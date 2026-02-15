Le scelte di Italiano: Castro al centro dell'attacco, Rowe e Bernardeschi a supporto. Orsolini e Cambiaghi in panchina. Moro e Freuler in mediana, chance per Sohm. 17:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Bologna? La gara tra Torino e Bologna si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Torino - Bologna? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Bologna sarà Luigi Nasca Dove si gioca Torino - Bologna? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Bologna? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Bologna? La gara tra Torino e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Bologna? Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 62' e Nikola Vlasic(A) (autogol) al 49' mentre i marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 70'

PREPARTITA

Torino - Bologna è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Bologna sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 195 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 29 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4

Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte).

Il Torino ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44; il Bologna ha segnato 34 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Bologna - Torino si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Torino ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Parma ottenendo 0 punti.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Parma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.

Torino e Bologna si sono affrontate 135 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 46 volte, il Bologna ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo; l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A risale al periodo tra il 1965 e il 1968 (sei).

Dopo lo 0-0 nel match d'andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21.

Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato e solo una volta è rimasto a secco di gol in tre gare interne di fila contro i rossoblù in Serie A: tra il 1933 e il 1935.

Dopo l'1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) - mentre l'ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all'Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso).

Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Alberto Malesani allenatore.

Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.

Il Torino è una delle due squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver segnato più gol in seguito a contropiede (sei entrambe) in questa stagione di Serie A; i granata sono però anche la formazione ad aver subito più reti da contropiede (sei).

Bologna (119) e Torino (118) sono le due squadre ad aver effettuato il maggior numero di sostituzioni in questa stagione di Serie A; i rossoblù infatti solo una volta non hanno effettuato i cinque cambi nelle 24 partite di questo campionato (lo scorso 25 gennaio contro il Genoa) mentre i granata in due match.

Cesare Casadei ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione nei Big-5 campionati e rispettive seconde divisioni: tre reti in 22 presenze nel 2025/26. Le tre marcature del classe 2003 in questo campionato sono tutte arrivate nel 2026; nel nuovo anno solare infatti solo Lorenzo Colombo (quattro) ha segnato più gol tra i calciatori italiani (a quota tre anche Federico Dimarco).

Jonathan Rowe è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (otto) tra quelli che non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione di Serie A. In generale, solo Matteo Politano e Jesús Rodríguez (entrambi 34) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al classe 2003 (26) tra i calciatori a secco di reti nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: