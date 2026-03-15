DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Genoa? La gara tra Verona e Genoa si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Verona - Genoa? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Genoa sarà Valerio Marini Dove si gioca Verona - Genoa? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Genoa? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Genoa? La gara tra Verona e Genoa si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Genoa? I marcatori del Genoa sono stati Vítinha al 61' e Leo Østigård al 86'

PREPARTITA

Verona - Genoa è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Genoa sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 220 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 34 Espulsioni 4 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece il Genoa si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 51; il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Genoa - Verona si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-2 mentre Il Genoa ha incontrato la Roma vincendo 2-1.

Verona e Genoa si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Genoa ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Verona-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (8V, 6N), ottenendo tre vittorie nelle cinque più recenti (1N, 1P) - incluso il successo nel match d'andata per 2-1 lo scorso 29 novembre.

L'Hellas Verona ha evitato la sconfitta in 14 delle 17 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (7V, 7N), anche se l'ultimo successo al Bentegodi degli scaligeri contro il Grifone nel torneo risale al 4 aprile 2022 (1-0 con gol di Giovanni Simeone).

Dopo il successo per 2-1 contro il Bologna nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila in questo campionato per la seconda volta, dopo lo scorso dicembre (contro Atalanta e Fiorentina in quel caso).

Dall'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa (dallo scorso 6 novembre) il Grifone sarebbe 10° in classifica in Serie A con 24 punti in 18 match (6V, 6N, 6P); mentre prima del suo arrivo i rossoblù invece erano terzultimi con solo 6 punti nelle prime 10 partite del torneo in corso (al pari del Pisa).

Solo l'Atalanta (-12) ha registrato una differenza maggiore di punti ottenuti in trasferta rispetto a quelli guadagnati in match casalinghi del Genoa (-8, al pari della Juventus) in questo campionato; per il Grifone infatti 19 punti al Ferraris rispetto agli 11 fuori casa.

Da una parte il Genoa è una delle due squadre, al pari della Juventus, con più gol segnati su punizione indiretta (entrambe sei) nel campionato in corso, dall'altra l'Hellas Verona è la formazione con più reti subite in questa graduatoria (otto).

Da una parte nessuna formazione ha segnato più reti dell'Hellas Verona in seguito a contropiede (sette, al pari di Juventus e Torino), dall'altra il Genoa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in questa graduatoria (come Lecce e Parma) nella Serie A 2025/26.

Il Genoa è l'avversario contro cui Roberto Gagliardini vanta più reti in carriera in Serie A: ben cinque, incluse entrambe le sue due doppiette nel torneo (con l'Inter il 3 novembre 2018 e il 3 aprile 2019). Il classe 1994 ha anche esordito nel massimo campionato contro il Grifone il 15 maggio 2016 con la maglia dell'Atalanta.

Junior Messias ha realizzato due gol nelle sue ultime tre presenze di campionato, dopo che nelle sue prime 45 presenze con il Genoa in Serie A aveva segnato solo tre reti; il classe 1991 potrebbe anche trovare la rete in due match consecutivi di Serie A solo per la terza volta in carriera, dopo il febbraio 2023 con la maglia del Milan e il marzo-aprile 2021 con il Crotone.

L'Hellas Verona è la squadra contro cui Lorenzo Colombo ha segnato più reti in Serie A (quattro), tra cui la sua unica marcatura multipla nel torneo (doppietta con la maglia del Monza il 5 novembre 2023 al Bentegodi). Il classe 2002 ha realizzato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25 con l'Empoli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: