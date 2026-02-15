Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Udinese-Sassuolo: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
15 Febbraio 2026 ore 12:30
Udinese
1
Sassuolo
2
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
  1. 10' 1-0 Oumar Solet
  2. 56' 1-1 Armand Laurienté
  3. 58' 1-2 Andrea Pinamonti
0'
45'
90'
90'
97'

Il Sassuolo batte in rimonta l'Udinese segnando due gol in due minuti nella ripresa. Dopo un primo tempo quasi perfetto dei padroni di casa, in totale gestione dopo la rete di Solet, i neroversi sono riusciti a ribaltare totalmente la partita con Laurientè prima e Pinamonti poi. Una vittoria fondamentale per il cammino della squadra di Grosso.

Nel prossimo turno il Sassuolo sfiderà il Verona, mentre l'Udinese dovrà vedersela con il Bologna.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A.14:29

  2. 90'+7'

    Fine partita: UDINESE-SASSUOLO 1-2 (11' Solet, 57' Laurientè, 58' Pinamonti)14:27

  3. 90'+6'

    Cartellino giallo per Alieu Fadera.14:25

  4. 90'+4'

    Ci prova Gueye con il mancino, riesce a bloccare Muric dopo una deviazione di Idzes.14:23

  5. 90'

    Sono stati concessi 6 minuti di recupero!14:20

  7. 89'

    Scappa in contropiede il Sassuolo con Nzola che arriva al tiro con il destro, bravo Bertola a chiudere.14:17

  8. 86'

    Sostituzione Udinese: esce Oumar Solet, entra Idrissa Gueye.14:15

  9. 85'

    Sostituzione Sassuolo: esce Domenico Berardi, entra Cristian Volpato.14:13

  10. 83'

    Cartellino giallo per Woyo Coulibaly.14:13

  11. 82'

    Prova a spingere soprattutto lateralmente l'Udinese, si difende con ordine il Sassuolo.14:16

  13. 80'

    Sostituzione Sassuolo: esce Armand Laurienté, entra Alieu Fadera.14:08

  14. 79'

    Sostituzione Udinese: esce Jesper Karlström, entra Juan Arizala.14:08

  15. 79'

    Sostituzione Udinese: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Jakub Piotrowski.14:07

  16. 77'

    Cartellino giallo per Jurgen Ekkelenkamp.14:06

  17. 73'

    Sostituzione Sassuolo: esce Andrea Pinamonti, entra M'Bala Nzola.14:02

  19. 70'

    Dopo l'intervento del VAR, la rete di Bertola viene annullato per fallo di mano.14:02

  20. 65'

    Sostituzione Udinese: esce Vakoun Bayo, entra Adam Buksa.13:55

  21. 65'

    Sostituzione Udinese: esce Lennon Miller, entra Oier Zarraga.13:55

  22. 63'

    Cartellino giallo per Jordan Zemura.13:51

  23. 59'

    GOL! Udinese-SASSUOLO 1-2! Rete di Andrea PINAMONTI! Grande sovrapposizione di Garcia che lascia partire un cross al bacio per Pinamonti, bravo nel concludere a rete con forza e precisione di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti13:48

    Andrea Pinamonti
  25. 57'

    GOL! Udinese-SASSUOLO 1-1! Rete di Armand LAURIENTE'! Splendido tacco di Pinamonti a liberare Laurientè, bravo a battera Okoye con il piattone destro.

    Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté13:46

    Armand Laurienté
  26. 56'

    Bella giocata di Zaniolo che crossa con potenza, chiude Thorstvedt.13:44

  27. 52'

    Grandissima occasione con Laurientè che prova a servire Pinamonti in area: il centravanti del Sassuolo non arriva sul pallone davvero per pochissimi centimetri.13:40

  28. 50'

    Buona occasione per l'Udinese con Zemura prima e Zaniolo poi. Si salva il Sassuolo in qualche modo.13:38

  29. 47'

    Inizia il secondo tempo di UDINESE-SASSUOLO!13:34

  31. 46'

    Sostituzione Sassuolo: esce Tarik Muharemovic, entra Ulisses Garcia.13:35

  32. 46'

    Sostituzione Sassuolo: esce Josh Doig, entra Woyo Coulibaly.13:33

  33. In casa Udinese occhio naturalmente a Gueye per il secondo tempo. Nel Sassuolo scalpitano Nzola e Volpato.13:20

  34. L'Udinese termina la prima frazione in vantaggio di un gol sul Sassuolo. Fin qui decide la rete di Oumar Solet, protagonista di un gol davvero splendido al 10'. I padroni di casa gestiscono senza troppa fatica e sfiorano anche la rete del raddoppio in più occasioni. I neroverdi reagiscono timidamente e non impensieriscono più di tanto Okoye.13:20

  35. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di UDINESE-SASSUOLO!13:18

  37. 45'

    E' stato concesso 1 minuto di recupero!13:17

  38. 42'

    Altro spunto di Laurientè, non libera benissimo Solet sul suo cross, ma in qualche modo l'Udinese si salva.13:13

  39. 39'

    Uno-due veloce ed efficace tra Pinamonti e Laurientè, perfetto l'intervento di Solet in chiusura.13:10

  40. 36'

    Calcio d'angolo insidioso di Laurientè, Thorstvedt non riesce a prolungare come vorrebbe.13:08

  41. 33'

    Giro palla lento del Sassuolo, l'Udinese si difende con ordine e prova a colpire in contropiede.13:05

  43. 30'

    Non riesce ad incidere in contropiede Zaniolo, molto bravo Muharemovic a bloccare tutto e ad evitare ulteriori problemi,13:01

  44. 26'

    Break importante di Zemura che poi serve Zaniolo, bravo nella conclusione di destro. Chiude Idzes.12:57

  45. 22'

    Cartellino giallo per Arthur Atta.12:53

  46. 20'

    Bella azione dell'Udinese con Zemura che arriva al cross su grande imbeccata di Miller, bravo Muric in uscita.12:52

  47. 16'

    Cartellino giallo per Tarik Muharemovic.12:47

  49. 14'

    Spunto interessante di Laurientè che tenta il cross, bravo Solet a chiudere.12:46

  50. 11'

    GOL! UDINESE-Sassuolo 1-0! Rete di Oumar SOLET! Splendido guizzo di Ekkelenkamp per Solet, bravissimo a superare un paio di avversari, ad addentrarsi in area e a sorprendere Muric con un tiro di punta molto preciso.

    Guarda la scheda del giocatore Oumar Solet12:42

    Oumar Solet
  51. 9'

    Conclusione di Ekkelenkamp dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori a lato.12:41

  52. 7'

    Buon cross di Karlstrom per Kristensen che colpisce di testa, blocca Muric senza troppi problemi.12:38

  53. 3'

    Subito una grande occasione per il Sassuolo con Thorstvedt che lascia partire un tiro-cross con il destro, Pinamonti non arriva sulla palla per pochi centimetri.12:35

  55. 1'

    Inizia il primo tempo di UDINESE-SASSUOLO!12:31

  56. L'Udinese è imbattuta da sei sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), segnando complessivamente 13 gol in questo parziale, una media di 2.2 reti a incontro; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato le due più recenti gare interne contro i neroverdi nel torneo, tante volte quante nelle prime nove (4V, 3P).11:48

  57. Il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l'Udinese in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso cinque delle sette precedenti (2N); dopo il 3-1 nella gara d'andata, i neroverdi possono trovare due successi consecutivi contro i bianconeri nella competizione per la prima volta dal 2016/17.11:47

  58. Le scelte di Grosso: c'è Lipani al posto di Matic, confermato Pinamonti in avanti con Berardi e Laurienté. Spazio a Doig dal 1'.11:47

  59. Le scelte di Runjaic: cambio modulo per i bianconeri con Atta ed Ekkelenkamp sulle fasce, in avanti gioca Zaniolo a supporto di Bayo. In difesa gioca Bertola a destra.11:47

  61. Panchina Sassuolo: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.11:46

  62. Panchina Udinese: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara.11:46

  63. Formazione SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.11:45

  64. Formazione UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo.11:45

  65. L'Udinese è reduce dalla sconfitta per 2-1 con il Lecce, mentre il Sassuolo arriva dallo 0-5 contro l'Inter.11:45

  67. Benvenuti alla diretta del match tra Udinese e Sassuolo, sfida valevole per la 25a giornata di Serie A!11:44

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori11:44

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Sassuolo

Udinese
Sassuolo
TITOLARI UDINESE
PANCHINA UDINESE
ALLENATORE UDINESE
  • Kosta Runjaic
TITOLARI SASSUOLO
PANCHINA SASSUOLO
ALLENATORE SASSUOLO
  • Fabio Grosso

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Sassuolo?
La gara tra Udinese e Sassuolo si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Sassuolo sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Sassuolo?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Sassuolo?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Sassuolo?
La gara tra Udinese e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Sassuolo?
Il marcatore dell'Udinese è stato Oumar Solet al 10' mentre i marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 56' e Andrea Pinamonti al 58'
PREPARTITA

Udinese - Sassuolo è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Sassuolo sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Maria Ferrieri Caputi

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 8 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 28 gol e ne ha subiti 38; il Sassuolo ha segnato 29 gol e ne ha subiti 35.
La partita di andata Sassuolo - Udinese si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Udinese ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Roma e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Pisa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Inter perdendo 0-5.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 5 gol.

Udinese e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Udinese-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l'Udinese in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso cinque delle sette precedenti (2N); dopo il 3-1 nella gara d'andata, i neroverdi possono trovare due successi consecutivi contro i bianconeri nella competizione per la prima volta dal 2016/17.
  • L'Udinese è imbattuta da sei sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), segnando complessivamente 13 gol in questo parziale, una media di 2.2 reti a incontro; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato le due più recenti gare interne contro i neroverdi nel torneo, tante volte quante nelle prime nove (4V, 3P).
  • Sia Udinese che Sassuolo hanno trovato la rete nei precedenti sette confronti tra le due squadre in Serie A, realizzando 25 gol nel parziale, una media di 3.6 a incontro, dopo che in cinque delle precedenti sei sfide almeno una delle due formazioni era rimasta a secco di reti.
  • L'Udinese ha vinto solo tre delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata, perdendo in ben cinque occasioni nel parziale (1N), tra cui una nella gara d'andata contro il Sassuolo.
  • Nonostante la sconfitta contro l'Inter nell'ultima giornata, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite di Serie A (4N, 6P).
  • L'Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale (4N, 5P); dall'altra parte, il Sassuolo ha vinto tre delle quattro partite disputate domenica alle 12.30 in questo campionato (tra cui il confronto d'andata con i friulani).
  • Il Sassuolo non ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (1N); dall'altra parte, l'Udinese ha ottenuto i tre punti in appena due degli ultimi sette incontri casalinghi in campionato, a fronte di due pareggi e tre ko nel periodo.
  • Da un lato, solo l'Inter (sei) ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo rispetto al Sassuolo in questa Serie A (quattro, come il Bologna), dall'altro l'Udinese è l'unica formazione che non ha realizzato neanche una rete finora da queste situazioni di gioco nel torneo in corso.
  • Oumar Solet, che ha segnato nell'ultima giornata il suo secondo gol in questo campionato, è uno dei soli due difensori centrali (assieme a Pierre Kalulu) che hanno realizzato almeno tre reti e fornito almeno tre assist in Serie A dal suo esordio nella competizione, nel gennaio 2025.
  • Andrea Pinamonti ha segnato quattro gol contro l'Udinese in Serie A, solo contro la Roma (cinque) ha fatto meglio (quattro centri anche contro il Bologna); tuttavia, l'attaccante del Sassuolo è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel massimo campionato dalla seconda metà di novembre senza segnare: 25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseSassuolo
Partite giocate2424
Numero di partite vinte98
Numero di partite perse1011
Numero di partite pareggiate55
Gol totali segnati2727
Gol totali subiti3634
Media gol subiti per partita1.51.4
Percentuale possesso palla45.845.1
Numero totale di passaggi86659409
Numero totale di passaggi riusciti69187713
Tiri nello specchio della porta8791
Percentuale di tiri in porta43.146.2
Numero totale di cross364295
Numero medio di cross riusciti7983
Duelli per partita vinti12311061
Duelli per partita persi12171146
Corner subiti114112
Corner guadagnati10587
Numero di punizioni a favore268313
Numero di punizioni concesse342295
Tackle totali372318
Percentuale di successo nei tackle61.860.1
Fuorigiochi totali3247
Numero totale di cartellini gialli4450
Numero totale di cartellini rossi12

Udinese - Sassuolo Live

Classifica SERIE A

  1. Inter61
  2. Milan53
  3. Napoli49
  4. Roma46
  5. Juventus46
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Tasos Douvikas8
  3. Rasmus Højlund8
  4. Nico Paz8
  5. Christian Pulisic8
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio