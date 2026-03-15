La Roma rimane ferma al rigore realizzato da Malen al 7' e subisce l'iniziativa del Como per tutto il resto del match. Le mosse di Fabregas all'intervallo portano subito frutti con il gol di Douvikas su assist di Valle poco prima dell'espulsione di Wesley, provocata dall'altro subentrato Diao, poi arriva il tap-in di Diego Carlos a completare la rimonta comasca. Vittoria dal sapore europeo per il Como che sale dunque al quarto posto in solitaria.
53 punti in classifica per gli uomini di Fabregas, uno di vantaggio sulla Juventus e tre sulla Roma, ferma a 51. L'Europa, che sia Champions, Europa o Conference League non sembra più un sogno in riva al Lario. Stop pesante invece per gli uomini di Gasperini, ancora una volta incapaci di vincere uno scontro diretto.
Nel prossimo turno il Como affronterà il Pisa in casa, per la Roma, dopo il ritorno di Europa League con il Bologna, c'è il Lecce all'Olimpico.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Roma 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.20:05
90'+6'
Triplice fischio al Sinigaglia. Como-Roma finisce 2-1 coi lariani che rimontano il gol di Malen con le reti di Douvikas al 59' e Diego Carlos al 79'.19:58
90'+5'
Rimessa dal fondo per il Como dopo un lancio di Koné troppo lungo per tutti. Manca pochissimo alla fine.19:56
90'+3'
La Roma non sembra avere energie per andare a cercare il pareggio, il Como sta avendo vita facile nel controllare questo finale di partita.19:55
90'+2'
Ziolkowski gira un pallone morbido in area dalla destra, direttamente tra le braccia di Butez.19:53
90'
Cinque minuti di recupero.19:52
90'
OCCASIONE COMO! Jesus Rodriguez serve Valle in area con l'esterno sinistro, il laterale lariano scivola ma riesce comunque a servire Diao che non riesce però a bucare Svilar da pochi passi in posizione defilata.19:52
87'
Sostituzione Como: fuori Lucas da Cunha, dentro Ignace Van der Brempt.19:49
86'
Palla pericolosa in area comasca messa in mezzo da Cristante, Vaz riesce solo a sfiorare di testa, mettendo fuori causa Mancini che era ben appostato alle sue spalle.19:48
84'
TRAVERSA DEL COMO! Palla in profondità per Da Cunha che entra in area, rientra sul sinistro saltando Koné e centra la traversa a Svilar battuto.19:46
83'
Rallenta ora il Como che sta nascondendo il pallone alla Roma, forte del vantaggio e dell'uomo in più.19:45
81'
Attacca ancora il Como che non sembra accontentarsi del 2-1.19:43
79'
GOL! COMO-Roma 2-1! Rete di Diego Carlos. Destro basso di Smolcic dalla distanza, Svilar respinge corto e Diego Carlos porta in vantaggio i suoi con un destro ravvicinato.
OCCASIONE COMO! Diao riceve palla da Baturina e calcia forte col mancino da dentro l'area, Svilar si salva deviando la palla in corner.19:40
77'
Sostituzione Como: fuori Nico Paz, dentro Jesús Rodríguez.19:39
77'
Ghilardi entra in ritardo su Baturina, Massa estrae il giallo per il difensore ex Verona.19:38
76'
OCCASIONE COMO! Palla visionaria di Nico Paz in area per Douvikas che la appoggia a Baturina. Il croato apre il destro dal limite ma non inquadra il sette per un soffio. Iniziano a diventare tante le occasioni collezionate dal Como.19:38
75'
Roma che spreca tutto sul piazzato dalla distanza con Tsimikas che, anziché calciare col mancino verso la porta, prova un cross morbido per Vaz, sbagliandono completamente la misura e spedendo la palla in rimessa dal fondo.19:37
73'
Diego Carlos aggancia Vaz al limite dell'area lariana, Massa estrae il giallo per il difensore brasiliano.19:35
72'
OCCASIONE COMO! Tunnel di Da Cunha a Vaz e sinistro verso il secondo palo, palla fuori di poco con Svilar immobile.19:34
70'
Sostituzione Roma: fuori anche Zeki Celik, dentro Kostas Tsimikas.19:32
70'
Sostituzione Roma: fuori Mario Hermoso, dentro Jan Ziolkowski19:32
69'
Problema fisico per Celik che sembra non poter proseguire la propria gara per un dolore al polpaccio destro. Gasperini potrebbe essere costretto a giocarsi subito il terzo slot dopo i due cambi operati poco fa.19:31
67'
Sostituzione Como: esce l'ammonito Maxence Caqueret, al suo posto entra Máximo Perrone.19:29
Punizione per il Como, la palla si impenna in area e viene colpita da Smolcic di testa, senza la forza necessaria per impensierire Svilar.19:19
56'
Sostituzione Roma: fuori Stephan El Shaarawy, dentro Devyne Rensch.19:18
55'
Stacca Ramon sul corner del Como, la sua conclusione di testa è però molto debole e biene bloccata in presa da Svilar.19:17
55'
Douvikas riceve palla sulla destra e guadagna un calcio d'angolo facendo carambolare la palla addosso a Mancini.19:16
52'
Palla tagliata di El Shaarawy a cercare Pellegrini dietro la difesa lariana, Butez legge bene la situazione e anticipa l'avversario fuori dalla propria area.19:14
50'
Ritmo molto basso in questo avvio di seconda frazione con la Roma che sta provando a gestire maggiormente il possesso rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti.19:13
48'
Wesley è il primo ammonito del match dopo uno sgambetto su Diao a centrocampo.19:10
47'
4-2-3-1 per il Como dopo i cambi operati da Fabregas all'intervallo.19:12
46'
Si ricomincia!19:09
45'
Sostituzione Como: esce anche Marc Oliver Kempf, entra Tasos Douvikas.19:09
45'
Sostituzione Como: fuori Sergi Roberto, dentro Assane Diao.19:08
Al Sinigaglia per ora decide tutto un episodio: Sergi Roberto sbaglia in impostazione dal basso, El Shaarawy anticipa Diego Carlos che lo stende sullo slancio. Dal dischetto Malen è glaciale nel battere Butez. Il Como reagisce però alla grande collezionando diverse occasioni, Svilar si supera su Nico Paz, poi Ramon tocca fuori col ginocchio da due passi e, nel finale, arriva un'altra parata del portiere giallorosso su Nico Paz che consente alla Roma di andare al riposo in vantaggio.18:53
45'+2'
Fine primo tempo. Roma avanti grazie al rigore realizzato dal Malen al 7'.18:49
45'+1'
OCCASIONE COMO! Baturina manda Caqueret nello spazio, il francese aggira Svilar, alza la testa e serve Nico Paz a rimorchio. Il sinistro dell'argentino viene alzato sopra la traversa da Svilar.18:48
45'
Due minuti di recupero.18:47
45'
Punizione centrale per il Como a circa 35 metri dalla porta. Nico Paz ci prova con un sinistro a scendere ma la palla finisce in rimessa dal fondo.18:47
44'
Palla verticale di Ghilardi per Malen, Butez capisce tutto e anticipa l'olandese coi piedi fuori dalla propria area.18:45
41'
Koné serve Malen in area dalla sinistra, l'olandese apre il destro ma la sua conclusione è completamente sballata.18:42
40'
Testata involontaria tra Cristante e Diego Carlos. Massa ferma il gioco e ha il suo da fare per calmare un nervosissimo Sergi Roberto.18:42
38'
OCCASIONE COMO! Azione veloce palla etrra del Como, palla tagliata in area di Da Cunha per Ramon che, di ginocchio, non inquadra lo specchio da breve distanza. Lariani a un soffio dal pareggio.18:41
37'
Svilar è costretto a uscire dalla propria area per anticipare Baturina, poi è lo stesso portiere giallorosso che lancia lungo per Malen dalla fascia destra ma l'olandese scivola e viene anticipato dalla difesa di casa.18:39
34'
Giropalla prolungato del Como che non sta però trovando spazi tra le maglie della Roma, ora più ordinata in campo rispetto ai minuti precedenti.18:35
31'
Pallone basso e teso dalla sinistra di Valle per Sergi Roberto, anticipato in scivolata da Wesley.18:33
29'
Roma che fatica tantissimo a decifrare la posizione in campo di Ramon, costantemente in proiezione offensiva e spesso servito con lanci lunghi dai propri compagni.18:32
29'
Malen perde una scarpa dopo un contrasto con Kempf, Massa fischia fallo subito dopo a favore del Como.18:31
26'
Scintille tra Sergi Roberto e Malen, Massa li richiama entrambi prima di far riprendere il gioco.18:28
24'
OCCASIONE COMO! Cross di Smolcic dalla destra, Ghilardi respinge corto di testa, Alex Valle controlla e calcia col sinistro da dentro l'area trovando la respinta di Svilar a due mani in tuffo alla propria destra.18:28
22'
Scontro aereo tra Wesley e Ramon col difensore lariano che rimane a terra. Si scalda per un attimo il clima con Cristante ma Massa interviene subito a placare gli animi.18:24
20'
Cross di Wesley dalla sinistra, senza nessuna deviazione in area, la palla arriva poi a Cristante che, dal limite, prova il destro trovando una deviazione della difesa che addomestica il pallone per Butez.18:22
20'
Incursione di Pellegrini sulla destra e palla in mezzo. Butez legge bene la traiettoria disegnata dall'avversario e anticipa El Shaarawy in presa bassa.18:22
18'
Riprende il gioco con Caqueret regolarmente in campo.18:21
17'
Gioco fermo. C'è Caqueret a terra dolorante dopo aver subito un colpo al volto da Cristante.18:19
15'
OCCASIONE COMO! Recupero offensivo di Smolcici e tocco di prima in area per Nico Paz che, di sinistro, piazza la palla all'angolino basso trovando però uno Svilar monumentale sulla propria strada.18:18
14'
Si fa vedere anche la Roma con un cross di Celik sul secondo palo, troppo lungo per Malen.18:15
11'
Ancora Como pericoloso in area giallorossa, prima Caqueret viene fermato a un passo dall'area piccola, poi il tiro di Da Cunha viene respinto.18:13
9'
Reazione immediata del Como con Baturina che prova lo slalom al limite dell'area avversaria, sul rimpallo ci prova Valle col mancino ma il suo tiro viene respinto.18:11
7'
GOL! Como-ROMA 0-1! Rete di Malen su rigore. Esecuzione perfetta dell'olandese che incrocia col destro rasoterra spiazzando Butez. Roma avanti!
RIGORE PER LA ROMA! Errore in costruzione bassa del Como, Diego Carlos viene anticipato da El Shaarawy su un passaggio laterale di Sergi Roberto e lo sgambetta in area comasca. Massa non ha dubbi e indica subito il dischetto.18:08
5'
Nico Paz prova ad arpionare un pallone a mezz'altezza ma finisce per colpire Hermoso al volto. Massa fischia fallo all'argentino e la Roma può respirare.18:07
4'
Serie di calci d'angolo per i padroni di casa che non riescono però a pungere. Roma molto passiva in queste prime battute di gioco.18:07
3'
OCCASIONE COMO! Schema riuscito sul tiro dalla bandierina, Baturina tocca a rimorchio per Caqueret che prova il destro da dentro l'area ma trova un muro di maglie avversarie a deviare la conclusione in corner.18:06
3'
Calcio d'angolo per il Como, prima opportunità da fermo per i padroni di casa.18:04
2'
Ritmo basso in questo avvio con il Como a fare maggiore possesso, senza però proporsi nel campo avversario.18:04
Si comincia!18:02
Squadre in campo al Sinigaglia, manca pochissimo al via.17:59
Gasperini deve fare a meno dello squalificato Ndicka, nel trio difensivo davanti a Svilar trovano quindi posto Hermoso, Ghilardi e Mancini. A sinistra rientra Wesley mentre a destra è confermato Celik. In mediana Cristante e Koné faranno da filtro per il trio offensivo con Pellegrini, El Shaarawy e Malen unica punta.17:49
Fabregas sceglie Baturina come unica punta, supportato da Nico Paz e Caqueret. Douvikas e Jesus Rodriguez vanno dunque in panchina, così come Perrone al quale viene preferito Sergi Roberto per far coppia con Da Cunha in mediata. Novità anche dietro con la difesa a tre formata da Ramon, Diego Carlos e Kempf. Sugli esterni spazio a Smolcic e Valle.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 anche per i giallorossi. Svilar - Ghilardi, Mancini, Hermoso - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Pellegrini, El Shaarawy - Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Vaz, Zaragoza.18:01
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 3-4-2-1 per i lariani. Butez - Ramon, Diego Carlos, Kempf - Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Valle - Nico Paz, Caqueret - Baturina. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van der Brempt.17:41
Dirige il match Massa con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sozza mentre in sala VAR ci sono Fabbri e Gariglio.17:37
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Como-Roma, gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:35
In riva al Lario va in scena uno snodo chiave della stagione di Como e Roma, entrambe nel pieno della lotta per l'accesso alla prossima Champions League ed entrambe desiderose di ottenere tre punti decisivi nella sfida di oggi. I padroni di casa ci arrivano forti di tre vittorie consecutive, inframezzate dal pareggio con l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, gli ospiti hanno invece vinto una sola delle ultime quattro gare di campionato, oltre al pareggio di Europa League con il Bologna. Fischio d'inizio alle ore 18.17:34
Nella gara di andata, disputata all'Olimpico, i giallorossi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Wesley. L'anno scorso al Sinigaglia vinse invece la squadra di Fabregas con le reti di Gabrielloni e Nico Paz, entrambe siglate dopo il 90'.17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori17:35
La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Como - Roma?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Como - Roma?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Roma?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 9 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Roma?
La gara tra Como e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Roma?
I marcatori Como sono stati Tasos Douvikas al 59' e Diego Carlos al 79' mentre il marcatore della Roma è stato Donyell Malen al 7'
PREPARTITA
Como - Roma è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Roma sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
340
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
47
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
Attualmente Como si trova 4° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte). Como ha segnato 48 gol e ne ha subiti 22; la Roma ha segnato 39 gol e ne ha subiti 23. La partita di andata Roma - Como si è giocata il 15 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Como ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juventus e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 1-2 mentre La Roma ha incontrato il Genoa perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol.
Como e Roma si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, la Roma ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Como-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Como (2P), dopo che non aveva trovato alcun successo nei sei precedenti (5N, 1P). Queste due squadre non si sono mai affrontate con così tanti punti (51 a testa) nella competizione.
Il Como ha vinto ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A, entrambe con il punteggio di 2-0. I lariani non hanno mai registrato più successi interni consecutivi contro i giallorossi nel torneo.
Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, Como e Roma sono le due che hanno ottenuto meno punti: otto per i lariani e sei per i giallorossi.
Il Como (51) ha superato soglia 50 punti nelle prime 28 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (considerando tre punti a vittoria da sempre); in generale, solo in due occasioni ha ottenuto più punti in un'intero massimo torneo (56 nel 1949/50 e 58 nel 1950/51), assegnando tre punti per successo.
La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1N, 6P), dopo che aveva vinto tutte le prime quattro questo campionato; inoltre, da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette).
Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in Serie A risale a maggio 2025, quando arrivò a sei.
Le squadre di Gian Piero Gasperini hanno vinto solo quattro delle ultime 15 gare di Serie A disputate nel mese di marzo, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte - tre di questi ko sono arrivati nelle quattro più recenti (1N).
Solo Juventus (223) e Inter (218) hanno registrato più recuperi offensivi rispetto a Roma (215) e Como (191) in questa Serie A; in aggiunta, solo i nerazzurri (sei) hanno realizzato più centri rispetto al lariani (cinque) da queste situazioni di gioco.
Con un gol, Nico Paz può diventare il primo giocatore capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A con il Como a partire da Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10) - a quota nove centri con i lariani nel torneo in corso anche Tasos Douvikas. L'argentino è andato a segno nel suo primo incontro in campionato contro la Roma, nel dicembre 2024 proprio al Sinigaglia.
Donyell Malen ha segnato sei gol nelle sue prime otto presenze in questo torneo; solo cinque giocatori nella storia della Roma hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A senza metterne a segno neanche uno nello stesso girone d'andata con questa maglia: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (nove), Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (otto), Cengiz Ünder nel 2017/18 (sette) e Dante Di Benedetti nel 1935/1936 (sette).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: