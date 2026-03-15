Dirige il match Massa con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sozza mentre in sala VAR ci sono Fabbri e Gariglio.17:37

Fabregas sceglie Baturina come unica punta, supportato da Nico Paz e Caqueret. Douvikas e Jesus Rodriguez vanno dunque in panchina, così come Perrone al quale viene preferito Sergi Roberto per far coppia con Da Cunha in mediata. Novità anche dietro con la difesa a tre formata da Ramon, Diego Carlos e Kempf. Sugli esterni spazio a Smolcic e Valle.17:46

Gasperini deve fare a meno dello squalificato Ndicka, nel trio difensivo davanti a Svilar trovano quindi posto Hermoso, Ghilardi e Mancini. A sinistra rientra Wesley mentre a destra è confermato Celik. In mediana Cristante e Koné faranno da filtro per il trio offensivo con Pellegrini, El Shaarawy e Malen unica punta.17:49

RIGORE PER LA ROMA! Errore in costruzione bassa del Como, Diego Carlos viene anticipato da El Shaarawy su un passaggio laterale di Sergi Roberto e lo sgambetta in area comasca. Massa non ha dubbi e indica subito il dischetto.18:08

Svilar è costretto a uscire dalla propria area per anticipare Baturina, poi è lo stesso portiere giallorosso che lancia lungo per Malen dalla fascia destra ma l'olandese scivola e viene anticipato dalla difesa di casa.18:39

Testata involontaria tra Cristante e Diego Carlos. Massa ferma il gioco e ha il suo da fare per calmare un nervosissimo Sergi Roberto.18:42

ROSSO! Strappo centrale di Diao che vince un contrasto con Rensch e si invola verso la porta, Wesley è costretto al fallo per fermare l'avversario e viene ammonito per la seconda volta.19:27

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Roma? La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Como - Roma? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Michael Fabbri Dove si gioca Como - Roma? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Roma? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 9 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Roma? La gara tra Como e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Roma? I marcatori Como sono stati Tasos Douvikas al 59' e Diego Carlos al 79' mentre il marcatore della Roma è stato Donyell Malen al 7'

PREPARTITA

Como - Roma è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Roma sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 340 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 47 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2

Attualmente Como si trova 4° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte).

Como ha segnato 48 gol e ne ha subiti 22; la Roma ha segnato 39 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Roma - Como si è giocata il 15 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Como ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juventus e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 1-2 mentre La Roma ha incontrato il Genoa perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol.

Como e Roma si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, la Roma ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Como-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Como (2P), dopo che non aveva trovato alcun successo nei sei precedenti (5N, 1P). Queste due squadre non si sono mai affrontate con così tanti punti (51 a testa) nella competizione.

Il Como ha vinto ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A, entrambe con il punteggio di 2-0. I lariani non hanno mai registrato più successi interni consecutivi contro i giallorossi nel torneo.

Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, Como e Roma sono le due che hanno ottenuto meno punti: otto per i lariani e sei per i giallorossi.

Il Como (51) ha superato soglia 50 punti nelle prime 28 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (considerando tre punti a vittoria da sempre); in generale, solo in due occasioni ha ottenuto più punti in un'intero massimo torneo (56 nel 1949/50 e 58 nel 1950/51), assegnando tre punti per successo.

La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1N, 6P), dopo che aveva vinto tutte le prime quattro questo campionato; inoltre, da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette).

Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in Serie A risale a maggio 2025, quando arrivò a sei.

Le squadre di Gian Piero Gasperini hanno vinto solo quattro delle ultime 15 gare di Serie A disputate nel mese di marzo, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte - tre di questi ko sono arrivati nelle quattro più recenti (1N).

Solo Juventus (223) e Inter (218) hanno registrato più recuperi offensivi rispetto a Roma (215) e Como (191) in questa Serie A; in aggiunta, solo i nerazzurri (sei) hanno realizzato più centri rispetto al lariani (cinque) da queste situazioni di gioco.

Con un gol, Nico Paz può diventare il primo giocatore capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A con il Como a partire da Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10) - a quota nove centri con i lariani nel torneo in corso anche Tasos Douvikas. L'argentino è andato a segno nel suo primo incontro in campionato contro la Roma, nel dicembre 2024 proprio al Sinigaglia.

Donyell Malen ha segnato sei gol nelle sue prime otto presenze in questo torneo; solo cinque giocatori nella storia della Roma hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A senza metterne a segno neanche uno nello stesso girone d'andata con questa maglia: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (nove), Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (otto), Cengiz Ünder nel 2017/18 (sette) e Dante Di Benedetti nel 1935/1936 (sette).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: