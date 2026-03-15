Le scelte di Hiljemark: in avanti Moreo e Durosinmi, Meister e Stojikovic in panchina. Leris e Angori gli esterni, chance per Tramoni. In porta confermato Nicolas.14:12

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Cagliari? La gara tra Pisa e Cagliari si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Pisa - Cagliari? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Cagliari sarà Daniele Paterna Dove si gioca Pisa - Cagliari? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Cagliari? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Cagliari? La gara tra Pisa e Cagliari si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Cagliari? I marcatori Pisa sono stati Stefano Moreo al 9', Antonio Caracciolo al 52' e 54' mentre il marcatore del Cagliari è stato Leonardo Pavoletti al 67'

PREPARTITA

Pisa - Cagliari è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Cagliari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 309 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 35 Espulsioni 3 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte); invece il Cagliari si trova 15° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 49; il Cagliari ha segnato 31 gol e ne ha subiti 41.

La partita di andata Cagliari - Pisa si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e la Juventus ottenendo 0 punti.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Parma e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 4-0 mentre Il Cagliari ha incontrato Como perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 4 gol.

Pisa e Cagliari si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha perso solo una delle sette sfide di Serie A contro il Pisa, a fronte di due vittorie e quattro pareggi (tra cui uno per 2-2 nel match d'andata di questo campionato) - l'unico successo dei toscani contro i sardi risale al 28 ottobre 1990: 1-0 deciso da un'autorete di Ivo Pulga.

Il Pisa è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A, grazie a un successo e due pareggi; inoltre, quella sarda è l'unica avversaria che i toscani hanno affrontato più di una volta in casa nel torneo senza mai subire gol.

Cagliari e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti tra Serie A e B, dopo che avevano terminato in equilibrio solo uno dei precedenti otto (tre vittorie toscane e quattro sarde); queste due squadre non hanno mai registrato più pareggi consecutivi considerando queste due competizioni.

Il Pisa ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato - le tre più recenti senza trovare la rete; i nerazzurri non hanno mai registrato più sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A.

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P), dopo che aveva registrato una serie di tre successi consecutivi; inoltre, i rossoblù hanno segnato solo due reti in queste ultime cinque partite, dopo che nelle tre precedenti ne avevano realizzate ben sette.

Il Pisa ha vinto solo un incontro in questo campionato, a fronte di 12 pareggi e 15 sconfitte; solo tre squadre negli ultimi 40 anni hanno trovato al massimo un successo nelle prime 29 gare giocate in una singola stagione di Serie A: l'Ancona nel 2003/04, il Chievo nel 2018/19 e il Genoa nel 2021/22.

Il Cagliari ha subito gol in 13 delle 14 trasferte di questo campionato (21 reti concesse nel parziale), registrando appena un clean sheet: nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata meno volte fuori casa nella Serie A in corso (a quota uno anche il Pisa).

Se da un lato, il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A (solo due), dall'altro solo Lecce (45%) e Verona (36%) hanno realizzato in percentuale più reti rispetto al Pisa (35%, 7 su 20) nello stesso intervallo temporale.

Nonostante Stefano Moreo abbia trovato la rete nella gara d'andata contro il Cagliari, tutti i suoi cinque gol in questa Serie A sono arrivati in trasferta: solo M'Bala Nzola (22) e Roberto Piccoli (19) hanno tentato più conclusioni senza segnare rispetto all'attaccante del Pisa in incontri casalinghi di questo campionato (18, come Matteo Politano).

Semih Kiliçsoy ha segnato il suo primo gol in Serie A nella gara d'andata contro il Pisa; a quota quattro centri nel torneo in corso, può diventare il quinto calciatore turco a segnare almeno cinque gol in una singola stagione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Hakan Sükür, Hakan Çalhanoglu (in sei occasioni), Cengiz Ünder e Kenan Yildiz (in due occasioni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: