Tutto pronto allo Stadio Marassi di Genova: è tempo di Sampdoria-Empoli. Il posticipo tra Blucerchiati ed Azzurri, in questo lunedì sera, chiuderà le porte del 35^ turno di Serie A. I padroni di casa provengono da un ko per 2-0 rimediato ad Udine, che li ha anticipatamente condannati all'aritmetica retrocessione già dalla scorsa giornata; Empoli che approda invece in terra ligure alla ricerca di punti che sarebbero sinonimo di salvezza matematica: la formazione di Zanetti timbrerebbe un ticket per la prossima stagione di A sia con una vittoria che con un pareggio. 20:07