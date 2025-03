Cala il sipario allo Stadio U-Power di Monza! Manganiello manda i titoli di coda di un match dai due volti, conclusosi con un equo 1-1. Se nella prima parte di gara, terminata a reti bianche, è stata maggiore l'impronta brianzola, nella ripresa il Parma aumenta i giri del proprio motore. Parte subito forte anche il Monza, che al minuto 60' trova, dagli sviluppi di un corner, la via del gol con un secco tap-in di Izzo dopo un prolungamento di D'Ambrosio. Ritmi incessanti per circa venti minuti, poi il Parma mette il piede sull'acceleratore e tra le forze fresche subentrate pesca il jolly giusto per riportare il match in parità; è infatti Bonny, all'84', a riaprire i conti con una prodezza in cui combina doppio dribbling e conclusione sotto al sette. Seguono ultimi minuti di gioco infuocati, tenta il colpaccio il Parma con Ondrejka ma il tentativo non impensierisce un sempre lucido Turati. Termina al minuto 94' questa appassionante sfida salvezza.

Con l'odierno pareggio, utile più al Parma che al Monza, entrambe le compagini guadagnano un punto in più in classifica. Uomini di Nesta e Chivu che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Cagliari e tra le mura domestiche contro il Verona.