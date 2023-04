Il match del ''Dall'Ara'' mette di fronte i padroni di casa, che inseguono il sogno Europa dall'alto dei 43 punti all'attivo, agli ospiti, i quali sono in piena bagarre per la conquista di un posto in Champions League con 52 punti. 13:54

Nell'ultimo turno, vittoria corsara dei rossoblù in casa dell'Atalanta mentre i rossoneri non sono andati oltre lo 0 a 0 casalingo contro l'Empoli. 13:59

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Orsolini e dell'infortunato Soriano: Barrow punta con Aebischer, Ferguson e Sansone sulla trequarti. Pioli opta per un mega turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions: confermato solo Maignan tra i pali, in attacco tocca a Origi sostenuto da Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic; Pobega-Vranckx in mediana. 14:08