Dal Diego Armando Maradona è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.19:56

Nella trentunesima giornata, i ragazzi di Spalletti sono attesi dalla Juventus mentre la squadra di Zaffaroni sarà protagonista dell'anticipo contro il Bologna.19:55

Osimhen entrato dalla panchina fa tremare la traversa ma non basta, azzurri sottoritmo e poco incisivi, i gialloblu strappano un punto al Maradona, sprecando il match point in pieno recupero con Ngonge.19:54

90'+5' FINITA! Napoli-Verona 0-0, triplice fischio di La Penna.19:51

90'+4' AMMONITO Verdi, in ritardo su Kim.19:50

90'+3' Olivera prova a sfondare in area, triplicato, non passa.19:49

90'+1' AMMONITO Kvaratskhelia per proteste.19:48

90'+1' OCCASIONE VERONA! Verdi fa scattare in campo aperto Ngonge che a tu per tu con Meret ciabatta sul fondo.19:47

90' Quattro minuti di recupero.19:47

90' AMMONITO Dawidowicz, braccio largo su Zedadka.19:46

89' Di Lorenzo lungo linea per Anguissa, cross troppo arretrato per Osimhen.19:46

89' Giocata di Kvaratskhelia, cross mal calibrato da Osimhen.19:45

88' Percussione di Zielinski, Hien attento su Osimhen.19:45

87' ULTIMO CAMBIO VERONA. Zaffaroni rinuncia a Lasagna, scampoli per Ngonge.19:43

86' Cross basso di Zedadka, Hien libera l'area.19:43

84' ULTIMO CAMBIO NAPOLI. Esce Politano, presenza per Zedadka.19:41

82' TRAVERSA NAPOLI! Un rimpallo favorisce Osimhen, siluro dal limite, la palla s'infrange sulla traversa.19:39

81' Da corner, girata di Di Lorenzo, ampiamente a lato.19:38

81' Ripartenza di Osimhen, Hien tocca in angolo.19:38

81' Punizione di Verdi, destro tra le braccia di Meret.19:37

79' Punizione di Zielinski, Abildgaard si rifugia in angolo.19:35

78' AMMONITO Terracciano, fallo tattico su Kvaratskhelia.19:35

77' Incursione di Lobotka, Hien anticipa Di Lorenzo.19:33

75' Kvaratskhelia allarga per Olivera, cross basso per Zielinski, tiro neutralizzato da Tameze.19:31

73' SOSTITUZIONE NAPOLI. Spalletti si gioca la carta Osimhen, fuori Raspadori.19:30

73' SOSTITUZIONE NAPOLI. Elmas lascia il campo a favore di Lobotka.19:29

71' Subito Verdi in avanti, tiro cross sul fondo.19:28

70' SOSTITUZIONE VERONA. Esce Duda, è il momento dell'ex Verdi.19:26

70' SOSTITUZIONE VERONA. Crampi per Faraoni, entra Terracciano.19:26

69' Elmas prolunga per Raspadori, Montipo sicuro in uscita bassa.19:25

67' Juan Jesus cerca Raspadori in verticale, suggerimento impreciso.19:24

65' SOSTITUZIONE VERONA. Staffetta in attacco tra Djuric e Gaich.19:22

65' SOSTITUZIONE VERONA. Coppola prende il posto di Ceccherini.19:21

64' SOSTITUZIONE NAPOLI. Finisce la gara di Demme, spazio a Zielinski.19:21

64' SOSTITUZIONE NAPOLI. Spalletti richiama Lozano e inserisce Kvaratskhelia.19:21

63' Sinistro dalla distanza di Juan Jesus, smorzato da Ceccherini, Montipo raccoglie la sfera.19:20

61' Punizione di Politano, Depaoli libera di testa.19:18

60' Di Lorenzo penetra in area dalla destra, intervento decisivo di Hien.19:17

59' Tameze caparbio sulla destra, cross mal calibrato.19:15

57' Di Lorenzo arriva sul fondo, Raspadori da posizione defilata non inquadra la porta.19:14

56' Anguissa calibra dalla sinistra, Di Lorenzo schiaccia di testa a lato.19:12

53' Faraoni lavora palla per Gaich che tralvoge Olivera, fallo in attacco.19:09

52' Avvio sulla falsa riga della prima frazione, fraseggio sterile degli azzurri.19:09

49' Di Lorenzo dalla destra, cross troppo alto per Raspadori.19:05

46' COMINCIA LA RIPRESA. Napoli-Verona 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:01

Spalletti ha bisogno di aumentare i ritmi del gioco e il peso offensivo per creare pericoli dalle parti di Montipo; Zaffaroni può dirsi soddisfatto della prestazione difensiva, deve evitare un atteggiamento troppo passivo.18:49

Gli azzurri dominano il possesso ma faticano a trovare spazi, La Penna annulla un autogol di Gaich per fuorigioco di Olivera, i gialloblu si difendono con ordine e si rendono pericolosi in ripartenza con Lasagna, Meret attento.18:48

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Verona 0-0, reti bianche all'intervallo.18:47

45' Un minuto di recupero.18:45

43' Ancora Lozano, rientra sul sinistro, tiro contrato da Faraoni.18:43

41' Lozano punta l'area dalla sinistra, Ceccherini spazza.18:42

39' Anguissa centra dal fondo, Faraoni decisivo in anticipo su Lozano.18:39

38' Cross tagliato di Elmas, sponda di Di Lorenzo, Hien è ben posizionato.18:38

37' Torre di Gaich, Lasagna dal limite, sinistro di prima intenzione, alto.18:37

35' Faraoni tocca dietro per Lasagna, sinistro in curva.18:35

35' Kim in proiezione offensiva, Hien non lo fa passare.18:35

33' Raspadori a terra, gioco fermo per qualche istante.18:33

31' Possesso degli azzurri, i gialloblu non concedono spazi.18:32

29' OCCASIONE VERONA! Lasagna esplode il sinistro dai 20 metri, Meret si distende e respinge.18:29

28' Politano avanza centralmente ma non s'intende con Raspadori e l'azione sfuma.18:29

27' Ripartenza di Lasagna, cross bloccato da Meret.18:27

26' Schema su punizione, Duda anticipa Raspadori in angolo.18:27

24' Depaoli in profondità per Tameze, Meret arriva prima.18:24

22' Di Lorenzo lungo linea per Lozano, pescato in offside.18:24

20' GOL ANNULLATO NAPOLI! Da corner, Gaich devia nella propria porta un tiro masticato da Politano, La Penna valuta come irregolare la posizione di Olivera in traiettoria.18:23

20' L'azione prosegue, cross di Politano, Hien anticipa di testa Olivera in calcio d'angolo.18:20

19' Politano si accentra dalla destra, sinistro murato da Ceccherini.18:19

18' Ancora Demme nel corridoio per Anguissa, Faraoni si frappone.18:18

16' Demme serve Olivera, rifinitura imprecisa per Raspadori.18:16

15' Punizione di Raspadori, Olivera di testa non riesce ad indirizzare verso la porta.18:15

14' AMMONITO Ceccherini, braccio largo su Politano.18:14

13' Politano crossa da destra, Hien allontana di testa.18:13

12' Giro palla degli azzurri, i gialloblu attendono nella propria metà campo.18:13

10' Accelerazione di Politano, Tameze lo contiene.18:10

8' Lasagna dialoga con Faraoni, Olivera non si fa superare.18:08

6' Scontro aereo tra Anguissa e Albidgaard, gioco fermo per qualche istante.18:06

5' Elmas cerca il taglio in area di Di Lorenzo, Depaoli protegge l'uscita di Montipo.18:05

3' Tameze scende sulla destra, Di Lorenzo libera l'area di tacco.18:04

2' Demme spende un fallo tattico su Lasagna, La Penna lo avverte.18:03

1' INIZIA Napoli-Verona, palla ai partenopei.18:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da La Penna.17:33

Zaffaroni si affida al tandem Lasagna-Gaich con Duda a supporto. Prima da titolare in mediana per Abildgaard, Dawidowicz e Ceccherini affiancano Hien in difesa.17:29

Spalletti opta per il tridente Politano-Raspadori-Lozano. Chance da titolari per Demme in cabina di regia e Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Mario Rui sull'out di sinistra.17:25

3-4-2-1 per il Verona: Montipo - Dawidowicz, Hien, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli - Duda - Lasagna, Gaich. A disp.: Berardi, Perilli, Cabal, Coppola, Sulemana, Terracciano, Kallon, Ngonge, Braaf, Verdi, Djuric.17:33

Ecco le formazioni. Napoli con il 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Demme, Elmas - Politano, Raspadori, Lozano. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka, Lobotka, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen.17:31

Gli azzurri, sconfitti in due delle ultime tre uscite casalinghe (vs Lazio e Milan) ma saldamente in vetta alla classifica, affrontano i gialloblu, reduci dal successo sul Sassuolo ma a secco di vittorie esterne da 15 turni di campionato.17:22

Al Diego Armando Maradona tutto pronto per Napoli-Verona, trentesima giornata di Serie A.16:40