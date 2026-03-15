Torna a vincere in trasferta, dopo tre mesi, il Genoa. A decidere, nella ripresa, i gol di Vitinha e del solito Ostigard (al quinto gol in campionato, record tra i difensori). Il Verona, dopo il successo con il Bologna, torna a casa a mani vuote.
Prossima giornata: Genoa-Udinese e Atalanta-Verona.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 14:30
90'+5'
FINE PARTITA: VERONA-GENOA 0-2. Decidono Vitinha e Ostigard. 14:26
90'+1'
Gagliardini e Frendrup, per le rispettive squadre, quelli ad aver percorso le maggiori distanze in campo oggi. 14:24
90'
Quattro minuti di recupero. 14:23
90'
Suslov va da punizione, palla sul fondo. 14:22
87'
Dodicesimo gol subito di testa dal Verona in questo campionato: è in testa a questa speciale classifica. 14:20
86'
GOL! Verona-GENOA 0-2. Rete di Ostigard. Punizione al bacio di Martin per Ostigard che di testa insacca. 14:18
86'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Orban, dentro Mosquera. 14:18
83'
Vitinha messo giù sulla destra, punizione per il Genoa. 14:15
81'
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Vitinha per un braccio troppo largo su Valentini. 14:14
80'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Frese, dentro Sarr. 14:11
79'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Colombo, dentro Ekhator. 14:11
78'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Messias, dentro Martin. 14:11
76'
Bella palla di Belghali per Orban, anticipato però da Ellertsson. 14:10
72'
Vitinha murato sugli sviluppi di un angolo. 14:08
71'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Malinovskyi, dentro Amorim. 14:05
71'
Accelerazione di Messias che cerca Vitinha, Edmundsson è attento. 14:06
70'
Cross di Bowie, Valentini di testa spedisce a lato. 14:05
69'
Ostigard chiude in angolo sugli sviluppi di una punizione. 14:04
67'
Staff medico in campo per Malinovskyi. 14:01
65'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Harroui, dentro Suslov. 13:56
61'
GOL! Verona-GENOA 0-1. Rete di Vitinha. Vitinha ruba palla a Belghali e da fuori sorprende un colpevole Montipò.
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Ekuban, dentro Vitinha. 13:50
59'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Sabelli, dentro Norton-Cuffy. 13:50
53'
Calcio d'angolo per il Verona, alza il volume il Bentegodi.13:44
52'
Sabelli, al termine di una bella azione del Genoa, spreca con un piattone in diagonale sul fondo. 13:44
49'
Harroui, da buona posizione in area, non trova la porta con il destro. 13:40
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI VERONA-GENOA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 13:37
46'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Oyegoke, dentro Belghali. 13:36
Primo tempo a ritmo lento e con poco o nulla da segnalare sul fronte offensivo. Le due squadre sembrano bloccate, forse per la delicatezza del match in ottica salvezza. Bowie il più attivo tra i padroni di casa, non brilla Messias tra gli ospiti. 13:22
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: VERONA-GENOA 0-0. Squadre bloccate. 13:20
45'+3'
Punizione altissima battuta da Malinovskyi. 13:19
45'
Due minuti di recupero. 13:17
45'
Bowie apre per Harroui in ripartenza, ma chiude bene Ellertsson. 13:17
43'
Akpa Akpro si coordina dal limite, palla alta sopra la traversa. 13:14
38'
Manovra del Genoa molto compassata in questa fase. 13:10
35'
Esce bene il Genoa, ma grande intervento di recupero di Edmundsson a negare la ripartenza agli avversari. 13:07
34'
Tentativo di Bowie, Ostigard devia in angolo. 13:06
33'
Sinistro al volo di Messias da fuori, respinge il Verona.13:05
31'
CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Ammonito Akpa Akpro per un fallo su Messias. 13:03
29'
Staff medico in campo per Ekuban. 13:01
28'
Palla in verticale per Ekuban, che taglia troppo in anticipo mancando l'aggancio. 13:00
25'
Molti errori da una parte e dall'altra. 12:59
20'
Ritmi non altissimi finora in campo. 12:55
16'
Ottima ripartenza sulla sinistra del Verona, che ottiene un calcio d'angolo. 12:48
15'
Ci prova Messias da fuori, c'è la deviazione di Gagliardini in angolo. 12:47
12'
Sinistro scarico di Bowie, che aveva perso il tempo: nessun problema per Bijlow. 12:44
8'
Destro un po' strozzato di Ekuban, Montipò trattiene. 12:40
6'
CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Ammonito Oyegoke per un fallo su Sabelli. 12:38
3'
Cross insidioso di Akpa Akpro, la palla alla fine viene spazzata via da Ostigard. 12:35
INIZIA VERONA-GENOA. Prima palla per i padroni di casa. 12:32
In trentaquattro confronti di campionato, tra Serie A e Serie B, il Genoa ha vinto solo quattro volte. 12:27
La risposta del Genoa: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson - Colombo, Ekuban. 12:26
La formazione del Verona: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Valentini - Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese - Orban, Bowie. 12:32
Buon momento di forma per il Genoa di De Rossi, con due vittorie nelle ultime tre partite (l'ultima settimana scorsa contro la Roma). 12:24
Il Verona è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Bologna ma pesa ancora il penultimo posto in classifica. 12:23
Delicato scontro salvezza al Bentegodi. 12:21
Benvenuti alla diretta del match tra Verona e Genoa, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. 12:18
La gara tra Verona e Genoa si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Verona - Genoa?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Genoa sarà Valerio Marini
Dove si gioca Verona - Genoa?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Genoa?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Genoa?
La gara tra Verona e Genoa si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Genoa?
I marcatori del Genoa sono stati Vítinha al 61' e Leo Østigård al 86'
PREPARTITA
Verona - Genoa è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Genoa sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
220
Fuorigioco
35
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
34
Espulsioni
4
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025
Serie A
Parma-Lazio 0-1
27-12-2025
Serie A
Lecce-Como 0-3
07-01-2026
Serie A
Napoli-Verona 2-2
16-01-2026
Serie A
Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026
Coppa Italia
Inter-Torino 2-1
14-02-2026
Serie A
Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026
Serie A
Sassuolo-Atalanta 2-1
Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece il Genoa si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). Il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 51; il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Genoa - Verona si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-2 mentre Il Genoa ha incontrato la Roma vincendo 2-1.
Verona e Genoa si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Genoa ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Verona-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (8V, 6N), ottenendo tre vittorie nelle cinque più recenti (1N, 1P) - incluso il successo nel match d'andata per 2-1 lo scorso 29 novembre.
L'Hellas Verona ha evitato la sconfitta in 14 delle 17 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (7V, 7N), anche se l'ultimo successo al Bentegodi degli scaligeri contro il Grifone nel torneo risale al 4 aprile 2022 (1-0 con gol di Giovanni Simeone).
Dopo il successo per 2-1 contro il Bologna nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila in questo campionato per la seconda volta, dopo lo scorso dicembre (contro Atalanta e Fiorentina in quel caso).
Dall'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa (dallo scorso 6 novembre) il Grifone sarebbe 10° in classifica in Serie A con 24 punti in 18 match (6V, 6N, 6P); mentre prima del suo arrivo i rossoblù invece erano terzultimi con solo 6 punti nelle prime 10 partite del torneo in corso (al pari del Pisa).
Solo l'Atalanta (-12) ha registrato una differenza maggiore di punti ottenuti in trasferta rispetto a quelli guadagnati in match casalinghi del Genoa (-8, al pari della Juventus) in questo campionato; per il Grifone infatti 19 punti al Ferraris rispetto agli 11 fuori casa.
Da una parte il Genoa è una delle due squadre, al pari della Juventus, con più gol segnati su punizione indiretta (entrambe sei) nel campionato in corso, dall'altra l'Hellas Verona è la formazione con più reti subite in questa graduatoria (otto).
Da una parte nessuna formazione ha segnato più reti dell'Hellas Verona in seguito a contropiede (sette, al pari di Juventus e Torino), dall'altra il Genoa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in questa graduatoria (come Lecce e Parma) nella Serie A 2025/26.
Il Genoa è l'avversario contro cui Roberto Gagliardini vanta più reti in carriera in Serie A: ben cinque, incluse entrambe le sue due doppiette nel torneo (con l'Inter il 3 novembre 2018 e il 3 aprile 2019). Il classe 1994 ha anche esordito nel massimo campionato contro il Grifone il 15 maggio 2016 con la maglia dell'Atalanta.
Junior Messias ha realizzato due gol nelle sue ultime tre presenze di campionato, dopo che nelle sue prime 45 presenze con il Genoa in Serie A aveva segnato solo tre reti; il classe 1991 potrebbe anche trovare la rete in due match consecutivi di Serie A solo per la terza volta in carriera, dopo il febbraio 2023 con la maglia del Milan e il marzo-aprile 2021 con il Crotone.
L'Hellas Verona è la squadra contro cui Lorenzo Colombo ha segnato più reti in Serie A (quattro), tra cui la sua unica marcatura multipla nel torneo (doppietta con la maglia del Monza il 5 novembre 2023 al Bentegodi). Il classe 2002 ha realizzato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25 con l'Empoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: