Un gol per tempo e un punto per parte al Sinigaglia, in un match condizionato dall'espulsione finale di Ramon. A passare in vantaggio dopo 13' minuti è il Como con una splendida azione personale di Nico Paz, conclusa con un gran tiro dai 20 metri. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio due volte nella stessa azione con Kuhn e Morata, mentre poco dopo il Genoa fa ancora di più, andando vicino al gol tre volte nell'arco di 10 secondi con Colombo, Ellertsson e Masini. Nella ripresa la partita sembra scorrere verso il 90' senza grandi sussulti finché, a due minuti dalla fine, Ramon stende Messias nella metà campo del Genoa e viene espulso dall'arbitro Piccinini. Il Genoa allora ci crede e trova subito il pareggio con il tap-in vincente del subentrato Ekuban, che vale l'1-1 finale.

Primo pareggio stagionale per il Como, che torna a fare punti dopo la sconfitta sul campo del Bologna ma fallisce l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva in casa e sale a quota 4 punti, in compagnia di Cagliari e Torino. Secondo pari su tre partite per il Genoa, che raggiunge Fiorentina e Verona a 2 punti e, soprattutto, trova il primo gol del suo campionato.

Voglia di riscatto per Como e Genoa, reduci entrambe da sconfitte per 1-0, rispettivamente sul campo del Bologna e in casa contro la Juventus. La squadra di Fabregas vuole la seconda vittoria in casa, dopo il successo all'esordio in campionato contro la Lazio, arrivato senza subire gol, per raggiungere Milan e Roma a quota 6 punti in classifica.20:20

Cerca i primi tre punti e i primi gol del suo campionato il Genoa, ancora a secco di reti dopo due giornate. Esordio stagionale in trasferta per la squadra di Patrick Vieira che, prima della sconfitta con la Juventus, aveva pareggiato 0-0 in casa contro il Verona. I rossoblù cercheranno di muovere la classifica per lasciare il gruppo fermo a un punto in classifica, formato da Pisa, Parma e Lecce.20:22

Dopo tredici minuti perfetti dal punto di vista tattico da parte del Genoa, il Como trova il vantaggio grazie a una splendida giocata individuale di Nico Paz, che riceve da Morata, gira su se stesso disorientando due avversari e calcia benissimo da fuori area, battendo Leali. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 30' vanno a un passo dal 2-0 prima con il tiro di Kuhn respinto dalla super parata di Leali e poi con il tap-in fallito da Morata, che mette fuori da distanza ravvicinata. Poco dopo arriva la risposta del Genoa, che calcia tre volte verso la porta di Butez in una sola azione con Colombo, Ellertsson e Masini, ma due volte il portiere e infine Valle riescono a respingere.21:43

Fabregas può essere soddisfatto sia della prestazione che, soprattutto, di come si è messa la partita per il Como: i padroni di casa, infatti, potranno gestire il pallone con meno frenesia rispetto ai primi minuti, mettendo in mostra la loro qualità. Dovrà continuare a essere aggressivo, ma anche più offensivo, invece, il Genoa, che ha svolto un'ottima fase di non possesso, mentre ha mostrato poca qualità in attacco. Per questo, ci sarà probabilmente spazio per Stanciu, Gronbaek e Valentin Carboni nel corso del secondo tempo.21:46

Scontro duro tra Butez e Ostigard, che ha la peggio e resta a terra dolorante.22:33

GOL! Como-GENOA 1-1! Rete di Caleb Ekuban! Norton-Cuffy sfonda in area di rigore e cerca di superare Butez con un pallonetto. Sergi Roberto salva sulla linea ma, nel tentativo di rinviare, colpisce il palo e serve involontariamente Ekuban, che calcia a botta sicura e trova il pareggio. Guarda la scheda del giocatore Caleb Ekuban 22:39

Como - Genoa è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Genoa sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente Como si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 15° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Como ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Genoa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

In casa Como ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Bologna e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle prime 2 giornate ha affrontato il Lecce, la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Juventus perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Caleb Ekuban con 1 gol.

Como e Genoa si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 2 volte, il Genoa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha registrato un pareggio all'andata (1-1 il 7 novembre 2024) e una vittoria al ritorno (1-0 lo scorso 27 aprile) contro il Genoa nello scorso campionato e non è ancora riuscito ad ottenere tre risultati utili consecutivi contro i liguri in Serie A.

Il Como è imbattuto in casa contro il Genoa in Serie A, con due successi e due pareggi all'attivo; solo contro Bologna (10) ed Hellas Verona (sette) i lariani possono vantare più match casalinghi senza sconfitte nella competizione.

Il Como ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V), con tre reti subite, dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti otto gare di Serie A (6V, 2N), nelle quali aveva concesso soltanto quattro gol.

Il Como ha vinto in quattro delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 13 gare interne (4V, 4N, 5P). I lariani potrebbero, inoltre, vincere entrambi i primi due match casalinghi stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52.

Il Genoa non ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato e solo nel 1983/84 la squadra ligura non ha segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A.

Il Genoa ha vinto nell'ultima trasferta in Serie A (3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio), interrompendo così una striscia di 10 partite esterne senza successi (5N, 5P) in campionato. Il Grifone non ottiene due successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Parma e Udinese in quel caso).

Il Como primeggia in questo campionato per recuperi offensivi (26), distanziando di ben 15 interventi il Genoa, ottavo in classifica con 11.

Il Como (1° nel PPDA con 6.3) e il Genoa (9.1) sono due delle cinque squadre con il più alto livello di pressing in questo campionato, tra loro troviamo Juventus (7.7), Roma (8.5) e Inter (9.1) nel rapporto di passaggi avversari consentiti per azione difensiva.

Nel campionato in corso ben due giocatori del Como si distinguono per numero di dribbling tentati: Jesús Rodríguez guida la classifica con 14, mentre Nico Paz si posiziona al quinto posto con 10, tra loro troviamo Matías Soulé (12), Alexis Saelemaekers (12) e Arthur Atta (11).

Lorenzo Colombo ha segnato 12 delle sue 15 reti in Serie A in trasferta, stabilendo il record di percentuale più alta di gol fuori casa (80%) tra i calciatori con almeno 15 reti nella storia della competizione.

