L’Hellas Verona cede agli avversari solo nel recupero dopo una gara di sacrificio, giocata quasi tutta in inferiorità numerica per l’espulsione di Orban. Lo spirito non è mancato agli scaligeri, che però sembrano aver perso un’altra sfida fondamentale per la speranza salvezza. I gialloblu rimangono in fondo alla classifica, a sei lunghezze dalla Fiorentina quartultima, e nel prossimo turno saranno ospiti del Sassuolo.

Il Parma è quattordicesimo in classifica con 26 punti, a più cinque dalla zona retrocessione. Gli emiliani hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno sconfitto il Bologna 0-1 grazie al gol nel recupero di Ordonez.12:50

Il Verona non vince da nove gare: l’ultimo successo il 14 dicembre scorso contro la Fiorentina. Gli scaligeri hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite e sono ultimi in classifica con quindici punti, alla pari del Pisa. Proprio contro la squadra toscana (0-0) ha esordito nello scorso turno il tecnico Paolo Sammarco, chiamato a sostituire Zanetti sulla panchina dell’Hellas.12:50

L’Hellas deve rinunciare agli indisponibili Suslov, Valentini, Lovric, Gagliardini, Bernede e Lirola. Torna Bella-Kotchap in difesa, a centrocampo dentro Belghali, Bradaric e Harroui. Davanti confermati Orban e Bowie.14:39

Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Bahri e El Filali e dal quarto uomo Marinelli. Paterna e Maresca rispettivamente al Var e Avar.14:49

Inizio choc per il Verona: dopo quattro minuti il Parma trova il vantaggio al primo tiro in porta con una giocata deliziosa di Bernabè che, servito da Keita, stoppa con il sinistro, la palla si alza leggermente ed il centrocampista spagnolo calcia al volo sempre con il sinistro, con la palla che si insacca alle spalle di Montipò. Il Verona tenta una timida reazione ma all’undicesimo minuto resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Orban per proteste. La sfortuna perseguita gli scaligeri che al ventesimo sono costretti a sostituire Belghali per infortunio. Il Parma controlla la gara e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni sulle quali è bravo Montipò. Il Verona sembra soccombere ma al 43’ trova il pari alla prima azione: lancio per Bowie che controlla e si libera per il tiro, Circati lo travolge e Pairetto concede il penalty. Dagli undici metri Harroui non sbaglia e firma il gol dell’1-1.16:02

PREPARTITA

Parma - Verona è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Verona sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 208 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 43 Espulsioni 2 Cartellini per partita 6.4 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2 06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1 20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0 06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3 18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0 01-02-2026 Serie A Como-Atalanta 0-0

Attualmente il Parma si trova 12° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).

Il Parma ha segnato 18 gol e ne ha subiti 31; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Verona - Parma si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Parma ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Juventus e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Cagliari e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Pisa pareggiando 0-0.

Parma e Verona si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 7 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Parma-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1996/97 con Carlo Ancelotti allenatore.

L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta contro il Parma in Serie A (3-2 il 15 dicembre 2024) e non ha mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i ducali nel massimo campionato.

Dopo il successo per 1-0 nel match più recente contro il Bologna, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020, contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore.

Il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare al Tardini in campionato (3N, 6P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 27 dicembre con gol di Oliver Sørensen - restando a secco di gol in sei di questi match.

Soltanto il Pisa (12) ha pareggiato più partite dell'Hellas Verona (nove, al pari di Atalanta, Lazio e Fiorentina) in questo campionato. In più, dopo lo 0-0 contro il Pisa nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Pisa e Cagliari in quel caso).

Parma ed Hellas Verona non hanno segnato in ben 12 partite in questo campionato (al pari del Pisa), solamente il Lecce (13) è rimasta a secco di gol in più gare differenti nella Serie A 2025/26.

Considerando le sfide tra le ultime sette squadre attualmente in classifica in Serie A (Parma, Genoa, Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa ed Hellas Verona), il Parma è la formazione che ha guadagnato più punti (15 in otto sfide - 4V, 3N, 1P); l'Hellas Verona invece è quella una di quelle che ha pareggiato più gare in questi confronti (cinque, come il Genoa), ottenendo otto punti in otto gare, solo Pisa (sette) e Fiorentina (cinque) hanno guadagnato meno punti.

Da una parte il Parma (sei) è la squadra che ha segnato meno reti nel 1° tempo in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha realizzato meno gol dell'Hellas Verona nel 2° tempo (sei, al pari del Lecce).

Tutte le sei reti di Mateo Pellegrino in questo campionato sono state segnate contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica, inclusa l'ultima delle sue tre doppiette in generale nel torneo (proprio contro l'Hellas Verona lo scorso 23 novembre).

Victor Nelsson è il giocatore che ha sia intercettato più palloni (44) che registrato il maggior numero di respinte difensive (174 - di cui 109 di testa, altro record) in questa stagione di Serie A.

