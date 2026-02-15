Virgilio Sport
Torino-Bologna: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
15 Febbraio 2026 ore 18:00
Torino
1
Bologna
2
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 49' 0-1 Nikola Vlasic (A)
  2. 62' 1-1 Nikola Vlasic
  3. 70' 1-2 Santiago Castro
0'
45'
90'
90'
96'

Il Bologna supera 2-1 il Torino e ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila. Il risultato si sblocca nel secondo tempo, al 49' autorete di Vlasic su cross di Rowe. Vlasic si riscatta e al 62' sigla il gol del pareggio. Castro al 70' con un pregevole guizzo segna la rete decisiva.

Nel prossimo turno di campionato per il Torino impegno in trasferta sul campo del Genoa, il Bologna affronterà in casa l'Udinese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:01

  2. 90'+6'

    Fine partita! TORINO-BOLOGNA 1-2 (49' aut. Vlasic, 62' Vlasic, 70' Castro). 19:56

  3. 90'+5'

    Miranda entra in area e calcia di sinistro da posizione defilata, pallone lontano dalla porta. 19:56

  4. 90'+2'

    Il Torino chiude la gara in avanti alla ricerca del gol del pareggio. 19:53

  5. 90'

    L'arbitro Fourneau concede cinque minuti di recupero.19:51

  7. 87'

    Sostituzione BOLOGNA: entra Ferguson esce Sohm.19:47

  8. 87'

    Ammonito VLASIC per gioco scorretto su Freuler.19:47

  9. 85'

    Sostituzione TORINO: entra Njie esce Marianucci.19:45

  10. 83'

    Sostituzione BOLOGNA: entra Orsolini esce Bernardeschi.19:43

  11. 83'

    Sostituzione BOLOGNA: entra Odgaard esce Castro.19:43

  13. 82'

    Punizione battuta da Coco, pallone altissimo. 19:42

  14. 81'

    Ammonito SOHM per gioco scorretto su Casadei. 19:41

  15. 78'

    Corner di Lazaro, deviazione di Maripan, Skorupski in uscita si ritrova la palla tra le mani. 19:39

  16. 76'

    Cross di Lazaro, Vlasic tocca con una mano, nulla di fatto per il Torino. 19:36

  17. 74'

    Sostituzione BOLOGNA: entra Dominguez esce Rowe.19:34

  19. 74'

    Sostituzione BOLOGNA: entra Zortea esce Joao Mario.19:34

  20. 73'

    Problema per Ilkhan, gioco fermo. Pronto anche un doppio cambio per il Bologna. 19:34

  21. 70'

    GOL! Torino-BOLOGNA 1-2! Rete di Castro. Suggerimento di Bernardeschi, Castro in area si gira e con un tiro angolato trafigge Paleari.

    Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro19:31

    Santiago Castro
  22. 69'

    Lancio lungo di Miranda, Castro viene anticipato da Maripan. 19:29

  23. 66'

    Joao Mario arriva sul fondo, Paleari in uscita bassa fa sua la sfera. 19:27

  25. 65'

    Fraseggio del Bologna, adesso il match è di nuovo in parità. 19:27

  26. 62'

    GOL! TORINO-Bologna 1-1! Rete di Vlasic. Il pallone arriva a Vlasic dopo una parata di Skorupski sul tiro di Zapata, il numero dieci in area insacca di destro.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic19:24

    Nikola Vlasic
  27. 60'

    OCCASIONE BOLOGNA! Sohm salta Maripan e conclude da posizione ravvicinata, Paleari con un'uscita a valanga devia il pallone in corner. 19:21

  28. 57'

    Bernardeschi carica il mancino dal limite dell'area, pallone alto oltre la traversa. 19:17

  29. 54'

    Sostituzione TORINO: entra Casadei esce Gineitis.19:14

  31. 54'

    Sostituzione TORINO: entra Ilkhan esce Prati.19:14

  32. 51'

    Ammonito GINEITIS per gioco scorretto su Lucumi.19:12

  33. 49'

    GOL! Torino-BOLOGNA 0-1! Autorete di Vlasic. Cross di Rowe deviato da Vlasic, Moro sotto porta di tacco non tocca, il pallone rotola in rete. 19:11

    Nikola vlasic(a)
  34. 47'

    Tiro debole e centrale di Rowe, blocca agevolmente Paleari. 19:10

  35. 47'

    Due cambi dopo l'intervallo per il Torino, ma non cambia nulla tatticamente: Zapata in attacco con Simeone, Lazaro a sinistra. 19:10

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di TORINO-BOLOGNA!19:05

  38. 46'

    Sostituzione TORINO: entra Zapata esce Adams.19:05

  39. 46'

    Sostituzione TORINO: entra Lazaro esce Aboukhlal.19:05

  40. Termina senza gol il primo tempo tra Torino e Bologna, poche le emozioni. Ospiti pericolosi con Bernardeschi al 40' e Rowe al 45'.18:51

  41. 45'+1'

    Fine primo tempo: TORINO-BOLOGNA 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:49

  43. 45'

    OCCASIONE BOLOGNA! Rowe converge e conclude a giro verso la porta, pallone fuori di un soffio. 18:47

  44. 44'

    Ci prova Joao Mario dopo un'iniziativa sulla sinistra di Rowe, tiro murato da Coco.18:47

  45. 41'

    Bologna pericoloso: Rowe in area di destro mastica la conclusione, pallone largo. 18:44

  46. 40'

    Fiammata del Bologna: Bernardeschi impegna Paleari con un tiro da posizione defilata. 18:43

  47. 39'

    Pederson fa tutto da solo e mette al centro, allontana Bernardeschi. 18:42

  49. 37'

    Lancio per Simeone, Lucumi è in vantaggio e scorta il pallone sul fondo. 18:40

  50. 34'

    Gineitis a terra dolorante dopo uno scontro con Joao Mario, nulla di grave. 18:37

  51. 32'

    Malinteso tra Miranda e Rowe, passaggio fuori misura del terzino spagnolo. 18:35

  52. 30'

    Partita equilibrata, ancora nessuna chiara occasione da rete finora. 18:33

  53. 27'

    Rowe calcia di destro in modo impreciso sugli sviluppi di un corner.18:30

  55. 26'

    Ripartenza del Bologna: conclusione fiacca di Bernardeschi, nessun problema per Paleari. 18:28

  56. 25'

    Tentativo di Simeone, ma l'argentino trova l'opposizione di Lucumi. 18:27

  57. 24'

    Lancio da metà campo di Adams, Pedersen si allunga troppo il pallone, sfuma l'azione del Torino.18:27

  58. 21'

    Cross morbido di Miranda, Castro di testa non riesce a dare forza al pallone, Paleari blocca facilmente.18:23

  59. 20'

    Ammonito MARIPAN per gioco scorretto su Rowe.18:22

  61. 19'

    Guizzo di Rowe, Maripan lo ferma in modo irregolare. Punizione per il Bologna.18:22

  62. 16'

    Rowe non trova spazio sulla corsia di sinistra, chiuso da Marianucci. 18:19

  63. 13'

    Corner di Gineitis, colpo di testa di Maripan respinto dalla difesa del Bologna.18:16

  64. 10'

    Il Torino si distende in avanti, ma il cross di Aboukhlal è troppo sul portiere. 18:12

  65. 8'

    Pressione alta del Torino, Skorupski costretto a un rilancio in avanti frettoloso. 18:10

  67. 5'

    Traversone di Rowe, Moro si inserisce in area ma di testa non indirizza la palla verso la porta. 18:08

  68. 4'

    Punizione dalla trequarti per il Torino, c'è un fallo di Vitik su Adams. 18:06

  69. 1'

    Inizio primo tempo di TORINO-BOLOGNA! Direzione di gara affidata all'arbitro Fourneau.18:02

  70. Le scelte di Italiano: Castro al centro dell'attacco, Rowe e Bernardeschi a supporto. Orsolini e Cambiaghi in panchina. Moro e Freuler in mediana, chance per Sohm. 17:20

  71. Le scelte di Baroni: in avanti il tandem Simeone-Adams, Aboukhlal e Pedersen gli esterni. Prati preferito a Ilkhan in regia, Vlasic e Gineitis ai suoi lati. 17:19

  73. Panchina BOLOGNA: Ravaglia, Pessina, Casale, Helland, Zortea, Ferguson, Orsolini, Cambiaghi, Dominguez, Odgaard, Dallinga.17:18

  74. Panchina TORINO: Israel, Siviero, Ebosse, Lazaro, Tameze, Nkounkou, Perciun, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Zapata, Nijie, Kulenovic.17:17

  75. Formazione BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda - Moro, Freuler, Sohm - Bernardeschi, Castro, Rowe.18:09

  76. Formazione TORINO (3-5-2): Paleari - Marianucci, Maripan, Coco - Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal - Simeone, Adams.17:21

  77. Manca poco all'inizio di Torino-Bologna. I rossoblu hanno perso le ultime quattro partite di campionato.17:15

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Bologna.17:15

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori17:15

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Bologna

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Bologna?
La gara tra Torino e Bologna si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Torino - Bologna?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Bologna sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Torino - Bologna?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Bologna?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Bologna?
La gara tra Torino e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Bologna?
Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 62' e Nikola Vlasic(A) (autogol) al 49' mentre i marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 70'
PREPARTITA

Torino - Bologna è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Bologna sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati195
Fuorigioco23
Rigori assegnati3
Ammonizioni29
Espulsioni0
Cartellini per partita4.1
Falli per cartellino6.7

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0
22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4

Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte).
Il Torino ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44; il Bologna ha segnato 34 gol e ne ha subiti 32.
La partita di andata Bologna - Torino si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Torino ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Parma ottenendo 0 punti.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Parma perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.

Torino e Bologna si sono affrontate 135 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 46 volte, il Bologna ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo; l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A risale al periodo tra il 1965 e il 1968 (sei).
  • Dopo lo 0-0 nel match d'andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21.
  • Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato e solo una volta è rimasto a secco di gol in tre gare interne di fila contro i rossoblù in Serie A: tra il 1933 e il 1935.
  • Dopo l'1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) - mentre l'ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all'Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso).
  • Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Alberto Malesani allenatore.
  • Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.
  • Il Torino è una delle due squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver segnato più gol in seguito a contropiede (sei entrambe) in questa stagione di Serie A; i granata sono però anche la formazione ad aver subito più reti da contropiede (sei).
  • Bologna (119) e Torino (118) sono le due squadre ad aver effettuato il maggior numero di sostituzioni in questa stagione di Serie A; i rossoblù infatti solo una volta non hanno effettuato i cinque cambi nelle 24 partite di questo campionato (lo scorso 25 gennaio contro il Genoa) mentre i granata in due match.
  • Cesare Casadei ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione nei Big-5 campionati e rispettive seconde divisioni: tre reti in 22 presenze nel 2025/26. Le tre marcature del classe 2003 in questo campionato sono tutte arrivate nel 2026; nel nuovo anno solare infatti solo Lorenzo Colombo (quattro) ha segnato più gol tra i calciatori italiani (a quota tre anche Federico Dimarco).
  • Jonathan Rowe è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (otto) tra quelli che non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione di Serie A. In generale, solo Matteo Politano e Jesús Rodríguez (entrambi 34) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al classe 2003 (26) tra i calciatori a secco di reti nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoBologna
Partite giocate2424
Numero di partite vinte78
Numero di partite perse1110
Numero di partite pareggiate66
Gol totali segnati2432
Gol totali subiti4231
Media gol subiti per partita1.81.3
Percentuale possesso palla44.355.1
Numero totale di passaggi890610353
Numero totale di passaggi riusciti70408543
Tiri nello specchio della porta10493
Percentuale di tiri in porta49.539.4
Numero totale di cross431493
Numero medio di cross riusciti108140
Duelli per partita vinti11961178
Duelli per partita persi12331178
Corner subiti10598
Corner guadagnati96115
Numero di punizioni a favore248343
Numero di punizioni concesse350349
Tackle totali402350
Percentuale di successo nei tackle56.758.3
Fuorigiochi totali4546
Numero totale di cartellini gialli4647
Numero totale di cartellini rossi05

Torino - Bologna Live

