli azzurri a quota 50 punti e i giallorossi a 47. Conte e Gasperini studiano le mosse per aggiudicarsi l'intera posta in palio. 21:37

  52. All'intervallo punteggio in equilibrio al ''Maradona'': Roma in vantaggio dopo 7 minuti con Malen, spina nel fianco della difesa partenopea, su assist di Zaragoza; il Napoli ha impattato nel finale grazie all'ex del match Spinazzola, che ha trafitto Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli. 21:49

  54. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-ROMA 1-1! Reti di Malen e Spinazzola. 21:33

  55. 45'+1'

    Punizione in attacco per gli ospiti: colpo di testa in avvitamento di Mancini, fuori misura. 21:32

  56. 45'

    Due minuti di recupero. 21:31

  57. 43'

    Aggancio in area di Malen, si avventa Rrahmani a soffiargli la sfera. 21:29

  58. 42'

    Sbracciata ai danni di Gutierrez, fischio di Colombo. 21:28

  60. 40'

    PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per l'ex del match. 21:27

  61. 40'

    GOL! NAPOLI-Roma 1-1! Rete di Spinazzola. Pareggio dei padroni di casa: Elmas appoggia a Spinazzola, destro deviato da Pisilli che batte Svilar.

    Guarda la scheda del giocatore Leonardo Spinazzola21:27

    Leonardo Spinazzola
  62. 39'

    Lancio preciso di Mancini, scatto di Celik che poi sventaglia un cross verso l'area di rigore, libera la difesa del Napoli. 21:24

  63. 37'

    Azione prolungata della Roma ma non arriva la conclusione. 21:23

  64. 35'

    Wesley si accentra dalla corsia di sinistra, entra in area e tiro: destro respinto da Rrahmani. 21:20

  66. 34'

    Pressing di Pisilli su Lobotka per impedire la prima costruzione ai partenopei. 21:20

  67. 32'

    Malen pericoloso in area, chiude Buongiorno con tempismo. 21:17

  68. 30'

    PISILLI! Wesley serve il centrocampista che si incunea fino al limite dell'area: conclusione a lato. 21:16

  69. 30'

    Cross di Politano dalla corsia di sinistra, facile per Svilar. 21:15

  70. 29'

    Sventagliata di Pellegrini preda dei guantoni di Milinkovic-Savic. 21:14

  72. 28'

    Slalom di Ghilardi che arriva sulla trequarti, Gutierrez lo stende fallosamente. 21:13

  73. 26'

    AMMONITO MANCINI: trattenuto Vergara. 21:11

  74. 24'

    Hojlund prova la conclusione da fermo, destro murato. 21:10

  75. 22'

    Rischio corso dalla difesa di Conte: errore di Gutierrez che favorisce Malen, raddoppio difensivo che evita guai peggiori. 21:10

  76. 20'

    PILLOLA STATISTICA: ogni volta che la Roma è andata in vantaggio (15) ha sempre vinto. 21:07

  78. 19'

    TIRO DI MALEN! Scatto su Rrahmani, dribbling e diagonale destro rasoterra fuori. 21:05

  79. 17'

    Buongiorno ferma Zaragoza e conquista la rimessa laterale. 21:03

  80. 15'

    LOBOTKA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, smanacciata di Svilar, destro a volo dal limite di Lobotka, blocca l'estremo difensore ospite. 21:01

  81. 15'

    Scambio tra Vergara e Hojlund, sinistro del classe 2003: schermo di Cristante in corner. 21:00

  82. 13'

    Duelli continui tra Hojlund e la linea difensiva di Gasperini. 20:59

  84. 12'

    Rimessa laterale in zona d'attacco per Spinazzola. 20:57

  85. 10'

    Corpo a corpo Hojlund-Ndicka, non c'è fallo, protesta il ''Maradona''. 20:55

  86. 9'

    Pressione fallosa di Wesley ai danni di Gutierrez. 20:54

  87. 7'

    PILLOLA STATISTICA: 4° centro in cinque presenze per l'attaccante olandese. 20:54

  88. 7'

    GOL! Napoli-ROMA 0-1! Rete di Malen. Ospiti in vantaggio: contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen20:53

    Donyell Malen
  90. 6'

    Occasione per Vergara che entra in area ma perde il momento per andare alla conclusione. 20:52

  91. 5'

    Hojlund va a terra in area dopo un contatto con Ndicka: tutto regolare per Colombo. 20:51

  92. 4'

    Chiusura di Mancini sullo scatto in profondità di Hojlund. 20:50

  93. 2'

    Punizione a favore dei capitolini, batte Pellegrini a centro area, libera in qualche modo la retroguardia partenopea. 20:48

  94. 1'

    INIZIA NAPOLI-ROMA! 20:48

  96. Squadre in campo agli ordini di Colombo: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo giallorosso. 20:42

  97. Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:30

  98. All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 30 novembre, vittoria del Napoli siglata da Neres. 19:11

  99. Conte ancora in emergenza: Juan Jesus squalificato, McTominay infortunato; Politano-Vergara alle spalle di Hojlund, Elmas arretra a centrocampo, Buongiorno nella linea difensiva. Gasperini opta per una sola novità: Soulé non è al meglio, gioca Zaragoza con Pellegrini dietro la punta Malen; Pisilli la spunta su El Aynaoui, ancora out Dybala. 20:15

  100. FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Ghilardi - Celik, Cristante, Pisilli, Wesley - Zaragoza, Pellegrini - Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Angelino, Della Rocca, El Aynauoi, Vaz, Soulé, Venturino. 20:14

  102. FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola - Politano, Vergara - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gilmour, Giovane, Lukaku, Alisson Santos. 22:32

  103. Entrambe le compagini sono reduci da un successo: giallorossi in casa contro il Cagliari, azzurri corsari in casa del Genoa. In settimana, poi, i campani sono stati eliminati dalla Coppa Italia a opera del Como. 19:10

  104. Dirige l'incontro il signor Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli. Quarto Ufficiale Marcenaro. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Aureliano di Bolonga. 19:02

  105. Il match del ''Maradona'' mette in palio punti preziosi per la corsa Champions: padroni di casa terzi a quota 49, ospiti a inseguire con 46 punti, appaiati alla Juventus. 18:56

  106. Benvenuti alla diretta di Napoli-Roma, gara valida per il 25° turno di Serie A. 18:54

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori18:54

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

Formazioni Napoli - Roma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Napoli - Roma?
La gara tra Napoli e Roma si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Roma?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Roma sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Napoli - Roma?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Roma?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 8 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Roma?
La gara tra Napoli e Roma si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Roma?
I marcatori del Napoli sono stati Leonardo Spinazzola al 40' e Alisson Santos al 82' mentre i marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 7', 71'
PREPARTITA

Napoli - Roma è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati285
Fuorigioco20
Rigori assegnati2
Ammonizioni43
Espulsioni0
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino6.6

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0
13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3
21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2
25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1
07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 47 punti (frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 38 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 31 gol e ne ha subiti 16.
La partita di andata Roma - Napoli si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Napoli ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Roma pareggiando 2-2 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Napoli e Roma si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, la Roma ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Napoli-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7V, 4N): l'unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023 (2-0 all'Olimpico con gol di Lorenzo Pellegrini e dell'ex Romelu Lukaku).
  • Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4V, 3N), l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 3 marzo 2018 con Eusebio Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso).
  • Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5V, 4N), l'ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Francesco Totti).
  • Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall'altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite - al pari della Juventus, con cinque sfide).
  • Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16V, 6N), l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).
  • La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25ª partita salendo a quota 50 punti).
  • La Roma (7V, 5P) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).
  • Da una parte nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore del Napoli (cinque, al pari di Genoa e Udinese), dall'altra la Roma è l'unica formazione a non aver ancora ricevuto un rigore a sfavore in questa stagione di Serie A.
  • Rasmus Højlund, autore di otto gol in 20 presenze in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare le marcature della sua unica precedente stagione di Serie A (nove nel 2022/23 con l'Atalanta ma in 32 gare). La Roma è, inoltre, l'unica avversaria contro cui il danese ha vinto il 100% delle sfide in Serie A (3/3), tra le formazioni affrontate almeno tre volte.
  • Con la doppietta di Donyell Malen nell'ultima giornata sono diventate 103 le marcature multiple in Serie A di calciatori allenati da Gian Piero Gasperini; dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2007/08) è l'allenatore a contarne di più, secondo Massimiliano Allegri con 93.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliRoma
Partite giocate2424
Numero di partite vinte1515
Numero di partite perse58
Numero di partite pareggiate41
Gol totali segnati3629
Gol totali subiti2314
Media gol subiti per partita1.00.6
Percentuale possesso palla57.457.9
Numero totale di passaggi1286011933
Numero totale di passaggi riusciti110869992
Tiri nello specchio della porta110117
Percentuale di tiri in porta47.649.2
Numero totale di cross429451
Numero medio di cross riusciti10093
Duelli per partita vinti10701229
Duelli per partita persi10561313
Corner subiti6676
Corner guadagnati127123
Numero di punizioni a favore302335
Numero di punizioni concesse291355
Tackle totali302379
Percentuale di successo nei tackle59.958.3
Fuorigiochi totali2637
Numero totale di cartellini gialli3246
Numero totale di cartellini rossi21

Napoli - Roma Live

