Pellegrino nel recupero regala la vittoria al Parma. Dopo il primo tempo chiuso sull’1-1, il Verona riparte forte ma gli scaligeri, in dieci dall’undicesimo minuto del primo tempo, vanno presto in riserva. Cuenca sistema il Parma con i cambi ed i ducali riprendono a macinare gioco, andando vicino al vantaggio con Pellegrino e con Strefezza (traversa piena). Quando la gara sembra ormai indirizzata verso il pari, al 93’ arriva la rete di Pellegrino che spegne la stoica resistenza veronese: cross al bacio di Nicolussi Caviglia (al secondo assist consecutivo con la maglia del Parma) e colpo di testa vincente dell’attaccante argentino.
Il Parma vince una gara dominata ma in bilico fino all’ultimo, nonostante l’uomo in più per quasi ottanta minuti. La squadra di Cuenca sale al dodicesimo posto con 29 punti e fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza. Nel prossimo turno i ducali saranno ospiti del Milan.
L’Hellas Verona cede agli avversari solo nel recupero dopo una gara di sacrificio, giocata quasi tutta in inferiorità numerica per l’espulsione di Orban. Lo spirito non è mancato agli scaligeri, che però sembrano aver perso un’altra sfida fondamentale per la speranza salvezza. I gialloblu rimangono in fondo alla classifica, a sei lunghezze dalla Fiorentina quartultima, e nel prossimo turno saranno ospiti del Sassuolo.
Nicolussi Caviglia prova ancora la botta da fuori area: palla alta.16:49
90'
Cinque minuti di recupero.16:49
86'
CARTELLINO GIALLO per Jean-Daniel Akpa Akpro, irruento su Britschgi: diffidato, salterà la sfida contro il Sassuolo.16:45
85'
OCCASIONE PARMA! Oristanio spinge a destra e poi appoggia indietro per Bernabè: tiro deviato che esce di poco!16:44
82'
Altro traversone di Valeri, prova la semirovesciata Oristanio.16:41
82'
Il Parma tenta l'affondo soprattutto a sinistra, dove Ondrejka e Valeri spadroneggiano.16:41
81'
Il Verona difende con tutti gli uomini nella propria metà campo.16:39
80'
Dieci minuti più recupero al termine della gara.16:39
79'
DOPPIO CAMBIO VERONA Fuori Harroui e Niasse per Slotsager e Serdar.16:38
77'
ANCORA PARMA! Azione avvolgente dei ducali: Delprato cambia gioco per Valeri che fa sponda di testa per Pellegrino, che ancora di testa la mette sul fondo!16:37
76'
Strefezza va giù in area veronese, Pairetto lascia correre.16:34
75'
Nicolussi Caviglia da fuori area, tiro murato.16:33
72'
ANCORA PARMA! Ondrejka da buona posizione prova a piazzarla: Montipò respinge con i piedi!16:31
71'
TRAVERSA PARMA! Giocata di classe di Strefezza che prova il tiro a giro dal limite e scuote la traversa!16:31
70'
CAMBIO PARMA Esce Oliver Sørensen, entra Gaetano Oristanio.16:28
68'
OCCASIONE PARMA! Nicolussi Caviglia dalla bandierina calcia verso la porta, respinge la difesa del Verona, poi la palla arriva a Strefezza che con il destro calcia alto!16:28
64'
Alza il ritmo adesso la squadra ducale.16:22
62'
SOSTITUZIONE VERONA Fuori Kieron Bowie e dentro Amin Sarr.16:21
62'
SOSTITUZIONE PARMA Esce Mandela Keita ed entra Hans Nicolussi Caviglia.16:21
61'
ONDREJKA! Lo svedese calcia praticamente da fermo: gran tiro che colpisce l'esterno della rete!16:20
60'
Verona più pimpante in questa prima parte del secondo tempo. Pronti altri cambi per il Parma.16:19
57'
Altro traversone di Valeri, Edmundsson anticipa Pellegrino.16:15
54'
Keita sradica un pallone a centrocampo e va a guadagnarsi una punizione dalla trequarti.16:18
53'
Conclusione da fuori di Niasse, palla sul fondo.16:11
50'
OCCASIONE HELLAS Molto aggressivo il Verona che recupera palla: Bradaric serve Bowie che va giù a contatto con Keita. Dopo una breve revisione al Var Pairetto conferma che non c'è fallo.16:11
48'
Il Parma passa ora al 4-3-3 con il tridente d'attacco composto da Strefezza, Pellegrino e Ondrejka.16:07
47'
Si riprende a giocare.16:06
47'
Problemi per Pairetto, che si accascia e lamenta un dolore all'occhio destro dopo uno scontro fortuito con Niasse.16:06
45'
Inizia il secondo tempo! PARMA-VERONA 1-1 (4’ Bernabè, 43’ rig. Harroui)!16:04
45'
CAMBIO PARMA Fuori Lautaro Valenti dentro Jacob Ondrejka.16:04
Cambi in vista.16:29
Inizio choc per il Verona: dopo quattro minuti il Parma trova il vantaggio al primo tiro in porta con una giocata deliziosa di Bernabè che, servito da Keita, stoppa con il sinistro, la palla si alza leggermente ed il centrocampista spagnolo calcia al volo sempre con il sinistro, con la palla che si insacca alle spalle di Montipò. Il Verona tenta una timida reazione ma all’undicesimo minuto resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Orban per proteste. La sfortuna perseguita gli scaligeri che al ventesimo sono costretti a sostituire Belghali per infortunio. Il Parma controlla la gara e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni sulle quali è bravo Montipò. Il Verona sembra soccombere ma al 43’ trova il pari alla prima azione: lancio per Bowie che controlla e si libera per il tiro, Circati lo travolge e Pairetto concede il penalty. Dagli undici metri Harroui non sbaglia e firma il gol dell’1-1.16:02
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. PARMA-VERONA 1-1 (4’ Bernabè, 43’ rig. Harroui)!15:51
45'+2'
CARTELLINO GIALLO per Lautaro Valenti: intervento falloso su Bowie.15:47
45'+1'
Reazione del Parma che si riversa in attacco.15:46
45'
Tre minuti di recupero.15:46
43'
GOL! Parma-VERONA 1-1! HARROUI! Il centrocampista marocchino spiazza Corvi e firma il pari!
AMMONITO Alessandro Circati: diffidato, salterà la gara contro il Milan.15:47
41'
CALCIO DI RIGORE VERONA! Bowie riceve palla in area, controlla a seguire ma prima che riesca a calciare viene abbattuto da Circati: Pairetto non ha dubbi ed assegna il penalty!15:42
38'
Ci prova Valenti da fuori area: tiro "sporco" che esce di poco a lato.15:38
35'
Dieci minuti più recupero alla fine del primo tempo.15:35
32'
BRITSCHGI! Schema dalla bandierina: Bernabè serve Britschgi al limite dell'area che prova una palombella di destro, Montipò respinge ancora!15:33
31'
Calcia lo spagnolo, palla sulla barriera.15:31
31'
Bernabè sul pallone.15:30
30'
Bowie scivola al limite della propria area e travolge Valenti: punizione molto interessante per il Parma.15:30
27'
STREFEZZA! Il brasiliano calcia in porta direttamente da calcio d'angolo: Montipò respinge sulla linea!15:28
26'
Ritmi blandi ora in campo, con il Parma che controlla e cerca lo spazio giusto per arrivare al raddoppio.15:26
24'
Cross da sinistra di Valeri, Pellegrino spizza di testa ma è in fuorigioco.15:24
21'
Ci prova ancora Bernabè dalla distanza: tiro deviato, para comodo Montipò.15:23
20'
SOSTITUZIONE VERONA Esce Rafik Belghali ed entra Jean-Daniel Akpa Akpro.15:20
18'
Il calciatore algerino è costretto a chiedere il cambio.15:18
17'
Problemi per Belghali: intervento dei sanitari.15:17
15'
Si tratta del terzo cartellino rosso estratto quest'anno dall'arbitro Pairetto in otto gare.15:15
13'
Adesso per l'Hellas si fa ancora più dura.15:13
11'
ROSSO DIRETTO! Espulso Orban che protesta platealmente dopo un contatto con Delprato: Pairetto non ci pensa un attimo ed estrae il cartellino rosso!15:12
10'
Ancora Parma: Bernabè sventaglia verso sinistra per Valeri, palla troppo lunga.15:10
9'
La squadra di Sammarco fatica ad alzare il baricentro: i padroni di casa pressano alto e concedono poco agli ospiti.15:10
7'
Prova a reagire il Verona.15:07
4'
GOL! PARMA-Verona 1-0! BERNABE'! Keita ruba palla a centrocampo e serve Bernabè sulla trequarti: lo spagnolo controlla con il sinistro e calcia al volo, con la palla che si insacca in rete alla sinistra di Montipò!
Allo stadio “Ennio Tardini” di Parma è tutto pronto. Comincia la sfida PARMA-VERONA!15:00
Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Bahri e El Filali e dal quarto uomo Marinelli. Paterna e Maresca rispettivamente al Var e Avar.14:49
L’Hellas deve rinunciare agli indisponibili Suslov, Valentini, Lovric, Gagliardini, Bernede e Lirola. Torna Bella-Kotchap in difesa, a centrocampo dentro Belghali, Bradaric e Harroui. Davanti confermati Orban e Bowie.14:39
Il Parma deve fare a meno degli infortunati Frigan, Suzuki, Ndiaye, Almqvist e dello squalificato Troilo, espulso nel match contro il Bologna: al suo posto Cuenca schiera Valenti. Titolare Strefezza in attacco al fianco di Mateo Pellegrino.14:39
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona scende in campo con il 3-5-2: Montipò – Bella Kotchap, Nelsson, Edmundsson – Belghali, Harroui, Al Musrati, Niasse, Bradaric – Orban, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Fallou, Frese, Akpa Akpro, Serdar, Sarr, Isaac, Mosquera. All. Sammarco.15:01
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con il 3-5-2: Corvi – Delprato, Circati, Valenti – Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri – Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Carboni, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka, Oristanio, Estevez, Nicolussi Caviglia, Elphege, Mikolajewski. All. Cuesta.14:33
Il Verona non vince da nove gare: l’ultimo successo il 14 dicembre scorso contro la Fiorentina. Gli scaligeri hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite e sono ultimi in classifica con quindici punti, alla pari del Pisa. Proprio contro la squadra toscana (0-0) ha esordito nello scorso turno il tecnico Paolo Sammarco, chiamato a sostituire Zanetti sulla panchina dell’Hellas.12:50
Il Parma è quattordicesimo in classifica con 26 punti, a più cinque dalla zona retrocessione. Gli emiliani hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno sconfitto il Bologna 0-1 grazie al gol nel recupero di Ordonez.12:50
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma ed Hellas Verona, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di serie A.12:49
PREPARTITA
Parma - Verona è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Verona sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
208
Fuorigioco
25
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
43
Espulsioni
2
Cartellini per partita
6.4
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
23-11-2025
Serie A
Verona-Parma 1-2
06-12-2025
Serie A
Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025
Serie A
Lazio-Cremonese 0-0
06-01-2026
Serie A
Pisa-Como 0-3
18-01-2026
Serie A
Parma-Genoa 0-0
01-02-2026
Serie A
Como-Atalanta 0-0
Attualmente il Parma si trova 12° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte). Il Parma ha segnato 18 gol e ne ha subiti 31; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Verona - Parma si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Parma ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Juventus e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Cagliari e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Pisa pareggiando 0-0.
Parma e Verona si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 7 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Parma-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1996/97 con Carlo Ancelotti allenatore.
L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta contro il Parma in Serie A (3-2 il 15 dicembre 2024) e non ha mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i ducali nel massimo campionato.
Dopo il successo per 1-0 nel match più recente contro il Bologna, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020, contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore.
Il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare al Tardini in campionato (3N, 6P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 27 dicembre con gol di Oliver Sørensen - restando a secco di gol in sei di questi match.
Soltanto il Pisa (12) ha pareggiato più partite dell'Hellas Verona (nove, al pari di Atalanta, Lazio e Fiorentina) in questo campionato. In più, dopo lo 0-0 contro il Pisa nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Pisa e Cagliari in quel caso).
Parma ed Hellas Verona non hanno segnato in ben 12 partite in questo campionato (al pari del Pisa), solamente il Lecce (13) è rimasta a secco di gol in più gare differenti nella Serie A 2025/26.
Considerando le sfide tra le ultime sette squadre attualmente in classifica in Serie A (Parma, Genoa, Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa ed Hellas Verona), il Parma è la formazione che ha guadagnato più punti (15 in otto sfide - 4V, 3N, 1P); l'Hellas Verona invece è quella una di quelle che ha pareggiato più gare in questi confronti (cinque, come il Genoa), ottenendo otto punti in otto gare, solo Pisa (sette) e Fiorentina (cinque) hanno guadagnato meno punti.
Da una parte il Parma (sei) è la squadra che ha segnato meno reti nel 1° tempo in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha realizzato meno gol dell'Hellas Verona nel 2° tempo (sei, al pari del Lecce).
Tutte le sei reti di Mateo Pellegrino in questo campionato sono state segnate contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica, inclusa l'ultima delle sue tre doppiette in generale nel torneo (proprio contro l'Hellas Verona lo scorso 23 novembre).
Victor Nelsson è il giocatore che ha sia intercettato più palloni (44) che registrato il maggior numero di respinte difensive (174 - di cui 109 di testa, altro record) in questa stagione di Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: