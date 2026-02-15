Il Bologna supera 2-1 il Torino e ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila. Il risultato si sblocca nel secondo tempo, al 49' autorete di Vlasic su cross di Rowe. Vlasic si riscatta e al 62' sigla il gol del pareggio. Castro al 70' con un pregevole guizzo segna la rete decisiva.
Nel prossimo turno di campionato per il Torino impegno in trasferta sul campo del Genoa, il Bologna affronterà in casa l'Udinese.
La gara tra Torino e Bologna si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Torino - Bologna?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Bologna sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Torino - Bologna?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Bologna?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Bologna?
La gara tra Torino e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Bologna?
Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 62' e Nikola Vlasic(A) (autogol) al 49' mentre i marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 70'
PREPARTITA
Torino - Bologna è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Bologna sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
195
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
29
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte). Il Torino ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44; il Bologna ha segnato 34 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Bologna - Torino si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Torino ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Parma ottenendo 0 punti. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Parma perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.
Torino e Bologna si sono affrontate 135 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 46 volte, il Bologna ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 42.
Torino-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo; l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A risale al periodo tra il 1965 e il 1968 (sei).
Dopo lo 0-0 nel match d'andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21.
Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato e solo una volta è rimasto a secco di gol in tre gare interne di fila contro i rossoblù in Serie A: tra il 1933 e il 1935.
Dopo l'1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) - mentre l'ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all'Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso).
Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Alberto Malesani allenatore.
Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.
Il Torino è una delle due squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver segnato più gol in seguito a contropiede (sei entrambe) in questa stagione di Serie A; i granata sono però anche la formazione ad aver subito più reti da contropiede (sei).
Bologna (119) e Torino (118) sono le due squadre ad aver effettuato il maggior numero di sostituzioni in questa stagione di Serie A; i rossoblù infatti solo una volta non hanno effettuato i cinque cambi nelle 24 partite di questo campionato (lo scorso 25 gennaio contro il Genoa) mentre i granata in due match.
Cesare Casadei ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione nei Big-5 campionati e rispettive seconde divisioni: tre reti in 22 presenze nel 2025/26. Le tre marcature del classe 2003 in questo campionato sono tutte arrivate nel 2026; nel nuovo anno solare infatti solo Lorenzo Colombo (quattro) ha segnato più gol tra i calciatori italiani (a quota tre anche Federico Dimarco).
Jonathan Rowe è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (otto) tra quelli che non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione di Serie A. In generale, solo Matteo Politano e Jesús Rodríguez (entrambi 34) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al classe 2003 (26) tra i calciatori a secco di reti nel campionato in corso.
