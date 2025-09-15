Zero a zero è il risultato di Hellas Verona-Cremonese, in una partita in cui non sono mancate di certo le emozioni e le occasioni da gol! Tra i migliori in campo Emil Audero, autore di ben 9 parate: il portiere cresciuto nella Juventus è stato decisivo con diversi miracoli, specie su Giovane, il più in forma dei suoi, tante volte vicino al gol. Nella Cremonese esordio del campione inglese Jamie Vardy, mentre brutte notizie in casa Verona: esce tra le lacrime Roberto Gagliardini a seguito di un infortunio alla spalla.
Si ferma dopo due vittorie consecutive la Cremonese che conquista un punto e rimane dietro a Napoli e Juventus con solo 2 punti in meno. Secondo pareggio per l'Hellas Verona che ora è a quota 2 punti in classifica.
Il Verona sfiderà sempre in casa la Juventus per la quarta giornata di Serie A: appuntamento sabato alle ore 18.00. La Cremonese invece ospiterà il Parma domenica alle ore 15.00.
Dal Bentegodi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Hellas Verona-Cremonese! Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:35
90'+5'
Fine partita! Hellas Verona-Cremonese 0-0! 20:28
90'+4'
Cross lungo di Sarmiento alla ricerca di Floriani Mussolini, la palla viene deviata in calcio d'angolo ma l'arbitro fischia la fine! 20:28
90'+3'
Che occasione per il Verona!! Sul finale! Ancora una volta decisivo Audero che esulta! Niasse ruba un pallone a centrocampo e serve Sarr in volata verso la porta. L'attaccante a tu per tu con Baschirotto, si mette la palla sul destro e calcia, Audero para in tuffo, poi Giovane davanti al portiere manca l'aggancio e spreca un'enorme opportunità!20:27
90'+1'
Non molla la Cremonese! Stop, controllo e tiro con il destro di Sarmiento, che cerca l'angolo in alto a sinistra. Para in tuffo Montipò!20:24
90'
Segnalati quattro minuti di recupero. 20:23
88'
Attento Grassi in chiusura su Niasse: il giocatore della Cremonese poi spazza via per evitare il calcio d'angolo.20:21
86'
Esce Alessio Zerbin per Romano Floriani Mussolini.20:20
83'
Cross teso di Terracciano in area, Sarmiento viene anticipato dagli avversari. 20:15
80'
Antoine Bernede lascia il campo a Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati.20:13
80'
Fuori anche Jean-Daniel Akpa Akpro per Cheikh Niasse.20:12
80'
Tre cambi per l'Hellas Verona: Gift Orban esce per Amin Sarr.20:12
78'
Fallo di Michele Collocolo su Bradaric: il giocatore della Cremonese si prende anche il cartellino giallo. 20:09
75'
Lancio profondo di Serdar per Orban, l'attaccante cade in area a seguito di un contatto con Terracciano. Tutto regolare secondo l'arbitro. 20:07
70'
Fuori Martin Frese per Armel Bella-Kotchap.20:02
69'
A terra il difensore del Verona Frese che sembra lamentare un problema all'altezza dell'inguine. Entra lo staff medico.20:01
68'
Audero dice ancora di no a Giovane! Uscita bassa ad anticipare il tiro dell'attaccante che era riuscito ancora una volta a bucare la difesa della Cremonese. 20:00
66'
Altro cambio in attacco: Antonio Sanabria esce per Franco Vázquez.19:57
65'
Ancora Giovane questa volta dal lato destro prova ad accentrarsi in area. Respinge Pezzella. 19:57
63'
Ancora Audero decisivo! Questa volta su un tiro di Orban! Le sta parando tutte il portiere della Cremonese. Conclusione potente del numero 16 del Verona, in tuffo Audero respinge. 19:55
61'
Ancora Giovane vicino al gol! L'attaccante prende palla dal centro area, accelera sulla sinistra con tre finte, stende Terracciano e calcia con il sinistro in porta! Ancora una volta Audero si fa trovare pronto! Calcio d'angolo per il Verona! 19:55
60'
Cross dal lato destro del campo di Zerbin, esce Montipò che anticipa e blocca.19:52
59'
Fuori anche Warren Bondo per Alberto Grassi.19:50
59'
L'esordio in Serie A del campione inglese Jamie Vardy! Entra al posto di Federico Bonazzoli!19:50
58'
Jari Vandeputte lascia il posto a Jeremy Sarmiento.19:50
56'
Pronto a entrare Jamie Vardy! L'attaccante è dalle parti del quarto uomo per l'esordio in Serie A!19:49
55'
Taglio di Bernede in area, intuisce il portiere della Cremonese che blocca.19:48
49'
Ancora una conclusione di Giovane, un po' troppo centrale, blocca Audero. 19:41
46'
Partenza aggressiva della Cremonese, falcata di Pezzella sulla fascia sinistra, non si trova poi con Bonazzoli e la palla viene spazzata via. Parte così il contropiede del Verona, ottima chiusura in scivolata di Vandeputte su Belghali.19:39
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Cremonese!19:37
La coppia inedita Giovane-Orban sta dando i suoi frutti: i due hanno creato tante azioni pericolose nel primo tempo, sempre interrotte dal portiere Audero. Davide Nicola potrebbe pensare già ai primi cambi specie in attacco: si sono visti poco in questi primi 45 minuti Sanabria e Bonazzoli, scalpita Vardy in panchina pronto all'esordio in Serie A. 19:27
Dodici tiri totali di cui cinque nello specchio della porta da parte del Verona che non è riuscito a trovare il gol del vantaggio a causa dei tantissimi interventi decisivi del portiere Emil Audero. Si è vista meno la Cremonese in questo inizio di partita con qualche guizzo ma mai pericoloso. Da segnalare l'infortunio di Roberto Gagliardini -- ufficializzato al Verona qualche giorno fa - uscito in lacrime per un problema alla spalla.19:24
45'+2'
Fine primo tempo! Hellas Verona-Cremonese 0-0.19:20
45'+2'
Ammonito anche Giovane per una spinta su Bonazzoli. 19:19
45'
Due minuti di recupero segnalati al Bentegodi. 19:18
45'
Errore di Bondo che sbaglia il passaggio appena fuori dall'area, Serdar tenta subito la conclusione che viene deviata in calcio d'angolo. 19:17
43'
Il primo ammonito è Suat Serdar.19:16
42'
Miracolo di Audero! Ancora una volta decisivo nel salvare i suoi! Palla di prima di Giovane per Bradaric in volata verso la porta sul lato opposto: il croato calcia con il sinistro ma ancora una volta il portiere italo-indonesiano riesce a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa con un miracolo!19:16
34'
Spinge ancora l'Hellas: imbucata di Serdar per Orban che si allarga un po' troppo sulla destra per il tiro: bravo Audero che con la gamba in scivolata manda in calcio d'angolo!19:07
30'
Un altro intervento decisivo di Audero: tiro di Giovane deviato da Vandeputte, il portiere si fa trovare pronto e manda in calcio d'angolo. 19:02
30'
Esce tra le lacrime Roberto Gagliardini, dentro Jean-Daniel Akpa Akpro.19:01
27'
A terra Roberto Gagliardini dopo un contatto con Bonazzoli. Molto dolorante l'ex Inter e Monza che chiede subito l'intervento dello staff medico per un problema alla spalla.19:07
23'
Baschirotto scivola e regala la palla a Orban che tutto solo serve Giovane sulla sua sinistra, Baschirotto si rialza e in tuffo anticipa il passaggio all'attaccante e manda in calcio d'angolo! Super salvataggio del difensore della Cremonese!18:56
22'
Verona vicino all'1 a 0! Tutto nasce da un'imbucata di Belghali vicino alla bandierina, tacco di prima di Serdar che serve Giovane. L'attaccante con il sinistro calcia sul secondo palo e la palla termina fuori di un soffio! 18:54
19'
Intervento al limite dell'area di Gagliardini su Bonazzoli, l'arbitro fa proseguire. Da lì parte il contropiede del Verona, Giovane accelera e si trova in area dove si scontra con Collocolo. Ancora una volta Arena fa proseguire senza fischiare fallo. 18:52
15'
Palla verticale di Serdar per Giovane che calcia di potenza sul primo palo, in uscita bassa Audero manda in calcio d'angolo! Proteste da parte dei giocatori della Cremonese per un contatto tra Giovane e Bianchetti con il giocatore grigiorosso rimasto a terra. 18:49
10'
Dribbling e cross con il mancino di Vandeputte che serve per i compagni una palla perfetta in area: anticipa tutti Sanabria che con il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta. 18:41
7'
Ancora un altro tentativo di Orban! Questa volta dal limite dell'area l'attaccante del 2002 ha provato il tiro a giro! Palla fuori di poco! 18:38
6'
Primo squillo della Cremonese: stop di petto e tiro con il sinistro di Bonazzoli, para Montipò ma poi viene segnalata la posizione di fuorigioco dell'attaccante. 18:37
4'
Orban tenta la conclusione da fuori area: palla debole, blocca in modo sicuro Emil Audero.18:35
3'
Recupero a centrocampo di Gagliardini che apre a sinistra per Bradaric. Il croato lancia lungo alla ricerca di Giovane, palla troppo profonda, esce Audero. 18:34
2'
Ritmo subito molto alto dai primi secondi di partita. Il Verona ha provato subito a dare intensità. 18:33
1'
Si parte! Comincia Hellas Verona-Cremonese! Fischia l'arbitro Arena!18:31
Non parte tra gli 11 titolari Jamie Vardy, possibile esordio in Serie A a partita in corso. In attacco dunque la coppia Sanabria-Bonazzoli, con Vazquez in panchina. Fasce gestite dai soliti Zerbin e Pezzella con Bondo, Vandeputte e Collocolo a centrocampo. In difesa, Bianchetti vince il ballottaggio con Faye. 18:09
Zanetti conferma Giovane in attacco, al suo fianco Orban preferito a Sarr che partirà dalla panchina. Indisponibile Mosquera, a centrocampo parte subito titolare Roberto Gagliardini, arrivato a Verona negli ultimi giorni. 18:07
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-5-2): Montipò - Nunez, Nelsson, Frese - Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric - Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti.17:57
Inizio decisamente migliore quello della Cremonese: la squadra neo-promossa ha collezionato due vittorie in due partite. Prima quella a San Siro contro il Milan, poi il successo arrivato nel recupero nell'ultima sfida contro il Sassuolo. Se la Cremonese dovesse vincere, sarebbe a pari punti di Juventus e Napoli a punteggio pieno. 16:13
La squadra di Paolo Zanetti è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo avvio di stagione: al debutto Serdar ha pareggiato i conti con l'Udinese, mentre nell'ultima sfida il Verona non è riuscito neanche a segnare un gol, schiacciante la vittoria della Lazio. 16:12
Buonasera e benvenuti al posticipo della terza giornata di Serie A: in campo tra poco Hellas Verona-Cremonese!16:10
Sostituzione: esce Roberto Gagliardini ed entra Jean-Daniel Akpa Akpro (Verona)
43'
Ammonito Suat Serdar (Verona)
47'
Ammonito Giovane (Verona)
58'
Sostituzione: esce Jari Vandeputte ed entra Jeremy Sarmiento (Cremonese)
59'
Sostituzione: esce Federico Bonazzoli ed entra Jamie Vardy (Cremonese)
66'
Sostituzione: esce Antonio Sanabria ed entra Franco Vázquez (Cremonese)
70'
Sostituzione: esce Martin Frese ed entra Armel Bella-Kotchap (Verona)
78'
Ammonito Michele Collocolo (Cremonese)
80'
Sostituzione: esce Antoine Bernede ed entra Al Musrati (Verona)
86'
Sostituzione: esce Alessio Zerbin ed entra Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
PREPARTITA
Verona - Cremonese è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Cremonese sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Attualmente il Verona si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Cremonese si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Verona ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Verona ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Lazio e la Cremones ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese nelle prime 2 giornate ha affrontato il Milan, il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Sassuolo vincendo 3-2.
Verona e Cremonese si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.
Verona-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona ha trovato il gol in ben sette delle otto sfide contro la Cremonese in Serie A (3V, 4N, 1P), con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta del 20 ottobre 1991 (0-3).
L'Hellas Verona è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A, grazie a due vittorie (nel 1985 e 2023) intervallate da due pareggi (nel 1989 e 1992).
L'Hellas Verona ha guadagnato un solo punto nelle prime due partite di questo campionato, rompendo il trend delle ultime due stagioni in cui aveva conquistato due vittorie già nei primi tre incontri (2023/24 e 2024/25), a differenza delle due precedenti in cui non aveva ottenuto alcun successo (2021/22 e 2022/23).
Dall'ultima volta in cui ha segnato più di un gol in un match casalingo in Serie A, il 3 novembre 2024 contro la Roma (3-2), l'Hellas Verona ha trovato la via della rete solo cinque volte nelle successive 13 partite al Bentegodi in campionato.
La Cremonese ha vinto le prime due partite di questo campionato, mentre in precedenza i lombardi non erano mai riusciti a ottenere più di una vittoria nelle prime tre gare stagionali di Serie A: al più presto avevano raggiunto due successi dopo quattro match, sia nel 1993/94 che nel 1994/95. Solo tre squadre neopromosse hanno vinto tutte le prime tre partite stagionali di Serie A: la Sampdoria (due volte - nel 2012/13 e nel 1982/83), la Roma nel 1952/53 e il Palermo nel 1948/49.
La Cremonese ha vinto la prima trasferta di questa Serie A, 2-1 contro il Milan; prima di questa stagione aveva ottenuto il primo successo esterno nel massimo campionato al più presto alla quarta gara fuori casa nel 1993/94.
L'Hellas Verona è una delle tre squadre ad aver concesso il maggior numero di tiri totali in questo campionato (36, al pari con Torino e Parma); gli scaligeri sono anche la formazione con il valore più alto di Expected Goals contro (4.9).
L'Hellas Verona è una delle quattro squadre (con Pisa, Bologna e Atalanta) con il minor numero di recuperi offensivi in questo campionato (tutte a quota sei), la Cremonese ha fatto poco meglio con sette recuperi offensivi (al pari del Cagliari).
Amin Sarr è uno dei due calciatori, insieme ad Armand Laurienté, ad aver tentato il maggior numero di dribbling (cinque) senza ancora riuscire a portarne a termine uno in questo campionato.
Jamie Vardy è il giocatore che ha segnato il maggior numero di reti a partire dai 30 anni nella storia della Premier League: 111, almeno 18 in più di qualsiasi altro (secondo Ian Wright a quota 93). Se dovesse trovare la via del gol in questo match, Vardy lo farebbe a 38 anni e 247 giorni, superando così Daniel Ciofani (37 anni e 293 giorni il 20 maggio 2023 contro il Bologna) come il marcatore più anziano di sempre della Cremonese in Serie A.
