DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Sassuolo? La gara tra Udinese e Sassuolo si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Udinese - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Sassuolo sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Udinese - Sassuolo? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Sassuolo? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Sassuolo? La gara tra Udinese e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Sassuolo? Il marcatore dell'Udinese è stato Oumar Solet al 10' mentre i marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 56' e Andrea Pinamonti al 58'

Udinese - Sassuolo è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Sassuolo sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 28 gol e ne ha subiti 38; il Sassuolo ha segnato 29 gol e ne ha subiti 35.

La partita di andata Sassuolo - Udinese si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Udinese ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Roma e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Pisa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Inter perdendo 0-5.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 5 gol.

Udinese e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Udinese-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l'Udinese in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso cinque delle sette precedenti (2N); dopo il 3-1 nella gara d'andata, i neroverdi possono trovare due successi consecutivi contro i bianconeri nella competizione per la prima volta dal 2016/17.

L'Udinese è imbattuta da sei sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), segnando complessivamente 13 gol in questo parziale, una media di 2.2 reti a incontro; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato le due più recenti gare interne contro i neroverdi nel torneo, tante volte quante nelle prime nove (4V, 3P).

Sia Udinese che Sassuolo hanno trovato la rete nei precedenti sette confronti tra le due squadre in Serie A, realizzando 25 gol nel parziale, una media di 3.6 a incontro, dopo che in cinque delle precedenti sei sfide almeno una delle due formazioni era rimasta a secco di reti.

L'Udinese ha vinto solo tre delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata, perdendo in ben cinque occasioni nel parziale (1N), tra cui una nella gara d'andata contro il Sassuolo.

Nonostante la sconfitta contro l'Inter nell'ultima giornata, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite di Serie A (4N, 6P).

L'Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale (4N, 5P); dall'altra parte, il Sassuolo ha vinto tre delle quattro partite disputate domenica alle 12.30 in questo campionato (tra cui il confronto d'andata con i friulani).

Il Sassuolo non ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (1N); dall'altra parte, l'Udinese ha ottenuto i tre punti in appena due degli ultimi sette incontri casalinghi in campionato, a fronte di due pareggi e tre ko nel periodo.

Da un lato, solo l'Inter (sei) ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo rispetto al Sassuolo in questa Serie A (quattro, come il Bologna), dall'altro l'Udinese è l'unica formazione che non ha realizzato neanche una rete finora da queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

Oumar Solet, che ha segnato nell'ultima giornata il suo secondo gol in questo campionato, è uno dei soli due difensori centrali (assieme a Pierre Kalulu) che hanno realizzato almeno tre reti e fornito almeno tre assist in Serie A dal suo esordio nella competizione, nel gennaio 2025.

Andrea Pinamonti ha segnato quattro gol contro l'Udinese in Serie A, solo contro la Roma (cinque) ha fatto meglio (quattro centri anche contro il Bologna); tuttavia, l'attaccante del Sassuolo è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel massimo campionato dalla seconda metà di novembre senza segnare: 25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: