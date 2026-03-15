Il Bologna ha trovato la rete in tutte le ultime 18 gare di Serie A contro il Sassuolo; solo in un'occasione i rossoblù sono andati a segno in più partite consecutive contro una singola avversaria in tutta la loro storia nella competizione, arrivando a 20 contro la Lazio, tra il 1956 e il 1969.14:26

GOL! Sassuolo-BOLOGNA 0-1! Rete di Thijs DALLINGA! In seguito ad un rimpallo Dallinga entra in possesso del pallone e in maniera veloce e repentina si gira concludendo con un destro preciso e portente nell'angolino basso. Guarda la scheda del giocatore Thijs Dallinga 15:07

Finisce con il Bologna avanti di un gol la prima frazione della sfida tra i rossoblù e il Sassuolo. Gli ospiti conducono per 0-1 grazie alla rete di Dallinga arrivata dopo appena 6 minuti di gioco. I ritmi sono alti, le occasioni molteplici, soprattutto con Orsolini e Pinamonti protagonisti. Il Bologna è apparso però più concreto e incisivo.15:54

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Bologna? La gara tra Sassuolo e Bologna si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Bologna? L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Bologna sarà Marco Serra Dove si gioca Sassuolo - Bologna? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Bologna? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Bologna? La gara tra Sassuolo e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Bologna? Il marcatore del Bologna è stato Thijs Dallinga al 6'

PREPARTITA

Sassuolo - Bologna è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 183 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 35 gol e ne ha subiti 39; il Bologna ha segnato 38 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Bologna - Sassuolo si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sassuolo ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Atalanta e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Verona perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.

Sassuolo e Bologna si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 6 volte, il Bologna ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Sassuolo-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (4N, 3P): 3-1 il 15 maggio 2022, con una doppietta di Gianluca Scamacca e gol di Domenico Berardi (rete di Riccardo Orsolini per i rossoblù); inoltre, dopo l'1-1 della gara d'andata queste due formazioni possono terminare in equilibrio entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella competizione.

Il Bologna ha trovato la rete in tutte le ultime 18 gare di Serie A contro il Sassuolo; solo in un'occasione i rossoblù sono andati a segno in più partite consecutive contro una singola avversaria in tutta la loro storia nella competizione, arrivando a 20 contro la Lazio, tra il 1956 e il 1969.

Nonostante il Sassuolo abbia vinto solo due delle 10 sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (4N, 4P), i neroverdi sono rimasti imbattuti in ben cinque delle ultime sei gare interne contro i rossoblù (1V, 4N), con l'unica eccezione nel parziale il 22 dicembre 2021 (0-3).

Il Bologna è rimasto imbattuto in otto degli ultimi nove derby in trasferta contro avversarie emiliane in Serie A, grazie a quattro successi e quattro pareggi; l'unica sconfitta nel parziale è arrivata contro il Parma, 0-2 il 22 febbraio 2025.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), dopo che aveva trovato appena un successo nelle precedenti sette (2N, 4P). Inoltre, dopo il 3-0 contro l'Hellas Verona e il 2-1 contro l'Atalanta, può segnare più di un gol in tre incontri interni di fila nel massimo campionato per la prima volta da aprile 2022 (cinque in quell'occasione).

Il Bologna ha perso in cinque delle ultime otto giornate di campionato (3V), arrivando a quota 11 sconfitte in questa Serie A, ben tre in più rispetto a tutto lo scorso torneo. L'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più ko nelle prime 29 gare stagionali è stata nel 2021/22 (14).

Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nel corso dei primi 15 minuti di gioco di questa Serie A (otto); il Bologna, invece, con il Cagliari è una delle due formazioni che ancora non hanno trovato la rete in questo intervallo di gioco.

Solo la Lazio (243) ha effettuato meno cross su azione rispetto al Sassuolo (245) in questa Serie A; dall'altra parte, solo Inter (496) e Juventus (427) ne contano più del Bologna (423).

Armand Laurienté è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime quattro presenze in Serie A - un record per lui nei cinque grandi campionati europei; da febbraio in avanti, solo Federico Dimarco (sette) ha preso parte a più marcature nel torneo tra gol e assist rispetto all'attaccante del Sassuolo (sei: due centri e quattro passaggi vincenti).

Jonathan Rowe, che nella scorsa giornata ha trovato suo primo gol in Serie A, è il secondo giocatore inglese a trovare la rete con il Bologna nel torneo, dopo Samuel Iling-Junior; l'ultima volta che il rossoblù è andato a segno in due presenze di fila in campionato risale a gennaio 2024, con la maglia del Norwich nella seconda divisione inglese (contro Hull City e West Bromwich Albion).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: