Si ferma dopo due vittorie consecutive la Cremonese che conquista un punto e rimane dietro a Napoli e Juventus con solo 2 punti in meno. Secondo pareggio per l'Hellas Verona che ora è a quota 2 punti in classifica.

Zero a zero è il risultato di Hellas Verona-Cremonese, in una partita in cui non sono mancate di certo le emozioni e le occasioni da gol! Tra i migliori in campo Emil Audero, autore di ben 9 parate: il portiere cresciuto nella Juventus è stato decisivo con diversi miracoli, specie su Giovane, il più in forma dei suoi, tante volte vicino al gol. Nella Cremonese esordio del campione inglese Jamie Vardy, mentre brutte notizie in casa Verona: esce tra le lacrime Roberto Gagliardini a seguito di un infortunio alla spalla.

La squadra di Paolo Zanetti è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo avvio di stagione: al debutto Serdar ha pareggiato i conti con l'Udinese, mentre nell'ultima sfida il Verona non è riuscito neanche a segnare un gol, schiacciante la vittoria della Lazio. 16:12

Inizio decisamente migliore quello della Cremonese: la squadra neo-promossa ha collezionato due vittorie in due partite. Prima quella a San Siro contro il Milan, poi il successo arrivato nel recupero nell'ultima sfida contro il Sassuolo. Se la Cremonese dovesse vincere, sarebbe a pari punti di Juventus e Napoli a punteggio pieno. 16:13

Baschirotto scivola e regala la palla a Orban che tutto solo serve Giovane sulla sua sinistra, Baschirotto si rialza e in tuffo anticipa il passaggio all'attaccante e manda in calcio d'angolo! Super salvataggio del difensore della Cremonese!18:56

La coppia inedita Giovane-Orban sta dando i suoi frutti: i due hanno creato tante azioni pericolose nel primo tempo, sempre interrotte dal portiere Audero. Davide Nicola potrebbe pensare già ai primi cambi specie in attacco: si sono visti poco in questi primi 45 minuti Sanabria e Bonazzoli, scalpita Vardy in panchina pronto all'esordio in Serie A. 19:27

Che occasione per il Verona!! Sul finale! Ancora una volta decisivo Audero che esulta! Niasse ruba un pallone a centrocampo e serve Sarr in volata verso la porta. L'attaccante a tu per tu con Baschirotto, si mette la palla sul destro e calcia, Audero para in tuffo, poi Giovane davanti al portiere manca l'aggancio e spreca un'enorme opportunità!20:27

PREPARTITA

Verona - Cremonese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Cremonese sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente il Verona si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Cremonese si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Verona ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Verona ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Verona nelle prime 2 partite ha affrontato l'Udinese, la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle prime 2 giornate ha affrontato il Milan, il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 4-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Sassuolo vincendo 3-2.

Verona e Cremonese si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.

Verona-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha trovato il gol in ben sette delle otto sfide contro la Cremonese in Serie A (3V, 4N, 1P), con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta del 20 ottobre 1991 (0-3).

L'Hellas Verona è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A, grazie a due vittorie (nel 1985 e 2023) intervallate da due pareggi (nel 1989 e 1992).

L'Hellas Verona ha guadagnato un solo punto nelle prime due partite di questo campionato, rompendo il trend delle ultime due stagioni in cui aveva conquistato due vittorie già nei primi tre incontri (2023/24 e 2024/25), a differenza delle due precedenti in cui non aveva ottenuto alcun successo (2021/22 e 2022/23).

Dall'ultima volta in cui ha segnato più di un gol in un match casalingo in Serie A, il 3 novembre 2024 contro la Roma (3-2), l'Hellas Verona ha trovato la via della rete solo cinque volte nelle successive 13 partite al Bentegodi in campionato.

La Cremonese ha vinto le prime due partite di questo campionato, mentre in precedenza i lombardi non erano mai riusciti a ottenere più di una vittoria nelle prime tre gare stagionali di Serie A: al più presto avevano raggiunto due successi dopo quattro match, sia nel 1993/94 che nel 1994/95. Solo tre squadre neopromosse hanno vinto tutte le prime tre partite stagionali di Serie A: la Sampdoria (due volte - nel 2012/13 e nel 1982/83), la Roma nel 1952/53 e il Palermo nel 1948/49.

La Cremonese ha vinto la prima trasferta di questa Serie A, 2-1 contro il Milan; prima di questa stagione aveva ottenuto il primo successo esterno nel massimo campionato al più presto alla quarta gara fuori casa nel 1993/94.

L'Hellas Verona è una delle tre squadre ad aver concesso il maggior numero di tiri totali in questo campionato (36, al pari con Torino e Parma); gli scaligeri sono anche la formazione con il valore più alto di Expected Goals contro (4.9).

L'Hellas Verona è una delle quattro squadre (con Pisa, Bologna e Atalanta) con il minor numero di recuperi offensivi in questo campionato (tutte a quota sei), la Cremonese ha fatto poco meglio con sette recuperi offensivi (al pari del Cagliari).

Amin Sarr è uno dei due calciatori, insieme ad Armand Laurienté, ad aver tentato il maggior numero di dribbling (cinque) senza ancora riuscire a portarne a termine uno in questo campionato.

Jamie Vardy è il giocatore che ha segnato il maggior numero di reti a partire dai 30 anni nella storia della Premier League: 111, almeno 18 in più di qualsiasi altro (secondo Ian Wright a quota 93). Se dovesse trovare la via del gol in questo match, Vardy lo farebbe a 38 anni e 247 giorni, superando così Daniel Ciofani (37 anni e 293 giorni il 20 maggio 2023 contro il Bologna) come il marcatore più anziano di sempre della Cremonese in Serie A.

