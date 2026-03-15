Una sfida ricca di duelli e dal ritmo molto alto all'Olimpico nella sfida tra Lazio e Milan. I rossoneri vanno subito vicini al gol prima con Pavlovic e poi con Estupinian, ma sono i biancocelesti a sbloccare la partita grazie a Isaksen, che dopo aver vinto il duello con Estupinian batte anche Maignan. Nella ripresa il Milan attacca e insiste ma la rete del pareggio di Athekame viene annullata per tocco di braccio dello stesso giocatore. Finisce con la vittoria della Lazio grazie al gol del danese.
Terza sconfitta in tutto il campionato per il Milan che perde così l'occasione di avvicinarsi all'Inter, ora a +8 in classifica. La Lazio invece conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Sassuolo e supera proprio gli emiliani portandosi a -2 dal Bologna.
Il Milan torna in campo sabato prossimo alle ore 18.00 per la sfida contro il Torino, la Lazio invece avrà davanti un turno importante per la classifica: domenica appuntamento alle 15.00 per il match contro il Bologna.
Dall'Olimpico è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Milan! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:54
90'+8'
Fine partita! Lazio-Milan 1-0! Decide il gol di Gustav Isaksen.22:43
90'+7'
Espulso Maurizio Sarri per proteste.22:43
90'+6'
Ci prova ancora Jashari ma la palla è centrale e facile per Motta. 22:41
90'+5'
Che tiro di Jashari! Conclusione con il mancino che termina a lato!22:41
90'+5'
Giallo anche per Patric. 22:40
90'+4'
Ammonito Pedro per perdita di tempo.22:40
90'+3'
Modric ha provato il numero in acrobazia, c'è Gila dietro il croato che colpisce e manda in corner. 22:37
90'+2'
Spinge in questo finale il Milan, tutti in avanti per cercare la conclusione vincente ma c'è Pedro in area che spazza via lontano. 22:37
90'
Ufficializzati i 6 minuti di recupero. 22:34
90'
Non ce la fa Kenneth Taylor che esce al posto di Reda Belahyane.22:34
88'
Qualche problema per Taylor che lamenta dolore ma si rialza e stringe i denti in questo finale.22:33
86'
Intervento in ritardo di Bartesaghi su Cancellieri, la Lazio guadagna secondi preziosi con il Milan che era in fase d'attacco.22:31
84'
Alexis Saelemaekers esce per Samuele Ricci.22:29
83'
Nella Lazio esce Mattia Zaccagni per Matteo Cancellieri.22:27
82'
Ci prova anche Modric dal limite dell'area: la palla termina alta.22:26
81'
Giallo per Nuno Tavares per fallo su Saelemaekers.22:25
79'
Ancora un corner per il Milan! Spinge la squadra di Allegri ma sono sempre attenti i biancocelesti.22:24
79'
È il terzo calcio d'angolo per il Milan nel giro di qualche minuto. I rossoneri rimangono in attacco. 22:23
78'
Quanto sta insistendo il Milan! Sul traversone di Modric Motta è bravissimo ad anticipare Pavlovic, tutto solo davanti alla porta pronto al tiro di testa.22:23
77'
Ancora un intervento decisivo di Gila in scivolata ad anticipare Pulisic, pronto al tiro dal fondo del campo.22:21
75'
Il Milan aveva trovato il gol del pareggio con una girata al volo di Athekame, ma l'arbitro annulla tutto perché lo stesso Athekame è colpevole di aver toccato con il braccio destro prima della conclusione.22:20
74'
Spinge il Milan in questo finale di partita. Rimangono in attacco i rossoneri.22:18
73'
Accelerata di Nkunku sulla sinistra, tiro potente con il mancino sotto la traversa respinto da Motta! Ma la bandierina dell'assistente si alza per fuorigioco di partenza dell'ex Lipsia.22:17
72'
Check over, non è fallo. 22:17
71'
Check del VAR in corso per un fallo di Taylor su Athekame.22:16
70'
Ammonito Edoardo Motta per perdita di tempo al momento del rinvio.22:16
68'
Bartesaghi va al cross in area per Füllkrug, palla respinta dai difensori biancocelesti.22:13
67'
Sostituzione Daniel Maldini Boulaye Dia22:12
67'
Dentro Pedro per Daniel Maldini.22:12
67'
Fuori anche Youssouf Fofana per Christopher Nkunku.22:10
67'
Altri cambi per il Milan: fuori Rafael Leão per Niclas Füllkrug.22:10
65'
Azione personale di Modric che poi va alla conclusione sul primo palo: la palla termina alta. 22:09
64'
Ancora una lettura attenta e un intervento preciso di Gila, questa volta su Bartesaghi. Ottima partita fin qui del difensore spagnolo.22:09
62'
Uscita decisiva di Motta che anticipa Leao, pronto a colpire di testa da cross di Pulisic. Lo statunitense poi riprova la conclusione, alta sopra la traversa.22:07
59'
Filtrante di Fofana per Leao, il portoghese è in mezzo a due ed è contenuto benissimo da Gila che gli ruba palla!22:04
57'
Finisce anche la partita di Pervis Estupiñán per Davide Bartesaghi.22:01
57'
Doppio cambio nel Milan: esce Fikayo Tomori per Zachary Athekame.22:01
55'
Estupinian commette fallo su Isaksen. Viene ammonito per imprudenza.21:59
54'
Brivido per il Milan che rischia l'autogol! Estupinian di testa vuole servire il proprio portiere ma la palla è forte e Maignan deve salvare in due tempi.21:58
51'
Motta salva la Lazio due volte! Il portiere para in tuffo con una mano la conclusione di Pulisic, poi da un passo Fofana conclude di testa, blocca ancora il 2005.21:56
50'
Altro rischio per il Milan! Palla persa di Saelemaekers, partono Nuno Tavares e Zaccagni, l'esterno riesce ad andare al cross teso ma l'azione viene fermata per fuorigioco.21:54
47'
Triangolazione tra Leao, Fofana e Saelemaekers, poi il belga va al traversone, respinto, sulla ribattuta invece il portoghese non riesce a intervenire di testa.21:52
46'
Entrambe le squadre sono con gli stessi 11 per parte: nessun cambio nell'intervallo.21:50
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lazio-Milan!21:49
Nonostante le occasioni create, il Milan ha effettuato zero tiri nello specchio della porta in questo primo tempo. La squadra di Massimiliano Allegri è stata molto alta in questa prima fase, costringendo la Lazio chiusa nella propria area, ma sempre attenta e più rapida nelle ripartenze in contropiede e sulle seconde palle. 21:42
Lazio avanti dopo i primi 45 minuti: parte carica la squadra di Maurizio Sarri molto aggressiva fin dai primi minuti. Poi è il Milan ad andare vicino al gol prima con Pavlovic, poi con un tuffo di Estupinian ma la Lazio è pericolosissima in contropiede e dopo aver colpito due traverse è riuscita nella conclusione vincente con Isaksen che dopo aver vinto il duello con Estupinian ha battuto anche Maignan.21:40
45'+1'
Fine primo tempo! Lazio-Milan 1-0, gol di Gustav Isaksen!21:34
45'
Segnalato un minuto di recupero. 21:33
42'
Errore di Leao che riconsegna il pallone alla Lazio e che ancora una volta riparte in contropiede. Attento Tomori ad anticipare Zaccagni e mandare in corner.21:30
39'
La Lazio è pericolosissima in contropiede! Ancora una ripartenza dei biancocelesti, questa volta De Winter blocca subito gli avversari.21:27
37'
Contropiede della Lazio con Daniel Maldini: l'attaccante si invola verso la porta lottando con De Winter, va poi alla conclusione non troppo angolata, parata da Maignan!21:29
35'
Leao va al tiro in diagonale, conclusione debole recuperata da Provstgaard.21:24
32'
Decisivo Estupinian! Questa volta il duello con Isaksen lo vince il giocatore del Milan! Nuno Tavares riesce ad andare al cross in area, attento Estupinian ad anticipare l'attaccante danese già pronto al tiro davanti alla porta!21:21
30'
Calcio di punizione battuto da Zaccagni, nulla di pericoloso, allontana di testa Leao.21:18
29'
Fallo di Saelemaekers su Zaccagni: calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio.21:17
29'
Nuno Tavares riesce ad andare al cross basso in area, arriva però prima dei biancocelesti Modric.21:17
26'
Assist di Adam Marusic, preciso nel servire Isaksen con una palla profonda.21:16
26'
GOOOOOOOOOLLLLLL! LAZIO-Milan 1-0! Gol di Gustav Isaksen! L'attaccante biancoceleste si invola dal lato destro campo lasciandosi indietro Estupinian, controlla di testa e va al tiro battendo Maignan!
Ancora una traversa per la Lazio! Taylor da posizione defilata conclude fortissimo in diagonale ma la palla colpisce il legno!21:13
23'
Ancora un'occasione per il Milan! Saelemaekers serve sul secondo palo Estupinian: l'esterno del Milan sbuca alle spalle di Isaksen e va alla conclusione di testa in tuffo, palla fuori di poco!21:13
22'
Lazio costretta nella propria area: pressing molto alto in questo momento dei rossoneri, Jashari non riesce però nella conclusione, murato bene dai difensori avversari. 21:10
21'
Cross dalla sinistra di Estupinian, palla morbida in mezzo allontanata però dai difensori biancocelesti. 21:09
19'
Cresce il possesso palla del Milan, tentativo di imbucata per Fofana, intuisce Motta che evita la conclusione.21:07
15'
Rischio del Milan con un filtrante di Isaksen per Zaccagni che sorprende la difesa rossonera, azione letta bene da De Winter che intercetta la traiettoria.21:04
12'
Palo della Lazio! La conclusione a botta sicura di Isaken termina sulla traversa, ma l'azione sarebbe stata comunque ferma a causa di un fallo di mano di Maldini.21:00
11'
Ancora asse Pulisic-Pavlovic! Attento Gila a respingere la conclusione!20:59
10'
Occasione Milan! Decisivo Provstgaard in scivolata! Il tutto nasce da un aggangio di Pavlovic al limite del campo, il difensore serve Pulisic il cui tiro viene respinto. Sulla ribattuta ancora Pavlovic che dribbla stendendo Gila, ma poi salva Provstgaard che devia in calcio d'angolo!20:58
7'
Rischio di Patric con un retropassaggio per Gila: sul pallone stava andando Leao, recupera l'errore il difensore spagnolo.20:55
3'
Subito una partenza molto aggressiva dei padroni di casa. Attento Pavlovic in fase difensiva. 20:54
1'
Si parte! Comincia Lazio-Milan! Primo pallone toccato dai biancocelesti!20:47
Nei rossoneri assente per squalifica Adrien Rabiot, spazio a Jashari al fianco del solito Modric. A sinistra confermato Estupiñán, sul lato opposto Saelemaekers. Attacco formato da Leao e Pulisic, al centro della difesa De Winter sostituisce ancora una volta l'infortunato Gabbia. 20:10
Nell'11 di Maurizio Sarri parte titolare per la seconda volta Edoardo Motta, complice l'infortunio di Provedel. Out anche Cataldi, Basic e Rovella, verrà dunque adattato Patric davanti alla difesa con Provstgaard e Gila come centrali. Tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni.20:07
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán - Leão, Pulisic. All. Allegri.20:11
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3): Motta - Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares - Dele-Bashiru, Patric, Taylor - Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.20:11
Il Milan arriva all'Olimpico con una grande possibilità: il pareggio tra Inter e Atalanta consentirebbe ai rossoneri, con una vittoria, di tornare a -5 dalla vetta e mettere pressioni ai nerazzurri in questa volata finale. Milan che è reduce proprio dal successo nel derby per 1 a 0 nell'ultima di campionato.17:46
Dopo settimane di silenzio, il popolo laziale è tornato a sostenere la squadra all'Olimpico. Il team di Maurizio Sarri ha vinto nell'ultimo turno di campionato dopo 4 sfide senza successo e oggi, in caso di risultato positivo, supererebbe il Sassuolo in classifica, sconfitto nel pomeriggio e ora solo a +1.19:59
Buonasera e benvenuti all'Olimpico di Roma: è tutto pronto per la sfida tra Lazio e Milan, match valido per la 29ª giornata di Serie A!17:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori17:20
La gara tra Lazio e Milan si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Lazio - Milan?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Milan?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol
Quale è stato il risultato finale di Lazio - Milan?
La gara tra Lazio e Milan si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Milan?
Il marcatore della Lazio è stato Gustav Isaksen al 26'
PREPARTITA
Lazio - Milan è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Milan sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
324
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
46
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
27-12-2025
Serie A
Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026
Serie A
Inter-Bologna 3-1
11-01-2026
Serie A
Verona-Lazio 0-1
15-01-2026
Serie A
Como-Milan 1-3
24-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cagliari 1-2
08-02-2026
Serie A
Juventus-Lazio 2-2
22-02-2026
Serie A
Genoa-Torino 3-0
Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). La Lazio ha segnato 29 gol e ne ha subiti 28; il Milan ha segnato 44 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Milan - Lazio si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Lazio ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 1-0 mentre Il Milan ha incontrato l'Inter vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.
Lazio e Milan si sono affrontate 165 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 32 volte, il Milan ha vinto 73 volte mentre i pareggi sono stati 60.
Lazio-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2).
La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L'incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2, il 31 agosto 2024 (gol di Valentín Castellanos e Boulaye Dia da un lato, Strahinja Pavlovic e Rafael Leão dall'altro).
Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro; le uniche due occasioni in cui non ha trovato la rete sono state il 26 aprile 2021 (0-3) e il 24 gennaio 2023 (0-4).
La Lazio ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro un'avversaria con più punti in classifica a inizio giornata (2-1 contro il Sassuolo), dopo una serie di sette partite consecutive senza successi (2N, 5P); l'ultima volta che ha trovato due successi consecutivi in questo tipo di partite è stata a dicembre 2024 (tre in quell'occasione).
Dopo i successi contro Cremonese e Inter in campionato, entrambi senza subire gol, il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (in quel caso contro Lecce, Bologna e Udinese).
Nonostante il successo nell'ultima giornata, la Lazio ha collezionato al massimo 37 punti nelle prime 28 gare stagionali in Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2004/05 (34), il 2007/08 (34) e il 2009/10 (26).
Il Milan ha ottenuto 60 punti nelle 28 partite di questo campionato e solo due volte nelle ultime 20 stagioni ne ha registrati almeno 63 nelle prime 29 gare giocate: nel 2011/12 (63) e il 2021/22 (63).
Milan (52.9%) e Lazio (52.2%) sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di duelli vinti in questa Serie A - tra loro l'Inter (52.3%).
Daniel Maldini, grazie al centro contro il Sassuolo, è andato a segno con la quinta squadra diversa in Serie A, con la prima di queste che è stata proprio il Milan, nel 2021/22; il giocatore della Lazio è uno dei due soli calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver trovato la rete con almeno cinque formazioni differenti nella competizione, insieme a Roberto Piccoli (sei).
La Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4); più nello specifico, l'attaccante del Milan è stato coinvolto in cinque centri nelle sue ultime cinque presenze contro i biancocelesti nella competizione (due gol e tre assist).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: