Una sfida ricca di duelli e dal ritmo molto alto all'Olimpico nella sfida tra Lazio e Milan. I rossoneri vanno subito vicini al gol prima con Pavlovic e poi con Estupinian, ma sono i biancocelesti a sbloccare la partita grazie a Isaksen, che dopo aver vinto il duello con Estupinian batte anche Maignan. Nella ripresa il Milan attacca e insiste ma la rete del pareggio di Athekame viene annullata per tocco di braccio dello stesso giocatore. Finisce con la vittoria della Lazio grazie al gol del danese.

Buonasera e benvenuti all'Olimpico di Roma: è tutto pronto per la sfida tra Lazio e Milan, match valido per la 29ª giornata di Serie A!17:20

Dopo settimane di silenzio, il popolo laziale è tornato a sostenere la squadra all'Olimpico. Il team di Maurizio Sarri ha vinto nell'ultimo turno di campionato dopo 4 sfide senza successo e oggi, in caso di risultato positivo, supererebbe il Sassuolo in classifica, sconfitto nel pomeriggio e ora solo a +1.19:59

Il Milan arriva all'Olimpico con una grande possibilità: il pareggio tra Inter e Atalanta consentirebbe ai rossoneri, con una vittoria, di tornare a -5 dalla vetta e mettere pressioni ai nerazzurri in questa volata finale. Milan che è reduce proprio dal successo nel derby per 1 a 0 nell'ultima di campionato.17:46

Nell'11 di Maurizio Sarri parte titolare per la seconda volta Edoardo Motta, complice l'infortunio di Provedel. Out anche Cataldi, Basic e Rovella, verrà dunque adattato Patric davanti alla difesa con Provstgaard e Gila come centrali. Tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni.20:07

Lazio avanti dopo i primi 45 minuti: parte carica la squadra di Maurizio Sarri molto aggressiva fin dai primi minuti. Poi è il Milan ad andare vicino al gol prima con Pavlovic, poi con un tuffo di Estupinian ma la Lazio è pericolosissima in contropiede e dopo aver colpito due traverse è riuscita nella conclusione vincente con Isaksen che dopo aver vinto il duello con Estupinian ha battuto anche Maignan.21:40

Nonostante le occasioni create, il Milan ha effettuato zero tiri nello specchio della porta in questo primo tempo. La squadra di Massimiliano Allegri è stata molto alta in questa prima fase, costringendo la Lazio chiusa nella propria area, ma sempre attenta e più rapida nelle ripartenze in contropiede e sulle seconde palle. 21:42

Il Milan aveva trovato il gol del pareggio con una girata al volo di Athekame, ma l'arbitro annulla tutto perché lo stesso Athekame è colpevole di aver toccato con il braccio destro prima della conclusione.22:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Milan? La gara tra Lazio e Milan si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Milan? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Daniele Chiffi Dove si gioca Lazio - Milan? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Milan? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Milan? La gara tra Lazio e Milan si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Milan? Il marcatore della Lazio è stato Gustav Isaksen al 26'

PREPARTITA

Lazio - Milan è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Milan sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 324 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 46 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2 22-02-2026 Serie A Genoa-Torino 3-0

Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio ha segnato 29 gol e ne ha subiti 28; il Milan ha segnato 44 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Milan - Lazio si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Lazio ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 1-0 mentre Il Milan ha incontrato l'Inter vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Lazio e Milan si sono affrontate 165 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 32 volte, il Milan ha vinto 73 volte mentre i pareggi sono stati 60.

Lazio-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2).

La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L'incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2, il 31 agosto 2024 (gol di Valentín Castellanos e Boulaye Dia da un lato, Strahinja Pavlovic e Rafael Leão dall'altro).

Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro; le uniche due occasioni in cui non ha trovato la rete sono state il 26 aprile 2021 (0-3) e il 24 gennaio 2023 (0-4).

La Lazio ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro un'avversaria con più punti in classifica a inizio giornata (2-1 contro il Sassuolo), dopo una serie di sette partite consecutive senza successi (2N, 5P); l'ultima volta che ha trovato due successi consecutivi in questo tipo di partite è stata a dicembre 2024 (tre in quell'occasione).

Dopo i successi contro Cremonese e Inter in campionato, entrambi senza subire gol, il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (in quel caso contro Lecce, Bologna e Udinese).

Nonostante il successo nell'ultima giornata, la Lazio ha collezionato al massimo 37 punti nelle prime 28 gare stagionali in Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2004/05 (34), il 2007/08 (34) e il 2009/10 (26).

Il Milan ha ottenuto 60 punti nelle 28 partite di questo campionato e solo due volte nelle ultime 20 stagioni ne ha registrati almeno 63 nelle prime 29 gare giocate: nel 2011/12 (63) e il 2021/22 (63).

Milan (52.9%) e Lazio (52.2%) sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di duelli vinti in questa Serie A - tra loro l'Inter (52.3%).

Daniel Maldini, grazie al centro contro il Sassuolo, è andato a segno con la quinta squadra diversa in Serie A, con la prima di queste che è stata proprio il Milan, nel 2021/22; il giocatore della Lazio è uno dei due soli calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver trovato la rete con almeno cinque formazioni differenti nella competizione, insieme a Roberto Piccoli (sei).

La Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4); più nello specifico, l'attaccante del Milan è stato coinvolto in cinque centri nelle sue ultime cinque presenze contro i biancocelesti nella competizione (due gol e tre assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: