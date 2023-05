Cala il sipario allo Stadio Marassi di Genova! Feliciani manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, conclusosi con un pareggio allo scadere. Nei primi 45' le squadre si dispongono in campo con un atteggiamento di studio, quantomeno sino al minuto 34', momento in cui Zanoli trasforma il delizioso cross di Quagliarella siglando la rete del vantaggio doriano. Nella ripresa, l'Empoli ricerca sfrenatamente il pareggio che potrebbe significare salvezza aritmetica, e dopo una serie di decisive chiusure da parte di Nuytinck, all'ultimo minuto di gioco, Akpa Akpro sfrutta le proprie forze fresche per rincorrere un difficile pallone, pescare Ebuehi e permettere proprio al terzino azzurro di compiere una sponda dall'incommensurabile importanza: proprio sullo scarico del numero 24 giunge puntuale Piccoli, che apre il piattone destro spedendo la sfera oltre la linea di porta. Marassi che chiude le proprie porte in un clima di sentimenti contrastanti, con l'amarezza casalinga per aver visto svanire la chance di un'orgogliosa vittoria contrapposta alla gioia dello schieramento di Zanetti per aver raggiunto in extremis l'aritmetica salvezza.22:45