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Pisa-Cagliari: 3-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
15 Marzo 2026 ore 15:00
Pisa
3
Cagliari
1
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 9' 1-0 Stefano Moreo (R)
  2. 52' 2-0 Antonio Caracciolo
  3. 54' 3-0 Antonio Caracciolo
  4. 67' 3-1 Leonardo Pavoletti
0'
45'
90'
90'
96'

Tris del Pisa, Cagliari ko. Moreo dal dischetto al 9' sblocca il risultato, espulso Durosinmi al 37'. Doppietta di Caracciolo in due minuti (52' e 54'), Pavoletti accorcia al 67', poi espulso anche Obert.

Nel prossimo turno di campionato per il Pisa impegno in trasferta sul campo del Como, il Cagliari ospiterà il Napoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Cagliari, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

  2. 90'+6'

    Fine partita! PISA-CAGLIARI 3-1 (9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti).17:00

  3. 90'+3'

    Cross morbido di Mazzitelli, Nicolas cattura la sfera. 16:56

  4. 90'+2'

    L'arbitro La Penna ha concesso cinque minuti di recupero. 16:55

  5. 90'

    OCCASIONE PISA! Cross di Angori, Moreo colpisce di testa, Caprile risponde presente. 16:54

  7. 90'

    Sostituzione PISA: entra Touré esce Leris.16:53

  8. 88'

    Tacco di Moreo, Akinsanmiro protegge il pallone e guadagna una punizione. 16:52

  9. 85'

    Calcio piazzato battuto da Albarracin, c'è un fallo in attacco di Mazzitelli.16:48

  10. 83'

    Ristabilità la parità numerica in seguito all'espulsione di Obert per somma di ammonizioni. 16:47

  11. 81'

    Espulso OBERT per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su Leris.16:44

  13. 80'

    Gomito largo di Dossena, colpito Akinsanmiro, sanitari in campo.16:43

  14. 78'

    Ammonito DOSSENA per gioco scorretto su Akinsanmiro.16:41

  15. 76'

    Moreo ci prova da poco oltre la metà campo, conclusione imprecisa.16:41

  16. 76'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Albarracin esce Ze Pedro.16:39

  17. 74'

    OCCASIONE CAGLIARI! Obert dalla bandierina, stacca Dossena, pallone di poco a lato. 16:38

  19. 72'

    Sostituzione PISA: entra Akinsanmiro esce Tramoni.16:36

  20. 70'

    Il Cagliari resta in attacco, opportunità per Trepy: l'attaccante, in posizione dubbia, calcia a lato da posizione favorevole. 16:34

  21. 67'

    GOL! Pisa-CAGLIARI 3-1! Rete di Pavoletti. Una respinta di testa di Dossena diventa un assist per Pavoletti, l'attaccante scatta alle spalle della difesa e in area batte Nicolas in uscita dai pali.

    Guarda la scheda del giocatore Leonardo Pavoletti16:32

    Leonardo Pavoletti
  22. 64'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Trepy esce Kilicsoy.16:27

  23. 64'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Mazzitelli esce Gaetano.16:27

  25. 61'

    Ammonito AEBISCHER per comportamento non regolamentare.16:24

  26. 59'

    Ammonito OBERT per simulazione. 16:22

  27. 58'

    Tentativo da fuori area di Kilcsoy, Nicolas fa buona guardia. 16:21

  28. 57'

    Il Cagliari prova a reagire dopo la doppietta in due minuti di Caracciolo. 16:21

  29. 54'

    GOL! PISA-Cagliari 3-0! Rete di Caracciolo. Corner di Aebischer, sfiora Albiol, Caracciolo deposita in rete con una deviazione da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Caracciolo16:26

    Antonio Caracciolo
  31. 54'

    Il Pisa resta in attacco: combinazione tra Moreo e Angori, la conclusione del terzino viene intercettata da Obert. 16:18

  32. 52'

    GOL! PISA-Cagliari 2-0! Rete di Caracciolo. Rimessa laterale lunga di Canestrelli, tocca di testa Folorunsho, Caracciolo insacca da dentro l'area piccola.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Caracciolo16:16

    Antonio Caracciolo
  33. 50'

    Ripartenza del Pisa, Folorunsho a metà campo frena Aebischer in modo irregolare. 16:14

  34. 47'

    Ammonito ZE PEDRO per gioco scorretto su Moreo.16:10

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di PISA-CAGLIARI!16:09

  37. 46'

    Sostituzione PISA: entra Albiol esce Calabresi.16:08

  38. 46'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Pavoletti esce Adopo.16:08

  39. 46'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Zappa esce Mina.16:08

  40. Il Pisa conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 9', Moreo trasforma un penalty. Traversa di Obert (11'), espulso Durosinmi al 37'.15:55

  41. 45'+6'

    Fine primo tempo: PISA-CAGLIARI 1-0! In gol Moreo dal dischetto. 15:53

  43. 45'+6'

    OCCASIONE PISA! Opportunità da pochi passi dalla porta per Hojholt, Caprile risponde presente coprendo con efficacia il primo palo. 15:53

  44. 45'+4'

    Ennesimo cross dalla destra di Palestra, libera la difesa del Pisa. 15:51

  45. 45'+1'

    L'arbitro La Penna assegna sei minuti di recupero. 15:47

  46. 44'

    OCCASIONE CAGLIARI! Obert conclude dal limite sugli sviluppi di un corner, parata in tuffo di Nicolas. 15:45

  47. 42'

    Calcio da fermo battuto da Gaetano, allontana di testa Canestrelli.15:43

  49. 39'

    Partita in salita per il Pisa, avanti di un gol ma con un uomo in meno dopo l'espulsione di Durosinmi. 15:41

  50. 37'

    Corpo a corpo tra Mina e Durosinmi, l'attaccante reagisce con un calcio, l'arbitro estrae il cartellino rosso.15:39

  51. 37'

    Espulso DUROSINMI per condotta violenta su Mina.15:38

  52. 33'

    Angori non si fa saltare da Palestra e ottiene anche una punizione. 15:34

  53. 31'

    Pavoletti era già pronto a entrare, ma Folorunsho chiude di aspettare: cambio al momento congelato. 15:32

  55. 29'

    Gioco fermo, Folorunsho dolorante a terra, già pronto il cambio. 15:30

  56. 26'

    Obert si sgancia in avanti, ma non riesce a servire Folorunsho. 15:28

  57. 23'

    Fallo in attacco di Durosinmi, sfuma l'azione del Pisa. 15:25

  58. 20'

    Tramoni converge e calcia verso la porta, tiro respinto dalla difesa ospite. 15:22

  59. 18'

    Inserimento in area di Folorunsho, contenuto da Calabresi. 15:19

  61. 16'

    Sostituzione PISA: entra Hojholt esce Marin.15:17

  62. 16'

    Marin è di nuovo a terra, non appare in grado di continuare a giocare per un problema al ginocchio. 15:17

  63. 13'

    Problema per Marin, il giocatore del Pisa necessita di cure mediche. 15:14

  64. 11'

    TRAVERSA CAGLIARI! Cross di Palestra, Obert con un colpo di testa colpisce la traversa, poi Sulemana manda alto. 15:13

  65. 9'

    GOL! PISA-Cagliari 1-0! Rete di Moreo. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Moreo, Caprile spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo15:11

    Stefano Moreo
  67. 7'

    RIGORE PER IL PISA! Contrasto sulla linea dell'area tra Calabresi e Sulemana, l'arbitro indica il dischetto. 15:09

  68. 5'

    Traversone di Angori, Durosinmi di testa non riesce a direzionare verso la porta. 15:07

  69. 4'

    Punizione dalla trequarti per il Pisa, c'è un fallo su Angori. 15:06

  70. 1'

    Inizio primo tempo di PISA-CAGLIARI! Dirige la gara l'arbitro La Penna.15:01

  71. Le scelte di Pisacane: Kilcsoy punta centrale, Palestra e Folorunsho a supporto, Esposito squalificato. Gaetano in cabina di regia, rientra Mina in difesa.14:12

  73. Le scelte di Hiljemark: in avanti Moreo e Durosinmi, Meister e Stojikovic in panchina. Leris e Angori gli esterni, chance per Tramoni. In porta confermato Nicolas.14:12

  74. Panchina CAGLIARI: Ciocci, Sherri, Pavoletti, Albarracin, Raterink, Mendy, Zappa, Trepy, Liteta, Sulev. Rodriguez, Malfitano, Deiola, Mazzitelli.14:11

  75. Panchina PISA: Semper, Guizzo, Bozhinov, Coppola, Albiol, Hojholt, Cuadrado, Touré, Piccinini, Akinsanmiro, Loyola, Ilinig Junior, Meister, Stengs, Stojikovic.14:11

  76. Formazione CAGLIARI (4-3-3): Caprile - Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert - Adopo, Gaetano, Sulemana - Palestra, Kilcsoy, Folorunsho.14:10

  77. Formazione PISA (3-5-2): Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Leris, Aebischer, Marin, Tramoni, Angori - Moreo, Durosinmi.15:03

  79. Manca poco all'inizio di Pisa-Cagliari. Toscani reduci da quattro sconfitte di fila in campionato.14:09

  80. Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie A, si affrontano Pisa e Cagliari.14:09

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori14:09

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Cagliari

Pisa
Cagliari
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Oscar Hiljemark
TITOLARI CAGLIARI
PANCHINA CAGLIARI
ALLENATORE CAGLIARI
  • Fabio Pisacane

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Pisa - Cagliari?
La gara tra Pisa e Cagliari si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Cagliari sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Pisa - Cagliari?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Cagliari?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Cagliari?
La gara tra Pisa e Cagliari si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Cagliari?
I marcatori Pisa sono stati Stefano Moreo al 9', Antonio Caracciolo al 52' e 54' mentre il marcatore del Cagliari è stato Leonardo Pavoletti al 67'
PREPARTITA

Pisa - Cagliari è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Cagliari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Federico La Penna

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati309
Fuorigioco43
Rigori assegnati2
Ammonizioni35
Espulsioni3
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino7.5

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0
14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0
22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2
28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte); invece il Cagliari si trova 15° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 49; il Cagliari ha segnato 31 gol e ne ha subiti 41.
La partita di andata Cagliari - Pisa si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e la Juventus ottenendo 0 punti.
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Parma e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 4-0 mentre Il Cagliari ha incontrato Como perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 4 gol.

Pisa e Cagliari si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cagliari ha perso solo una delle sette sfide di Serie A contro il Pisa, a fronte di due vittorie e quattro pareggi (tra cui uno per 2-2 nel match d'andata di questo campionato) - l'unico successo dei toscani contro i sardi risale al 28 ottobre 1990: 1-0 deciso da un'autorete di Ivo Pulga.
  • Il Pisa è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A, grazie a un successo e due pareggi; inoltre, quella sarda è l'unica avversaria che i toscani hanno affrontato più di una volta in casa nel torneo senza mai subire gol.
  • Cagliari e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti tra Serie A e B, dopo che avevano terminato in equilibrio solo uno dei precedenti otto (tre vittorie toscane e quattro sarde); queste due squadre non hanno mai registrato più pareggi consecutivi considerando queste due competizioni.
  • Il Pisa ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato - le tre più recenti senza trovare la rete; i nerazzurri non hanno mai registrato più sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A.
  • Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P), dopo che aveva registrato una serie di tre successi consecutivi; inoltre, i rossoblù hanno segnato solo due reti in queste ultime cinque partite, dopo che nelle tre precedenti ne avevano realizzate ben sette.
  • Il Pisa ha vinto solo un incontro in questo campionato, a fronte di 12 pareggi e 15 sconfitte; solo tre squadre negli ultimi 40 anni hanno trovato al massimo un successo nelle prime 29 gare giocate in una singola stagione di Serie A: l'Ancona nel 2003/04, il Chievo nel 2018/19 e il Genoa nel 2021/22.
  • Il Cagliari ha subito gol in 13 delle 14 trasferte di questo campionato (21 reti concesse nel parziale), registrando appena un clean sheet: nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata meno volte fuori casa nella Serie A in corso (a quota uno anche il Pisa).
  • Se da un lato, il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A (solo due), dall'altro solo Lecce (45%) e Verona (36%) hanno realizzato in percentuale più reti rispetto al Pisa (35%, 7 su 20) nello stesso intervallo temporale.
  • Nonostante Stefano Moreo abbia trovato la rete nella gara d'andata contro il Cagliari, tutti i suoi cinque gol in questa Serie A sono arrivati in trasferta: solo M'Bala Nzola (22) e Roberto Piccoli (19) hanno tentato più conclusioni senza segnare rispetto all'attaccante del Pisa in incontri casalinghi di questo campionato (18, come Matteo Politano).
  • Semih Kiliçsoy ha segnato il suo primo gol in Serie A nella gara d'andata contro il Pisa; a quota quattro centri nel torneo in corso, può diventare il quinto calciatore turco a segnare almeno cinque gol in una singola stagione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Hakan Sükür, Hakan Çalhanoglu (in sei occasioni), Cengiz Ünder e Kenan Yildiz (in due occasioni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaCagliari
Partite giocate2828
Numero di partite vinte17
Numero di partite perse1512
Numero di partite pareggiate129
Gol totali segnati2030
Gol totali subiti4838
Media gol subiti per partita1.71.4
Percentuale possesso palla40.445.6
Numero totale di passaggi899910996
Numero totale di passaggi riusciti68748913
Tiri nello specchio della porta7694
Percentuale di tiri in porta37.345.2
Numero totale di cross516383
Numero medio di cross riusciti13198
Duelli per partita vinti14461355
Duelli per partita persi14321369
Corner subiti137154
Corner guadagnati11196
Numero di punizioni a favore309400
Numero di punizioni concesse369423
Tackle totali460448
Percentuale di successo nei tackle57.657.8
Fuorigiochi totali4347
Numero totale di cartellini gialli5765
Numero totale di cartellini rossi21

Pisa - Cagliari Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter68
  2. Milan60
  3. Napoli59
  4. Roma54
  5. Juventus53
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Rasmus Højlund10
  3. Keinan Davis9
  4. Tasos Douvikas9
  5. Nico Paz9
MOSTRA COMPLETA

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