Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo dell'Empoli, il Monza giocherà in casa con la Fiorentina.22:43

Il Monza passa a San Siro, terza sconfitta consecutiva in casa per l'Inter. Rete decisiva di Caldirola al 78', il difensore in gol di testa su corner di Ciurria. Nerazzurri pericolosi con Correa, Lukaku e Lautaro. Infortuni per Sensi e De Vrij.22:43