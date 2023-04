Per la diretta di Bologna-Milan è tutto, buon proseguimento di giornata. 16:58

Bologna e Milan si dividono la posta in palio: gol di Sansone e Pobega nella prima frazione di gioco. In classifica, rossoblù a quota 44, rossoneri a 53. 16:56

90'+4' E' FINITA! BOLOGNA-MILAN 1-1! Reti di Sansone e Pobega. 16:53

90'+3' Cross di Rebic a centro area, spizzata di Ballo-Touré respinta in mischia. 16:53

90'+2' Kalulu crossa, muro in fallo laterale. 16:51

90' Tre minuti di recupero. 16:50

90' AMMONITO KYRIAKOPOULOS: fallo su Messias. 16:49

89' Proteste del Milan per un presunto tocco di mano in area di Lucumi': Massa lascia proseguire, il VAR non interviene. 16:48

87' AMMONITO VRANCKX: trattenuto Dominguez. 16:46

85' QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Medel, esce Schouten. 16:44

84' Contropiede di Leao che infine appoggia a Diaz, destro dal limite largo non di molto. 16:43

83' Trasformazione diretta di Lykogiannis molto alta sopra la traversa. 16:42

81' AMMONITO POBEGA: trattenuto Posch sul vertice dell'area di rigore. 16:40

81' QUINTO CAMBIO NEL MILAN: entra Gabbia, esce Thiaw. 16:40

80' AMMONITO CALABRIA: fallo su Lykogiannis. Era diffidato, salta Milan-Lecce. 16:39

79' Break del Bologna, Posch al cross basso, Kalulu anticipa Zirkzee. 16:38

78' Conclusione di Dominguez da fuori area, destro scarico facile per Maignan. 16:37

76' Sugli sviluppi, Calabria calcia al volo di prima intenzione, tiro mancino sul fondo. 16:35

75' Leao entra in area, assist a Pobega, sinistro potente deviato da Lykogiannis in corner. 16:34

74' MILAN PERICOLOSO! Spunto di Messias, Moro contrasta Rebic, il pallone rimpalla sul croato e termina sul fondo. 16:33

73' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Moro, esce Aebischer. 16:32

73' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Lykogiannis, esce Barrow. 16:32

72' Spinta fallosa di Thiaw ai danni di Zirkzee. 16:31

70' QUARTO CAMBIO NEL MILAN: entra Diaz, esce De Ketelaere. 16:29

70' TERZO CAMBIO NEL MILAN: entra Leao, esce Origi. 16:29

70' AMMONITO DOMINGUEZ: fallo su Rebic. 16:28

67' Stefano Pioli prepara altre due sostituzioni. 16:27

66' Corner per il Milan. 16:25

65' Conquista palla di Pobega, Messias appoggia a Vranckx che calcia fuori di sinistro. 16:25

64' Errore di Vranckx che sbaglia il retropassaggio e concede un corner agli avversari. 16:23

63' Pobega conquista palla e lancia per Origi, c'è il netto anticipo di Lucumi'. 16:22

62' I padroni di casa conquistato campo, rossoneri più bassi. 16:21

60' Scocca l'ora di gioco, Bologna-Milan 1 a 1. 16:19

58' AMMONITO POSCH: fallo di mano. 16:17

57' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Zirkzee, esce Sansone. 16:17

57' SECONDO CAMBIO NEL MILAN: entra Calabria, esce Florenzi. 16:16

57' PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra Messias, esce Saelemaekers. 16:16

56' Origi versione assistman, pallone scodellato per il colpo di testa di Ballo-Touré, blocca Skorupski. 16:15

54' AMMONITO FLORENZI: trattenuto Schouten. 16:13

54' Spunto di Saelemaekers, sinistro a giro che trova il muro rossoblù. 16:13

53' Forcing del Milan, ci prova ancora Pobega, questa volta la conclusione è debole e viene respinta dalla retroguardia di casa. 16:11

51' Rischio di Maignan, che dribbla Sansone: fallo dell'attaccante rossoblù. 16:10

50' Triangolazione del Bologna, ultimo tocco di Dominguez irraggiungibile per Sansone. 16:09

48' Lo stesso Florenzi va rapido al tiro, destro largo sul fondo. 16:07

47' Florenzi anticipa Barrow che è costretto al fallo. 16:06

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BOLOGNA-MILAN! Si riparte dal risultato di 1-1. 16:04

Squadre negli spogliatoi: Thiago Motta e Pioli studiano le mosse in vista della ripresa per conquistare l'intera posta in palio. 15:49

Parità all'intervallo al ''Dall'Ara'': Bologna avanti dopo neanche un minuto di gioco con Sansone, su assist di Posch; risposta del Milan con un gran sinistro di Pobega. 15:48

45' FINE PRIMO TEMPO! BOLOGNA-MILAN 1-1! Reti di Sansone e Pobega. 15:47

43' Lo stesso Barrow va alla trasformazione ma centra in pieno la barriera. 15:45

42' Fallo di Pobega su Barrow a circa 25 metri dalla porta di Maignan. 15:44

41' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale in campionato per il numero 32 rossonero. 15:43

40' GOL! Bologna-MILAN 1-1! Rete di Pobega. Pareggio degli ospiti: rossoneri in attacco, respinta corta dei padroni di casa e bolide mancino di Pobega che tocca il palo e si insacca.



39' Traversone di Ballo-Touré, uscita alta di Skorupski sul colpo di testa di Origi. 15:40

38' Lotta a centrocampo, sfera riconquistata dagli uomini di Pioli. 15:40

36' Destro di Ferguson dalla media distanza, tiro alto sopra la traversa. 15:38

35' Cross di Ballo-Touré, girata al volo di Rebic, conclusione rimpallata e rimessa a favore dei padroni di casa. 15:37

33' Assist di Origi per Rebic che liscia la sfera al tiro: tutto inutile, c'era offside dell'attaccante belga. 15:35

31' Pallone difficile per De Ketelaere, pallone oltre la linea di fondo. 15:33

30' Traversone insidioso di Rebic in area, Lucumi' anticipa Origi in corner. 15:32

28' Dribbling di Rebic sul lato corto dell'area di rigore, fallo di Posch. 15:30

27' Il Bologna prova a guadagnare campo sulla corsia laterale di destra. 15:29

25' Batte Florenzi dalla bandierina, colpo di testa di Pobega largo. 15:27

24' Spinge il Milan con Pobega, filtrante per Origi, anticipato in calcio d'angolo. 15:26

23' Sugli sviluppi, Saelemaekers calcia da fuori area, Kalulu prova a deviare verso la porta ma la sfera è fuori. 15:25

22' PUNIZIONE DI FLORENZI! Trasformazione a giro sopra la traversa, volo di Skorupski che devia in corner. 15:24

21' Fallo di Soumaoro ai danni di Pobega a circa 20 metri dalla porta felsinea. 15:23

20' COLPO DI TESTA DI REBIC! Cross di Florenzi e stacco dell'attaccante croato, tiro centrale bloccato da Skorupski. 15:23

19' Il Milan recupera la sfera nella metà campo avversaria, infine l'azione termina con un cross direttamente a fondo campo. 15:22

17' Florenzi lancia profondo per De Ketelaere, uscita in anticipo di Skorupski. 15:19

16' Fuorigioco di Origi. 15:18

14' Origi ha la meglio nel corpo a corpo con Lucumi' ma poi è costretto a portarsi fuori dall'area. 15:17

13' De Ketelaere trattenuto per la maglia da Schouten. 15:14

12' Apertura sbagliata di Pobega, riconquista la sfera la formazione di Thiago Motta. 15:13

10' Progressione di Ballo-Touré che conquista una rimessa laterale vicina alla bandierina del calcio d'angolo. 15:12

9' Pressione fallosa ai danni di Schouten. 15:10

7' Rimessa laterale per i rossoneri, spizzata aerea per De Ketelaere anticipato al momento della conclusione. 15:08

6' Buon filtrante di Kalulu che pesca Rebic, il quale viene chiuso in raddoppio. 15:07

5' Il Milan gioca da dietro appoggiando a Maignan per il rilancio. 15:06

3' Conclusione da fuori area di Vranckx largo sul fondo. 15:04

2' PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per il numero 10 rossoblù. 15:02

1' GOL! BOLOGNA-Milan 1-0! Rete di Sansone. Padroni di casa subito in vantaggio: Posch scappa via a Rebic, cross rasoterra a centro area e destro vincente di Sansone che batte Maignan.



1' INIZIA BOLOGNA-MILAN! Primo pallone giocato da Sansone. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in completo bianco. 14:57

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:42

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Orsolini e dell'infortunato Soriano: Barrow punta con Aebischer, Ferguson e Sansone sulla trequarti. Pioli opta per un mega turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions: confermato solo Maignan tra i pali, in attacco tocca a Origi sostenuto da Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic; Pobega-Vranckx in mediana. 14:08

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan - Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré - Pobega, Vranckx - Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic - Origi. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Bennacer, Adli, Tonali, Giroud, Diaz, Bakayoko, Leao, Theo Hernandez, Tomori, Messias, Krunic, Gabbia. 14:05

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Soumaoro, Lucumi', Kyriakopoulos - Dominguez, Schouten - Aebischer, Ferguson, Barrow - Sansone. A disposizione: Bardi, Sosa, Moro, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Ravaglia, Amey. 14:42

Nell'ultimo turno, vittoria corsara dei rossoblù in casa dell'Atalanta mentre i rossoneri non sono andati oltre lo 0 a 0 casalingo contro l'Empoli. 13:59

Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, assistenti Colarossi e Del Giovane, quarto ufficiale Colombo. Al VAR Di Bello di Brindisi, AVAR Longo. 13:57

All'andata, giocata a San Siro lo scorso 27 agosto, vittoria meneghina grazie alle reti di Leao e Giroud. 13:55

Il match del ''Dall'Ara'' mette di fronte i padroni di casa, che inseguono il sogno Europa dall'alto dei 43 punti all'attivo, agli ospiti, i quali sono in piena bagarre per la conquista di un posto in Champions League con 52 punti. 13:54

Benvenuti alla diretta di Bologna-Milan, gara valida per il 30° turno di Serie A. 13:51