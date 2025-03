Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Como e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:19

90'+9' FISCHIO FINALE: MILAN-COMO 2-1. Pulisic e Reijnders rimontano l'iniziale vantaggio ospite siglato Da Cunha.20:05

90'+6' Douvikas viene servito in profondità da Strefezza, va via a Thiaw, ma non riesce a mantenere l'equilibrio e a calciare in porta.20:02

90'+3' ESPULSO anche Cesc Fabregas per proteste.19:59

90'+1' ESPULSO Dele Alli per un brutto intervento sulla gamba destra di Loftus-Cheek. Dopo aver inizialmente assegnato il cartellino giallo, l'arbitro Marchetti viene richiamato al VAR e cambia la sua decisione.19:59

90' Segnalati sei minuti di recupero.19:56

90' AMMONITO Nico Paz per proteste.19:56

88' Maignan rinvia lungo ma non trova compagni e il pallone finisce direttamente tra le braccia di Butez.19:54

85' REIJNDERS A UN PASSO DAL 3-1! Ottima transizione del Milan, con Pulisic che alza il pallone per Abraham, il quale di controbalzo serve Reijnders. L'olandese calcia di prima e sfiora l'angolino basso sul secondo palo.19:51

84' Possesso palla prolungato del Como. Il Milan attende.19:50

81' Quinta sostituzione per il Como. Richiamato in panchina Lucas da Cunha, esordio in Serie A per Dele Alli.19:47

79' AMMONITO anche Gabriel Strefezza.19:44

79' AMMONITO Alejandro Jiménez per un diverbio con Strefezza.19:44

78' Quinta sostituzione per il Milan. Rafael Leão lascia spazio a Ruben Loftus-Cheek.19:44

75' GOL! MILAN-Como 2-1! Rete di Tijjani Reijnders! Verticalizzazione splendida di Abraham, che fa passare il pallone per l'olandese il quale, a tu per tu con Butez, lo batte calciando sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders19:42

75' Punizione insidiosa di Da Cunha, che non sorprende però Maignan, bravo a bloccare in due tempi.19:40

72' Quarta sostituzione per il Como. Esce Patrick Cutrone, entra Anastasios Douvikas.19:38

72' Strefezza serve in area Cutrone, che controlla e calcia forte, ma alza troppo la conclusione.19:37

69' TRAVERSA DI REIJNDERS! Transizione offensiva del Milan, con Pulisic che appoggia all'indietro per l'olandese, la cui conclusione di prima scheggia il legno.19:35

68' Quarta sostituzione per il Milan. Fuori Santiago Giménez, dentro Tammy Abraham.19:34

68' AMMONITO Máximo Perrone per un fallo su Pulisic.19:33

65' Nel Como Smolcic stringe la posizione al centro della difesa, mentre Van Der Brempt si piazza sulla fascia destra.19:31

63' Terza sostituzione per il Como. Non ce la fa Alberto Dossena, al suo posto Ignace Van der Brempt.19:29

63' Seconda sostituzione per il Como. Richiamato in panchina Maxence Caqueret, minuti per Máximo Perrone.19:29

61' Problema fisico per Dossena, che resta a terra dolorante.19:27

59' PILLOLA STATISTICA: Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist nei cinque grandi campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane di Nico Paz (classe 2004 - sei gol, cinque assist).19:25

56' DA CUNHA DA FUORI! Strefezza appoggia per il numero 33 che ci prova ancora dal limite dell'area. Maignan copre il primo palo e manda in corner.19:22

53' GOL! MILAN-Como 1-1! Rete di Christian Pulišić! Reijnders scava un gran pallone alle spalle della difesa ospite, dove Pulisic riceve e calcia di prima intenzione, incrociando perfettamente il sinistro sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic19:20

52' Terza sostituzione per il Milan. Yunus Musah lascia spazio a João Félix.19:17

51' GOL ANNULLATO AL COMO! Nico Paz verticalizza per l'inserimento di Da Cunha, che si infila alle spalle della difesa rossonera, entra in area e apre l'interno, trovando la deviazione di Gabbia che manda il pallone in porta. Marchetti, però, annulla per fuorigioco del numero 33.19:17

48' AMMONITO Yunus Musah per un fallo su Diao. Era diffidato, salterà Napoli-Milan.19:14

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Como.19:11

46' Seconda sostituzione per il Milan. Esce Theo Hernández, entra Alejandro Jiménez.19:11

46' Prima sostituzione per il Milan. Fuori Warren Bondo, dentro Youssouf Fofana.19:10

46' Prima sostituzione per il Como. Problema per Marc Kempf, al suo posto Alberto Dossena.19:10

Fabregas può essere ampiamente soddisfatto del primo tempo dei suoi, dominanti nel possesso del pallone, spesso pericolosi e sempre attenti in fase difensiva. Da sottolineare la prova di Nico Paz, a tratti immarcabile. Di tutt'altro umore Conceiçao, che potrebbe decidere di cambiare qualcosa già all'intervallo, inserendo magari Joao Felix e forse anche Fofana, vista l'ammonizione rimediata da Bondo. In netta difficoltà, finora, tutto il reparto offensivo, in particolare Gimenez, mai coinvolto.19:00

Il Como chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha, ma a partire meglio è il Milan, che al 4' spreca una grande palla gol con Musah, bravo a saltare Butez su imbeccata di Theo Hernandez, ma incapace di trovare la porta con la conclusione a botta sicura. La squadra di Fabregas reagisce e in un minuto prima sfiora il pareggio con Nico Paz, fermato dall'uscita bassa di Maignan, e poi lo trova, al 33' con il tiro preciso dal limite di Da Cunha, su assist proprio di Nico Paz. I rossoneri non riescono a reagire e in chiusura di primo tempo rischiano anche di subire lo 0-2, ma Maignan salva sul tiro di Kempf.18:57

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-COMO 0-1. Ospiti avanti con il gol di Da Cunha.18:51

45' Concesso un minuto di recupero.18:50

44' CHE OCCASIONE PER KEMPF! Cross improvviso di Caqueret, che pesca il numero 2 sul secondo palo. Kempf riesce a controllare e calcia con il sinistro, ma Maignan riesce a parare.18:49

42' Valle riceve da Caqueret, controlla e prova la conclusione sul primo palo. Walker respinge.18:47

39' Il Milan prova a reagire, ma fatica a trovare spazi a causa della grande pressione del Como.18:44

36' Altra grande giocata di Nico Paz, che salta agevolmente Reijnders. L'olandese spende il fallo e concede la punizione al Como.18:41

33' GOL! Milan-COMO 0-1! Rete di Lucas da Cunha! Azione splendida del Como, con Nico Paz che riceve da Diao e appoggia al limite dell'area per Da Cunha. Il numero 33 calcia a fil di palo e batte Maignan.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha18:41

33' MAIGNAN SALVA SU NICO PAZ! Diao vince il duello con Gabbia, entra in area e tocca per l'inserimento del numero 79, che calcia di prima intenzione, ma viene fermato da una grande uscita bassa di Maignan.18:37

30' Rientra Kempf e viene ristabilita la parità numerica.18:34

29' Problema al naso per Kempf e Como momentaneamente in dieci uomini.18:33

26' Smolcic crossa sul secondo palo per Cutrone, anticipato dall'intervento di testa di Gabbia.18:31

23' Giropalla prolungato del Como.18:28

20' Splendio tocco filtrante di Reijnders per Theo Hernandez, che arriva sul pallone prima di Smolcic, ma non riesce a controllarlo.18:25

17' Nico Paz verticalizza per Diao, che entra in area e allarga per Strefezza, il cui tiro-cross è deviato e finisce in corner.18:22

15' Leao riceve sulla trequarti, allunga il passo e scappa a Smolcic, poi cerca il cross sul secondo palo per Pulisic, ma Butez capisce tutto e intercetta.18:20

15' Intensità altissima in questo avvio di partita.18:19

12' Strefezza appoggia in orizzontale per Nico Paz, che controlla e calcia a incrociare sul primo palo, ma non trova la porta.18:17

10' AMMONITO Warren Bondo per una trattenuta ai danni di Da Cunha.18:15

9' Calcio di punizione di Nico Paz che non scende abbastanza e termina alto.18:13

7' Reijnders stende Da Cunha sulla trequarti offensiva del Como. Calcio di punizione per gli ospiti.18:13

4' INCREDIBILE OCCASIONE PER MUSAH! Splendida azione del Milan, con Theo Hernandez che scambia con Gimenez e manda in porta il numero 80. Musah salta Butez, ma non riesce a trovare la porta vuota e calcia sul fondo.18:10

3' Calcio di punizione dalla sinistra battuto in modo insidioso da Strefezza. Maignan non si scompone e blocca a terra.18:07

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Como. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:05

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marchetti darà il via al match.17:52

Cambia qualcosa rispetto alle ultime settimane, invece, il Como, visto che Fabregas torna al 4-2-3-1, dando spazio dal 1' all'ex Cutrone, supportato da Strefezza, Nico Paz e Diao. Ne fa le spese Perrone, che parte dalla panchina così come il recuperato Sergi Roberto. In difesa si rivede Kempf dopo il turno di squalifica.17:52

Conceiçao conferma nove undicesimi della formazione vista dall'inizio contro il Lecce, con Leao preferito a Jimenez e Maignan al rientro dopo la squalifica. Gabbia e Thiaw vincono il ballottaggio a tre per due maglie con Pavlovic, mentre a centrocampo Bondo viene di nuovo preferito a Fofana. Joao Felix parte dalla panchina, dove si rivede anche Loftus-Cheek. Sempre out Emerson Royal.17:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con il 4-2-3-1: Butez; Smolcic, Godaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Stefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. A disposizione: Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt.17:45

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil. 17:44

Momento non felicissimo per il Como che, dopo aver battuto Fiorentina e Napoli, è stato sconfitto dalla Roma e fermato sul pareggio all'ultimo minuto dal Venezia. La squadra di Cesc Fabregas mantiene un margine di sette punti sulla zona retrocessione e vuole il successo per avvicinarsi alla soglia dei 40 punti, che rappresenta idealmente la salvezza.17:42

Il Milan cerca continuità dopo la vittoria contro il Lecce, arrivata a seguito delle tre sconfitte consecutive con Lazio, Bologna e Torino. La squadra di Sergio Conceiçao, al momento nona in classifica, spera ancora in un piazzamento europeo e vincendo oggi scavalcherebbe momentaneamente Fiorentina e Roma, portandosi così al settimo posto.17:40

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Como, gara valida per la 29^ giornata di Serie A.17:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp