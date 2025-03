Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Hellas Verona 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:02

90'+4' Triplice fischio di Ayroldi. Udinese-Verona termina 0-1, decisa dalla punizione perfetta di Duda al 72'.16:54

90'+3' KASTANOS! Sinistro violento da dentro l'area del cipriota, la palla colpisce l'esterno della rete!16:53

90'+3' Altro pallone bloccato da Montipò, stavolta su cross di Atta dalla sinistra. Manca pochissimo al fischio finale.16:53

90'+2' OCCASIONE UDINESE! Cross morbido di Solet, Atta prova la frustata di testa da centro area ma ne esce una conclusione debole e centrale, facilmente bloccata da Montipò. Poteva fare meglio qui il giocatore francese che era tutto solo sul dischetto del rigore.16:52

90'+1' Verona che prova a tenere la palla il più lontano possibile dalla propria area e c'è sempre meno tempo a disposizione dell'Udinese per arrivare al pareggio.16:51

90' Tre minuti di recupero.16:50

89' Pafundi salta netto Kastanos e viene steso dall'avversario. Giallo per il giocatore cipriota.16:50

88' Sostituzione Verona: ultimo cambio per Zanetti che toglie uno stanchissimo Tomas Suslov, al suo posto entra Marco Davide Faraoni.16:49

87' Crampi per Suslov che rimane a terra nei pressi della bandierina avvesaria. Ayroldi ferma il gioco facendo però ampi cenni che tutto il tempo perso verrà recuperato.16:48

86' Atta perde palla nell'uno contro uno con Suslov e lo ferma fallosamente per evitarne la ripartenza in campo aperto. Arriva il giallo per il centrocampista bianconero.16:47

85' Rimessa lunga di Zemura dalla sinistra, Bijol la tocca di testa in area piccola dove c'è però solo Montipò, pronto a bloccare la sfera in presa alta.16:46

84' Sostituzione Verona: esce Amin Sarr, entra Rocha Livramento.16:44

83' Rischio di Tchatchoua che entra in scivolata su Zemura al limite della propria area, Aryoldi indica la bandierina del corner e non arriva nessuna chiamata dalla sala VAR.16:44

81' Sostituzione Udinese: cambia anche la prima punta bianconera con Lorenzo Lucca che lascia il posto a Keinan Davis.16:42

81' Sostituzione Udinese: Runjaic si sbilancia con Simone Pafundi al posto di Sandi Lovric.16:41

79' Iker Bravo travolte Niasse in volo e viene ammonito da Ayroldi.16:40

79' Duda calcia la punizione in area, respinta dalla difesa udinese.16:39

78' Gran lavoro di Bradaric che salta Ehizibue e viene atterrato dall'avversario sul lato corto dell'area bianconera. Passano secondi preziosi per gli ospiti che proveranno anche a sfruttare la chance su piazzato.16:39

78' Bradaric al cross in area per Suslov, anticipato da Solet.16:38

77' Udinese che sta faticando a reagire dopo lo svantaggio, giunto in un momento della partita in cui i bianconeri sembravano vicini a prendere il sopravvento sugli avversari.16:37

75' Cross di Bradaric dalla sinistra, nessuno la tocca in area poi Sarr è bravo nel tenere in campo la palla vicino alla bandierina opposta. L'azione si chiude col cross di Tchatchoua, ben gestito dalla difesa bianconera che recupera palla.16:36

75' Fallo di Karlstrom su Niasse ma è il primo a rimanere a terra dolorante dopo aver subito un colpo involontario al ginocchio dall'avversario in caduta.16:35

72' GOL! Udinese-VERONA 0-1! Rete di Duda. Punizione meravigliosa dello slovacco che fa passare la palla sopra la barriera e la mette nel sette alla sinistra di Okoye. Verona in vantaggio!



70' Solet perde palla nella propria metà campo e spende il fallo per fermare Suslov. Ayroldi estrae il giallo per l'ex Salisburgo.16:32

69' Sostituzione Verona: fuori Daniel Mosquera, dentro Grigoris Kastanos.16:30

69' OCCASIONE VERONA! Ripartenza degli ospiti, la difesa bianconera recupera ma Duda ci prova col destro a giro dal limite, fuori di un paio di metri con Okoye che era però rimasto immobile a osservare la sfera.16:30

65' Udinese che ha preso tanto campo in questa fase del match, rendendosi anche pericolosa diverse volte dalle parti di Montipò. Potrebbero arrivare a breve le contromosse di Zanetti per tentare di cambiare l'inerzia della gara.16:26

64' Zemura scodella in area piccola col sinistro, Lucca è in anticipo e non ci arriva, Ehizibue ci prova in sforbiciata alle sue spalle ma liscia completamente il pallone.16:25

63' Lucca, spalle alla porta, tocca di esterno per Zemura che cerca la porta col mancino senza però trovarla.16:24

62' LOVRIC! Il numero otto vede Montipò leggermente fuori dai pali e prova a infilarlo direttamente sul calcio piazzato dai 30 metri. La palla esce di poco alla sinistra del portiere veronese.16:22

61' Sostituzione Udinese: esce Martin Payero, dentro Iker Bravo.16:21

61' Duda atterra Payero sulla trequarti offensiva dell'Udinese. Opportunità su calcio da fermo per i padroni di casa.16:21

59' Entrata energica di Ghilardi su Payero e giallo per il difensore gialloblu.21:49

59' Doppio tentativo di Mosquera in area avversaria, il primo non trovando l'impatto con la palla su cross di Bradaric dalla sinistra, il secondo non riuscendo a indirizzare la palla verso la porta avversaria su assist di Tchatchoua dalla parte opposta.16:20

56' ATTA! Sinistro dal limite del centrocampista bianconero e palla fuori di pochissimo alla destra di Montipò.16:16

52' Atta al cross dalla destra, troppo corto per Lucca con la difesa del Verona che chiude alla perfezione impedendo anche il tentativo di Lovric sulla respinta.16:13

51' Cross dalla destra di Tchatchoua, Ghilardi la tocca alle spalle per Suslov il cui sinistro di prima intenzione viene murato da Ehizibue.16:12

50' Bijol sgambetta Sarr e viene ammonito dal direttore di gara.16:10

49' Udinese ora in campo col 4-2-3-1 con Ekkelenkamp, Payero e Atta alle spalle dell'unica punta Lucca.16:09

47' EHIZIBUE! La prima vera occasione del match è del neo-entrato che rientra sul sinistro e prova la rasoaiata sul primo palo, fuori di pochissimo alla sinistra di Montipò.16:08

46' Duda cerca Sarr in area di rigore, palla troppo alta che viene raccolta da Atta che libera la propria trequarti.16:07

46' Si ricomincia!16:05

45' Sostituzione Udinese: fuori Thomas Kristensen, dentro Kingsley Ehizibue.16:06

45' Sostituzione Udinese: fuori Alexis Sanchez, dentro Jurgen Peter Ekkelenkamp.16:06

Runjaic potrebbe giocarsi la carta Ekkelenkamp per dare maggiore vivacità alla propria squadra, Zanetti ha invece ancora in mano le carte Lazovic e Bernede per tentare di andare a caccia dei tre punti. Al momento è però difficile ipotizzare una mossa per sbloccare la situazione visto che le due squadre hanno dato l'impressione di accontentarsi del pareggio.15:54

Primo tempo senza emozioni al Bluenergy Stadium dove Udinese e Verona non hanno creato alcuna occasione degna di nota. L'unico sussulto è stato per il giallo a Kristensen che ha poi rischiato di ricevere il secondo in un paio di altre occasioni, graziato dal direttore di gara Ayroldi. Per il resto, la manovra delle due squadre si è spesso interrotta per scorrettezze reciproche, non permettendo al ritmo della gara di alzarsi.15:51

45'+1' Fine primo tempo. Udinese-Hellas Verona è 0-0 all'intervallo.15:49

45'+1' Sponda di Bradaric per Sarr che calcia alto col destro dalla distanza, c'era però fuorigioco del primo.15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

44' Atta prova a saltare Bradaric, non ci riesce e poi lo trattiene fallosamente.15:46

42' Fuorigioco di Mosquera dalla parte opposta. Continuano le interruzioni in questa prima frazione giocata a ritmo davvero molto basso da entrambe le compagini.15:44

41' Atta crossa in area per Lucca che commette però fallo su Ghilardi.15:44

39' Rimessa lunga di Kristensen dalla destra, Bijol la prolunga in area piccola ma c'è Montipò pronto alla presa alta.15:41

37' Tchatchoua ha spazio sulla destra ma sbaglia il servizio al centro per Sarr, la palla finisce direttamente tra le braccia di Okoye.15:39

36' Kristensen rischia il secondo giallo andando ad atterrare in modo evidente Bradaric. Proteste veementi da parte della panchina veronese ma Ayroldi non estrae cartellini.15:39

36' Intervento ruvido di Bijol su Mosquera, Ayroldi ravvisa il fallo dello sloveno ma non prende ulteriori provvedimenti data la lontananza dalla porta avversaria.15:38

35' Corner per il Verona, Bijol libera di testa in anticipo su tutti.15:37

34' Fuorigioco di Sanchez, sfuma una buona opportunità in zona offensiva per i padroni di casa.15:36

31' Solet crossa in area sul secondo palo, Zemura prova un aggancio improbabile anziché rimettere la palla in area piccola al volo e finisce per spedirla fuori dal campo.15:34

30' Tantissimi falli e situazioni al limite in questo avvio di match dove si è visto di tutto tranne le occasioni da rete.15:32

28' Proteste anche da parte dei giocatori dell'Udinese dopo uno scontro tra Ghilardi e Payero, Ayroldi assegna solamente rimessa laterale ai padroni di casa.15:31

28' Proteste della panchina veronese dopo un contatto tra Kristensen e Suslov con Ayroldi che lascia correre senza fischiare.15:30

27' Mosquera segna in tuffo di testa su assist di Bradaric, la palla era però uscita a fondo campo prima del cross dell'ex Salernitana.15:29

24' Altro cross in area per Lucca e colpo di testa che non impensierisce Montipò. Il traversone stavolta era di Payero.15:26

23' Cambio di scarpini per Sanchez e Udinese momentaneamente in dieci.15:25

22' Percussione di Solet, tocco a sinistra per Zemura che pesca Lucca in area. L'attaccante bianconero sale altissimo di testa ma non riesce a inquadrare la porta avversaria da buona posizione.15:24

21' Bradaric tocca in profondità per Sarr, anticipato da Bijol che tocca la palla in rimessa laterale per evitare qualsiasi rischio.15:23

19' Suslov sguscia via a Sanchez nel cerchio di centrocampo, Kristensen lo atterra platealmente e viene ammonito da Ayroldi.15:22

17' Mosquera gira di testa dal limite sul traversone di Tchatchoua dalla destra, parata semplice per Okoye che blocca a due mani in area piccola il tentativo dell'avversario.15:20

16' Stanno salendo i giri dell'Udinese mentre il Verona ha abbassato il proprio baricentro a difesa della propria area.15:18

15' Solet recupera palla nel campo avversario e calcia col destro dai 20 metri. Montipò blocca centralmente senza problemi.15:17

13' Ritmo di gioco molto compassato al Bluenergy Stadium, le due squadre stanno badando maggiormente alla copertura degli spazi piuttosto che alla ricerca della giocata offensiva.15:15

10' Solet perde palla davanti alla propria area, Duda non ne approfitta portandosi la sfera oltre la linea laterale.15:12

9' Ci prova Payero col destro dai 35 metri, palla alta sopra la traversa di Montipò.15:11

8' Fallo di Bijol su Suslov, poi arriva quello di Niasse su Payero. Continuano le scorrettezze sul terreno di gioco con le manovre delle due squadre che finora non si sono mai viste.15:11

7' Suslov si crea uno spazio centralmente ma perde palla sulla trequarti avversaria. Molta confusione in campo in questo avvio di gara.15:09

4' Sarr viene servito in profondità e crossa basso dalla destra, dopo che la palla aveva però già oltrepassato la linea di fondo campo.15:06

3' Molte interruzioni in questo avvio di gara, si sta giocando pochissimo.15:05

2' Scontro di gioco a centrocampo tra Lucca e Niasse, il secondo rimane qualche istante a terra ma si rialza senza l'intervento dei sanitari gialloblu.15:04

Si comincia!15:02

Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare Bruno Pizzul e Riccardo Agabio.15:01

Squadre in campo a Udine, manca pochissimo al fischio d'inizio.14:57

All'andata fu 0-0 al Bentegodi mentre i friuliani non battono i gialloblu dal 2022, nel mezzo tre pareggi e una vittoria per gli ospiti.14:56

Nel Verona torna titolare Mosquera dopo il gol segnato al Bologna, seppur inutile ai fini del risultato finale. Con lui in attacco c'è sempre Sarr mentre Bernede parte dalla panchina. Suslov agirà alle spalle dei due con il supporto del duo di centrocampo formato da Duda e Niasse. Sugli esterni spazio ancora a Tchatchoua e Bradaric mentre in difesa c'è Ghilardi al posto dello squalificato Valentini con Coppola e Dawidowicz. In porta Montipò.15:16

Runjaic deve fare a meno di Thauvin e sceglie Sanchez in avanti a far coppia con Lucca. Rispetto al pareggio di lunedì contro la Lazio, mancano anche Ekkelenkamp e Ehizibue, pronti però al subentro dalla panchina. Tra i pali c'è sempre Okoye con Kristensen, Bijol e Solet a difenderlo. Zemura agirà sulla corsia di sinistra mentre c'è da verificare la posizione di Atta, schierato a destra nel centrocampo con Lovric, Karlstrom e Payero, sarà quest'ultimo ad agire sulla sinistra.15:33

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: 3-4-1-2 per Zanetti e i suoi. Montipò - Dawidowicz, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric - Suslov - Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Luan Patrick, Ajayi, Cissé.14:41

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 4-4-2 per gli uomini di Runjaic. Okoye - Kristensen, Bijol, Solet, Zemura - Atta, Lovric, Karlstrom, Payero - Lucca, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Davis, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro.14:38

Dirige il match Ayroldi con Lo Cicero e Votta ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Gariglio e Mazzoleni.14:37

Derby del Triveneto al Bluenergy Stadium dove i padroni di casa dell'Udinese, decimi in classifica con 40 punti, ospitano l'Hellas Verona, staccato di 14 lunghezze e a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza. I veneti hanno infatti solo quattro lunghezze sull'Empoli terz'ultimo e sono tutt'altro che fuori dalla zona pericolosa, anche alla luce dei soli tre punti ottenuti nelle ultime cinque gare di campionato. Discorso diverso per i friulani che sono una delle squadre più in forma e cavalcano una striscia di sei risultati utili consecutivi, valsi 14 punti. Fischio d'inizio alle ore 15.14:35

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Hellas Verona, gara valida per la giornata numero 29 del campionato di Serie A.14:30

